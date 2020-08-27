УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12957 відвідувачів онлайн
Новини
36 242 197

Мікроавтобус розстріляли в районі Люботина під Харковом

Мікроавтобус розстріляли в районі Люботина під Харковом

Поліція з'ясовує обставини стрілянини поблизу Люботина Харківської області.

Про це відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області повідомляє на своїй сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Харківська поліція з'ясовує обставини стрілянини в районі м. Люботин. На місці події працює керівництво обласного главку поліції і слідчо-оперативна група. Всі обставини встановлюються", - сказано в повідомленні.

За даними інформагентства "Інтерфакс-Україна", на київській трасі, не доїжджаючи до Люботина, зараз стоять кілька поліцейських машин і швидка, а на в'їзді в місто - пробка.

Дивіться також: У столичному Гідропарку сталася стрілянина: поранено охоронця розважального закладу, - Нацполіція. ФОТО

За інформацією соцмереж, було заблоковано і розстріляно автобус. Користувачі соцмереж повідомляють про вбитих і поранених.

Водночас у відділі комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області заявили, що поки не підтверджують інформації про вбитих.

"Щодо поранених з'ясовуємо", - сказали "Інтерфакс-Україна" у відділі комунікацій.

Нардеп "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Ківа стверджує, що в автобусі були члени його організації, і серед них є загиблі і поранені.

Мікроавтобус розстріляли в районі Люботина під Харковом 01

Автор: 

