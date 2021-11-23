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Корчинський (20) Демченко Руслан (41)

Демченко закінчив академію КДБ у Москві, - Корчинський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко та його дружина є випускниками академії КДБ у Москві.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив політичний діяч Дмитро Корчинський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Демченко закінчив що? Якийсь вуз в Брюселі чи Вашингтоні? Він закінчив академію ім. Дзержинського в Москві - КДБ. Його жінка закінчила академію Дзержинського в Москві. ... Всі його друзі, колеги, сослуживці, однокурсники знаходяться в Москві і ведуть активну діяльність зараз проти України і проти всього світу. Його бізнес знаходиться в Москві", - заявив Корчинський.

"Можливо, він (Демченко. - Ред.) дуже чесна людина і патріот. Але з таким бекграундом, з таким бізнесом, з таким навчанням і з такими сокурсниками він в принципі не може очолювати комітет розвідки в Україні", - додав він.

Дивіться: "Харківські угоди - зрада України" та "Де воював?": активісти пікетували ОП з вимогою звільнення заступника секретаря СНБО Демченка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Корчинський стверджує, що людей із подібним бекграундом зараз багато у владі.

"І якщо вже там розбиратися, хто міг злити (інформацію про спецоперацію із затримання бойовиків ПВК "Вагнер". - Ред.) - там їх багато цих людей, які могли злити. Можемо сідати і дивитися по кожному", - вважає політичний діяч.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+56
На Берию похож. К тому же бывших ментов или КГБистов не бывает. В КГБ дают пожизненную присягу.
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23.11.2021 00:04
+35
Вагнергейт / Демченко и Ермак -- кроты России в администрации президента Украины
https://youtu.be/BXgdX6X-GDc
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23.11.2021 00:01
+34
цілком згоден, що там зараз не один кріт. Але не погоджуюсь, що два кроти...
Там цілий виводок!
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23.11.2021 00:29
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Вагнергейт / Демченко и Ермак -- кроты России в администрации президента Украины
https://youtu.be/BXgdX6X-GDc
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23.11.2021 00:01 Відповісти
гелюзеть?
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23.11.2021 00:20 Відповісти
цілком згоден, що там зараз не один кріт. Але не погоджуюсь, що два кроти...
Там цілий виводок!
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23.11.2021 00:29 Відповісти
Возглавляемый нанятым негодяем согласившемся на роль "президента"🤑👿🐲🤡
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23.11.2021 06:47 Відповісти
У них там гнездо!
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23.11.2021 08:33 Відповісти
, РЫБА ГНИЕТ С ГОЛОВЫ ! ПРОФНЕПРИГОДНОГО ЗЕЛЕНСКОГО ВПОЛНЕ УСТРАИВАЮТ ЕГО НАЗНАЧЕНЦЫ "КРОТЫ"! Кукловоды зеленского и его прихвостни за 2,5. г. подготовили плацдарм рашистам , для захвата Украины!!!
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23.11.2021 06:42 Відповісти
Ал. Дугин и Дм. Корчинский

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23.11.2021 00:03 Відповісти
Рюзьгє, Корчинським яку посаду займає?
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23.11.2021 00:15 Відповісти
На Берию похож. К тому же бывших ментов или КГБистов не бывает. В КГБ дают пожизненную присягу.
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23.11.2021 00:04 Відповісти
Да, именно поэтому он весь срок Порошенко был его советником)) а в мае 2019 его еще и медалью "За Заслуги" наградили)
Держи зрадника!
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23.11.2021 00:07 Відповісти
У вас там хто президентом зараз?
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23.11.2021 00:16 Відповісти
Позаштатним.
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23.11.2021 00:19 Відповісти
Неправда, штатным
https://www.president.gov.ua/documents/7392014-17679
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23.11.2021 00:34 Відповісти
А что, советник во что-то секретное посвящается?
Его дело какую-то инфу доносить( даже дезу), а дело Президента прислушаться или нет, проанализировать,сложить пазл.
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23.11.2021 00:42 Відповісти
Не имеет полномичий давать распоряжения.
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23.11.2021 00:47 Відповісти
Presto Noire. При Порошенко операции ГУР не сливали.
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23.11.2021 00:48 Відповісти
наши люди в булочную на такси не ездиют?
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23.11.2021 00:54 Відповісти
Ваши люди под забором красную шапочку употребляют закусывая одной барбариской на троих
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23.11.2021 03:41 Відповісти
А куди ж дивиться Бубачка що призначив його в РНБО?
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23.11.2021 00:24 Відповісти
Підозри на крота в Адміністрації Президента Порошенка були?
А радники допускаються до держтаємниці?
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23.11.2021 00:35 Відповісти
да были. не только подозрения но и доказанные факты - мертвячук.
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23.11.2021 00:43 Відповісти
давай далі сери своїм дебілізмом
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23.11.2021 00:45 Відповісти
ну позвольте. кто мертвяка главным по обмену с русней назначал? может нинка ( южанина), или лерка сатановская ( гонтарева), или жинка ххх лиття луценчиха ( фобос и деймос)?
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23.11.2021 00:51 Відповісти
Ну и как теперь с обменами?
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23.11.2021 02:56 Відповісти
Это была просьба Меркель ,по условию "прекращения огня " ее шефа путлера
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23.11.2021 06:52 Відповісти
Presto Noire. Советник не гос должность и не имеет полномочий давать распоряжения.
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23.11.2021 00:45 Відповісти
#медведчук #зеленский #вагнеровцы
Вагнергейт / Демченко и Ермак -- кроты России в администрации президента Украины / Видео № 87

