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В Україні проведуть семінари щодо особливостей вакцинації проти коронавірусу, - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

В Україні проведуть семінари щодо особливостей вакцинації проти коронавірусу, - ВООЗ

В Україні проведуть семінари для національних і регіональних координаторів та фахівців з імунізації, під час яких розкажуть про особливості вакцинації від COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я, яка проводитиме навчання спільно з бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні.

Так, навчання відбудуться з 5 по 11 лютого, в них візьмуть участь 60 осіб. Учасникам докладно розкажуть про особливості очікуваних вакцин.

"Оскільки вакцина Pfizer/BioNTech вимагає наднизьких температурних умов, учасникам пояснять, як її поставлятимуть, вимоги до її транспортування та зберігання, а також особливості введення препарату", - сказано в повідомленні.

Також учасників семінарів ознайомлять із вмістом національного плану та етапами розгортання вакцинації в Україні, вони пройдуть підготовку мікропланування кампанії вакцинації на регіональному рівні.

"Навчання допоможе налаштувати злагоджену координацію і логістику під час проведення "першої хвилі" вакцинації проти COVID-19", - додали в Центрі громадського здоров'я.

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Воз вместе с моз,засуньте свои семинары по вакцине парниши Куна себе в опу,Пфайзер-тока сибе...
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04.02.2021 20:25 Відповісти
...присутствия мозга)))...
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04.02.2021 20:31 Відповісти
Вакцина Pfizer требует сверхнизких температурных условий хранения.
Хто знає, розкажіть, як може вакцина у пляшечках, розведена у воді, витримувати заморозку?
Може хто не знає, скажу, що вода, що, замерзає, розриває пляшку (або рве труби), бо вода при замерзанні трохи розширюється.
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04.02.2021 20:44 Відповісти
Ответ на вопрос, похоже, найден. Бутылочки с вакциной кажутся стеклянными, но на самом деле они пластиковые, и, следовательно, выдерживают некоторое расширение при замерзании.
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04.02.2021 21:05 Відповісти
В Україні проведуть семінари щодо особливостей проведення вакцинації проти коронавірусу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 3328
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04.02.2021 21:16 Відповісти
семинары проведут и на этом и закончат. вакцины то нет В Україні проведуть семінари щодо особливостей проведення вакцинації проти коронавірусу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 5136
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04.02.2021 21:55 Відповісти
 
 