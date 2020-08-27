Мікроавтобус розстріляли в районі Люботина під Харковом
Поліція з'ясовує обставини стрілянини поблизу Люботина Харківської області.
Про це відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області повідомляє на своїй сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Харківська поліція з'ясовує обставини стрілянини в районі м. Люботин. На місці події працює керівництво обласного главку поліції і слідчо-оперативна група. Всі обставини встановлюються", - сказано в повідомленні.
За даними інформагентства "Інтерфакс-Україна", на київській трасі, не доїжджаючи до Люботина, зараз стоять кілька поліцейських машин і швидка, а на в'їзді в місто - пробка.
За інформацією соцмереж, було заблоковано і розстріляно автобус. Користувачі соцмереж повідомляють про вбитих і поранених.
Водночас у відділі комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області заявили, що поки не підтверджують інформації про вбитих.
"Щодо поранених з'ясовуємо", - сказали "Інтерфакс-Україна" у відділі комунікацій.
Нардеп "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Ківа стверджує, що в автобусі були члени його організації, і серед них є загиблі і поранені.
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соскользнет еще раз - предполагаемое поведение,
как у всех собак павлова...
звонок? - и все знают куда бежать )))
я после 14го был уверен, шо возвращение кацапни в любой ее ипостаси невозможно.
ошибся, и уже не вангую)))
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"Тени в раю"
"Искра жизни"
Группа в масках останавливает автобус:
- Кто будет голосовать за СН и ОПЗЖ может остаться в автобусе! Остальным - выйти!
- Мыкола, расстреляй автобус!
- а якщо за шарія?
Как он так быстро установил кто нападал? Теперь для власти ЗЕ будет испытание - или дать Киве по рукам за явную клевету, или попробовать начать репрессии против Азова
Наверное в молоковозе вся пи*дота сидела...
Пеарчик тут тільки на користь "невінних жертв".
Дивимось - куі боно.
Кацапня завжди палиться тупо))
Дивився новини про твій кацапстан- Сочі, массавая драка ахрани і атдихающіх.
Маасква- мужичок розстріляв главк ФСБ. Інгушетія- ростріляли мусорню.
Пітєр- викладач вузу вбив і розчленував свою ученицю.
Своє гімно розгреби, потім сюди лізь)) наркоман блд
Украинские депутаты от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» заявили, что радикалы расстреляли автобус, в котором ехали активисты общественной организации «Патриоты - за жизнь». По предварительным данным, два человека убиты и один ранен, написал в https://www.facebook.com/pg/vadymrabinovych/videos/?ref=page_internal Facebook депутат https://lenta.ru/tags/persons/rabinovich-vadim/ Вадим Рабинович .
https://crime.fakty.ua/353996-na-trasse-kiev-harkov-rasstrelyali-mikroavtobus-s-lyudmi-est-ubitye-i-ranenye-foto-video
але у новинах і на каналах мертвечука буде за шо поговорити
https://www.facebook.com/kivailya
Вечером в четверг, 27 августа, в районе Люботина Харьковской области неизвестные расстреляли микроавтобус, в котором ехали члены организации «Патриоты- За жизнь». Об этом в Facebook сообщил народный депутат, лидер партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович.
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Об этом сказано в заявлении, обнародованном на сайте Нацкорпуса. Представители политсилы отметили, что давно предупреждали об опасности действий нардепа и призвали правоохранительные органы задержать его.
"Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива является психически нездоровым человеком с диагнозом "психопат", который не останавливается ни перед чем для достижения своих преступных целей. Это было понятно с первых заявлений и действий Кивы относительно организованной преступной группировки "Патриоты за жизнь", которое он использует как "пушечное мясо". Мы давно предупреждали, что его действия могут привести к человеческим жертвам", - отметили в Нацкорпусе.