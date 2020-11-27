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Новости За рубежом
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Байден (2386) выборы (24321) США (23215) Трамп (3351)

Трамп пообещал покинуть Белый дом, если выборщики признают Байдена победителем

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Трамп пообещал покинуть Белый дом, если выборщики признают Байдена победителем

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что покинет Белый дом в день инаугурации, 20 января, если Коллегия выборщиков признает демократа Джо Байдена победителем.

Об этом Трамп заявил во время видеоконференции в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Конечно, и вы это знаете", - ответил он на вопрос, покинет ли он Белый дом, если члены электорального колледжа проголосуют за Байдена.

В то же время, он отметил: выборщики "сделают ошибку", если все же признают победу демократа.

Как сообщалось, Дональд Трамп категорически отказывается признавать победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. По предварительным результатам, после голосований 3 ноября Байден 306 голосов выборщиков против 232 у Трампа. Для победы на выборах главы Белого дома кандидат должен набрать 270 голосов выборщиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп вновь заговорил о "сфальсифицированных" выборах: Нам нужен подходящий судья
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Топ комментарии
+21
Час на Ростов, Донні.
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27.11.2020 07:23
+16
а он в этом до сих пор сомневается ?
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27.11.2020 07:15
+14
Иди уже к чёрту,придурок.
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27.11.2020 07:29
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Правила форума Совет форумчан
а он в этом до сих пор сомневается ?
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27.11.2020 07:15 Ответить
Ему перед Х.йлом теперь придётся отчитыватся !
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27.11.2020 07:41 Ответить
Выборщикам Трамп с }{уйлом предлагают на выбор 3 варианта: 1) полоний, 2) новичок, 3) голосовать за Трампа. Они, правда, забыли, что выборщики эти живут в США, а не в параше. Трамп пообещал покинуть Белый дом, если выборщики признают Байдена победителем - Цензор.НЕТ 9879
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27.11.2020 07:17 Ответить
Трамп виграв, має приблизно 410 голосів, це рекорд в історії США. За Трампа проголосували не менше 74 млн громадян, на 10 млн більше, ніж минулого разу.
Масштаб фальшувань космічний, сядуть всі причетні.
Це теж прозвучало у його відповідях 😁
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27.11.2020 07:21 Ответить
Раньше шизофрения считалась не заразной, но фанаты Трампа поставили под сомнение это утверждение.
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27.11.2020 08:33 Ответить
Всеравно "рекорд" Лукашенка не побит.
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27.11.2020 08:35 Ответить
Ну фсьо, теперь карьера этого выдающегося рекордсмена вперед и вверх в растов или в газпрьом к шредеру... Там таких чемпионов-********** дуже ценють и **********... Трамп пообіцяв покинути Білий дім, якщо виборники визнають Байдена переможцем - Цензор.НЕТ 9975
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27.11.2020 11:03 Ответить
Хотілось би почути у всіх, хто відповів на мій пост:
Чий Крим?
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27.11.2020 16:22 Ответить
я вас не чую (с)