Нацполіція (15138) стрілянина (1778) Харківщина (6054)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+56
Опзж папали під гарячу руку партизан. Нехай щастить кацарилі!
показати весь коментар
27.08.2020 20:29
+51
Мікроавтобус розстріляли в районі Люботина під Харковом - Цензор.НЕТ 8084
показати весь коментар
27.08.2020 20:34
+40
Браво патриотам! Спасибо , что очищаете Украину от отморозков ОПЗЖ....
показати весь коментар
27.08.2020 20:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Теперь рейтинг ОПЗЖ подскочит ещё процента на полтора.
показати весь коментар
27.08.2020 20:42 Відповісти
з якого переляку?
показати весь коментар
27.08.2020 20:44 Відповісти
Ну ты сам подумай. Как это выглядит для простого не идейного обывателя. Группа людей бьют руками, ногами, палками, безоружного лежащего на земле человека. Бьют, за идейные разногласия, в связи с тем, что он не хочет идти с ними в светлое будущее в Европейском направлении. Вправляют ему мозги, европейцы, аморальным методом, большой кучей, а не один на один, как принято в здоровом обществе. При этом, простой не идейный обыватель, в течении нескольких лет и сам видит несостоятельность избранного направления по материальным, этическим и культурным аспектам жизни, имеет основания сомневаться в целесообразности Европейского пути, (долги, безработица, демографическая обстановка). А тут ещё и характерный метод загоняния в счастливую жизнь с помощью палки и даже оружия всех несогласных. Естественно никаким гуманизмом, демократией, здесь и не пахнет. А жертву всегда жалко. ОПЗЖ имеет+2%, после этой акции.
показати весь коментар
30.08.2020 13:00 Відповісти
В Ханти-Мансійську.
показати весь коментар
27.08.2020 20:45 Відповісти
на восточном фронте без перемен.
показати весь коментар
27.08.2020 20:43 Відповісти
Давно не было таких топорных сценариев. Мельчают любители пиара.
показати весь коментар
27.08.2020 20:55 Відповісти
ето правда - даже как то стыдно...
показати весь коментар
27.08.2020 21:03 Відповісти
Ну то, что Аваков под прицелом - не удивляет. Интересно другое...... что он дальше делать будет.
показати весь коментар
27.08.2020 21:06 Відповісти
а шо он делал после пороха? - на зелень соскознул...
соскользнет еще раз - предполагаемое поведение,
как у всех собак павлова...
звонок? - и все знают куда бежать )))
показати весь коментар
27.08.2020 21:11 Відповісти
Не думаю, что он еще раз к кому-то сможет пристроиться. А вот вспоминать Порошенко будет. Ему подобные после определенного момента становятся никому не нужными. Слишком много на себя взял.
показати весь коментар
27.08.2020 21:22 Відповісти
тока одни кони знают куда наших хлопцев еще завернет...
я после 14го был уверен, шо возвращение кацапни в любой ее ипостаси невозможно.
ошибся, и уже не вангую)))
показати весь коментар
27.08.2020 21:28 Відповісти
може все таки перечитать как то?
"Триумфальная арка"
"Время жить и время умирать"
"Три товарища"
"На западном фронте без перемен"
"Черный обелиск"
"Жизнь взаймы"
"Ночь в Лиссабоне"
"Тени в раю"
"Искра жизни"
показати весь коментар
27.08.2020 21:07 Відповісти
Кого розстріляли , мертветчука чи рабіновича ? А може Бойка ?
показати весь коментар
27.08.2020 20:43 Відповісти
систему .
показати весь коментар
27.08.2020 20:44 Відповісти
кивиных гастролёров кива решил поднять выроненое в кафе ветерок знамя жоплота ?
показати весь коментар
27.08.2020 20:44 Відповісти
Если бы. Я бы к соседу за баяном сходила, выкупила.
показати весь коментар
27.08.2020 21:08 Відповісти
Жуткая, топорная провокация в пользу ОПЗЖ и пророссийских сил.
показати весь коментар
27.08.2020 20:43 Відповісти
пропагандоны уже написали "Украинские депутаты заявили о расстреле радикалами автобуса с активистами"Автобус был заблокирован и расстрелян под Харьковом. «Террористы больше не стесняются!!» - написал Рабинович.https://lenta.ru/news/2020/08/27/rasstrel/
показати весь коментар
27.08.2020 20:44 Відповісти
Він не закінчив фразу " терористи більше не встидаються їздити по Україні в мікроавтобусах"
показати весь коментар
27.08.2020 21:01 Відповісти
соромяться
показати весь коментар
27.08.2020 21:38 Відповісти
Скоро на дорогах Украины...
Группа в масках останавливает автобус:
- Кто будет голосовать за СН и ОПЗЖ может остаться в автобусе! Остальным - выйти!
- Мыкола, расстреляй автобус!
показати весь коментар
27.08.2020 20:45 Відповісти
боязкий голос:
- а якщо за шарія?
показати весь коментар
27.08.2020 21:40 Відповісти
тех шо за Шария вешать
показати весь коментар
28.08.2020 09:00 Відповісти
А людям потом как ехать? Нужно наоборот, тем выйти, а людям ехать дальше.
показати весь коментар
28.08.2020 08:50 Відповісти
Междусобойчик допа-кива-гепа?...
показати весь коментар
27.08.2020 20:45 Відповісти
У Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф слова нардепа спростували, постраждалих - троє. У всіх - удари від травматичної зброї, у одного - підозра на черепно-мозкову травму від удару битою. Всі пацієнти - в задовільному стані.
показати весь коментар
27.08.2020 20:47 Відповісти
Розстріляли з бити?
показати весь коментар
27.08.2020 20:48 Відповісти
та скогей всего накриялись и начали выяснть между собой - кто из них пацан а кто кива
показати весь коментар
27.08.2020 20:50 Відповісти
Надо задушить , созданную Кивой ОПГ "патриоты за жизнь", в зародыше.... Иначе получим новый "Оплот"....С тысячами убитых, покалеченных патриотов Украины....
показати весь коментар
27.08.2020 20:47 Відповісти
"Депутат https://lenta.ru/tags/persons/kiva-ilya/ Илья Кива сообщил в https://www.facebook.com/100004444778679/posts/1709508655873944/?extid=2VUrQi6jYg3PdMJC&d=n Facebook , что нападение на трассе Киев - Харьков совершили участники «Азова» и «Нацкорпуса». Несколько человек похищены."

