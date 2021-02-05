Johnson & Johnson подала заявку на екстрене застосування своєї вакцини проти COVID-19
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Компанія Johnson & Johnson у четвер подала заявку на отримання дозволу на екстрене використання своєї однодозової вакцини проти COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Компанія Johnson & Johnson оголошує, що Janssen Biotech Inc. (частина компанії. - Ред.) подала заявку до Управління із санітарного нагляду за харчовими продуктами і медикаментами (FDA) з проханням надати дозвіл на екстрене використання (EUA) своєї однодозової вакцини Janssen COVID-19", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті компанії.
Компанія "очікує, що продукт буде доступний для відправки одразу після авторизації".
На відміну від Pfizer і Moderna вакцина від Johnson & Johnson потребує одноразового введення.
Також вакцина компанії Johnson & Johnson має переваги у транспортуванні порівняно з іншими. Вона залишається стабільною протягом двох років за зберігання в умовах мінус 20 градусів за Цельсієм і щонайменше три місяці за температуріи2-8 градусів за Цельсієм.
Згідно із проміжними результатами третьої фази випробувань вакцини в США і в семи інших країнах, однодозова вакцина показала ефективність у 66% для "запобігання помірного і важкого захворювання на COVID-19". У запобіганні "більш важких симптомів" вакцина ефективна на 85%.
Водночас показник ефективності вакцини в кожній країні був різним. Найкраще препарат спрацював у США - там він показав 72% ефективності в запобіганні помірного і важкого захворювання, а в Південній Африці цей показник становив лише 57%. Передбачається, що причиною є виявлений у країні більш заразний штам вірусу.
Johnson & Johnson має намір поставити 100 млн доз вакцини в США до червня. Деякі з доз будуть готові до відправки, щойно компанія отримає дозвіл на використання препарату.
Будь ласка, зачекайте...
Ну, как, лепится горбатый к стенке? При чем здесь заразность, если вы якобы тяжелое течение предотвращаете?
Мені цікаво, а коли саме компанія Johnson & Johnson примудрилась провести ці дворічні досліди зі зберігання вакцини в подібних умовах щоб робити такі гучні заяви?
Но, к сожалению среди людей слишком много безответственных идиотов, потому остальные должны дольше терпеть, тратить бешенные деньги и использовать более существенные средства..
россия - страна говноедов
Пришвин, - был такой русский писатель-натуралист, - писал в своем дневнике. "Сегодня пробовал есть говно, свое и дочкино. Ничего особенного не произошло. Плохое мнение о говне объясняется лишь его неприятным запахом ..."
Все мы знаем испанский деликатес Хамон. Хамо?н (исп. jamon - окорок) - испанский национальный деликатес, сыровяленый свиной окорок. Но каков шок был у путешественника Тура Хейердала, который увидел вяленное говно у жителей россии средней и северной полосы. "Рецептов приготовления испражнений была масса, но особой популярностью пользовалось высушенная на солнце фекальная форма в виде бублика с тремя и более витками. Подавалось сие "лакомство" по большому поводу. Мы с группой вежливо отказались от дегустации чем несказанно обидели старейшин родов и простого люда" Тур Хейердал "Непознанная Россия" 1963г.
Что такое фуа-гра? Фуа-гра? (фр. foie gras - «жирная печень») - специальным образом приготовленная печень откормленного кукурузой гуся или утки. Но мало кто из читателей сего блога знает о русском фуа гра - говне с кукурузой. Многие в России ждут лета не для того чтобы принимать солнечные ванны и купаться в пруду. Сезоном кукурузной какашки названо время с июля по сентябрь. Вот что пишет Петр Кузьмич Козлов русский путешественник: "Кукурузу детям сыпали в рот без устали. Ежели дитя не принимало читай срыгивало зерно его били розгой. Жевать строго возборонялось. Женщинам для этого даже выбивали зубы ибо смрадное говно с целыми зернами ценилось как мясо теленка. Известны случаи лечения кукурузным дерьмом мужского бессилия - щедро мазалось причинное место больного и прикрывалось лопухом. Говорят, что после месяца подобного компресса мужчина мог осилить детородное занятие" Петр Козлов "Шагаю по России" 1911 г. Стоит ли удивляться, что никто кроме русского народа не принял с таким остервенением насаждение кукурузой всех посевных площадей при Хрущеве который, считался воистину народным генсеком.
National Geographic 2014
«Это дикий вопиющий ужас, переходящий осознание шокирующей действительности современной России» The Wall Street Journal
«Любые догадки и фантазии по поводу России в виде медведей на улице меркнут по сравнению с этой статьей» The Guardian
«Кто бы мог подумать в трезвом уме что это происходит в 21 веке? Росси не перестает удивлять…» The Washington Post
«У вас еще остались иллюзии по поводу адекватности этой народной формации? Россия как пирожок с сюрпризом» Gazeta Wyborcza
«А ведь это все скрывалось при СССР! Степень отчаяния народа за железным занавесом это поедание своих продуктов жизнедеятельности» BBCRussian.com
Данная статья наделавшая много шума в около культурных мировых кругах находит свое продолжение в отзывах и комментариях наших читателей. Вот некоторые выдержки:
« Мой дед и отец занимались этим постыдным делом вплоть до развала союза, бабка было дворянского рода и бросила деда, застукав его за поеданием …. Дерьма» Виталий 34 года Новосибирск.
« У нас в селе на Рязани даже книги были по рецептам приготовления какашек. Я сам не раз варил его в скороварке. Ничего постыдного здесь не вижу - традиция» Федор Васильевич 77 лет Рязань
«Ну кто то ест тухлую рыбу кто то сырое мясо! В мире много разных культур. Моя жена до сих пор есть говно и кстати о врачах не вспоминает.!» Виктор 44 года Москва
«Крамолы здесь не вижу. Каждый ест что хочет постыдного тут ничего нет!» Василий 18 лет с. Бурое Калужская обл.
