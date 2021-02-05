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вакцина (3528) COVID-19 (18065)

Johnson & Johnson подала заявку на екстрене застосування своєї вакцини проти COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Johnson & Johnson подала заявку на екстрене застосування своєї вакцини проти COVID-19

Компанія Johnson & Johnson у четвер подала заявку на отримання дозволу на екстрене використання своєї однодозової вакцини проти COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Компанія Johnson & Johnson оголошує, що Janssen Biotech Inc. (частина компанії. - Ред.) подала заявку до Управління із санітарного нагляду за харчовими продуктами і медикаментами (FDA) з проханням надати дозвіл на екстрене використання (EUA) своєї однодозової вакцини Janssen COVID-19", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті компанії.

Компанія "очікує, що продукт буде доступний для відправки одразу після авторизації".

На відміну від Pfizer і Moderna вакцина від Johnson & Johnson потребує одноразового введення.

Також вакцина компанії Johnson & Johnson має переваги у транспортуванні порівняно з іншими. Вона залишається стабільною протягом двох років за зберігання в умовах мінус 20 градусів за Цельсієм і щонайменше три місяці за температуріи2-8 градусів за Цельсієм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні проведуть семінари щодо особливостей вакцинації проти коронавірусу, - ВООЗ

Згідно із проміжними результатами третьої фази випробувань вакцини в США і в семи інших країнах, однодозова вакцина показала ефективність у 66% для "запобігання помірного і важкого захворювання на COVID-19". У запобіганні "більш важких симптомів" вакцина ефективна на 85%.

Водночас показник ефективності вакцини в кожній країні був різним. Найкраще препарат спрацював у США - там він показав 72% ефективності в запобіганні помірного і важкого захворювання, а в Південній Африці цей показник становив лише 57%. Передбачається, що причиною є виявлений у країні більш заразний штам вірусу.

Johnson & Johnson має намір поставити 100 млн доз вакцини в США до червня. Деякі з доз будуть готові до відправки, щойно компанія отримає дозвіл на використання препарату.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Не знаю насчёт вируса,но перхоти точно не будет)
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05.02.2021 07:25
+6
Непогано... Така штука більш практична в застосуванні... Не виключено, що отримає більш широке розповсюдження...
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05.02.2021 07:27
+4
а зате у кацапів...

