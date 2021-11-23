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немовлята (60) породілля (15)

Мати-рекордсменка з Києва допомогла вигодувати 150 немовлят. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

У Києві 30-річна жінка Євгенія Муромцева допомогла вигодувати півтори сотні немовлят. У жінки є шестимісячна дочка Емма. Бути донором вона не планувала, але коли дізналася, що має гіперлактацію (надлишок молока) - почала ділитися молоком.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у сюжеті ТСН.

"Молока було забагато, не зменшувалося, як у кожної мами, так вийшло, що виливали. Я поскаржилася лікарю, а вона дала контакти і сказала не виливати, тому що діткам воно потрібне", - розповіла киянка

Тепер майже половину поличок морозильної камери у Євгенії відведено саме під грудне молоко. За пів року жінці вдалося допомогти вигодувати близько 150 немовлят.

"Якщо є молоко - буду годувати, скільки можу", - обіцяє жінка.

Тим часом у столичному Банку грудного молока скаржаться на брак донорського молока для недоношених немовлят. Співробітники стверджують, що через карантинні обмеження годуючі жінки стали рідше ставати донорами.

"Цей спад критичний. Люди з кожним локдауном все більше виснажені, що відбивається і на нашій роботі. Наші холодильники такими спустошеними не були ніколи", - розказали журналістам у Банку грудного молока.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грудне вигодовування не є протипоказанням до вакцинації від COVID-19, - МОЗ

Породіллі необхідно лише раз приїхати особисто в Банк грудного молока, щоби здати аналізи. А далі жінка може вести звичайний спосіб життя. Усі процедури - привезти тару, забрати молоко з будинку мами - робитимуть кур'єри Банку грудного молока.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) і ЮНІСЕФ випустили нове керівництво по розширенню сприяння практиці грудного вигодовування в медичних установах, що надають послуги матерям і новонародженим, яке містить 10 рекомендацій. Завдяки грудному вигодовуванню всіх дітей в перші 2 роки життя можна було б щорічно рятувати понад 820 тисяч дітей у віці до 5 років.
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ТСН... как туда еще про борщевой набор не прикрутили, странно
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23.11.2021 13:16 Відповісти
Інформація позитивна, та чути її від ********** з Г+Г ...
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23.11.2021 13:24 Відповісти
Зазвичай, коли бєнін нєлох вляпається в черговий скандал, або вилізе страий ЗЄлін косяк, або в країні срака з цінами, тарифами і і іхтамнєтами, то на г+г показують "котиків".
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23.11.2021 14:02 Відповісти
Дай боже здоровья мамочке.
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23.11.2021 13:29 Відповісти
феее, я только кушать сел
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23.11.2021 13:52 Відповісти
Сиськи не показали...
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23.11.2021 14:32 Відповісти
Корова
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23.11.2021 20:45 Відповісти
"Вигодувати" 150 (!) немовлят за пів-року??? Немовлятко прикладається до грудей мінімум 8 разів на добу (а так - стільки, скільки попросить...). Але щоб 150...
Може малисьте на увазі мотострілкову роту? Судячи з усього - пропускна здатність тут достатня.
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24.11.2021 14:03 Відповісти
 
 