Підбита бронетехніка армії РФ та тіла вбитих російських солдат під Харковом. ВIДЕО 18+
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В мережі опубліковане відео, на якому зафіксований результат атаки російських окупантів на бійців ЗСУ. Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису видно підбиту бронетехніку росіян та вбитих окупантів.
Топ коментарі
+173 Глеб123
показати весь коментар24.02.2022 13:41
+97 виталий пшеничко
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+67 Валерий Марчук d6e34858
показати весь коментар24.02.2022 13:42
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нарасеянским мамкам приготовиться рожать исчо.
а то придётся подлаживаться под китайцев.
Слава Україні!
Схоже для кацапів основний удар це на воду для Крима і Київ, хоча і
тут під Харковом канонада буває раз у два часа
Слава Україні та її захисникам!!!