россия - страна говноедов
Пришвин, - был такой русский писатель-натуралист, - писал в своем дневнике. "Сегодня пробовал есть говно, свое и дочкино. Ничего особенного не произошло. Плохое мнение о говне объясняется лишь его неприятным запахом ..."
Все мы знаем испанский деликатес Хамон. Хамо?н (исп. jamon - окорок) - испанский национальный деликатес, сыровяленый свиной окорок. Но каков шок был у путешественника Тура Хейердала, который увидел вяленное говно у жителей россии средней и северной полосы. "Рецептов приготовления испражнений была масса, но особой популярностью пользовалось высушенная на солнце фекальная форма в виде бублика с тремя и более витками. Подавалось сие "лакомство" по большому поводу. Мы с группой вежливо отказались от дегустации чем несказанно обидели старейшин родов и простого люда" Тур Хейердал "Непознанная Россия" 1963г.
Что такое фуа-гра? Фуа-гра? (фр. foie gras - «жирная печень») - специальным образом приготовленная печень откормленного кукурузой гуся или утки. Но мало кто из читателей сего блога знает о русском фуа гра - говне с кукурузой. Многие в России ждут лета не для того чтобы принимать солнечные ванны и купаться в пруду. Сезоном кукурузной какашки названо время с июля по сентябрь. Вот что пишет Петр Кузьмич Козлов русский путешественник: "Кукурузу детям сыпали в рот без устали. Ежели дитя не принимало читай срыгивало зерно его били розгой. Жевать строго возборонялось. Женщинам для этого даже выбивали зубы ибо смрадное говно с целыми зернами ценилось как мясо теленка. Известны случаи лечения кукурузным дерьмом мужского бессилия - щедро мазалось причинное место больного и прикрывалось лопухом. Говорят, что после месяца подобного компресса мужчина мог осилить детородное занятие" Петр Козлов "Шагаю по России" 1911 г. Стоит ли удивляться, что никто кроме русского народа не принял с таким остервенением насаждение кукурузой всех посевных площадей при Хрущеве который, считался воистину народным генсеком.
National Geographic 2014
«Это дикий вопиющий ужас, переходящий осознание шокирующей действительности современной России» The Wall Street Journal
«Любые догадки и фантазии по поводу России в виде медведей на улице меркнут по сравнению с этой статьей» The Guardian
«Кто бы мог подумать в трезвом уме что это происходит в 21 веке? Росси не перестает удивлять…» The Washington Post
«У вас еще остались иллюзии по поводу адекватности этой народной формации? Россия как пирожок с сюрпризом» Gazeta Wyborcza
«А ведь это все скрывалось при СССР! Степень отчаяния народа за железным занавесом это поедание своих продуктов жизнедеятельности» BBCRussian.com
Данная статья наделавшая много шума в около культурных мировых кругах находит свое продолжение в отзывах и комментариях наших читателей. Вот некоторые выдержки:
« Мой дед и отец занимались этим постыдным делом вплоть до развала союза, бабка было дворянского рода и бросила деда, застукав его за поеданием …. Дерьма» Виталий 34 года Новосибирск.
« У нас в селе на Рязани даже книги были по рецептам приготовления какашек. Я сам не раз варил его в скороварке. Ничего постыдного здесь не вижу - традиция» Федор Васильевич 77 лет Рязань
«Ну кто то ест тухлую рыбу кто то сырое мясо! В мире много разных культур. Моя жена до сих пор есть говно и кстати о врачах не вспоминает.!» Виктор 44 года Москва
«Крамолы здесь не вижу. Каждый ест что хочет постыдного тут ничего нет!» Василий 18 лет с. Бурое Калужская обл.
И это только малая часть писем наших читателей. А мы снова взываем к фактам. Итак Из книги Генриха Штадена "Записки немца-опричника". (1577-1578) «Бояре не только были нескромны в питие горькой и анисовой но и имели привычку закусить без меры людскими испражнениями, перемазываясь аки свиньи они веселясь ели и бросались в друг друга ими же». Вот выдержки из интервью Галины Кабаковой - автором книги «Гостеприимство, застолье и едок в русской традиции»
Крестьяне жили хорошо, у них было много еды?
Галина Кабакова: Нет, крестьяне жили плохо. И такое отношение к еде было свойственно всему крестьянскому миру во всей Европе. С той лишь разницей что в России крестьяне то ли из за голода то ли по дикой привычке предков ели… прощу прощение дерьмо. Будничная еда была скудной, в голодные годы это было постоянной реальностью, поэтому праздники - это был момент, когда отводили душу по полной программе.
"Они [русские] очень почитают длинные бороды и толстые животы, и те, у кого эти качества имеются, пользуются у них большим почётом. Также едок говна всегда по положению стоит выше того, кто ест иную снедь". (Олеарий, немецкий ученый, 17 век).
"Простой народ в делах торговых хитёр, оборотлив, презирает всё иностранное, а всё своё, даже фекалии считает превосходным поедая их без меры как основное блюдо". (Адольф Лизек, австрийский дипломат, 17 век).детальніше

