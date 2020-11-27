Байден запросив Тіхановську на зустріч. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Новообраний президент США Джо Байден запросив лідерку опозиції Білорусі Світлану Тіхановську на зустріч.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Телеграф.by", про це розповіла сама Світлана Тіхановська в інтерв'ю в програмі "Просвет".
"Ми плануємо зустріч з Джо Байденом. І у нас вже є запрошення на таку зустріч", - сказала вона.
Тіхановська не уточнила дату зустрічі, а також, в якому форматі вона буде проходити.
Повністю інтерв'ю тут:
Крім того, за її словами, в її найближчих планах відвідування Великої Британії і Норвегії.
Нагадаємо, раніше TheWashingtonPost писав, що Байден запросив Тіхановську на свою інавгурацію 20 січня.
Раніше стало відомо, що хоча церемонія інавгурації президента США традиційно проводиться перед Капітолієм у Вашингтоні і збирає велику кількість глядачів, цього разу все буде не так.
За словами помічника Джо Байдена - Клейна при інавгурації Байдена, яка повинна пройти 20 січня, буде використана "скорочена версія існуючих традицій".
"Ми знаємо, що люди хочуть святкувати. Тут є що відсвяткувати. Ми просто хочемо знайти спосіб зробити це максимально безпечно", - сказав він.
А чинний президент США Дональд Трамп заявив, що покине Білий дім в день інавгурації, 20 січня, якщо Колегія вибірників визнає демократа Джо Байдена переможцем.
Раніше претендент на посаду глави Білого дому дорікнув Трампа в тому, що замовчує свою думку щодо обстановки в Білорусі.
Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден вважає Олександра Лукашенка "диктатором".
Будь ласка, зачекайте...
и это в стране, где каждый день +100 тыщ ковидников. а у нас лохдаун.
- Чего тебе, горе мое? - спросила Птибурдукова, не оборачиваясь.
- Я обладать хочу тобой, Варвара!..
- Нет, каков мерзавец! - заметил Птибурдуков, тоже не оборачиваясь.(с)
А Байдену западло пожимать руку лжимосу и воровитому поцу играющему х..м на рояле.
И я не понимаю послов разных стран которые встречаются с банальным вором завхозом из незаконного и не предусмотренного Конституцией какого то "Офиса Президента".
- Знаємо…
- Так ему теперь в США ездить опасно! Вдруг арестуют? Что делать будете?
- Та нічого… Перехрестимся і скажем : «Слава Богу! Здихалися…».
***** в бункере понравилось в солдатиков играть, к весне беларусь будет огромной военной базой
- а я то себе думаю, с чего это Алексашка сегодня плохо за себя выгдлядит.
- И шо имеет он за вид?
- Педика у трауре.
Поэтому у Кремля так сильно бомбит от проигрыша Трампа. Бомбит, потому что вкинули немало средств в пропаганду против Байдена, но Байдан выиграл. Бомбит, потому что Америка снова будет заниматься миром, в частности в тех зонах влияния, где свинособаки хотят хозяйничать.
Неабходна санкцыенная падтрымка Захаду, мiжнародная следчая група па злачынствам рэжыму.
З чаго раблю выснову - кацап ты, Рома.
Нео феадалiзм, кланы. Нельга Украiну у' прыклад ставiць. А вось Польшчу калi ласка - згодзен пазагнiваць як яны...
По поводу "з надзеей, што беларусам не стварыць дэмакратычную краiну i не варвацца з пад Расеi" - надежда у меня была в начале, но глядя как вы все проср"ли, и как все ваши лдилеры клянутся в оюбви к Раше, ни про какие сказки про "вырваца" не верится. Не нужна вам та демократия.
после всей выборной карусели в логове мирового гегемона предъявлять батьке за фальсификации на выборах как минимум не этично
27.11.2020 12:17
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Лайкнул эту муйню 2 часа назад - ну у тебя и память, кацап...
GOD BLESS USA !
СЛАВА УКРАЇНІ !
Порохоботи бажають вам удачі, сябри !
Так для тебе зрозуміло ?
жаль что у беларусов выбор между двумя кремлевскими проектами - лукой и этой куклой..
судя по всему ее задача играть роль "правительства в изгнании", а лука и дальше будет рулить еще лет 20