И это только малая часть писем наших читателей. А мы снова взываем к фактам. Итак Из книги Генриха Штадена "Записки немца-опричника". (1577-1578) «Бояре не только были нескромны в питие горькой и анисовой но и имели привычку закусить без меры людскими испражнениями, перемазываясь аки свиньи они веселясь ели и бросались в друг друга ими же». Вот выдержки из интервью Галины Кабаковой - автором книги «Гостеприимство, застолье и едок в русской традиции»
Крестьяне жили хорошо, у них было много еды?
Галина Кабакова: Нет, крестьяне жили плохо. И такое отношение к еде было свойственно всему крестьянскому миру во всей Европе. С той лишь разницей что в России крестьяне то ли из за голода то ли по дикой привычке предков ели… прощу прощение дерьмо. Будничная еда была скудной, в голодные годы это было постоянной реальностью, поэтому праздники - это был момент, когда отводили душу по полной программе.
"Они [русские] очень почитают длинные бороды и толстые животы, и те, у кого эти качества имеются, пользуются у них большим почётом. Также едок говна всегда по положению стоит выше того, кто ест иную снедь". (Олеарий, немецкий ученый, 17 век).
"Простой народ в делах торговых хитёр, оборотлив, презирает всё иностранное, а всё своё, даже фекалии считает превосходным поедая их без меры как основное блюдо". (Адольф Лизек, австрийский дипломат, 17 век).детальніше
http://bolshoyforum.com/forum/index.php?topic=385440.0
"Мужчины у московитов большей частью рослые, крепкие и толстые люди, кожей и цветом лица схожие с прочими европейцами.
Московиты очень ценят длинные бороды и толстые животы. Те, у кого качества эти имеются, пользуются большим почетом...". Де там слова про копрофагію?
Тобі хочется "показать себе "вумним", чи просто "розвести срач"?!...
А для москалів - зкріпно.
Час від часу, як подивлюся, адміни з модераторами тут "притруюють" цих ватних тарганів. Але десь їх знову береться . Нічого не вдіємо - доки той клоповник на північному сході не обробити "добрим інсектицидом", тут їх не позбутися.
От же ж сатаніють, відколи ведмедчуку кляп на писок вдягли...
Приведу жорстокий приклад: сидимо, після полювання, в гостях у єгеря, за столом. Кріпко випили. Під ногами плутається хазайський кіт, дере ногами литки гостей, вимагаючи "жрачки". Відганяють. Не йде, огризається. Господар каже: "Без толку... Жінка привчила, нічим не відвадиш...". Один з мисливців каже: "Хочеш, відучу, поки жінка у погріб пішла, по квашені яблука?" "А зможеш?". "Та, запросто!" Бере шматочок хліба, густо намазує гірчицею, кидає коту. Той кидається до шматка, нахиляється, а мисливець наступає йому чоботом на хвіст. Кіт верещить не своїм голосом, але жере хліб з гірчицею. Відпустив кота. Того "вітром здуло...". Потім Перович казав: "Попустило кота... Сидить коло печі, де його миска стоїть, а до столу - "упаси господь...".
...Бідний котик! Це жесть... Але добре, що все ж позбувся, біднятко, поганої звички без ущербу для здоров'я.
Напрацювання цих "класиків" нікуди не пропали - на сьогодні охочих не бракує їх розвивати і поглиблювати.
Спасибо, поржал.
"Мы, прежде всего, рассмотрим внешний быт московитов, или русских, то есть их наружность, их строение, а также их одежду, а затем обратимся к внутреннему их быту, то есть - их душевным свойствам, способностям и нравам. Мужчины у русских, большею частью, рослые, толстые и крепкие люди, кожею и натуральным цветом своим сходные с другими европейцами. Они очень почитают длинные бороды и толстые животы, и те, у кого эти качества имеются, пользуются у них большим почетом. Его царское величество таких людей из числа купцов назначает обыкновенно для присутствия при публичных аудиенциях послов, полагая, что этим усилено будет торжественное величие [приема]. Усы у них свисают низко над ртом.
Волосы на голове только их попы или священники носят длинные, свешивающиеся на плечи; у других они коротко острижены. Вельможи даже дают сбривать эти волосы, полагая в этом красоту. Подобное мнение не разделяется Амвросием. Он говорит: "По деревьям можно судить, в чем краса главы человеческой; возьми у дерева листву, и все дерево станет неприятным на вид".
Ось тобі справжній Адам Олеарій, а не те, що тобі згодував батрак лахтинський, з ніком "Юрій Кубелко" - "Они [русские] очень почитают длинные бороды и толстые животы, и те, у кого эти качества имеются, пользуются у них большим почётом. Также едок говна всегда по положению стоит выше того, кто ест иную снедь". (Олеарий, немецкий ученый, 17 век).
А тепер кацапи "нагодували лайном" тебе...
Там весь текст на уровне - "древние укры выкопали Чёрное Море", над этим и поржал
Подумал - это у ботов тактика такая, развести срач, чтобы вместе сними и тебя забанили.
Ти ж бачиш - я б"ю москалів їх же зброєю... Бо знаю, ЯК це робить... І знаю першоджерела, з яких вони беруть інформацію і розводять "срач"... А їх "ковбасить", коли я їх на брехні ловлю...
Вакцинация не лошадиные скачки.
Производитель обязан гарантировать качество вакцины обосновываясь
на продолжительных клинических испытаниях .
Особенно это относится к ДНК -вакцинам.