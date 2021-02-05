УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13470 відвідувачів онлайн
Новини Відео Здоров'я
1 257 18
Ляшко Віктор (1354) COVID-19 (18065) коронавірус (16711)

Україна отримає вакцину від Pfizer вже у лютому, - Ляшко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Здоров'я

Американська компанія Pfizer найближчим часом подасть документи на реєстрацію своєї вакцини проти коронавірусу в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, саме ця вакцина має бути першою поставлена ​​в Україну в лютому 2021 року.

"Уже в лютому Україна отримає 117 000 доз м-РНК вакцини від Pfizer-BioNTech американського виробництва, яка відразу буде розподілена для вакцинації працівників лікарень, у яких надають допомогу пацієнтам із COVID-19", - заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, в межах програми COVAX відібрано 18 країн, серед яких і Україна. При цьому поки що ця вакцина не зареєстрована в нашій країні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Johnson & Johnson подала заявку на екстрене застосування своєї вакцини проти COVID-19

"Ми отримали запевнення, що найближчим часом будуть представлені всі документи на реєстрацію вакцин Pfizer в Україні. Наголошую, вакцина використовуватиметься в Україні лише тоді, коли вона буде зареєстрована належним чином", - заявив Ляшко.

Санлікар додав, що реєстрація проводитиметься за спрощеною системою.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+2
Братан, посмотри в календарь, уже февраль, не пались....
показати весь коментар
05.02.2021 10:08
+2
Сколько можно про это расказывать? Вчера говорил ,что с 15 начинается вакцинация? Где вакцина?
показати весь коментар
05.02.2021 10:09
+1
ни дня без такого же радостного сообщения.
показати весь коментар
05.02.2021 10:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
30 лютого 202???р. Украина получит вакцину от Pfizer уже в феврале, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7695
показати весь коментар
05.02.2021 10:07 Відповісти
Украина получит вакцину от Pfizer уже в феврале, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8664
показати весь коментар
05.02.2021 10:08 Відповісти
Похоже у Ляшка появилась инфа что в ЕС городе н-ске сторож хранилища вакцин по ошибке отключил холодильник
показати весь коментар
05.02.2021 10:08 Відповісти
Братан, посмотри в календарь, уже февраль, не пались....
показати весь коментар
05.02.2021 10:08 Відповісти
Сколько можно про это расказывать? Вчера говорил ,что с 15 начинается вакцинация? Где вакцина?
показати весь коментар
05.02.2021 10:09 Відповісти
Pfizer это не непонятная вакцина
показати весь коментар
05.02.2021 10:13 Відповісти
Ну мне конечно трудно спорить с вами, я не такой инфикционист как вы, мне приходится искать информацию на англоязычных , и немецкоязычных сайтах, а не опираясь на собственный опыт как вы
показати весь коментар
05.02.2021 10:17 Відповісти
Тут много писать, даже не буду начинать , это все произошло не за один день, но не так как вы об этом думаете
показати весь коментар
05.02.2021 10:25 Відповісти
Ее самоотверженно привезут в Украину лично Вова Зеленский и Евглена Зеленая Елена Зеленская. В своих организмах.
показати весь коментар
05.02.2021 10:15 Відповісти
Через эпицентр )
показати весь коментар
05.02.2021 10:18 Відповісти
ни дня без такого же радостного сообщения.
показати весь коментар
05.02.2021 10:22 Відповісти
У всіх відомих вакцин ефективність проти нового штаму знижується в 10 разів. Готуйтесь.
показати весь коментар
05.02.2021 10:34 Відповісти
Хэд и Шолдерс употреблять буду. Перхоти вообще нет)
показати весь коментар
05.02.2021 10:36 Відповісти
Не уже, а аж и не факт что получит.
показати весь коментар
05.02.2021 10:52 Відповісти
Скільки доз???
Для населення невеличкого райцентру???
І то, завдяки доброї волі західних меценатів, а не завдяки українських чинуш, які повинні були працювати але забили #уй на українців та жерли у три горлянки, піарились й відпочивали...
показати весь коментар
05.02.2021 11:39 Відповісти
 
 