Как он так быстро установил кто нападал? Теперь для власти ЗЕ будет испытание - или дать Киве по рукам за явную клевету, или попробовать начать репрессии против Азова
показати весь коментар
27.08.2020 20:47 Відповісти
Не иначе как бандосские разборки. Як казав покійний Кузьма: Вся ця пи*дота має бути пи**ена і стріляна...
показати весь коментар
27.08.2020 20:47 Відповісти
Какие умные слова Кузьма сказал... Прямо философ...
Наверное в молоковозе вся пи*дота сидела...
показати весь коментар
28.08.2020 01:37 Відповісти
Ватанам прокацапленим цього не зрозуміти...
показати весь коментар
28.08.2020 11:35 Відповісти
Если СБУ не работает и коллаборантов не арестовывает, то националисты стоят на защите страны! я полностью их поддерживаю и весь народ за националистов! Только вы и спасаете страну!!! Гордость только вызывают! Слава Героям!!! Нужно всю власть старую гнать и националистов привести к власти и вся Рада и президент должны быть националисты! Слава Украине! Героям - Националистам - Слава!!!
показати весь коментар
27.08.2020 20:47 Відповісти
Целиком поддерживаю. Вот только сомневаюсь, что в данном случае там были националисты. Бездарная провокация.
показати весь коментар
28.08.2020 00:54 Відповісти
Мочить всех гнид надо работающих на врага!!!
показати весь коментар
27.08.2020 20:48 Відповісти
Ну и заголовки Расстреляли Из травмата по окнам стрельнули пару раз Если бы из огнестрельного оружия тогда да А так это пиар долбо-дятла кивы
показати весь коментар
27.08.2020 20:50 Відповісти
Ну да, растреляли автобус, то для автобуса "растреляли" предполагается минимум РПГ, а резиновьіе пули опасности не представляют, ето как ритуал, боевое крещение типа
показати весь коментар
27.08.2020 23:23 Відповісти
Судя по фото стреляли четко по границам окон, вокруг рамы.
показати весь коментар
27.08.2020 20:50 Відповісти
хм а стекло пакет выпал таки странно - будто стреляли из бусика
показати весь коментар
27.08.2020 20:55 Відповісти
Бажаючим пострілять є набагато цікавіші мішені.
Пеарчик тут тільки на користь "невінних жертв".
Дивимось - куі боно.
показати весь коментар
27.08.2020 20:50 Відповісти
Постановка (может и с использованием "националистов по вызову") по заказу ФСБ и кацапСМИ - сообщения висят раньше украинских сайтов, например - https://lenta.ru/news/2020/08/27/rasstrel/
показати весь коментар
27.08.2020 20:50 Відповісти
Дай Боже, щоб ківа був правий
показати весь коментар
27.08.2020 20:51 Відповісти
Мікроавтобус розстріляли в районі Люботина під Харковом - Цензор.НЕТ 2112Мікроавтобус розстріляли в районі Люботина під Харковом - Цензор.НЕТ 2385
показати весь коментар
27.08.2020 20:51 Відповісти
а может стреляли изнутри ... ни одной вмятины на кузове - 100% взвод снайперов отработал ...
показати весь коментар
27.08.2020 21:35 Відповісти
Сомали.
показати весь коментар
27.08.2020 20:51 Відповісти
Испания
показати весь коментар
27.08.2020 20:55 Відповісти
А чаво нє рассєя?))) У тебе частіше стріляють))
Кацапня завжди палиться тупо))
показати весь коментар
27.08.2020 21:12 Відповісти
Ти у Сомалі живеш?))
показати весь коментар
27.08.2020 22:19 Відповісти
Мазохист?)
показати весь коментар
27.08.2020 23:52 Відповісти
А де ця Укранда?))) В лахті?))
показати весь коментар
27.08.2020 23:57 Відповісти
Где место обитания таких как ты.
показати весь коментар
28.08.2020 00:20 Відповісти
Так ти ж в Укранді живеш))) лахтоботва, палишся)) ти ще скажи, що на цей автобус напали з вогнепальними стовбурами з повними крамницями набоїв, а не з дубцями)))
показати весь коментар
28.08.2020 07:29 Відповісти
І це мені втирає кацап з лахти)))

Дивився новини про твій кацапстан- Сочі, массавая драка ахрани і атдихающіх.
Маасква- мужичок розстріляв главк ФСБ. Інгушетія- ростріляли мусорню.
Пітєр- викладач вузу вбив і розчленував свою ученицю.

