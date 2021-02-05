Україна отримає вакцину від Pfizer вже у лютому, - Ляшко. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Здоров'я
Американська компанія Pfizer найближчим часом подасть документи на реєстрацію своєї вакцини проти коронавірусу в Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, саме ця вакцина має бути першою поставлена в Україну в лютому 2021 року.
"Уже в лютому Україна отримає 117 000 доз м-РНК вакцини від Pfizer-BioNTech американського виробництва, яка відразу буде розподілена для вакцинації працівників лікарень, у яких надають допомогу пацієнтам із COVID-19", - заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
За його словами, в межах програми COVAX відібрано 18 країн, серед яких і Україна. При цьому поки що ця вакцина не зареєстрована в нашій країні.
"Ми отримали запевнення, що найближчим часом будуть представлені всі документи на реєстрацію вакцин Pfizer в Україні. Наголошую, вакцина використовуватиметься в Україні лише тоді, коли вона буде зареєстрована належним чином", - заявив Ляшко.
Санлікар додав, що реєстрація проводитиметься за спрощеною системою.
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Евглена ЗеленаяЕлена Зеленская. В своих организмах.
Для населення невеличкого райцентру???
І то, завдяки доброї волі західних меценатів, а не завдяки українських чинуш, які повинні були працювати але забили #уй на українців та жерли у три горлянки, піарились й відпочивали...