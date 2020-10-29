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Ахметов (789) Зеленський (17439) Коломойський (1420) дострокові вибори (125)

"Катастрофа Зеленського: на Україну чекають дострокові вибори", - Романенко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Результати місцевих виборів катастрофічні для партії президента Володимира Зеленського "Слуга народу".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив співзасновник Українського інституту майбутнього і шеф-редактор порталу "Хвиля" Юрій Романенко.

"Результати партії Зеленського катастрофічні. Катастрофічні в тому плані, що вона втратила всі ті базові переваги, яка мала ще рік тому. Ключова перевага - це те, що вона була вперше за довгі роки інтегральною партією - партією, яка "зшивала" всю Україну. Ми пам'ятаємо, що і Зеленський, і його партія в липні 2019 року набрали по всій Україні - і на заході, і в центрі, і на сході, дуже багато голосів. І ось цей регіоналізм, який викликав побоювання з приводу сепаратизму в Україні, її розвалу, він в ті хвилини, здавалося, канув у Лету. Але недовго музика грала, і на цих виборах партія Зеленського втратила свої позиції гегемонів у політичній системі. Втратила центр, який був критично важливий тому, що саме потужні позиції в центрі дозволяли Зеленському виступати як лідеру політичної системи України. І ось пісенька ця вся закінчилася ... Це кінець міфу "95-го кварталу", і кінець міфу Зеленського ... Що ж з цього випливає? Випливає те, що в наступному році будуть дострокові вибори до Верховної Ради або навіть Президента? Так. Цілком. Я впевнений, що достроковість - це базовий сценарій з однієї причини - оскільки Ахметову і Коломойському дуже складно між собою домовитися ... Ахметов навесні взяв хороший реванш, коли поставив Шмигаля прем'єр-міністром і зумів дуже зручно влаштуватися в поточній системі. Він взагалі в будь-якій системі влаштовується зручно тому, що будь-який президент йде туди, де сухо і комфортно, а це Рінат Леонідович. Саме тому і Зеленський повторив долю попередників - там сухо і комфортно, там дають гроші, там закривають потреби для фінансування політичної партії ... Тому Ахметов дуже добре вписався в систему, а Коломойський почувається скривдженим і спробує взяти реванш. Цей реванш буде вже найближчими тижнями, оскільки Коломойський хоче змінити уряд. Його логіка така - рік покермував Ахметов, тепер рік покермую я і якось підхарчуюсь", - сказав Романенко.

Також читайте: Монобільшість ховають щотижня, а вона якось воскресає, - "слуга народу" Корнієнко впевнений, що підстав для дострокових виборів у Раду немає

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+36
Зеленский получил столько власти, сколько до этого не имел ни один президент (даже янык). Должность президента + монобольшинство в ВР.
Но поскольку ЗЕ - тупой как пробка нарик, исход этой затеи был предрешен. Хорошо если Украину зебилы не успеют развалить...
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29.10.2020 11:45
+36
"Катастрофа Зеленского: Украину ждут досрочные выборы", - Романенко - Цензор.НЕТ 3826
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29.10.2020 11:52
+28
"Катастрофа Зеленского: Украину ждут досрочные выборы", - Романенко - Цензор.НЕТ 8475
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29.10.2020 11:48
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при барыге-мародере росли зарплаты, выполнялся бюджет и была стабильной экономика

