Трамп пообіцяв покинути Білий дім, якщо виборники визнають Байдена переможцем
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Чинний президент США Дональд Трамп заявив, що покине Білий дім у день інавгурації, 20 січня, якщо Колегія вибірників визнає демократа Джо Байдена переможцем.
Про це Трамп заявив під час відеоконференції в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Звичайно, і ви це знаєте", - відповів він на запитання, чи піде він з Білого дому, якщо члени електорального коледжу проголосують за Байдена.
Водночас, він зауважив: вибірники "зроблять помилку", якщо таки визнають перемогу демократа.
Як повідомлялося, Дональд Трамп категорично відмовляється визнавати перемогу на президентських виборах демократа Джо Байдена. За попередніми результатами, після голосувань 3 листопада Байден має 306 голосів вибірників проти 232 у Трампа. Для перемоги на виборах глави Білого дому кандидат має набрати 270 голосів вибірників.
Будь ласка, зачекайте...
Масштаб фальшувань космічний, сядуть всі причетні.
Це теж прозвучало у його відповідях 😁
Чий Крим?
Чий Крим ?
Америка превыше всего. Америка и Израиль хранители ценностей западной цивилизации а всех остальных в ротяку. Ждём на праздники ракетного удара по Ирану 😀
Когда одни американцы помимо флагов начнут вывешивать других американцев, на какой shithole будешь нацеливать свои ракеты?!
Каша в головах!
https://en.wikipedia.org/wiki/Faithless_elector
Чтобы отстроить страну, одного президентского срока не хватит, - замглавы ОП Тимошенко
А в остальном Оно способное, пятилетку по развалу страны за два года выполнит.....
- Прах покойного, - комментировал Остап, - был вынесен на руках близкими и друзьями.
Курьеры вытащили дитя лейтенанта Шмидта на крыльцо и принялись неторопливо раскачивать. Паниковский молчал, покорно глядя на синее небо.
- После непродолжительной гражданской панихиды... - начал Остап.
И в ту же самую минуту курьеры, придав телу Паниковского достаточный размах и инерцию, выбросили его на улицу.
- ... Тело было предано земле, - закончил Бендер".
в США це так не працює, бо закон працює, а байденівські ЗМІ не мають повноважень визначати переможця виборів, які ще далеко від звершення
відчуваю, що від кінцевого результату буде багато розчарувань та скавучань
це все від лукавого з методичок ху*ла
20 січня не стрибай у віконце. Бо твій байден сяде за грати,а не в овальний кабінет.