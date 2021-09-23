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вбивство (2869) Черкаси (390)

Розстріл черкаського "авторитета" Козлова. ВІДЕО камер спостереження

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

У мережі з'явилися відеозаписи, на яких зафіксовано розстріл черкаського бізнесмена Михайла Козлова. Увага! Відео не рекомендовано до перегляду особам з нестійкою психікою!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент вбивства зафіксували камери спостереження, розташовані в кафе і на вулиці.

Нагадаємо, інцидент стався вранці 22-го вересня в центрі Черкас по вулиці Байди Вишневецького, 32. Козлов був важко поранений і помер дорогою в лікарню.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вбивство в Черкасах: поліція знайшла автомобіль, на якому міг утікати кілер. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+78
В ООН про убитого ни слова
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23.09.2021 09:49
+75
то же, что и о неубитом кореше по кварталу.
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23.09.2021 10:01
+61
Чогось Шифера не так розстріляли... Що говорить що корєша Зелі ніхто вбивати не хотів.
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23.09.2021 09:50
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В прошлом году его СБУ гоняло, а в этом вон оно как.
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23.09.2021 09:49 Відповісти
от судьбы не уйдешь
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23.09.2021 20:59 Відповісти
ШОТА ПАДОЬЕЖЬ АФТАРИТЕТАФ ПАШЬЕЛ
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23.09.2021 21:05 Відповісти
В ООН про убитого ни слова
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23.09.2021 09:49 Відповісти
А что нужно говорить об убитом криминальном авторитете?
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23.09.2021 10:01 Відповісти
то же, что и о неубитом кореше по кварталу.
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23.09.2021 10:01 Відповісти
С удивлением наблюдаю как "прогрессивные" порохободы
плавно сползли до уровня предвыборных ЗЕбилов...

...или это кокошники - маскируются под пламенных порохоботов?
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23.09.2021 10:45 Відповісти
Як там татаров поживає? Він кримінальний авторитет чи ще ні?
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23.09.2021 10:48 Відповісти
Мы - не кокошники, кокошники - не мы.
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23.09.2021 10:52 Відповісти
Кокошники тут с обоих сторон. Раздувают срач. Понаблюдай. Война идет не только на фронте.
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23.09.2021 11:21 Відповісти
Я тебя понимаю. Хочеться выделиться и быть белой вороной. Не получится. Или ты человек разумный, или зеленый бараневич. Ничего в "В ООН про убитого ни слова" не было криминального. Это просто троллинг такой. Что-то ты позеленел...
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23.09.2021 11:53 Відповісти
Какая ирония. Дегенераты вроде тебя придумали какого-то "Вальцмана", а в итоге проголосовали за чистокровного "Вальцмана". Но это пол беды. Вы привели к власти тупоголового комика и шайку моральных уродов-депутатов в ВР. Видать голосовали за себе подобных.
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23.09.2021 13:36 Відповісти
Зелені, це вороги, ще гірше за кацапів. Ті хоч проти чужої країни.
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23.09.2021 15:04 Відповісти
Дебіл ? До чого туту Порох і порохоботи , чи знову Барига Зеленому в штани наклав ?
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23.09.2021 12:06 Відповісти
Тут хватает и кокошников, и проплаченных порохолизов. Таких примерно поровну. Бутусов развел гадюшник, набрал дешевых криворуких программистов, которые не могут отсеять прокси, что на других сайтах уже давно и давно делается.
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23.09.2021 12:13 Відповісти
якщо включить фільтр проксі, то зебілів майже не буде
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23.09.2021 17:08 Відповісти
Что за криворукое снимало видео с монитора? не могли файл скинуть?
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23.09.2021 09:49 Відповісти
Це довго та незручно...
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23.09.2021 10:31 Відповісти
запись сейчас у ментов. То есть, менты дали кое-кому заработать, сняв такое видео хотя бы с экрана.
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23.09.2021 11:27 Відповісти
ДА КАКАЯ РАЗНИЦА!!!
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23.09.2021 21:08 Відповісти
Чогось Шифера не так розстріляли... Що говорить що корєша Зелі ніхто вбивати не хотів.
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23.09.2021 09:50 Відповісти
публикация таких видео - пособие для агрессивных выродков. И толкает идиотов на агрессию.

