В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 22 лютого, у Києві пройшло прощання з Антоном Олеговичем Сидоровим (позивний Варяг), 04.01.1987 року народження, уродженцем Києва, капітаном, начальником розвідки 3-го механізованого батальйону 30-ї окремої механізованої бригади, який загинув 19 лютого близько 07.00 в районі селища Миронівський Бахмутського району Донецької області внаслідок смертельного осколкового поранення, яке отримав під час артилерійського обстрілу позицій ЗСУ російськими військами.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

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Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Після відспівування в Свято-Троїцькому храмі в Залі Пам'яті МО України пройшла церемонія прощання із загиблим офіцером. В церемонії прощання взяли участь міністр оборони Олексій Резніков та головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

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Поховають Антона Сидорова на Лук'янівському кладовищі Києва на Алеї почесних поховань.

У нього залишилися мати, дружина та три доньки.







































































































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.