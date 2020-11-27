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Байден (2328) вибори (6163) США (14502) Трамп (3133)

Трамп пообіцяв покинути Білий дім, якщо виборники визнають Байдена переможцем

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Трамп пообіцяв покинути Білий дім, якщо виборники визнають Байдена переможцем

Чинний президент США Дональд Трамп заявив, що покине Білий дім у день інавгурації, 20 січня, якщо Колегія вибірників визнає демократа Джо Байдена переможцем.

Про це Трамп заявив під час відеоконференції в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Звичайно, і ви це знаєте", - відповів він на запитання, чи піде він з Білого дому, якщо члени електорального коледжу проголосують за Байдена.

Водночас, він зауважив: вибірники "зроблять помилку", якщо таки визнають перемогу демократа.

Як повідомлялося, Дональд Трамп категорично відмовляється визнавати перемогу на президентських виборах демократа Джо Байдена. За попередніми результатами, після голосувань 3 листопада Байден має 306 голосів вибірників проти 232 у Трампа. Для перемоги на виборах глави Білого дому кандидат має набрати 270 голосів вибірників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп знову заговорив про "сфальсифіковані" вибори: Нам потрібен відповідний суддя

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+21
Час на Ростов, Донні.
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27.11.2020 07:23
+16
а он в этом до сих пор сомневается ?
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27.11.2020 07:15
+14
Иди уже к чёрту,придурок.
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27.11.2020 07:29
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а он в этом до сих пор сомневается ?
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27.11.2020 07:15 Відповісти
Ему перед Х.йлом теперь придётся отчитыватся !
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27.11.2020 07:41 Відповісти
Выборщикам Трамп с }{уйлом предлагают на выбор 3 варианта: 1) полоний, 2) новичок, 3) голосовать за Трампа. Они, правда, забыли, что выборщики эти живут в США, а не в параше. Трамп пообещал покинуть Белый дом, если выборщики признают Байдена победителем - Цензор.НЕТ 9879
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27.11.2020 07:17 Відповісти
Трамп виграв, має приблизно 410 голосів, це рекорд в історії США. За Трампа проголосували не менше 74 млн громадян, на 10 млн більше, ніж минулого разу.
Масштаб фальшувань космічний, сядуть всі причетні.
Це теж прозвучало у його відповідях 😁
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27.11.2020 07:21 Відповісти
Раньше шизофрения считалась не заразной, но фанаты Трампа поставили под сомнение это утверждение.
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27.11.2020 08:33 Відповісти
Всеравно "рекорд" Лукашенка не побит.
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27.11.2020 08:35 Відповісти
Ну фсьо, теперь карьера этого выдающегося рекордсмена вперед и вверх в растов или в газпрьом к шредеру... Там таких чемпионов-********** дуже ценють и **********... Трамп пообіцяв покинути Білий дім, якщо виборники визнають Байдена переможцем - Цензор.НЕТ 9975
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27.11.2020 11:03 Відповісти
Хотілось би почути у всіх, хто відповів на мій пост:
Чий Крим?
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27.11.2020 16:22 Відповісти
я вас не чую (с)