а ЗЕ умудрился за год просрать все что можно...в декабре уже нечем будет платить пенсии и зарплаты бюджетникам...а новых кредитов МВФ не даст...придется или девальвировать гривну или сжигать ЗВР
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29.10.2020 13:27 Відповісти
Это в твоем мирке всё "росло". А еще- на бумажках от базарника Гройси. "Катастрофа Зеленського: на Україну чекають дострокові вибори", - Романенко - Цензор.НЕТ 6599 У народа росло только одно- тарифы на коммуналку и долги. Рассказывай этот БРЕД кому-то другому. Идиоту с амнезией, к примеру. "Катастрофа Зеленського: на Україну чекають дострокові вибори", - Романенко - Цензор.НЕТ 6599
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29.10.2020 20:35 Відповісти
А народ це ти чи я?
За баригу-мародера я в Краматорську рядовим програмістом на комунальному підприємстві не мав боргів і отримував вчасно ЗП. А при кловані заборгованість по ЗП 3 місяці (станом зараз) і борг по уомуналці 30 тис.
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29.10.2020 21:20 Відповісти
Кацап набутылочный, ты конечно лучше нас всех знаешь ситуацию в Украине "Катастрофа Зеленського: на Україну чекають дострокові вибори", - Романенко - Цензор.НЕТ 971 "Катастрофа Зеленського: на Україну чекають дострокові вибори", - Романенко - Цензор.НЕТ 814
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30.10.2020 15:32 Відповісти
масковський аґент "романЄнко" вже уявляє при владі любого йому "ведмедчука". Тьху!
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29.10.2020 12:54 Відповісти
він з іншого лагєря
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29.10.2020 23:24 Відповісти
Навіщо якогось кацапа виставляти який про зомбує на федералізацію чи авторитаризм?
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29.10.2020 12:56 Відповісти
А Романенко это кто ,внучатый племянник бабы Ванги ? "Катастрофа Зеленського: на Україну чекають дострокові вибори", - Романенко - Цензор.НЕТ 8624
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29.10.2020 12:59 Відповісти
к власти приходят предлагая какую-то идеологию..
у поцЗедента нет идеологии-нет власти
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29.10.2020 13:00 Відповісти
Бачили очй, що купували?
Тепер їжте хоч повилазило!
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29.10.2020 13:09 Відповісти
Сам жери. Дострокові.
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29.10.2020 13:17 Відповісти
Крикни "халва" ещё пять раз!
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29.10.2020 13:28 Відповісти
боїся, що тЮлька тютю, ну така її жалюгідна доля, пора вже на пенсію абов Качанівку з конфіскацією, правда вОна гола боса, тому у всіх родичів.
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29.10.2020 20:34 Відповісти
Що зеленському непереливки, і так ясно. Але нащо "Цензор" виставляє романенка? Я пам'ятаю, як він скандалив на ТБ і відмовлявся говорити українською.
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29.10.2020 13:09 Відповісти
Ви реально вірите що в нас знайдеться президент який прикрутить хвість тому хто в 90-тих бігав серед білого дня з калашом по донецьку....
Ці люди не змінні в свої принципах, у нас щось зможе змінитись тільки коли це покоління олігархів помре а взамін прийде інше тому що ці уберуть любого президента і охорона не допоможе, всі президенти це розуміють тому приспособлюються і стараються отримати максимум вигоди для себе...
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29.10.2020 13:38 Відповісти
не допустит зеля роспуска. иначе останеться как император Японии. без протокола ни слова ни каких либо встреч. не говоря уже про руководство страной какимто руководителем ОП.
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29.10.2020 13:49 Відповісти
"Катастрофа Зеленського: на Україну чекають дострокові вибори", - Романенко - Цензор.НЕТ 7043
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29.10.2020 13:51 Відповісти
Зеленський особисто разом з його слугами - катастрофа України.
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29.10.2020 13:55 Відповісти
ну, горящая дупа зе-бобика Романенки - то такэ... не стоит комментирования