http://bolshoyforum.com/forum/index.php?topic=385440.0
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05.02.2021 08:57
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Не знаю насчёт вируса,но перхоти точно не будет)
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05.02.2021 07:25 Відповісти
Пейте Head&Shoulders - и ваша перхоть исчезнет вместе с вами.
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05.02.2021 08:00 Відповісти
Johnson & Johnson подала заявку на екстрене застосування своєї вакцини проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 3571
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05.02.2021 08:33 Відповісти
Непогано... Така штука більш практична в застосуванні... Не виключено, що отримає більш широке розповсюдження...
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05.02.2021 07:27 Відповісти
Ви вже виклянчили чи то Файзер, чи ще шось. Їжте.
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05.02.2021 08:27 Відповісти
Це Я "виклянчив"? І як ти це "встановив"? "Аналітег", "твою мать"...
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05.02.2021 09:07 Відповісти
... там он показал 72% эффективности в предотвращении умеренного и тяжелого заболевания, а в Южной Африке данный показатель составил всего 57%. Предполагается, что причиной тому является обнаруженный в стране более заразный штамм вируса.Источник: https://censor.net/ru/n3246118

Ну, как, лепится горбатый к стенке? При чем здесь заразность, если вы якобы тяжелое течение предотвращаете?
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05.02.2021 07:45 Відповісти
"Она остается стабильной на протяжении двух лет при хранении в условиях минус 20 градусов по Цельсию"


Мені цікаво, а коли саме компанія Johnson & Johnson примудрилась провести ці дворічні досліди зі зберігання вакцини в подібних умовах щоб робити такі гучні заяви?
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05.02.2021 07:55 Відповісти
Опять на те же грабли... Обсуждаете достоинства и недостатки очередного фармдерьма, вместо того, что бы оценить, а нужно ли оно вообще...
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05.02.2021 08:08 Відповісти
Скажіть, а у вас їсти серйозні заснування, щоб отак звинувачувати виробників? Тут треба зробити принаймні паркан крові з відня піддосвідчених обличчястостей (не кажучи про тин решти біоматеріалів на аналізи), щоб виявити, наприклад, злоякісні освіти в організмі, негативний вплив на пологові сутички у жінок чи інші видозміни в організмі. Без аргументів це просто твердження, ніби всі помруть у борошнах від вакцинації, тож краще помирати від ковіду.
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05.02.2021 08:33 Відповісти
ботоферма працює ,невже немає ніяких фільтрів .
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05.02.2021 09:08 Відповісти
Оно все было бы, конечно, не нужно, если бы 100% людей оказались сознательными и 3-4 недели соблюдали карантинные нормы - на этом пандемия сразу и закончилась бы.
Но, к сожалению среди людей слишком много безответственных идиотов, потому остальные должны дольше терпеть, тратить бешенные деньги и использовать более существенные средства..
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05.02.2021 10:25 Відповісти
Список военных преступников пополняется. Там уже Pfizer, AstraZeneca, "институт Гамалеи", теперь вот J&J.
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05.02.2021 08:16 Відповісти
РуССкий,-прекрати жрать г....!
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05.02.2021 09:08 Відповісти
Компания Кацман & Кацман предупреждает - ну и фигня этот Johnson & Johnson.
Johnson & Johnson подала заявку на екстрене застосування своєї вакцини проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 8938
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05.02.2021 08:19 Відповісти
Не Кацман,-а Гинцбург! Johnson & Johnson подала заявку на екстрене застосування своєї вакцини проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 4670
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05.02.2021 09:14 Відповісти
А рабинович чего молчит?
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05.02.2021 10:25 Відповісти
Я не знаю,чтобы в Центре Гамалеи был Рабинович. А Гинцбург -это директор Центра Гамалеи.
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05.02.2021 12:25 Відповісти
Скоро вакцину почнуть на базарах продавати і під заборами в селах носить.
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05.02.2021 08:39 Відповісти
а зате у кацапів...