Чий Крим ?
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27.11.2020 17:25 Відповісти
Час на Ростов, Донні.
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27.11.2020 07:23 Відповісти
У кого есть знакомые в Ростове,-забронируйте еще одно местечко!
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27.11.2020 08:02 Відповісти
Иди уже к чёрту,придурок.
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27.11.2020 07:29 Відповісти
Дональд не здавайся! Ляг на пол и закатай истерику - поможет 100%. Цензор, передайте ему мой совет.
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27.11.2020 07:38 Відповісти
Если бы он решал сам,что ему делать,скорее всего,что он так бы и сделал. Но он,по самую макушку,в темных делах...
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27.11.2020 08:01 Відповісти
Не поможет, поднимут с пола и все равно вышвырнут, с лестницы спустят и подсрачников надают Трамп пообіцяв покинути Білий дім, якщо виборники визнають Байдена переможцем - Цензор.НЕТ 3626
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27.11.2020 08:31 Відповісти
Это уже тянет на призыв к захвату власти. Если не согласятся, то что? Большинство есть, какие вопросы? Каждый избиратель должен дать свое согласие?
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27.11.2020 07:50 Відповісти
Трамп уйдёт но он открыл нам путь. Республиканская партия стала трампистской популистской партией рабочего класса, малого и среднего бизнеса, наемных работников. Это партия народа который не стыдится быть патриотом и вывешивать флаг на доме. Элитарные республиканцы по типу Ромни и Маккейна ушли в небытие.
Америка превыше всего. Америка и Израиль хранители ценностей западной цивилизации а всех остальных в ротяку. Ждём на праздники ракетного удара по Ирану 😀
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27.11.2020 07:55 Відповісти
Как погода на Савушкина?
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27.11.2020 07:57 Відповісти
Ветрено🖕
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27.11.2020 08:01 Відповісти
Не-е,-в головах ясно.Я имел ввиду на улице!
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27.11.2020 08:03 Відповісти
Я же сказал Америку погода в shithole countries не ипёт, баллистические ракеты летают при любой погоде
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27.11.2020 08:12 Відповісти
Радиоактивный пепел?
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27.11.2020 13:33 Відповісти
Каша в головах! История ничему не учит. В 1917 году в одной большой империи к власти как раз пришла популистская партия рабочего класса. Итог всем известен, включая и тебя, раз свалил подальше.))
Когда одни американцы помимо флагов начнут вывешивать других американцев, на какой shithole будешь нацеливать свои ракеты?!
Каша в головах!
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27.11.2020 08:57 Відповісти
Не путай пролетариат которому как известно нечего терять кроме своих цепей и американского рабочего который является совладельцем производства через акции и облигации 😀
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27.11.2020 10:38 Відповісти
Трампу наступил "трамп-памп-пам". В кремле траур, пьют не шампанское, а бояру за упокой.
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27.11.2020 07:58 Відповісти
Ну это уже ближе к телу, а то ,,я не отдамся,....Нет, чтобы сразу так, но покочевряжиться хочется
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27.11.2020 08:19 Відповісти
Я правильно зрозумів, що він пропонує виборникам стати faithless electors?
https://en.wikipedia.org/wiki/Faithless_elector
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27.11.2020 08:20 Відповісти
Уверена, наш клован точно так же будет упираться и хрипеть о 73%-ной поддержке.
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27.11.2020 08:21 Відповісти
Как сказать, как сказать, наш народ непредсказуем, всё может случиться.
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27.11.2020 08:33 Відповісти
Наш клован, уже зондирует почву на второй срок.
Чтобы отстроить страну, одного президентского срока не хватит, - замглавы ОП Тимошенко
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27.11.2020 11:18 Відповісти
Зондировать-то зондирует, только будет ли в этом резон? ОНО до окончания первой каденции страну в руины положит, а большую часть населения - в кладбищенскую землю. Бюджет наполнять будет некому, а без бабла ОНО и на пианинЕ не сыграет.
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27.11.2020 11:23 Відповісти
Нужно ещё учитывать фактор "мудрого нарида"
А в остальном Оно способное, пятилетку по развалу страны за два года выполнит.....
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27.11.2020 11:32 Відповісти
Чего ж ещё ожидать, разве, что поджопника. Меланья то уже покинула.
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27.11.2020 08:31 Відповісти
ну так вони вже признали його на виборах....що ще потрібно?
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27.11.2020 08:40 Відповісти
Еще нет.Это голосование по штатам, выборщики от каждого штата проголосуют в декабре.
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27.11.2020 08:59 Відповісти
трамп надеется, что ***** ещё может с выборщиками порешает вопрос.
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27.11.2020 08:48 Відповісти
Старый поц расчитывает на подкуп и запугивание выборщиков? Дони, твой дом - федеральная тюрьма.
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27.11.2020 08:57 Відповісти
Иди уже!)
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27.11.2020 09:00 Відповісти
Ой, фсьо!
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27.11.2020 09:08 Відповісти
а что, возможен вариант, что Байден избран президентом, а Трамп не уходит из Белого дома? Тогда его придется, как с Паниковским: "в портале исполкома показались два дюжих курьера. Они несли Паниковского. Один держал его за руки, а другой за ноги.
- Прах покойного, - комментировал Остап, - был вынесен на руках близкими и друзьями.
Курьеры вытащили дитя лейтенанта Шмидта на крыльцо и принялись неторопливо раскачивать. Паниковский молчал, покорно глядя на синее небо.
- После непродолжительной гражданской панихиды... - начал Остап.
И в ту же самую минуту курьеры, придав телу Паниковского достаточный размах и инерцию, выбросили его на улицу.
- ... Тело было предано земле, - закончил Бендер".
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27.11.2020 09:14 Відповісти
коментують ті, що живуть "па панятіям", бо на закон усі давно начхали, починаючи з *********** та кабміна, закінчуючи "простим нарідом"