Своє гімно розгреби, потім сюди лізь)) наркоман блд
показати весь коментар
28.08.2020 17:51 Відповісти
Кацап спалився))) дуй в деактив
показати весь коментар
28.08.2020 18:30 Відповісти
Є різниця ? Одразу видно де розстріляли )))
показати весь коментар
27.08.2020 20:52 Відповісти
когдато в Херсоне по киве лупили из ак и как он говорил кидали гранату
показати весь коментар
27.08.2020 20:53 Відповісти
Как то скудно подаем информацию.

Украинские депутаты от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» заявили, что радикалы расстреляли автобус, в котором ехали активисты общественной организации «Патриоты - за жизнь». По предварительным данным, два человека убиты и один ранен, написал в https://www.facebook.com/pg/vadymrabinovych/videos/?ref=page_internal Facebook депутат https://lenta.ru/tags/persons/rabinovich-vadim/ Вадим Рабинович .
показати весь коментар
27.08.2020 20:53 Відповісти
думал 14 год
показати весь коментар
27.08.2020 20:53 Відповісти
Скорее всего пиар ублюдка кивы перед выборами Ну а если это про-Украинские ребята То хочется сказать Вы бы ещё зелёнкой этих ватноголовых облили Ну что за флешмобы На шестом году войны по врагам Украины из травмата стрелять
показати весь коментар
27.08.2020 20:53 Відповісти
https://www.facebook.com/kivailya

https://crime.fakty.ua/353996-na-trasse-kiev-harkov-rasstrelyali-mikroavtobus-s-lyudmi-est-ubitye-i-ranenye-foto-video
показати весь коментар
27.08.2020 20:58 Відповісти
А скажут , оппозицию преследуют . Это жоппа . Они "обеспокоятся" .
показати весь коментар
27.08.2020 20:53 Відповісти
легко передбачити, що сильно ніхто не постраждав,
але у новинах і на каналах мертвечука буде за шо поговорити
показати весь коментар
27.08.2020 20:55 Відповісти
А,шо їх нє бамбілі?
показати весь коментар
27.08.2020 20:56 Відповісти
Мікроавтобус розстріляли в районі Люботина під Харковом - Цензор.НЕТ 7649
показати весь коментар
27.08.2020 20:56 Відповісти
Кива и Медведчук работают на врага и их коллобаранские движения должны караться по законам военного времени! Они уже совсем обнаглели и внутри страны создают военизированные отряды работающие на интересы врага! Их только к смертной казни! Страна уже не та! Терпеть этого никто не будет! Сотни тысяч прошли войну! Их тупо будут мочить! И правильно будут делать! Народ Украины поддерживает без суда и следствия расправу над врагами государства и делать надо, как Моссад делает с врагами государства - это ликвидировать врагов государства и хоть взрывать, хоть расстреливать! Националисты должны стать новой службой безопасности страны по аналогу Моссада и даже жоще!!! Когда врагов убивают, это вызывает экстаз у народа! Слава Героям Украины! Буду голосовать за националистов всегда! И народ весь должен больше не голосовать за тех, кого показывают по тв - олигархов каналов с их кандидатами раскручиваемыми и рекламами их партий. Голосуйте за тех, кого там не показывают - за националистов! Будьте умнее этих олигархов - жирных харь обворовывающих нас и делающих самые большие тарифы в Европе. Голосуем все за националистов и самых правых и самых радикальных!!! Это начинается расцвет Великой Украины!!!
показати весь коментар
27.08.2020 20:58 Відповісти
ватоголовые сами себя постреляли жидо пиар террористов
https://www.facebook.com/kivailya
показати весь коментар
27.08.2020 20:58 Відповісти
Якась шизофренія...спочатку обираємо дегенератів,а потім радіємо,що їх розстріляли...)
показати весь коментар
27.08.2020 20:58 Відповісти
На трассе Киев-Харьков расстреляли микроавтобус с людьми: появилась противоречивая информация о погибших