россия - страна говноедов
Пришвин, - был такой русский писатель-натуралист, - писал в своем дневнике. "Сегодня пробовал есть говно, свое и дочкино. Ничего особенного не произошло. Плохое мнение о говне объясняется лишь его неприятным запахом ..."
Все мы знаем испанский деликатес Хамон. Хамо?н (исп. jamon - окорок) - испанский национальный деликатес, сыровяленый свиной окорок. Но каков шок был у путешественника Тура Хейердала, который увидел вяленное говно у жителей россии средней и северной полосы. "Рецептов приготовления испражнений была масса, но особой популярностью пользовалось высушенная на солнце фекальная форма в виде бублика с тремя и более витками. Подавалось сие "лакомство" по большому поводу. Мы с группой вежливо отказались от дегустации чем несказанно обидели старейшин родов и простого люда" Тур Хейердал "Непознанная Россия" 1963г.
Что такое фуа-гра? Фуа-гра? (фр. foie gras - «жирная печень») - специальным образом приготовленная печень откормленного кукурузой гуся или утки. Но мало кто из читателей сего блога знает о русском фуа гра - говне с кукурузой. Многие в России ждут лета не для того чтобы принимать солнечные ванны и купаться в пруду. Сезоном кукурузной какашки названо время с июля по сентябрь. Вот что пишет Петр Кузьмич Козлов русский путешественник: "Кукурузу детям сыпали в рот без устали. Ежели дитя не принимало читай срыгивало зерно его били розгой. Жевать строго возборонялось. Женщинам для этого даже выбивали зубы ибо смрадное говно с целыми зернами ценилось как мясо теленка. Известны случаи лечения кукурузным дерьмом мужского бессилия - щедро мазалось причинное место больного и прикрывалось лопухом. Говорят, что после месяца подобного компресса мужчина мог осилить детородное занятие" Петр Козлов "Шагаю по России" 1911 г. Стоит ли удивляться, что никто кроме русского народа не принял с таким остервенением насаждение кукурузой всех посевных площадей при Хрущеве который, считался воистину народным генсеком.
National Geographic 2014
«Это дикий вопиющий ужас, переходящий осознание шокирующей действительности современной России» The Wall Street Journal
«Любые догадки и фантазии по поводу России в виде медведей на улице меркнут по сравнению с этой статьей» The Guardian
«Кто бы мог подумать в трезвом уме что это происходит в 21 веке? Росси не перестает удивлять…» The Washington Post
«У вас еще остались иллюзии по поводу адекватности этой народной формации? Россия как пирожок с сюрпризом» Gazeta Wyborcza
«А ведь это все скрывалось при СССР! Степень отчаяния народа за железным занавесом это поедание своих продуктов жизнедеятельности» BBCRussian.com
Данная статья наделавшая много шума в около культурных мировых кругах находит свое продолжение в отзывах и комментариях наших читателей. Вот некоторые выдержки:
« Мой дед и отец занимались этим постыдным делом вплоть до развала союза, бабка было дворянского рода и бросила деда, застукав его за поеданием …. Дерьма» Виталий 34 года Новосибирск.
« У нас в селе на Рязани даже книги были по рецептам приготовления какашек. Я сам не раз варил его в скороварке. Ничего постыдного здесь не вижу - традиция» Федор Васильевич 77 лет Рязань
«Ну кто то ест тухлую рыбу кто то сырое мясо! В мире много разных культур. Моя жена до сих пор есть говно и кстати о врачах не вспоминает.!» Виктор 44 года Москва
«Крамолы здесь не вижу. Каждый ест что хочет постыдного тут ничего нет!» Василий 18 лет с. Бурое Калужская обл.
И это только малая часть писем наших читателей. А мы снова взываем к фактам. Итак Из книги Генриха Штадена "Записки немца-опричника". (1577-1578) «Бояре не только были нескромны в питие горькой и анисовой но и имели привычку закусить без меры людскими испражнениями, перемазываясь аки свиньи они веселясь ели и бросались в друг друга ими же». Вот выдержки из интервью Галины Кабаковой - автором книги «Гостеприимство, застолье и едок в русской традиции»
Крестьяне жили хорошо, у них было много еды?
Галина Кабакова: Нет, крестьяне жили плохо. И такое отношение к еде было свойственно всему крестьянскому миру во всей Европе. С той лишь разницей что в России крестьяне то ли из за голода то ли по дикой привычке предков ели… прощу прощение дерьмо. Будничная еда была скудной, в голодные годы это было постоянной реальностью, поэтому праздники - это был момент, когда отводили душу по полной программе.
"Они [русские] очень почитают длинные бороды и толстые животы, и те, у кого эти качества имеются, пользуются у них большим почётом. Также едок говна всегда по положению стоит выше того, кто ест иную снедь". (Олеарий, немецкий ученый, 17 век).
"Простой народ в делах торговых хитёр, оборотлив, презирает всё иностранное, а всё своё, даже фекалии считает превосходным поедая их без меры как основное блюдо". (Адольф Лизек, австрийский дипломат, 17 век).детальніше

