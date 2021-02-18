УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16073 відвідувача онлайн
Новини Відео Політика України
16 715 203
ВР (11733) розмитнення (156) євробляхи (192)

Рада попередньо схвалила законопроєкти про розмитнення "євроблях". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкти, які передбачають тимчасове встановлення максимальної ставки розмитнення авто, ввезених на територію України з порушенням митних правил до кінця 2020 року, у 1000 євро.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, нардепи підтримали два законопроєкти.

За законопроєкт №4643-д (внесення змін до Податкового кодексу) проголосували 259 нардепів, а законопроєкт № 4644-д (внесення змін до Митного кодексу) – 293.

Документи передбачають єдиний підхід до розмитнення авто і стосуються всіх транспортних засобів, які в’їхали на територію України до кінця 2020 року з порушенням митних правил.

Пропонується надати можливість розмитнення автівок, що були ввезені з порушенням митних правил протягом 180 днів за ставкою, що не перевищує 1000 євро.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Доступний автомобіль кожному українцю": власники "євроблях" пікетують Раду. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 18 лютого, під будівлею Верховної Ради в Києві відбувається акція протесту власників автомобілів на європейській реєстрації ("євроблях") з вимогою ухвалення законодавства, яке спрощує розмитнення транспортних засобів.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+52
В этой стране выходит так , что налоги платят только дураки
показати весь коментар
18.02.2021 14:41
+46
Верните тогда деньги тем кто растаможил по всем нормам
показати весь коментар
18.02.2021 14:39
+36
Тобто якщо ти чесна людина і в'їхав по всіх правилах,то розмитнюватимеш авто в декілька поз дорожче ніж це жульйо і гопота, геніальне рішення
показати весь коментар
18.02.2021 14:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Я за все свои машины платил сполна.
А тут толпа фарцы себе скидку выкричала.
А шо, так можно было?
Спасибо, Зебил...
показати весь коментар
19.02.2021 07:00 Відповісти
Я за доступную растаможку!! У самого БМВ середины 200х из германии. Сам растаможил сразу как вышел закон.
НОО
Пользуясь случаем хотел бы отдельно поржать с зелебобиков и фанатов культа спаленного ренжа. Он же обещаль дешовую растаможку .. шо ж такъ???))) ай-ай-ай ..
показати весь коментар
19.02.2021 09:11 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 