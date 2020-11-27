Трамп пообещал покинуть Белый дом, если выборщики признают Байдена победителем

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что покинет Белый дом в день инаугурации, 20 января, если Коллегия выборщиков признает демократа Джо Байдена победителем.

Об этом Трамп заявил во время видеоконференции в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Конечно, и вы это знаете", - ответил он на вопрос, покинет ли он Белый дом, если члены электорального колледжа проголосуют за Байдена.

В то же время, он отметил: выборщики "сделают ошибку", если все же признают победу демократа.

Как сообщалось, Дональд Трамп категорически отказывается признавать победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. По предварительным результатам, после голосований 3 ноября Байден 306 голосов выборщиков против 232 у Трампа. Для победы на выборах главы Белого дома кандидат должен набрать 270 голосов выборщиков.

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