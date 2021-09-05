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"Артилерія, вогонь!" - історія 68-річного генерала Івана Лісового, який добровільно допомагав відродити боєздатні артилерійські й ракетні дивізіони в 2014-му. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Історія про 68-річного генерала Івана Васильовича Лісового, який в 2014-му році добровільно допомагав формувати боєздатні артилерійські і ракетні дивізіони і як волонтер допомагав армії. Звання генерала він отримав під час війни.

Як інформує Цензор.НЕТ сюжет вийшов на 5-м каналі.

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У відео йдеться про те, як відставний військовослужбовець добровільно допомагав практично з нуля формувати боєздатні артилерійські і ракетні дивізіони. Крім цього, він допомагав армії і як волонтер.
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Топ коментарі
+29
Не якісь ,а цілком адекватний ,свідомий громадянин України !!!)))
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05.09.2021 12:21
+17
А до 2014-му всі розумні офіцери вищого і середнього комскладу звільнилися, окрім тих, кому пощастило приймати участь у миротворчих місіях. Особливо масовими звільнення були у 2010-13 роках. Хочете ще щось знати по б'юджет? 😊
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05.09.2021 12:24
+16
Дякую, ВАМ, генерале !!!
***

Війна усюди…в кожного своя..
У когось з совістю, якщо вона присутня..
У когось бій за черговЕ звання,
А інший йде під кулі за майбутнє..
Хтось закликає голосно - «вперед»!
А хтось кричить - «Навіщо це здалося»
Гримуча суміш, справжній вінегрет,
Емоцій різних - дивне стоголосся…
Один тут б'ється за поважний чин
Вхопивши владу міцно за рукав,
А чийсь і скромний і відважний син
За Україну голову поклав..
Війна усюди..в кожного своя..
Нема очей і вух, і рук, і ніг..
І крові менше випила б земля…
Якби війна була одна на всіх…
Автор: Волонтер, редактор проекту «Постріл» - Любава Казмірчук
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05.09.2021 12:43
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Не якісь ,а цілком адекватний ,свідомий громадянин України !!!)))
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05.09.2021 12:21 Відповісти
А до 2014-му всі розумні офіцери вищого і середнього комскладу звільнилися, окрім тих, кому пощастило приймати участь у миротворчих місіях. Особливо масовими звільнення були у 2010-13 роках. Хочете ще щось знати по б'юджет? 😊
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05.09.2021 12:24 Відповісти
Не буду спорить,но массовое увольнение началось намного раньше,ещё при Юльке
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05.09.2021 13:52 Відповісти
Я написав, що пік був при януковочу. Зрозуміло, що почалося при Юльці з Гриценком.
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05.09.2021 14:03 Відповісти
Ви обидва помиляєтеся ,почалось ще за Кравчука !!!))))
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05.09.2021 17:28 Відповісти
А де у мене є заперечення, щ це почалося за Кравчука? 😊
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05.09.2021 18:52 Відповісти
Я лише уточнюю ваши слова !! Я чимось вас образив??))
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05.09.2021 18:59 Відповісти
Деякі типчики, чи то дебіли, чи то зовсім ідіоти, що не знають того, що верховним гівнокомандуючим в той час, коли ЮВТ була прем*єром, був такий собі щирий хохляра Ющенко (Ющ-Дрищ), який через головнокомандуючого ВСУ (нач. Генштабу) вирішував кадрові питання в війську. Ні Тимошенко, ні Гриценко не мали ніякого відношення до призначення та звільнення офіцерів та генералів, як і до присвоєння військових чинів.

