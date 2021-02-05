Johnson & Johnson подала заявку на екстрене застосування своєї вакцини проти COVID-19

Компанія Johnson & Johnson у четвер подала заявку на отримання дозволу на екстрене використання своєї однодозової вакцини проти COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Компанія Johnson & Johnson оголошує, що Janssen Biotech Inc. (частина компанії. - Ред.) подала заявку до Управління із санітарного нагляду за харчовими продуктами і медикаментами (FDA) з проханням надати дозвіл на екстрене використання (EUA) своєї однодозової вакцини Janssen COVID-19", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті компанії.

Компанія "очікує, що продукт буде доступний для відправки одразу після авторизації".

На відміну від Pfizer і Moderna вакцина від Johnson & Johnson потребує одноразового введення.

Також вакцина компанії Johnson & Johnson має переваги у транспортуванні порівняно з іншими. Вона залишається стабільною протягом двох років за зберігання в умовах мінус 20 градусів за Цельсієм і щонайменше три місяці за температуріи2-8 градусів за Цельсієм.

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Згідно із проміжними результатами третьої фази випробувань вакцини в США і в семи інших країнах, однодозова вакцина показала ефективність у 66% для "запобігання помірного і важкого захворювання на COVID-19". У запобіганні "більш важких симптомів" вакцина ефективна на 85%.

Водночас показник ефективності вакцини в кожній країні був різним. Найкраще препарат спрацював у США - там він показав 72% ефективності в запобіганні помірного і важкого захворювання, а в Південній Африці цей показник становив лише 57%. Передбачається, що причиною є виявлений у країні більш заразний штам вірусу.

Johnson & Johnson має намір поставити 100 млн доз вакцини в США до червня. Деякі з доз будуть готові до відправки, щойно компанія отримає дозвіл на використання препарату.