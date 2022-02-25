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У Сумах відбувається вуличний бій, - Геращенко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У п'ятницю, 25 лютого, відбудеться екстрений саміт НАТО. Він стосуватиметься нападу Росії на Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сухопутних військ ЗСУ.

"Українські герої-захисники мужньо чинять опір російським шовіністам в Сумах", - йдеться у повідомленні Сухопутних військ. 

За інформацією радника глави МВС Антона Геращенка, в Сумах відбувається вуличний бій. 

Також читайте: Бій в Сумах закінчився, ворог відступив, - ОДА

У Сумах відбувається вуличний бій, - Геращенко 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+43
Слава нації
смерть москалям.
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25.02.2022 06:06
+29
Вже потрібно думати про перемогу і створення буферної держави з московією на території прилеглих областей Ерефії: Ростовська, Білгородська, Курська
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25.02.2022 06:08
+29
Гарне місто! Нищіть кацапську погань!!! Сили і наснаги!!!
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25.02.2022 06:10
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Слава нації
смерть москалям.
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25.02.2022 06:06 Відповісти
Вже потрібно думати про перемогу і створення буферної держави з московією на території прилеглих областей Ерефії: Ростовська, Білгородська, Курська
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25.02.2022 06:08 Відповісти
Мури ..та рів з крокодилами!?
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25.02.2022 06:10 Відповісти
Ні...мордор повинен бути знищений
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25.02.2022 06:11 Відповісти
Идеально было бы огородить их от ВСЕГО мира, пусть бы поубивали друг друга, медленно и не спеша.
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25.02.2022 06:44 Відповісти
Тільки рів з крокодилами!
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25.02.2022 06:11 Відповісти
от і буде кому крокодилів годувати
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25.02.2022 06:15 Відповісти
не кому, а чем
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25.02.2022 07:15 Відповісти
Аэропорт отбит
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25.02.2022 06:34 Відповісти
Гарне місто! Нищіть кацапську погань!!! Сили і наснаги!!!
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25.02.2022 06:10 Відповісти
Знищенa ворожа техніка агресора в місті Охтирка, Сумська область.

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25.02.2022 06:11 Відповісти
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25.02.2022 06:11 Відповісти
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25.02.2022 06:12 Відповісти
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25.02.2022 06:13 Відповісти
4-та гвардійська танкова Кантемирівська ордена Леніна Червонопрапорна дивізія імені Юрія Андропова (4 ТД, в/ч 19612)[1] - танкове з'єднання сухопутних військ СРСР і згодом Росії.

вже навоювалися
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25.02.2022 06:16 Відповісти
Ьула Кантеміровська, стала КРАНТИміровська
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25.02.2022 06:55 Відповісти
Вчерашний твіт.

https://twitter.com/hashtag/Okhtyrka?src=hashtag_click
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25.02.2022 06:15 Відповісти
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25.02.2022 06:15 Відповісти
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25.02.2022 06:16 Відповісти
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25.02.2022 06:16 Відповісти
кацап заснув , відпочиває і слухає Кабиздоха
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25.02.2022 06:18 Відповісти
харашо лeжать!
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25.02.2022 08:35 Відповісти
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25.02.2022 06:17 Відповісти
Невже "Українська з перцем" напився без закуски
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25.02.2022 06:19 Відповісти
Міцного здоров'я і незламної ерекції усім дохлим кацапам.
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25.02.2022 06:27 Відповісти
Человек в кедах. Врядле армия паРаши обувает своих вояк в кеды. Неужели это был один из наших?
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25.02.2022 07:07 Відповісти
если не ошибаюсь, на видео памятник Кожедубу, значит заруба идет возле моста.
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25.02.2022 06:27 Відповісти
Это кадетский корпус а то афганская церковь
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25.02.2022 06:43 Відповісти
Сдохни,***** прокляте!!!!!!!!!Будь ти проклятий!!!!!!!!!!!
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25.02.2022 06:32 Відповісти
Слава Героям Украіны!!!👏👏👏🇺🇦🇺🇦🇺🇦🤍❤️🤍
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25.02.2022 06:36 Відповісти
Ну вот где мрази окопались ? Как бы свати подойти к ним и расстрелять.
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25.02.2022 06:47 Відповісти
Слава героям.Суми респект и повага.
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25.02.2022 06:51 Відповісти
Слава нашим бойцам! Смерть рашистам!
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25.02.2022 07:08 Відповісти
Сумы... центр города... и Олег, приехавший "собрать людей"...

https://twitter.com/buch10_04/status/1496989192739602434
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25.02.2022 07:16 Відповісти
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25.02.2022 07:18 Відповісти
На экстренном саммите НАТО , выразят глубокую озабоченность , реально помогают страны которые поставляют современное оружие , одежду продовольствие и так далее , всё что необходимо ВСУ . Главное отбить первые атаки , начало всегда тяжёлое . Победа за Украиной , уже видно . Всячески поддерживайте ВСУ и помогайте им реально .
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25.02.2022 07:23 Відповісти
 
 