Я считаю, цензура в данном случае была бы более чем уместна.

И не надо рассказывать, что это журналистика и свобода слова.

Это - безответственность.
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23.09.2021 09:53 Відповісти
Ой да какое пособие в наше время, в каждом боевике и не такое показывают.
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23.09.2021 09:57 Відповісти
от есть - сгорел сарай - сгори и хата?

Нет. Я считаю, что показывать такие видео - аморально по отношению к близким этого человека и к тем людям с неокрепшей психикой, кто может его увидеть. Нужно различать - фильмы и жизнь.

В том числе из-за того, что слишком часто показывают такие реальные убийства, появляются и подражатели.

Да, всех психов не оттащишь от экранов. но действия КАЖДОГО могут улучшить этот мир.

А плевать на всё и вся - и хоть трава не расти - это подростковое мышление инфантила.
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23.09.2021 11:26 Відповісти
таки да! и еще запретить все фильмы где стреляют-убивают,а также все книги !и инернет воообще весь!там такого мона насмотрется-начитатся...и да,разговоры про стрельбу тоже карать неподетски!
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23.09.2021 10:01 Відповісти
цинизм и безответственность. Результат - цинизм и безответственность людей. Неуважение к человеческой жизни.

Видео не смотрел - мне и в кино хватает кровищи.

публикация таких видео - пособие для агрессивных выродков. И толкает идиотов на агрессию.

Я считаю, цензура в данном случае была бы более чем уместна.

И не надо рассказывать, что это журналистика и свобода слова.