Вечером в четверг, 27 августа, в районе Люботина Харьковской области неизвестные расстреляли микроавтобус, в котором ехали члены организации «Патриоты- За жизнь». Об этом в Facebook сообщил народный депутат, лидер партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович.
показати весь коментар
27.08.2020 20:59 Відповісти
Самолиленд
показати весь коментар
27.08.2020 20:59 Відповісти
Ще один кацап)
показати весь коментар
27.08.2020 23:58 Відповісти
перед выборами офисы медведчука пылают постоянно...стандартная кремлевская пиар операция...сами себя
показати весь коментар
27.08.2020 21:00 Відповісти
Мікроавтобус розстріляли в районі Люботина під Харковом - Цензор.НЕТ 7735
показати весь коментар
27.08.2020 21:02 Відповісти
Самодрочеры самопиарятся похоже
показати весь коментар
27.08.2020 21:03 Відповісти
Рабинович с Медведчуком и расстреляли этот автобус . Даже расследование нечего проводить.
показати весь коментар
27.08.2020 21:04 Відповісти
Ківа дурний і нарваний сам по собі-могла і найти коса на камінь.
показати весь коментар
27.08.2020 21:06 Відповісти
....фуфло ВЫДАЛИ за расстрел ))))) лохов своих побили для ПИАРУ !!! Поверю только когда вальнут киву и иже с ним )))) !!! Там вверху ЧЕЛОВЕК показал как РАССТРЕЛИВАЮТ , верьте СВОИМ глазам , а не УШАМ !!!
показати весь коментар
27.08.2020 21:07 Відповісти
Жопоблоковцы матрешку не поделили в автобусе. Так им и надо
показати весь коментар
27.08.2020 21:07 Відповісти
И бояру
показати весь коментар
27.08.2020 21:14 Відповісти
СБУ АУ
======
ДНР-Украина Перевозки "ComfortTrans", [26.08.20 12:03]
🔹Украина-Донецк🔹
(через Россию)
❗️ Недорого❗️
✅ Донецк, Горловка, Макеевка, Харцызск, Енакиево, Торез, пр.
✅ Харьков, Славянск, Краматорск, Киев, Днепр, Запорожье, пр.
🔹 Каждый день, много машин и направлений, лучшие цены и сервис.
❗️ Без штрафов, изоляции и каких-либо проблем❗️
☎️ 071 496 36 26
☎️ 095 139 88 89
показати весь коментар
27.08.2020 21:10 Відповісти
Мы поняли . Закрываем канал.
показати весь коментар
27.08.2020 21:12 Відповісти
На фото хорошо видно, что окна в автобусе были разбиты изнутри .Очевидно что это была пьяная драка ватных рабиновичей.
показати весь коментар
27.08.2020 21:10 Відповісти
Ригів притісняють, кляті біндери!!! Та що б ви всі в один момент, нечисті, виздихали, так тільки свято було б.
показати весь коментар
27.08.2020 21:12 Відповісти
Политическая партия "Национальный корпус" и полк "Азов" не причастны к нападению на членов организации "Патриоты - за жизнь" народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы на трассе Киев-Харьков.
Об этом сказано в заявлении, обнародованном на сайте Нацкорпуса. Представители политсилы отметили, что давно предупреждали об опасности действий нардепа и призвали правоохранительные органы задержать его.
"Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива является психически нездоровым человеком с диагнозом "психопат", который не останавливается ни перед чем для достижения своих преступных целей. Это было понятно с первых заявлений и действий Кивы относительно организованной преступной группировки "Патриоты за жизнь", которое он использует как "пушечное мясо". Мы давно предупреждали, что его действия могут привести к человеческим жертвам", - отметили в Нацкорпусе.
показати весь коментар
27.08.2020 21:12 Відповісти
Кива и расстрелял. Со своего прутня
показати весь коментар
27.08.2020 21:24 Відповісти
"мотор...хлопушка...дубль2..."
показати весь коментар
27.08.2020 21:42 Відповісти
Похожее очень на спектакль, ведь результат то безсмысленный.
показати весь коментар
27.08.2020 21:51 Відповісти
Правоохранители почему-то бездействуют, политических оппонентов уже начинают физически уничтожать и это бездействие может закончиться войной, гражданской войной, РФ спит и видит такой исход в Украине финансируя радикалов в темную. МВД, СБУ почему-то не реагируют вовремя или опять предательство в пользу Кремля???
показати весь коментар
27.08.2020 23:05 Відповісти
Жаль не из пулемета крупнокалиберного...
показати весь коментар
28.08.2020 09:59 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 