https://www.youtube.com/watch?v=BXgdX6X-GDc&t=41s

про те як Демченко й Єрмак стали кремлівськими шригунами
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23.11.2021 01:37 Відповісти
А непорочный антипорошенко Зеля делает его чиновником. Вот это поворот. Кто кем пользвется?
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23.11.2021 07:05 Відповісти
Та на Банковій та Грушевського ,це кубло кремлівських гнид !!!)))
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23.11.2021 00:09 Відповісти
А в кдб колишніх не буває. Це все ітак давно зрозуміло притомним людям щт зелена срань повернула ригів яника- татарова,демченка,портнова,чоловіка Верещучки- очільника Альфи яка брала штурмом і спалила Будинок профспілок під час Майдану. Якщо весь цей Вагнергейт- для зебілів то - даремно, їх хвилюють хіба що новини про гречку і дешеві кредити на ланос
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23.11.2021 00:10 Відповісти
Таврувати гебню як худобу,вкотре повторюю-без атентату нічого не зміниться у цій країні,кожна антиукраїнська потвора повинна бути покарана.
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23.11.2021 00:13 Відповісти
демченка мордовско - удмуртский шпион.
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23.11.2021 00:19 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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23.11.2021 00:23 Відповісти
Зачем нам рисковать на ровном месте?
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23.11.2021 00:23 Відповісти
"Найважливіше - справа звільнення; все інше повинно бути підпорядковане цьому"
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23.11.2021 00:24 Відповісти
Гнать этих сук в Россию. Кротов зрадникiв
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23.11.2021 00:25 Відповісти
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23.11.2021 05:58 Відповісти
А хто сьогодні ІСТV дивився, передачу Карп'яка? Резніков там доповідав першим.... Просто першим - але і там виникли суперечки. А от яка вонь була з приводу крота в ОПі, - не передати! Само собою, Арестович і Качура заперечували навіть очевидні факти; навіть заперечували те, що сказав Бурба у шустрика!
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23.11.2021 00:28 Відповісти
Те ж саме стверджує бувший співробітник СВР Швець, крім того він на своєму каналі аргументовано вириває вищезгаданого демченка і ярмака, як рф-их кротів.
Тільки що відомий трансвістіт люся арістовіч на ІCTV задвинув чергову версію від оп-и по вагнерівцям. Правда, відповідальність за неї, за версію, взяв н себе. По його інформації Бурда без узгодження з президентом розпочав операцію, чим міг зірвати контракт з Туреччиною по Байрактарам, за ЩО і був звільнений. Нервові і брехливі рефлексії зільоних на цей скандал свідчать , що їх загнали в глухий кут, лише загадка самого тільки слова "ЩУР" викликає у них істерику. Так тримати, правільнай дарогой ідьотє таварісчі.
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23.11.2021 00:30 Відповісти
Бурба.
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23.11.2021 00:45 Відповісти
Хм, а каким образом задержание российских наёмников могло сорвать контракт по Байрактарам? То есть, какая связь между этими двумя событиями?
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23.11.2021 06:58 Відповісти
Та ото ж. Може обмовився, може, просто, збрехав перше, що збрело в голову.
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23.11.2021 11:17 Відповісти
Так поэтому комуняка зе и взял его в свое окружение, ОП это путинское кубло во главе с офшорником.
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23.11.2021 00:35 Відповісти
вот это поворот. кто это сказал что гелязеть был комунизмусом? вот петюнька точно состоял в кп и сс.
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23.11.2021 00:39 Відповісти
Малорос и совкодрочер ,
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23.11.2021 06:57 Відповісти
Юрий Швец: Демченко и Ермак -- кроты России в администрации президента Украины. https://www.youtube.com/watch?v=BXgdX6X-GDc
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23.11.2021 01:03 Відповісти
Випередив. Тільки но хотів запостити це відео і написати, що це не Корчинський про це сказав, а Швец. Слухав з захопленням. Цей старий лис багато знає, та цікаво розповідає. Багато з його відео можна дізнатися. Нарешті він детально розповів про "Вагнергейт" та осіб, яки там замішані.
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23.11.2021 01:20 Відповісти
поэтому его ещё в период 2014-2019 разоблачили-осудили-посадили.
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23.11.2021 01:48 Відповісти
Поэтому его в 2019 повысили в должности и допустили к гос.тайне.
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23.11.2021 02:08 Відповісти
уточнение. в 2014.
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23.11.2021 05:00 Відповісти
Правда? Не учила мама, шо врать нехорошо? Был внештатным советником, стал зам. главы РНБО с допуском к гостайне. Тяжелая это работа - обелять шайку вонючей русни, которая сейчас при власти.
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23.11.2021 05:35 Відповісти
Правда. Мама меня учила, а тебя не учила шо врать нехорошо.
Был штатным советником. Вот указ.
https://www.president.gov.ua/documents/7392014-17679