а вот вывод о досрочных парламентских и президентских выборах совершенно не очевиден
или Романенка думает, что ЗеКо - самоубийцы?
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29.10.2020 14:09 Відповісти
Яке зшивання! Ніякого зшивання не було, просто кожен бачив у Зе своє.
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29.10.2020 14:12 Відповісти
Что там ,, сшивал ,, Янелох ?? Пуговицу от ширинки к воротнику ???
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29.10.2020 14:37 Відповісти
Ходяча катастрофа-бідоносець може створювати тільки катастрофи.
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29.10.2020 14:41 Відповісти
"Катастрофа Зеленського: на Україну чекають дострокові вибори", - Романенко - Цензор.НЕТ 2368
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29.10.2020 14:42 Відповісти
Задовбали вже аналітігі. Настворюють пропагандиських слоганів, а потім самі ж в них і увірують. Ну, яка нафіг партія у Зеленського? Яке нафіг "зшивання"? Є політпроект куди по оголошенням набрали бажаючих за півроку до виборів. Нема ніякої ідеології крім класичної для України "нацарювати сто гривень і втікти". Яке зшивання України, якщо вони в середені фракції один одного обзивають фашистами і ватниками? Там партії зшити не можливо.
Говорити про "злети і падіння" СН- показувати власне нерозуміння подій, які відбуваються навколо тебе. У Зеленського не було злету тому що, не занього голосували, а проти Порошенко, а те що, ніколи не взлітало не може й впасти. О це тільки зараз він набрав якісь реальні відсотки, ото така у нього підтримка. До речі, як для новачка не така вже й погана. На місці прихильників Порошенко я б так не радів. Вони набрали менше СН, втративши з мінімальної позиції. Як бачимо не тільки за Зеленського, а й за Порошенко багато людей голосували по-приколу і зараз не прийшли підтримати. Така сама ситуація у Юльки, до своїх 8% вона не дотягнула. Тай Медведчук з Рабіновичем не змогли мобілізувати якусь вражаючу кількість.
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29.10.2020 14:50 Відповісти
Зелю олигархи и лизуны всяких мастей быстро зализали и теперь он даже не рыпнется .
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29.10.2020 18:03 Відповісти
А так Юра топив за Зелю. Такі були сподівання. Цікаво, прочитав Зеленський усі методички для президента, а якщо прочитав то чи зрозумів. І коли Юра розказував про місію Зеленського, мене долали сумніви, невже все таки більшовики були праві, коли казали що кухарка (в даному випадку блазень) може керувати державою. Добре, що Юра все-таки зрозумів, що не можне. На мою думку ніяких виборів Зеленський ініціювати не буде (це йому не вигідно). А проблему Коломойського вирішити просто, позбавити громадянства та видати США (з приводу законності можна не заморочуватися, явно невинні люди сидять по тюрмам, одним більше, одним менше, а виграш очевидний).
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29.10.2020 18:10 Відповісти
Більшовики такого не казали дослівно) Малося наувазі, що простим людям потрібно давати освіту і включати в управління через теж виборче право) Ну такі були спочатку світлі ідеї)
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29.10.2020 23:22 Відповісти
«... На мою думку ніяких виборів Зеленський ініціювати не буде (це йому не вигідно)...».
А на мою думку не він вирішує, він просто лялька. І вирішують, здається, вже вирішили, - ляльководи. «Зе» зроблений нами і для нас! Олігархи шукають заміну «Голобородьку». В ЗМІ вже розпочалося обговорення можливих кандидатур, які будуть просувати різні групи олігархів на дострокових виборах 2021 року.
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30.10.2020 00:03 Відповісти
Что там кукарекает эта зрадогнида? лень читать много букв.
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29.10.2020 18:47 Відповісти
Сам же Романенко и приложил свою руку к текущей ситуации! Сам орал ЛишьБыНеПорошенко - теперь жри сам!
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29.10.2020 20:18 Відповісти
кто это ваще нах..й такой?
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29.10.2020 21:54 Відповісти
харьковский таксист "Катастрофа Зеленського: на Україну чекають дострокові вибори", - Романенко - Цензор.НЕТ 310
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30.10.2020 12:55 Відповісти
"У президента же говорят, что КСУ действует в интересах Петра Порошенко с целью ухудшить отношения Запада и Украины и спровоцировать в стране политический кризис."

Чтобы заставить этого идиота сделать что-то полезное, нужно ему сказать что этому мешает Порошенко!
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30.10.2020 16:23 Відповісти
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