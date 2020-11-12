Приватні лабораторії проводять 30% всіх ПЛР-тестів, - Ляшко. ВIДЕО
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У жовтні-листопаді приватні лабораторії на добу проводять в середньому близько 12 тис. ПЛР-тестувань, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ході пресбрифінгу в Києві в четвер.
"Станом на листопад ПЛР-дослідження проводять 124 лабораторії всіх форм власності, з них 66 лабораторій державних і комунальних медустанов, 58 - приватні. У жовтні-листопаді приватні лабораторії проводять в середньому 12 тис. досліджень на добу (30% від усіх попередніх досліджень)", - сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Крім того, заступник міністра зазначив, що велику частину забору зразків для ПЛР-тестів проводять мобільні бригади.
За його словами, за квітень-листопад 2020 року мобільні бригади здійснили 1,67 млн заборів зразків для проведення досліджень методом ПЛР. Найбільше таких виїздів вони здійснили в Києві, Тернопільській та Київській областях, найменше - у Чернігівській, Полтавській і Луганській областях. Найбільша кількість бригад функціонує в Харківській, Дніпропетровській і Львівській областях, найменша - у Київській, Луганській і Кіровоградській областях.
"Внесок мобільних бригад в тестування істотний і має потенціал до розширення. Ми проаналізували кількість досліджень за останні чотири місяці: в липні провели 370 тис. ПЛР-тестувань (161 тис. зразків відібрали мобільні бригади - 44%), в серпні провели 521 тис. ПЛР-досліджень (40% мобільними бригадами), у вересні - 727 тис. (42%), в жовтні - 990 тис. (48% мобільними бригадами). З квітня по кінець жовтня виділено 251 млн грн на роботу мобільних бригад", - додав Ляшко.
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Я срался тут , ну, спорил - че в Словакии на 2м. поймали зараженных 25к.
т. е. у нас, было бы 0.5м., в пересчете то. А плюсом то шо вы сказал, то у нас зара кх-кх(бежит к ыконкостасу)женных - 1-2м.
так шо Стебанов..... просто несет то что ему высрали на бамашке. Да и то, читает как Маугли. позор.... неее, это Украина, у нас может быть даже премьер как Киля, или Кива, да и побоку...
б*же, угораздило же родиться!!!!111
"Какая-то чушь происходит. Сегодня тестировался на COVID четыре раза. (Результаты) двух тестов пришли отрицательные, двух - положительные", - написал бизнесмен.
По его словам, при тестировании использовались одно и то же оборудование, один и тот же тест. Он отметил, что даже медсестра не менялась.
Маск уточнил, что это были экспресс-тесты на антигены компании Becton, Dickinson and Company.
во время войны моя родственница молодая девченка попала с братом и мужем под бомбежку..они укрылись под машину ..и ее положили посередине..а мужчины были по бокам.чтоб рикошетом не зацепить.....так вот они мужчины остались живы..а она мгновенно умерла..снаряд в нее или что там осколок.....вот так(
а вот та же швеция, чего сожалеет. что в первом полугодии не ввела карантин...
или они все в сговоре с бутусовыи и цензором...
скажи. вот это все какрабахи, байрактары и шуша на самом деле происходит или опять бутусов на цензоре изощряется?
Як ви уявляєте ******* медицину без нормальної діагностики?
Якщо ж мова йде про шахрайство (призначення непотрібних аналізів) то це наслідки невведення страхової медицини. Ми маємо лікаря (який отримує подяку від лабораторії) і пацієнта, а мав би бути трикутник + страхова компанія. Саме вона має навести лад із непотрібними призначеннями...
Діагностика, ще нікому не нашкодила. Питання я так розумію у її вартості? Хто може собі дозволити, нехай постійно слідкує за своїм здоров'ям, а хто ні - нехай працює над цією проблемою. Що ж тепер нікому нормально не жити, бо хтось не може заробити?
пускай дрожащие идиоты, за последние копейки, бегут сдавать анализы и обогащать и без того могущественную медикофармацевтическую мафию...!!
без лоха и жизнь плоха...