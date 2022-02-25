У Сумах відбувається вуличний бій, - Геращенко. ВIДЕО
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У п'ятницю, 25 лютого, відбудеться екстрений саміт НАТО. Він стосуватиметься нападу Росії на Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сухопутних військ ЗСУ.
"Українські герої-захисники мужньо чинять опір російським шовіністам в Сумах", - йдеться у повідомленні Сухопутних військ.
За інформацією радника глави МВС Антона Геращенка, в Сумах відбувається вуличний бій.
Топ коментарі
+43 Lvbnhj
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+29 Muron
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+29 вставай
показати весь коментар25.02.2022 06:10
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смерть москалям.
вже навоювалися
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