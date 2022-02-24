Підбита бронетехніка армії РФ та тіла вбитих російських солдат під Харковом. ВIДЕО 18+

В мережі опубліковане відео, на якому зафіксований результат атаки російських окупантів на бійців ЗСУ. Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису видно підбиту бронетехніку росіян та вбитих окупантів.

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