Трамп пообещал покинуть Белый дом, если выборщики признают Байдена победителем
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что покинет Белый дом в день инаугурации, 20 января, если Коллегия выборщиков признает демократа Джо Байдена победителем.
Об этом Трамп заявил во время видеоконференции в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Конечно, и вы это знаете", - ответил он на вопрос, покинет ли он Белый дом, если члены электорального колледжа проголосуют за Байдена.
В то же время, он отметил: выборщики "сделают ошибку", если все же признают победу демократа.
Как сообщалось, Дональд Трамп категорически отказывается признавать победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. По предварительным результатам, после голосований 3 ноября Байден 306 голосов выборщиков против 232 у Трампа. Для победы на выборах главы Белого дома кандидат должен набрать 270 голосов выборщиков.
Пожалуйста, подождите...
Масштаб фальшувань космічний, сядуть всі причетні.
Це теж прозвучало у його відповідях 😁
Чий Крим?
Чий Крим ?
Америка превыше всего. Америка и Израиль хранители ценностей западной цивилизации а всех остальных в ротяку. Ждём на праздники ракетного удара по Ирану 😀
Когда одни американцы помимо флагов начнут вывешивать других американцев, на какой shithole будешь нацеливать свои ракеты?!
Каша в головах!
https://en.wikipedia.org/wiki/Faithless_elector
Чтобы отстроить страну, одного президентского срока не хватит, - замглавы ОП Тимошенко
А в остальном Оно способное, пятилетку по развалу страны за два года выполнит.....
- Прах покойного, - комментировал Остап, - был вынесен на руках близкими и друзьями.
Курьеры вытащили дитя лейтенанта Шмидта на крыльцо и принялись неторопливо раскачивать. Паниковский молчал, покорно глядя на синее небо.
- После непродолжительной гражданской панихиды... - начал Остап.
И в ту же самую минуту курьеры, придав телу Паниковского достаточный размах и инерцию, выбросили его на улицу.
- ... Тело было предано земле, - закончил Бендер".
в США це так не працює, бо закон працює, а байденівські ЗМІ не мають повноважень визначати переможця виборів, які ще далеко від звершення
відчуваю, що від кінцевого результату буде багато розчарувань та скавучань
це все від лукавого з методичок ху*ла
20 січня не стрибай у віконце. Бо твій байден сяде за грати,а не в овальний кабінет.