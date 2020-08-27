Мікроавтобус розстріляли в районі Люботина під Харковом

Поліція з'ясовує обставини стрілянини поблизу Люботина Харківської області.

Про це відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області повідомляє на своїй сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Харківська поліція з'ясовує обставини стрілянини в районі м. Люботин. На місці події працює керівництво обласного главку поліції і слідчо-оперативна група. Всі обставини встановлюються", - сказано в повідомленні.

За даними інформагентства "Інтерфакс-Україна", на київській трасі, не доїжджаючи до Люботина, зараз стоять кілька поліцейських машин і швидка, а на в'їзді в місто - пробка.

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За інформацією соцмереж, було заблоковано і розстріляно автобус. Користувачі соцмереж повідомляють про вбитих і поранених.

Водночас у відділі комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області заявили, що поки не підтверджують інформації про вбитих.

"Щодо поранених з'ясовуємо", - сказали "Інтерфакс-Україна" у відділі комунікацій.

Нардеп "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Ківа стверджує, що в автобусі були члени його організації, і серед них є загиблі і поранені.