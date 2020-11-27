Байден запросив Тіхановську на зустріч. ВIДЕО

Новообраний президент США Джо Байден запросив лідерку опозиції Білорусі Світлану Тіхановську на зустріч.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Телеграф.by", про це розповіла сама Світлана Тіхановська в інтерв'ю в програмі "Просвет".

"Ми плануємо зустріч з Джо Байденом. І у нас вже є запрошення на таку зустріч", - сказала вона.

Тіхановська не уточнила дату зустрічі, а також, в якому форматі вона буде проходити.

Повністю інтерв'ю тут:

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Крім того, за її словами, в її найближчих планах відвідування Великої Британії і Норвегії.

Нагадаємо, раніше TheWashingtonPost писав, що Байден запросив Тіхановську на свою інавгурацію 20 січня.

Раніше стало відомо, що хоча церемонія інавгурації президента США традиційно проводиться перед Капітолієм у Вашингтоні і збирає велику кількість глядачів, цього разу все буде не так.

За словами помічника Джо Байдена - Клейна при інавгурації Байдена, яка повинна пройти 20 січня, буде використана "скорочена версія існуючих традицій".

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"Ми знаємо, що люди хочуть святкувати. Тут є що відсвяткувати. Ми просто хочемо знайти спосіб зробити це максимально безпечно", - сказав він.

А чинний президент США Дональд Трамп заявив, що покине Білий дім в день інавгурації, 20 січня, якщо Колегія вибірників визнає демократа Джо Байдена переможцем.

Раніше претендент на посаду глави Білого дому дорікнув Трампа в тому, що замовчує свою думку щодо обстановки в Білорусі.

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден вважає Олександра Лукашенка "диктатором".