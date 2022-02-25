На столичній Оболоні ворожа ДРГ, - Міноборони. ВIДЕО

Російська ДРГ зараз в Оболонському районі Києва.

Про це у Facebook повідомляє Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

"На Оболоні ворожа ДРГ. Просимо громадян повідомляти про пересування техніки! Виготовляти коктейлі "Молотова", знешкоджувати окупанта! Мирним мешканцям - бути обережними! Не покидати оселі!" - йдеться в повідомленні.

Про це також повідомила нардеп Мар'яна Безугла та опублікувала відео

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