Это - безответственность.
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23.09.2021 11:23 Відповісти
Ставлення держави і чиновників до власних громадян, щтовхає на агресію набагато більше ніж будь-яке відео.
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23.09.2021 10:25 Відповісти
Отношение точно такое же, как и отношение этих "граждан" к своей галке в бюллетене. Заслуженное "гражданами", можно сказать. Зато гречка вкусная получилась...
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23.09.2021 19:04 Відповісти
А г.амно-сериал "Слуга народа" , где Зеля расстреливает Верховну Раду - это не пособие для агрессивных выродков?
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23.09.2021 13:02 Відповісти
Ну ось же ж , нормально отработав стрєлок. Без ніякого квартального пахвоса в бригадном стілє - ружжо погромчєє , машина покручєє.
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23.09.2021 09:54 Відповісти
Когда хотят убить - убивают. Стрелять из Калаша по движущейся тачке это рулетка. . ТТ на светофоре 99% успеха. А это постановка для 73% лехтората
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23.09.2021 09:57 Відповісти
Ещё один имбецил с теорией заговора. И земля у тебя плоская и вакцина - для сокращения населения, да ?)
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23.09.2021 13:19 Відповісти
Обычно с женщинами не спорю. Но судя по лексике, вы не женщина, а базарное коровище. Поэтому сейчас тебе расскажу. Что шмара, подобная тебе, может знать про методы киллеров и исполнение заказов. Шаромыжница, ты хоть ствол-то в руках держала, кроме члена своего е-я?
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23.09.2021 15:43 Відповісти
Водитель он же охранник мог бы убить киллера на светофоре потому что профи, а киллеры боятся перестрелок с охраной потому что имеют низкую выживаемость.
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23.09.2021 16:20 Відповісти
Мог убить киллера? Водила за рулем. Не пиши чушь. В Латинских странах, Италии убийцы на мото сотни людей убили. Не подходит ТТ есть снайпера. Как Макса Бешенного грохнули прямо у зала суда. Можно бонбочку в авто кинуть - подложить. Повторяю. Когда хотят убить у- бивают, а не устраиваю шоу для дебилов.
Следы пуль видишь? Зачем стрелять в сторону где сидит водила? Зачем стрелять через дорогу.? Или киллер конченный придурок, либо нас за идиотов держат
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23.09.2021 16:29 Відповісти
Зебіли тупіше ідіотів
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23.09.2021 17:52 Відповісти
Все киллеры конченые придурки, адекватные люди зарабатывают деньги честным путем ))
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24.09.2021 11:15 Відповісти
Мне больше про нло интиресней
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16.12.2021 23:06 Відповісти
потому что министры внутренних дел Украины занимаются чем угодно, только не борьбой с преступностью. А при Зеленском они похоже занимаются прессом оппозиции и сшибанием бабла с тех же коммерсантов. Ни одного резонансного убийства со времен Гонгадзе не раскрыто
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23.09.2021 09:54 Відповісти
А шефіри точно не звірі? Так зеля сказав?
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23.09.2021 10:46 Відповісти
И тишина, все силы брошены в киевские леса.))
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23.09.2021 09:55 Відповісти
То не Шефір? 😮 А чому про Шефіра, який живий-здоровий і у гарному гуморі, весь ініопростір забитий, а про черкаського бізнесмена, який мертвий і без гумору зовсім - тиша-а-а-а? Невже тому, що це громадяни різних сортів? 🤔 Аааа! А може тому, що Шефір - друг і бізнес-партнер Зєлєнского!? 😮 То що ж це виходить? Зєлєнскій - не президент України, а преЗЕдент зеленої бригади?
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23.09.2021 09:55 Відповісти
Страна вернулась в 90-е...
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23.09.2021 09:56 Відповісти
Так звідти вона ж і не вийшла ніколи
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24.09.2021 00:38 Відповісти
Патроны тоже из охотничьего магазина...или тут как положено валили боевыми...??
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23.09.2021 10:00 Відповісти
Раньше и не такое было , но вот с приходом новой власти , а тем более назначение нового министра МВД , при том что я не утверждаю мол Аваков был прям к месту. Авакаова интересовал вопрос вне его компетенции , в особенности была информация приикоторой он был весьма заинтересован дабы изменили законодательство таким образом что позволило бы изъятые психотропы начать реализовывать и иметь с этого профит. Посыпался правопорядок и краски заиграли по новому , передел начался и виной этому считаю отсутствие концепции в управлении и опыта управления министерствами. Решения максимум регионального уровня принимаются.
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23.09.2021 10:01 Відповісти
Так он "авторитет" или бизнесмен? Я понимаю что у нас зачастую это одно и то же,но надо конкретизировать.
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23.09.2021 10:05 Відповісти
Тут все зависит от того, кто "кормит" конкретное СМИ
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23.09.2021 10:12 Відповісти
У нас журналистам можно писать все, особенно про мертвых, которые глаз на жопу не на тянут. А народ привык к этому, потому все кто живет лучше их, автоматически превращаются в криминального авторитета.
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23.09.2021 10:41 Відповісти
в свое время путлер тоже занялся за авторитетов ..Япончик Дед Хасан и другие ,Буторин Пелеевы сидят на ПЖ
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23.09.2021 10:14 Відповісти
Хоть кто-то увидел суть. В Украине 2021 в кондитерке бандиты могут зацепить вашего ребенка. Или в машине на оживленной трассе, во время перестрелки для политического шоу. Этим уродам изначально похер за кого вы голосуете и на каком языке себе общаетесь, у них другие интересы и цели.
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23.09.2021 12:10 Відповісти
После того как посмотрел ,Схемы , как живет директор института экспертиз - понимаю вы там в Киеве жулики !!! И так обидно - что и тут вас развели жулье!!!! Переклинило вас на этих деньгах, машинах , квартирах!!!!