в США це так не працює, бо закон працює, а байденівські ЗМІ не мають повноважень визначати переможця виборів, які ще далеко від звершення

відчуваю, що від кінцевого результату буде багато розчарувань та скавучань Трамп пообіцяв покинути Білий дім, якщо виборники визнають Байдена переможцем - Цензор.НЕТ 6048
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27.11.2020 09:51 Відповісти
Одні живуть за законом, другі за поняттям, а такі як ти за методичками
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27.11.2020 11:24 Відповісти
Законодавство США - це методичка? Ти з дуба впав?
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27.11.2020 11:57 Відповісти
Що ти мелиш? Які Байденовскі ЗМІ, які разчарування...

це все від лукавого з методичок ху*ла
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27.11.2020 12:08 Відповісти
На жаль, твої промиті мізки не здатні усвідомити, щось окрім "методичок пуйла".
20 січня не стрибай у віконце. Бо твій байден сяде за грати,а не в овальний кабінет.
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27.11.2020 12:14 Відповісти
***, скільки разів зарікався не відповідати ботам та дебілам....
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27.11.2020 15:13 Відповісти
Матюкливе опудалко.
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27.11.2020 16:22 Відповісти
Либо детсад, либо принудительное лечение.
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27.11.2020 12:30 Відповісти
Резидент КГБ-ФСБ ,,Донни,, Трамп пообіцяв покинути Білий дім, якщо виборники визнають Байдена переможцем - Цензор.НЕТ 6584 окончательно провалился. Миссия оказалась невыполнима.
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27.11.2020 14:15 Відповісти
Снимите шляпы, обнажите головы. Сейчас состоится вынос тела. Отворились дубовые двери и прах покойного был вынесен на руках родными и близкими. О, боже! Впереди шла вдова. После непродолжительной гражданской панихиды тело покойного было предано земле!
Трамп пообіцяв покинути Білий дім, якщо виборники визнають Байдена переможцем - Цензор.НЕТ 1951Трамп пообіцяв покинути Білий дім, якщо виборники визнають Байдена переможцем - Цензор.НЕТ 8509Трамп пообіцяв покинути Білий дім, якщо виборники визнають Байдена переможцем - Цензор.НЕТ 8509Трамп пообіцяв покинути Білий дім, якщо виборники визнають Байдена переможцем - Цензор.НЕТ 4508Трамп пообіцяв покинути Білий дім, якщо виборники визнають Байдена переможцем - Цензор.НЕТ 8801
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27.11.2020 14:39 Відповісти
он будет продолжать морально давить на всех пока выборщики не проголосуют до 14 декабря.. может и перетянет пару выборщиков на свою сторону, а затем 14го резко сдуется... признался уже сам
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27.11.2020 17:50 Відповісти
 
 