http://bolshoyforum.com/forum/index.php?topic=385440.0
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05.02.2021 08:57 Відповісти
Johnson & Johnson подала заявку на екстрене застосування своєї вакцини проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 8259 Johnson & Johnson подала заявку на екстрене застосування своєї вакцини проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 8259 Johnson & Johnson подала заявку на екстрене застосування своєї вакцини проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 8259 Оказывается они не только памятники делали из этого! Johnson & Johnson подала заявку на екстрене застосування своєї вакцини проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 6660
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05.02.2021 09:13 Відповісти
Это хлеб! Сладкий хлеб!

Johnson & Johnson подала заявку на екстрене застосування своєї вакцини проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 9447
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05.02.2021 09:21 Відповісти
Що за "брєдятина"? У автора коментарю хвороблива, прихована тяга до копрофагії? Та таких "помий" в адресу чужих народів можна набрать, скільки-завгодно... Наприклад, в "Повісті врємєнних лет", де в таких виразах полянським літописцем описуються древляни... Крім того, брехать не треба - ось цитата з "Записок" Олеарія:
"Мужчины у московитов большей частью рослые, крепкие и толстые люди, кожей и цветом лица схожие с прочими европейцами.
Московиты очень ценят длинные бороды и толстые животы. Те, у кого качества эти имеются, пользуются большим почетом...". Де там слова про копрофагію?
Тобі хочется "показать себе "вумним", чи просто "розвести срач"?!...
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05.02.2021 10:14 Відповісти
Для нас то дико.
А для москалів - зкріпно.
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05.02.2021 11:42 Відповісти
Міхал, та це кацапський провокатор! Нема у тих людей, цитати яких він привів, отого лайна!... Це називається "провокація напівправдою"... Береться справжня цитата з справжнього твору справжнього автора, в потім видозмінюється - щось вирізається, щось додається, і цим спотворюється її справжня суть... От ти і "купився"... Тебе "лайном" нагодували, а ти їси і прицмакуєш.... (Вибач, за грубість, однак, по-іншому сказать важко...).
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05.02.2021 13:19 Відповісти
Хм-м-м... Вляпався... Буває.
Johnson & Johnson подала заявку на екстрене застосування своєї вакцини проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 139
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05.02.2021 13:29 Відповісти
Та, нічого... Я просто колись читав Олеарія, Еріха Лясоту, а також спогади лікаря Івана Грозного, чи то німця, чи то британця, прізвища вже не згадаю... Там багато чого написано "нєлицеприятнаго" для московітів(наприклад, про брехливість, лінощі, про те, що "в широких рукавах своих рубах московиты прячут дубинки, с которыми нападают в ночное время на прохожих, грабя их...), однак такої дурості не зустрічав... Це просто така метода "завоювання авторитету" на сайті... "Суперукраїнські ніки", "суперпатріотичні" коментарі шовіністичного, псевдопатріотичного характеру... Все робиться з метою прикинуться "своїм, в доску парнєм...", і нишком розводить свару між форумчанами, ************ шовінізм на передній план і створюючи з нас таких собі "новітніх нацистів"... Тут таких - під сотню, якщо не більше...
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05.02.2021 14:02 Відповісти
З деякими елементами такої діяльності я стикався. Але таке люте... "самовбивче самообсирання" - для мене виявилося новиною.