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23.09.2021 10:15 Відповісти
Да, в Киеве жульё ещё то. Хорошо, что в регионах всё народонаселение честное, порядочное, никогда не ворует, никого не грабит и всегда моет руки после туалета!
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23.09.2021 18:12 Відповісти
а может так и нужно!? а то куда не плюнь обязательно попадешь в какого то авторитета, царька местного, под которым вся местная милиция , исполнительная власть, прокуроры, судьи.. и в реальности городами управляют авторитеты а не власть, такие себе черные кординалы! 30 лет власть типа пытается очиститься от подобного лайна, и без результатно.. а тут все четко, без судебных, десятилетних, тяжб! лично я за такого рода "суды" над подобными кординалами!
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23.09.2021 10:16 Відповісти
Ну, если целью являеся Зимбабве, то так и надо. Только ЗЕ еще надо научиться есть своих врагов в буквальном смысле.
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23.09.2021 10:37 Відповісти
а есть другой вариант, на ваш взгяд?.. систему подобные кординалы за 30 лет выстроили так, что они влюбом случае остаются безнаказаны... строить новую это слишком долго, а у страны просто не осталось не времени не финансов! лучший способ убить гидру - рубить головы и почаще!
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23.09.2021 17:39 Відповісти
Вобще-то есть.
Но люмпены обожают простые решения. А простые решения обычно заканчиваются колючей проволокой и лагерями.
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23.09.2021 17:40 Відповісти
это не решение.. есть у вас ходть с десяток примеров в Украине, когда подобные авторитеты получилди ина полную катушку!? я не видел... да и обычно даже если подобные сядут, то они спокойно управляют и из за решекти, и ничего не меняется!
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23.09.2021 17:42 Відповісти
и да.. в зимбабве нет канибализма!
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23.09.2021 17:40 Відповісти
Привет тебе от Роберта Мугабе.
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23.09.2021 17:43 Відповісти
чет я не нашел в его истории канибализма!?
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23.09.2021 17:47 Відповісти
да еще и в один день два покушения.. човпадение!? не думаю)) работают спецслужбы! давно пора!
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23.09.2021 10:18 Відповісти
О каг!!!

При ЗЕ эпоха бедности прошла и снова начались 90-е:

- поджоги домов,

- поджоги машин,

- разборки бандюков (привет Шефиру),

- убийства деловаров.
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23.09.2021 10:36 Відповісти
Це було при всії імператорах. Прости, дебіл ти раніше був у комі або ще не виріс.
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23.09.2021 12:55 Відповісти
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что покушение на помощника президента Сергея Шефира организовывали профессионалы...

А тут- стрелял любитель!
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23.09.2021 10:47 Відповісти
А он точно бизнесмен ? Может вора ?
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23.09.2021 10:54 Відповісти
Шефировое. А так можно было (с)

Сегодня в Черкассах тоже было покушение на одного бизнесмена. Ну как бизнесмена. Черные риелторы, переписанные квартиры, пропавшие навсегда люди, завязки в прокуратуре, судьи свои, штат адвокатов. Домик красивый, ставки, машины, вот это все, плюс пару судимостей за вымогательство и изнасилование. Его СБУ задерживает, КОРД задерживает, а состава преступления суд не находит. Человек под следствием за похищение человека, но регистрирует общественную организацию, чтобы под судом прыгала его же братва с плакатами. Охрана само собой.

Так этого мецената в 30 метрах от ОДА прямо в кафе продырявили из двух автоматов, ушли дворами в мертвую зону камер, сожгли машину на пляже и испарились. Могли бы в посадке сидеть, стрелять через полосу движения. Надеясь,что на секунды в секторе огня случайная фура цель не перекроет. Но не стали. В общем, я за то что Шефир это такой привет был оригинальный. Потому что только в одном областном центре третье удачное покушение за несколько лет. От взрывчатки под автомобилем до расстрела в гаражном кооперативе. Было бы желание, как говорится.

