Приватні лабораторії проводять 30% всіх ПЛР-тестів, - Ляшко. ВIДЕО

У жовтні-листопаді приватні лабораторії на добу проводять в середньому близько 12 тис. ПЛР-тестувань, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ході пресбрифінгу в Києві в четвер.

"Станом на листопад ПЛР-дослідження проводять 124 лабораторії всіх форм власності, з них 66 лабораторій державних і комунальних медустанов, 58 - приватні. У жовтні-листопаді приватні лабораторії проводять в середньому 12 тис. досліджень на добу (30% від усіх попередніх досліджень)", - сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Крім того, заступник міністра зазначив, що велику частину забору зразків для ПЛР-тестів проводять мобільні бригади.

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За його словами, за квітень-листопад 2020 року мобільні бригади здійснили 1,67 млн ​​заборів зразків для проведення досліджень методом ПЛР. Найбільше таких виїздів вони здійснили в Києві, Тернопільській та Київській областях, найменше - у Чернігівській, Полтавській і Луганській областях. Найбільша кількість бригад функціонує в Харківській, Дніпропетровській і Львівській областях, найменша - у Київській, Луганській і Кіровоградській областях.

"Внесок мобільних бригад в тестування істотний і має потенціал до розширення. Ми проаналізували кількість досліджень за останні чотири місяці: в липні провели 370 тис. ПЛР-тестувань (161 тис. зразків відібрали мобільні бригади - 44%), в серпні провели 521 тис. ПЛР-досліджень (40% мобільними бригадами), у вересні - 727 тис. (42%), в жовтні - 990 тис. (48% мобільними бригадами). З квітня по кінець жовтня виділено 251 млн грн на роботу мобільних бригад", - додав Ляшко.