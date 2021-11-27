Зеленський марить замахами та переворотами, - Данилюк. ВIДЕО

Екссекретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що президент Володимир Зеленський "марить замахами та переворотами".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Фейсбук політика, про це Данилюк заявив у ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера",

"Зеленський марить замахами та переворотами. В 2019-му він казав, що переворот планує Порошенко, потім – що владу хоче захопити Аваков, а зараз прийшла черга Ахметова", - заявив Данилюк.

За його словами, президент Зеленський є людиною, яка легко піддається впливу.

"В 2019 році я мав нагоду у цьому пересвідчитись, коли він за кілька хвилин до початку Всесвітнього конгресу євреїв подзвонив та сказав, що не піде туди, бо "там 40 чеченців, які можуть його вбити". На заході, який охороняли найкращі спецслужби світу. Жодних сумнівів у тому, що ним хтось ним маніпулював у той момент. Очевидно, хтось це робить і зараз", -підкреслив Данилюк.

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