А! Ще одне, ненависна для дебілів та ідіотів Юлька була прем*єром КОАЛІЦІЙНОГО КМУ, в якому 50% + 2 члена (міністр іноземних справ та міністр оборони) були креатурами Юща-Дрища.
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05.09.2021 21:18 Відповісти
Кацапа, хочеш на пляшку?
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06.09.2021 03:17 Відповісти
И кто же это у нас до 2004 рулил, когда финансирование было никаким? Не Кучма ли случайно, который с сепарками засидал, всё переговаривался без толку, родственнички которого на далёкой Лондонщине давно уже проживают, который сегодня на парадах штаны протирает и иногда что-то умничать пытается? Нормально ему сегодня по ночам спится?..
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05.09.2021 12:24 Відповісти
Як ти неввічливо про татка українського олігархата !!!))))
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05.09.2021 12:27 Відповісти
Ми пишемо, а зірки зради та олігархата процвітають. На телеканалах бажають щастя та здоровья Кравчуку і Кучмі. Ющ дає мудрі інтервью. Зєк бігає по пеньках.. Пєтя пропонує надавати пенсіонерам 13 пенсію. Маразм.
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05.09.2021 12:47 Відповісти
Ви це зробили разом !!!))))
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05.09.2021 12:52 Відповісти
Дед - кремень! "Артиллерия, огонь!", - история 68-летнего генерала Ивана Лесового, который добровольно помогал возродить боеспособные артиллерийские и ракетные дивизионы в 2014 году - Цензор.НЕТ 1991
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05.09.2021 12:26 Відповісти
Та це якийсь дилетант.
Не те що наш вуссатий полу-коник Хрюценко! Ото вояка справжній - він ще за часів коли буі міністром забезпечив перемогу України над всіми потенційними ворогами на Землі та в галактиці.
Тож в 14-му просто спокійно давав мудрі поради, а не те шо оті всі ваші добровольці з волонтерами.

Ігорян, підтвердь.
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05.09.2021 12:27 Відповісти
Ну тож "справжній полковник" !!!)))
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05.09.2021 12:29 Відповісти
Дякую, ВАМ, генерале !!!
***

Війна усюди…в кожного своя..
У когось з совістю, якщо вона присутня..
У когось бій за черговЕ звання,
А інший йде під кулі за майбутнє..
Хтось закликає голосно - «вперед»!
А хтось кричить - «Навіщо це здалося»
Гримуча суміш, справжній вінегрет,
Емоцій різних - дивне стоголосся…
Один тут б'ється за поважний чин
Вхопивши владу міцно за рукав,
А чийсь і скромний і відважний син
За Україну голову поклав..
Війна усюди..в кожного своя..
Нема очей і вух, і рук, і ніг..
І крові менше випила б земля…
Якби війна була одна на всіх…
Автор: Волонтер, редактор проекту «Постріл» - Любава Казмірчук
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05.09.2021 12:43 Відповісти
коли небудь буде видана книга з іменами всіх волонтерів і ім'я Івана Лісового там займе своє почесне місце
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05.09.2021 13:08 Відповісти
звісно в тексті цієї книги буде згадка і про те чому і як волонтер став генерал майором
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05.09.2021 13:12 Відповісти
Справжній українець,патріот,лицар на таких людях тримається Україна!!! ЗДОРОВ'Я КРЕПКОГО БАЖАЮ!!!
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05.09.2021 13:33 Відповісти
Молодец, он и спец неплохой
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05.09.2021 13:34 Відповісти
Кого например? Самые лучшие люди которых я встречал в жизни это генералы. Некоторые из них образец чести и достоинства. Желание обгадить того кто лучше тебя, говорит о многом.
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05.09.2021 13:58 Відповісти
Слава Героям !
І це не пусті слова - у нас їх міліони - бійтеся москалі !!!
На порядок (х10) чи два порядка (х100) - трупів - не аргумент ?
Так вас більше - але українці природньо є воїни - а раша -толпой навалитися )
"Артилерія, вогонь!" - історія 68-річного генерала Івана Лісового, який добровільно допомагав відродити боєздатні артилерійські й ракетні дивізіони в 2014-му - Цензор.НЕТ 9243
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05.09.2021 19:19 Відповісти
 
 