Час від часу, як подивлюся, адміни з модераторами тут "притруюють" цих ватних тарганів. Але десь їх знову береться Johnson & Johnson подала заявку на екстрене застосування своєї вакцини проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 7207 . Нічого не вдіємо - доки той клоповник на північному сході не обробити "добрим інсектицидом", тут їх не позбутися.
От же ж сатаніють, відколи ведмедчуку кляп на писок вдягли...
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05.02.2021 16:45 Відповісти
Це так зване "напрацювання авторитету на майбутнє", вироблення "набутого інстинкту", коли людина, звикнувши до коментарів конкретної патріотичної направленості, автоматично почне ставить лайки під коментарями провокативними і прямо ворожими, не вчитуючись у їх суть. А інші, бачачи твої "лайки", теж підтримають написане "на автоматі"... Це психологія... "Всі ідуть... Іду і я...".
Приведу жорстокий приклад: сидимо, після полювання, в гостях у єгеря, за столом. Кріпко випили. Під ногами плутається хазайський кіт, дере ногами литки гостей, вимагаючи "жрачки". Відганяють. Не йде, огризається. Господар каже: "Без толку... Жінка привчила, нічим не відвадиш...". Один з мисливців каже: "Хочеш, відучу, поки жінка у погріб пішла, по квашені яблука?" "А зможеш?". "Та, запросто!" Бере шматочок хліба, густо намазує гірчицею, кидає коту. Той кидається до шматка, нахиляється, а мисливець наступає йому чоботом на хвіст. Кіт верещить не своїм голосом, але жере хліб з гірчицею. Відпустив кота. Того "вітром здуло...". Потім Перович казав: "Попустило кота... Сидить коло печі, де його миска стоїть, а до столу - "упаси господь...".
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05.02.2021 17:33 Відповісти
Схема в цілому зрозуміла: розрахунок на людину, що трохи втратила концентрацію. І вона доволі підла, я Вам скажу.
...Бідний котик! Це жесть... Але добре, що все ж позбувся, біднятко, поганої звички без ущербу для здоров'я.
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05.02.2021 19:54 Відповісти
Не думай, що це придумано кацапами... У них на подібне не вистачило-б, мізків... Подібним займалися ще єзуїти... Не виключаю, що і у них були непогані "вчителі"... Єгипетські та вавілонські жерці, наприклад... Але й нацисти займалися тим самим. А американське ЦРУ і російське ФСБ, китайці, займаються і зараз...
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05.02.2021 20:01 Відповісти
За єзуїтів мені було відомо. Та й зважаючи на моїх польських родичів, можу сказати, що ледь не для кожного поляка таке є властивим (більшою чи меншою мірою). Як там було в Ігнатія Лойоли? "Чиніть наклепи! Щось та прилипне!" Демагогія Геббельса - то окрема історія.
Напрацювання цих "класиків" нікуди не пропали - на сьогодні охочих не бракує їх розвивати і поглиблювати.
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05.02.2021 20:20 Відповісти
Тур Хейердал и родо-племенные отношения в "средней полосе России" в 1960-е... Johnson & Johnson подала заявку на екстрене застосування своєї вакцини проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 358
Спасибо, поржал.
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05.02.2021 18:46 Відповісти
О... Ще одного "на лайні розвели...".
"Мы, прежде всего, рассмотрим внешний быт московитов, или русских, то есть их наружность, их строение, а также их одежду, а затем обратимся к внутреннему их быту, то есть - их душевным свойствам, способностям и нравам. Мужчины у русских, большею частью, рослые, толстые и крепкие люди, кожею и натуральным цветом своим сходные с другими европейцами. Они очень почитают длинные бороды и толстые животы, и те, у кого эти качества имеются, пользуются у них большим почетом. Его царское величество таких людей из числа купцов назначает обыкновенно для присутствия при публичных аудиенциях послов, полагая, что этим усилено будет торжественное величие [приема]. Усы у них свисают низко над ртом.