Кирилл Данильченко
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23.09.2021 11:19 Відповісти
тупорылые аниматоры-аматоры "свартала", конспектируйте для следующего "шоу для 73%ного лохтората" - это если нужен конкретный результат, а не пена в СМИ, как с Шифером, для поднятия обвисшего рейтинга найвэлычнишого прездобола-сцыкуна и ещё большего развязывания рук его "семи нянек"
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23.09.2021 12:16 Відповісти
а мудрий нарід одразу на коліна падає. правильно, а що ще робити, коли вбивають? захищатись же нічим.
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23.09.2021 12:51 Відповісти
норм камера 0.3 мпх 2021
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23.09.2021 12:59 Відповісти
ты мегапиксели разглядел смотря видео снятое на неизвестно какой телефон, которое в свою очередь снятое с экрана непонятного монитора и дальше загружено с неизветсным сжатием на сервак новостника? )))) Цирк
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24.09.2021 13:54 Відповісти
Нужно просто перестать стрелять (с).
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23.09.2021 14:51 Відповісти
Моя любимая фраза, ну как спасла вас ваша палюция? Ето для тех кто против закона о оружии и самозащите и верит что их защитит государство.
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23.09.2021 14:52 Відповісти
Вы таки считаете, что у "авторитета" не было валыны?
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23.09.2021 18:09 Відповісти
На самом то деле это печалька. Последние пару лет лихо мчимся в 90-е. В конце видео видно что в зале были дети. Это факт еще больше пугает.
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23.09.2021 17:23 Відповісти
особенно умыляет цинизм(может тупость) про детей
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23.09.2021 17:54 Відповісти
Тут хоть зрозуміло - кримінал чистий! А от з шефіром зовсім туманно, як би не постанова! Ні кулі то бойові, але можливо водія хотіли порішити а кілер стратив? Цікаво покази водія почути, особливо чому в день той саме він їхав?
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23.09.2021 17:49 Відповісти
убиенный, чесный бизнесмен или коварный злодей? первого жаль(если был таким), второму туда и дорога, спасибо киллеру.
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23.09.2021 17:52 Відповісти
надо Венедиктовой сказать, что вот он профессиональный киллер, просто перепутал Черкассы с киевским поселком и Шефира перепутал с бизнесменом ...
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23.09.2021 17:53 Відповісти
так он авторитет или бизнесмен, надо определяться..., а то типо у нас в стране это равноценные понятия...
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23.09.2021 17:57 Відповісти
Что тут непонятного? - авторитетный бизнесмен
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23.09.2021 22:54 Відповісти
Чётко сработал, одним авторитетом меньше
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23.09.2021 19:39 Відповісти
Гондурас нервно курит в сторонке...
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23.09.2021 20:27 Відповісти
а вы заметили что ..покушение.. на шифера приурочили к поездке зельца в ООН . чтобы этот ..потерпевший.. от фэдыны и звиробий с самой высокой трибуны на планете сказал что в его друга стреляли . но он ..великий рехформатор.. этого так не оставит --- какой зимбабве или гондурасу интересно слушать что в шифера пуля не попала . а попала в шофера --- этому шуту гороховому ленточки на недостроенных больницах да школах перерезать . как ляпнет своим зеленым лайном . да еще почему из 190 стран оон не все приехали на ..крымскую платформу.. а может гаити и верхняя вольта и не знают где находится крым и кто его окупировал и кто ему такие выступления готовит может шифер ..недостреленный.. он ведь заявил после покушения что занимается державными делами --- продюсирует квартал и сватов урода
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24.09.2021 06:50 Відповісти
Это Коломойский или Ахметов был убит? Интересно, как будет жирный КОломойский бегать и прыгать от пуль.
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24.09.2021 09:18 Відповісти
А мне интересно, как ахметка-аутист будет бегать или фирташ-официант, ну или хотя бы пинчук-олигарх.
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24.09.2021 18:53 Відповісти
 
 