Чий Крим ?
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27.11.2020 17:25 Ответить
Час на Ростов, Донні.
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27.11.2020 07:23 Ответить
У кого есть знакомые в Ростове,-забронируйте еще одно местечко!
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27.11.2020 08:02 Ответить
Иди уже к чёрту,придурок.
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27.11.2020 07:29 Ответить
Дональд не здавайся! Ляг на пол и закатай истерику - поможет 100%. Цензор, передайте ему мой совет.
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27.11.2020 07:38 Ответить
Если бы он решал сам,что ему делать,скорее всего,что он так бы и сделал. Но он,по самую макушку,в темных делах...
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27.11.2020 08:01 Ответить
Не поможет, поднимут с пола и все равно вышвырнут, с лестницы спустят и подсрачников надают Трамп пообіцяв покинути Білий дім, якщо виборники визнають Байдена переможцем - Цензор.НЕТ 3626
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27.11.2020 08:31 Ответить
Это уже тянет на призыв к захвату власти. Если не согласятся, то что? Большинство есть, какие вопросы? Каждый избиратель должен дать свое согласие?
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27.11.2020 07:50 Ответить
Трамп уйдёт но он открыл нам путь. Республиканская партия стала трампистской популистской партией рабочего класса, малого и среднего бизнеса, наемных работников. Это партия народа который не стыдится быть патриотом и вывешивать флаг на доме. Элитарные республиканцы по типу Ромни и Маккейна ушли в небытие.
Америка превыше всего. Америка и Израиль хранители ценностей западной цивилизации а всех остальных в ротяку. Ждём на праздники ракетного удара по Ирану 😀
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27.11.2020 07:55 Ответить
Как погода на Савушкина?
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27.11.2020 07:57 Ответить
Ветрено🖕
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27.11.2020 08:01 Ответить
Не-е,-в головах ясно.Я имел ввиду на улице!
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27.11.2020 08:03 Ответить
Я же сказал Америку погода в shithole countries не ипёт, баллистические ракеты летают при любой погоде
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27.11.2020 08:12 Ответить
Радиоактивный пепел?
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27.11.2020 13:33 Ответить
Каша в головах! История ничему не учит. В 1917 году в одной большой империи к власти как раз пришла популистская партия рабочего класса. Итог всем известен, включая и тебя, раз свалил подальше.))
Когда одни американцы помимо флагов начнут вывешивать других американцев, на какой shithole будешь нацеливать свои ракеты?!
Каша в головах!
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27.11.2020 08:57 Ответить
Не путай пролетариат которому как известно нечего терять кроме своих цепей и американского рабочего который является совладельцем производства через акции и облигации 😀
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27.11.2020 10:38 Ответить
Трампу наступил "трамп-памп-пам". В кремле траур, пьют не шампанское, а бояру за упокой.
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27.11.2020 07:58 Ответить
Ну это уже ближе к телу, а то ,,я не отдамся,....Нет, чтобы сразу так, но покочевряжиться хочется
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27.11.2020 08:19 Ответить
Я правильно зрозумів, що він пропонує виборникам стати faithless electors?
https://en.wikipedia.org/wiki/Faithless_elector
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27.11.2020 08:20 Ответить
Уверена, наш клован точно так же будет упираться и хрипеть о 73%-ной поддержке.
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27.11.2020 08:21 Ответить
Как сказать, как сказать, наш народ непредсказуем, всё может случиться.
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27.11.2020 08:33 Ответить
Наш клован, уже зондирует почву на второй срок.
Чтобы отстроить страну, одного президентского срока не хватит, - замглавы ОП Тимошенко
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27.11.2020 11:18 Ответить
Зондировать-то зондирует, только будет ли в этом резон? ОНО до окончания первой каденции страну в руины положит, а большую часть населения - в кладбищенскую землю. Бюджет наполнять будет некому, а без бабла ОНО и на пианинЕ не сыграет.
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27.11.2020 11:23 Ответить
Нужно ещё учитывать фактор "мудрого нарида"
А в остальном Оно способное, пятилетку по развалу страны за два года выполнит.....
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27.11.2020 11:32 Ответить
Чего ж ещё ожидать, разве, что поджопника. Меланья то уже покинула.
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27.11.2020 08:31 Ответить
ну так вони вже признали його на виборах....що ще потрібно?
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27.11.2020 08:40 Ответить
Еще нет.Это голосование по штатам, выборщики от каждого штата проголосуют в декабре.
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27.11.2020 08:59 Ответить
трамп надеется, что ***** ещё может с выборщиками порешает вопрос.
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27.11.2020 08:48 Ответить
Старый поц расчитывает на подкуп и запугивание выборщиков? Дони, твой дом - федеральная тюрьма.
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27.11.2020 08:57 Ответить
Иди уже!)
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27.11.2020 09:00 Ответить
Ой, фсьо!
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27.11.2020 09:08 Ответить
а что, возможен вариант, что Байден избран президентом, а Трамп не уходит из Белого дома? Тогда его придется, как с Паниковским: "в портале исполкома показались два дюжих курьера. Они несли Паниковского. Один держал его за руки, а другой за ноги.
- Прах покойного, - комментировал Остап, - был вынесен на руках близкими и друзьями.
Курьеры вытащили дитя лейтенанта Шмидта на крыльцо и принялись неторопливо раскачивать. Паниковский молчал, покорно глядя на синее небо.
- После непродолжительной гражданской панихиды... - начал Остап.
И в ту же самую минуту курьеры, придав телу Паниковского достаточный размах и инерцию, выбросили его на улицу.
- ... Тело было предано земле, - закончил Бендер".
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27.11.2020 09:14 Ответить
коментують ті, що живуть "па панятіям", бо на закон усі давно начхали, починаючи з *********** та кабміна, закінчуючи "простим нарідом"

в США це так не працює, бо закон працює, а байденівські ЗМІ не мають повноважень визначати переможця виборів, які ще далеко від звершення

відчуваю, що від кінцевого результату буде багато розчарувань та скавучань Трамп пообіцяв покинути Білий дім, якщо виборники визнають Байдена переможцем - Цензор.НЕТ 6048
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27.11.2020 09:51 Ответить
Одні живуть за законом, другі за поняттям, а такі як ти за методичками
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27.11.2020 11:24 Ответить
Законодавство США - це методичка? Ти з дуба впав?
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27.11.2020 11:57 Ответить
Що ти мелиш? Які Байденовскі ЗМІ, які разчарування...

це все від лукавого з методичок ху*ла
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27.11.2020 12:08 Ответить
На жаль, твої промиті мізки не здатні усвідомити, щось окрім "методичок пуйла".
20 січня не стрибай у віконце. Бо твій байден сяде за грати,а не в овальний кабінет.
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27.11.2020 12:14 Ответить
***, скільки разів зарікався не відповідати ботам та дебілам....
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27.11.2020 15:13 Ответить
Матюкливе опудалко.
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27.11.2020 16:22 Ответить
Либо детсад, либо принудительное лечение.
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27.11.2020 12:30 Ответить
Резидент КГБ-ФСБ ,,Донни,, Трамп пообіцяв покинути Білий дім, якщо виборники визнають Байдена переможцем - Цензор.НЕТ 6584 окончательно провалился. Миссия оказалась невыполнима.
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27.11.2020 14:15 Ответить
Снимите шляпы, обнажите головы. Сейчас состоится вынос тела. Отворились дубовые двери и прах покойного был вынесен на руках родными и близкими. О, боже! Впереди шла вдова. После непродолжительной гражданской панихиды тело покойного было предано земле!
Трамп пообіцяв покинути Білий дім, якщо виборники визнають Байдена переможцем - Цензор.НЕТ 1951Трамп пообіцяв покинути Білий дім, якщо виборники визнають Байдена переможцем - Цензор.НЕТ 8509Трамп пообіцяв покинути Білий дім, якщо виборники визнають Байдена переможцем - Цензор.НЕТ 8509Трамп пообіцяв покинути Білий дім, якщо виборники визнають Байдена переможцем - Цензор.НЕТ 4508Трамп пообіцяв покинути Білий дім, якщо виборники визнають Байдена переможцем - Цензор.НЕТ 8801
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27.11.2020 14:39 Ответить
он будет продолжать морально давить на всех пока выборщики не проголосуют до 14 декабря.. может и перетянет пару выборщиков на свою сторону, а затем 14го резко сдуется... признался уже сам
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27.11.2020 17:50 Ответить
 
 