А далее ты, как всегда лишь о себе и своём кремлёвском боге "Тяжелая это работа - обелять шайку вонючей русни, которая сейчас при власти."
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23.11.2021 17:06 Відповісти
друге відео від Лероса мабуть з історіі - ВАША ДОНКЬА ПРСТИТУТКА, А У МЕНЕ ЛИШЕ СИН...
Але чомусь здається не тільки про це...

скоріше Лєрос робить натякна те, що у нього є плівки на інших нюхачів - мо мені так здається...
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23.11.2021 03:13 Відповісти
Зеленский тоже окончил бы академию КГБ, но в Кировограде её не было.
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23.11.2021 04:27 Відповісти
Методы очищенмя власти нужно позаимствовать у Золотой Орды вместе с коллективной ответственностью: либо полное подчинение Хану, либо все под нож вместе с соратниками - десятник с десятком, сотник с сотней, тысячник с тысячью, князь с княжеством, без индивидуального разбора, всех под корень !
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23.11.2021 05:37 Відповісти
Агент КГБ Шнур-Корчинский закончил пишевой в Киеве и ему завидно.
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23.11.2021 06:52 Відповісти
Якщо Корчинський агент КГБ то для чого він в 93році разом з бійцями УНСО - воював в Грузії, захищав її від російської агресії, В 95-96рр воював в Чечні проти російської армії, на Майдані штурмував адміністрацію януковича, а не стояв з прапором на антимайдані, з початком війни в 2014 році воював у складі батальйонів Азов і Шахтарськ разом з сином, створив роту "Свята Марія", його син був поранений під Іловайськом, дружина керувала і організовувала всю медичну службу сектору М, всі хлопці з організації братство Корчинського пішли на війну в 2014р. Агенти КГБ так себе не ведуть.
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23.11.2021 08:38 Відповісти
Об этом и еще о связях Ермака в Москве говорит Юрий Швец.
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23.11.2021 06:55 Відповісти
Корчинский сам связан с кремлём , ездил на селегер читать лекции молодым путинцам
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23.11.2021 07:17 Відповісти
Корчинский, Арестович и Тягнибок работают по отмашке Москвы.
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23.11.2021 08:23 Відповісти
2 годичные курсы прапорщиков заочно
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23.11.2021 07:31 Відповісти
Для умного наюлюдателя очевидно Корчинский работает на РФ. И этим постом Клрчинский пытается отмазать Демченко. Обоих к стенке при честной Хунте поставят
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23.11.2021 08:05 Відповісти
Пусть Юрий Швец накопает немножко фактажа по Корчинскому.
Как он сделал по Ермаку.
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23.11.2021 08:25 Відповісти
Ті хто працював з КДБ,не повинен навіть на гарматний постріл допущений до любої гілки влади
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23.11.2021 08:50 Відповісти
Вот сходу из головы:
1) Корчинский появился с Братством в 2002м. Офис Братства находился на ул Чапаева в 50 м. от офиса Медведчука, вернее СДПУ(о), а еще рядом бойцовский клуб Гермес и зал для качков, тоже медведчуковские

