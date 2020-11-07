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Держархівслужба створила електронну базу даних жертв комуністичних репресій. ВIДЕО

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В Україні створено електронну базу даних про жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму "Український мартиролог ХХ століття".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, проєкт представила на пресконференції в "Укрінформі" Державна архівна служба України.

"Мета інтернет-проєкту "Український мартиролог ХХ століття" – створення електронної бази даних, у якій буде розміщено фотоінформацію та стислі біографічні дані про жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму, їхню подальшу реабілітацію; забезпечення інтелектуального доступу до архівних документів на найпершому інформаційному рівні – з інтернету", - сказав голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов, представляючи проєкт.

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"Український мартиролог ХХ століття" є підсумком роботи державних архівів, започаткованої ще на початку 1990-х, коли почали складатися регіональні та тематичні бази даних про репресованих, які і досі не було зведено до централізованої й загальнодоступної бази даних.

"Нам вдалося відновити базу даних, яка існувала, зробити її такою, що може функціонувати онлайн, і де вже зараз міститься інформація про майже 57 тисяч репресованих осіб", - зазначив Хромов.

Він також повідомив, що в базі даних є інформація про репресованих жителів тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму.
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Держархівслужба створила електронну базу даних жертв комуністичних репресій - Цензор.НЕТ 536Держархівслужба створила електронну базу даних жертв комуністичних репресій - Цензор.НЕТ 431Держархівслужба створила електронну базу даних жертв комуністичних репресій - Цензор.НЕТ 1888Держархівслужба створила електронну базу даних жертв комуністичних репресій - Цензор.НЕТ 6630Держархівслужба створила електронну базу даних жертв комуністичних репресій - Цензор.НЕТ 5377Держархівслужба створила електронну базу даних жертв комуністичних репресій - Цензор.НЕТ 8460
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07.11.2020 10:09
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Держархівслужба створила електронну базу даних жертв комуністичних репресій - Цензор.НЕТ 3723Держархівслужба створила електронну базу даних жертв комуністичних репресій - Цензор.НЕТ 8366
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07.11.2020 10:10
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Держархівслужба створила електронну базу даних жертв комуністичних репресій - Цензор.НЕТ 13Держархівслужба створила електронну базу даних жертв комуністичних репресій - Цензор.НЕТ 4671
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07.11.2020 10:12
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отличный подарок кацапским спецслужбам выложить все в открытый доступ Госархивслужба создала электронную базу данных жертв коммунистических репрессий - Цензор.НЕТ 2600
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07.11.2020 09:31 Відповісти
Стесняюсь спросить, а нафига оно им надо? Передать списки Гундяю для наложения анафемы?
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07.11.2020 09:40 Відповісти
всех родственников на карандаш возьмут, как потомоков лишенцев
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07.11.2020 09:41 Відповісти
Vadim Tomenko На данный момент уже мы их берем на карандаш, а не они нас. Вот и тебя взяли.
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07.11.2020 11:27 Відповісти
Держархівслужба створила електронну базу даних жертв комуністичних репресій - Цензор.НЕТ 1748Держархівслужба створила електронну базу даних жертв комуністичних репресій - Цензор.НЕТ 5743
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07.11.2020 10:07 Відповісти
Держархівслужба створила електронну базу даних жертв комуністичних репресій - Цензор.НЕТ 6038
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07.11.2020 10:14 Відповісти
Ці дані і без лаптєй будуть доступними всім.
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07.11.2020 09:42 Відповісти
Держархівслужба створила електронну базу даних жертв комуністичних репресій - Цензор.НЕТ 536Держархівслужба створила електронну базу даних жертв комуністичних репресій - Цензор.НЕТ 431Держархівслужба створила електронну базу даних жертв комуністичних репресій - Цензор.НЕТ 1888Держархівслужба створила електронну базу даних жертв комуністичних репресій - Цензор.НЕТ 6630Держархівслужба створила електронну базу даних жертв комуністичних репресій - Цензор.НЕТ 5377Держархівслужба створила електронну базу даних жертв комуністичних репресій - Цензор.НЕТ 8460
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07.11.2020 10:09 Відповісти
у кацов и так открытый доступ ко всему в Украине, так что о каком подарке идет речь?
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07.11.2020 09:46 Відповісти
Держархівслужба створила електронну базу даних жертв комуністичних репресій - Цензор.НЕТ 7159Держархівслужба створила електронну базу даних жертв комуністичних репресій - Цензор.НЕТ 667Держархівслужба створила електронну базу даних жертв комуністичних репресій - Цензор.НЕТ 301Держархівслужба створила електронну базу даних жертв комуністичних репресій - Цензор.НЕТ 2055
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07.11.2020 10:06 Відповісти
Держархівслужба створила електронну базу даних жертв комуністичних репресій - Цензор.НЕТ 13Держархівслужба створила електронну базу даних жертв комуністичних репресій - Цензор.НЕТ 4671
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07.11.2020 10:12 Відповісти
пора создавать списки тех, кто был убит в результате популизма, видосиков и профанации защиты от Ковида - погибших от действий Зеленского, кРадуцкого, и доктора смерти Степанова
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07.11.2020 09:41 Відповісти
Візьми списки виборців ЗЕ. Це і буде той список.
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07.11.2020 09:43 Відповісти
Держархівслужба створила електронну базу даних жертв комуністичних репресій - Цензор.НЕТ 3723Держархівслужба створила електронну базу даних жертв комуністичних репресій - Цензор.НЕТ 8366
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07.11.2020 10:10 Відповісти
РОСІЙСЬКИХ репресій.
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07.11.2020 09:49 Відповісти
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07.11.2020 10:05 Відповісти
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07.11.2020 10:11 Відповісти
150+750=900, а 100 йшли у комуністичну партійну скарбничку?
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07.11.2020 10:26 Відповісти
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07.11.2020 10:14 Відповісти
А жертвы наверное все порошенки, кучмы, яценюки, тимошенки, розенблаты, жеваги, ахметовы...
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07.11.2020 11:02 Відповісти
 
 