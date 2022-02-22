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В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні, 22 лютого, у Києві пройшло прощання з Антоном Олеговичем Сидоровим (позивний Варяг), 04.01.1987 року народження, уродженцем Києва, капітаном, начальником розвідки 3-го механізованого батальйону 30-ї окремої механізованої бригади, який загинув 19 лютого близько 07.00 в районі селища Миронівський Бахмутського району Донецької області внаслідок смертельного осколкового поранення, яке отримав під час артилерійського обстрілу позицій ЗСУ російськими військами.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Після відспівування в Свято-Троїцькому храмі в Залі Пам'яті МО України пройшла церемонія прощання із загиблим офіцером. В церемонії прощання взяли участь міністр оборони Олексій Резніков та головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

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Поховають Антона Сидорова на Лук'янівському кладовищі Києва на Алеї почесних поховань.

У нього залишилися мати, дружина та три доньки.

В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим 01
В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим 02
В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим 03
В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим 04
В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим 05
В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим 06
В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим 07
В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим 08
В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим 09
В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим 10
В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим 11
В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим 12
В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим 13
В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим 14
В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим 15
В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим 16
В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим 17
В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим 18

В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим 19
В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим 20
В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим 21
В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим 22
В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим 23
В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим 24
В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим 25
В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим 26
В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим 27
В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим 28
В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим 29
В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим 30
В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим 31
В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим 32
В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим 33
В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим 34
В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим 35
В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим 36
В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим 37
В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим 38
В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим 39
В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим 40
В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим 41
В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим 42
В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим 43
В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим 44
В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим 45
В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим 46
В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим 47
В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим 48
В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим 49
В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим 50
В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим 51
В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим 52
В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим 53
В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим 54
В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим 55
В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим 56
В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим 57
В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим 58
В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим 59
В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим 60
В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим 61
В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим 62
В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим 63
В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим 64
В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим 65
В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим 66
В Києві попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим 67

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
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