2) 1 декабря 2013г именно люди Корчинского начали неожиданно громит АП. Еще Порох тогда на Майдане с броневика (сцены еще не было) кричал: " это люди Корминского мы с ними разберемся"
3) Когда начался Майдан Корчинский напомню долго скрывался в Москве

4) батальон "Санта Мария" созданный Корчинским имеет неодназначную репктацию. Как то делал интервью с одним молодым политиком, и он случайно проговорился что был в Санта Марии. Потом умолял это ни в коем случае не упоминать, сказал что ему стыдно за этот батальон.

Жена у Корчинскогго имеет светлую репутацию, хочется ей верить, но Корчинскому верить однозначно нельзя он агент.
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23.11.2021 08:56 Відповісти
вот тебе и раз.....(( а ведь (братство так сказать...) одногрупников студенческих никто не отменял, встречи одногрупников и так далее ...теже экс студенты так и остались на службах КГБ ФСБ РАССЕИ.. наверняка списываются тайно, созваниваются поздравляют друг друга с праздниками....как то так....((
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23.11.2021 09:03 Відповісти
Вагнергейт -2, Вагнергейт -3,Вагнергейт-100, и так до бесконечности...
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23.11.2021 09:04 Відповісти
Епифаний при совке закончил филиал КГБ, духовную академию. И шо?
А если обнародовать списки всех КГБшных стукачей у власти ...
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23.11.2021 09:08 Відповісти
Юрій Швець на Ютубі про цього засланого козачка вже давно криком кричить!!! СБУ не чує!
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23.11.2021 09:10 Відповісти
Первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко и его жена выпускники академии КГБ в Москве.Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил политический деятель Дмитрий Корчинский
Корчинский утверждает, что людей с подобным бэкграундом сейчас много во власти.

"И если уж там разбираться, кто мог слить (информацию о спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер". - Ред.) - там их много, этих людей, которые могли слить. Можем садиться и смотреть по каждому", - считает политический деятель. Источник: https://censor.net/ru/n3300984
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В среду лагерь «Наших» на Селигере, возможно, посетит Владимир Путин. Перед предполагаемым визитом президента в лагере побывал такой интересный человек как Дмитро Корчинский. Он рассказал кремлевским «антифашистам», как бороться с революцией.

И в пресс-службе Кремля, и в пресс-службе «Наших» «Газете.Ru» заявили, что о президентских планах им пока ничего не известно, и приземлится ли президентский вертолет в гостях у лидера движения Василия Якеменко, остается загадкой. Пока же в гости к своим комиссарам Василий Якеменко пригласил известного украинского политика-националиста Дмитро Корчинского.

Как сообщил пресс-центр «Наших», Дмитро Корчинский посетил лагерь «Наших» во вторник, 19 июля. Известный радикал-националист возглавляет сейчас партию «Братство», провел для комиссаров движения мастер-класс, поведав им о «противодействии массовым беспорядкам».

Не исключено, что приглашение Корчинского было инициировано негласным куратором движения «Наши» заместителем главы кремлевской администрации Владиславом Сурковым. Сурков встречался с Корчинским на форуме «Европа: итоги года перемен», который прошел в Москве в конце июня.

«Гениальность американцев состоит в том, что они поняли: если хочешь политического результата, надо дать волю сумасшедшим, - сообщил тогда Корчинский кремлевскому руководителю. - Именно маргиналы, неадекваты, блаженные и есть те, кто двигает политический процесс».

После этих слов «Наши» пригласили Корчинского к себе в лагерь, где, как уже не раз писала «Газета.Ru», молодые путинцы не только бегают кроссы, но и учатся бороться с «цветными революциями»...
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23.11.2021 09:46 Відповісти
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23.11.2021 13:03 Відповісти
неизвестно
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26.11.2021 16:34 Відповісти
Всі бувші працівники силових структур СРСР (КГБ....) повинні бути негайно відстороненні від керівництва розвідоганів , обороних структур України. Вони потенційні агенти Кремля. За 30 років незалежності і війни з ЕРеФією що в нас немає вже не кегебешних вихованців щоб очолити важливі для оборони країни напрямки!?
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23.11.2021 10:57 Відповісти
Академия Дзержинского к КГБ отношения не имеет. Это академия ракетных войск.
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23.11.2021 14:33 Відповісти
 
 