Волосы на голове только их попы или священники носят длинные, свешивающиеся на плечи; у других они коротко острижены. Вельможи даже дают сбривать эти волосы, полагая в этом красоту. Подобное мнение не разделяется Амвросием. Он говорит: "По деревьям можно судить, в чем краса главы человеческой; возьми у дерева листву, и все дерево станет неприятным на вид".
Ось тобі справжній Адам Олеарій, а не те, що тобі згодував батрак лахтинський, з ніком "Юрій Кубелко" - "Они [русские] очень почитают длинные бороды и толстые животы, и те, у кого эти качества имеются, пользуются у них большим почётом. Также едок говна всегда по положению стоит выше того, кто ест иную снедь". (Олеарий, немецкий ученый, 17 век).
А тепер кацапи "нагодували лайном" тебе...
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05.02.2021 18:55 Відповісти
Відкрий, у пошуковику. "Адам Олеарій "Путешествие голштинского посольства в Московию и Персию".
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05.02.2021 18:58 Відповісти
Ты не увидел сарказма в словах "родо-племенные отношения в "средней полосе России" в 1960-е"?
Там весь текст на уровне - "древние укры выкопали Чёрное Море", над этим и поржал Johnson & Johnson подала заявку на екстрене застосування своєї вакцини проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 1877
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05.02.2021 19:08 Відповісти
Ні, не побачив... Просто ти сьогодні не перший такий... Пройди по гілці, почитай... Правда, дещо адмін уже "захрестив"... І моє, в тому числі, прийнявши це за "срач"... А там, якраз, було "витягування за вушко, на сонечко...", ботів лахтинських...
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05.02.2021 19:13 Відповісти
Я успел прочитать лай мосек Johnson & Johnson подала заявку на екстрене застосування своєї вакцини проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 1053
Подумал - это у ботов тактика такая, развести срач, чтобы вместе сними и тебя забанили.
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05.02.2021 19:20 Відповісти
Мене адміни вже трохи "вивчили", тому часто, буває, мої коментарі, написані чисто по суті, інформативного характеру, залишають, викидаючи лише відвертий "стьоб" з провокаторів...
Ти ж бачиш - я б"ю москалів їх же зброєю... Бо знаю, ЯК це робить... І знаю першоджерела, з яких вони беруть інформацію і розводять "срач"... А їх "ковбасить", коли я їх на брехні ловлю...
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05.02.2021 19:30 Відповісти
Конкуренция на рынке вакцин ?
Вакцинация не лошадиные скачки.
Производитель обязан гарантировать качество вакцины обосновываясь
на продолжительных клинических испытаниях .
Особенно это относится к ДНК -вакцинам.
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05.02.2021 09:27 Відповісти
***** поделки "Вектора" на лаптеногих уже испытал. Дохнут понемногу.
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05.02.2021 09:50 Відповісти
Johnson & Johnson подала заявку на екстрене застосування своєї вакцини проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 8721 Маловато будєт, маловато (с).
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05.02.2021 11:42 Відповісти
По статистике,в 2020 население рфии сократилось на полмиллиона человек. Процесс идет нормально! Johnson & Johnson подала заявку на екстрене застосування своєї вакцини проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 450
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05.02.2021 12:28 Відповісти
Хотя,это как "мизер" в преферансе.Сколько бы не получил "взяток" противник-мы всегда скажем Мало! Johnson & Johnson подала заявку на екстрене застосування своєї вакцини проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 1008
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05.02.2021 12:30 Відповісти
Трохи більше, ніж 0,5%. Може, й нормально. Але дуже довго.
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05.02.2021 12:33 Відповісти
 
 