"Катастрофа Зеленського: на Україну чекають дострокові вибори", - Романенко. ВIДЕО
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Результати місцевих виборів катастрофічні для партії президента Володимира Зеленського "Слуга народу".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив співзасновник Українського інституту майбутнього і шеф-редактор порталу "Хвиля" Юрій Романенко.
"Результати партії Зеленського катастрофічні. Катастрофічні в тому плані, що вона втратила всі ті базові переваги, яка мала ще рік тому. Ключова перевага - це те, що вона була вперше за довгі роки інтегральною партією - партією, яка "зшивала" всю Україну. Ми пам'ятаємо, що і Зеленський, і його партія в липні 2019 року набрали по всій Україні - і на заході, і в центрі, і на сході, дуже багато голосів. І ось цей регіоналізм, який викликав побоювання з приводу сепаратизму в Україні, її розвалу, він в ті хвилини, здавалося, канув у Лету. Але недовго музика грала, і на цих виборах партія Зеленського втратила свої позиції гегемонів у політичній системі. Втратила центр, який був критично важливий тому, що саме потужні позиції в центрі дозволяли Зеленському виступати як лідеру політичної системи України. І ось пісенька ця вся закінчилася ... Це кінець міфу "95-го кварталу", і кінець міфу Зеленського ... Що ж з цього випливає? Випливає те, що в наступному році будуть дострокові вибори до Верховної Ради або навіть Президента? Так. Цілком. Я впевнений, що достроковість - це базовий сценарій з однієї причини - оскільки Ахметову і Коломойському дуже складно між собою домовитися ... Ахметов навесні взяв хороший реванш, коли поставив Шмигаля прем'єр-міністром і зумів дуже зручно влаштуватися в поточній системі. Він взагалі в будь-якій системі влаштовується зручно тому, що будь-який президент йде туди, де сухо і комфортно, а це Рінат Леонідович. Саме тому і Зеленський повторив долю попередників - там сухо і комфортно, там дають гроші, там закривають потреби для фінансування політичної партії ... Тому Ахметов дуже добре вписався в систему, а Коломойський почувається скривдженим і спробує взяти реванш. Цей реванш буде вже найближчими тижнями, оскільки Коломойський хоче змінити уряд. Його логіка така - рік покермував Ахметов, тепер рік покермую я і якось підхарчуюсь", - сказав Романенко.
Будь ласка, зачекайте...
а ЗЕ умудрился за год просрать все что можно...в декабре уже нечем будет платить пенсии и зарплаты бюджетникам...а новых кредитов МВФ не даст...придется или девальвировать гривну или сжигать ЗВР
За баригу-мародера я в Краматорську рядовим програмістом на комунальному підприємстві не мав боргів і отримував вчасно ЗП. А при кловані заборгованість по ЗП 3 місяці (станом зараз) і борг по уомуналці 30 тис.
у поцЗедента нет идеологии-нет власти
Тепер їжте хоч повилазило!
Ці люди не змінні в свої принципах, у нас щось зможе змінитись тільки коли це покоління олігархів помре а взамін прийде інше тому що ці уберуть любого президента і охорона не допоможе, всі президенти це розуміють тому приспособлюються і стараються отримати максимум вигоди для себе...
а вот вывод о досрочных парламентских и президентских выборах совершенно не очевиден
или Романенка думает, что ЗеКо - самоубийцы?
Говорити про "злети і падіння" СН- показувати власне нерозуміння подій, які відбуваються навколо тебе. У Зеленського не було злету тому що, не занього голосували, а проти Порошенко, а те що, ніколи не взлітало не може й впасти. О це тільки зараз він набрав якісь реальні відсотки, ото така у нього підтримка. До речі, як для новачка не така вже й погана. На місці прихильників Порошенко я б так не радів. Вони набрали менше СН, втративши з мінімальної позиції. Як бачимо не тільки за Зеленського, а й за Порошенко багато людей голосували по-приколу і зараз не прийшли підтримати. Така сама ситуація у Юльки, до своїх 8% вона не дотягнула. Тай Медведчук з Рабіновичем не змогли мобілізувати якусь вражаючу кількість.
А на мою думку не він вирішує, він просто лялька. І вирішують, здається, вже вирішили, - ляльководи. «Зе» зроблений нами і для нас! Олігархи шукають заміну «Голобородьку». В ЗМІ вже розпочалося обговорення можливих кандидатур, які будуть просувати різні групи олігархів на дострокових виборах 2021 року.
Чтобы заставить этого идиота сделать что-то полезное, нужно ему сказать что этому мешает Порошенко!