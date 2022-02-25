У Сумах відбувається вуличний бій, - Геращенко. ВIДЕО

У п'ятницю, 25 лютого, відбудеться екстрений саміт НАТО. Він стосуватиметься нападу Росії на Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сухопутних військ ЗСУ.

"Українські герої-захисники мужньо чинять опір російським шовіністам в Сумах", - йдеться у повідомленні Сухопутних військ.

За інформацією радника глави МВС Антона Геращенка, в Сумах відбувається вуличний бій.

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