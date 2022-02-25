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На столичній Оболоні ворожа ДРГ, - Міноборони. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російська ДРГ зараз в Оболонському районі Києва.

Про це у Facebook повідомляє Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

"На Оболоні ворожа ДРГ. Просимо громадян повідомляти про пересування техніки! Виготовляти коктейлі "Молотова", знешкоджувати окупанта! Мирним мешканцям - бути обережними! Не покидати оселі!" - йдеться в повідомленні.

Про це також повідомила нардеп Мар'яна Безугла та опублікувала відео

Також читайте: Колону російської бронетехніки спалили під Гостомелем, - Безугла. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+34
у киевлян тысячи стволов на руках,вчера теробороне выдали 10 000 стволов,не думаю что эта дрг долго там протянет
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25.02.2022 10:03
+28
Мочіть сук касабів
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25.02.2022 10:03
+25
В Києві що нема ні поліції, ні нацгвардії , ні територіальної оборони? Кацапи вільно пересуваються?
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25.02.2022 10:06
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у киевлян тысячи стволов на руках,вчера теробороне выдали 10 000 стволов,не думаю что эта дрг долго там протянет
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25.02.2022 10:03 Відповісти
ЗС УКРАЇНИ@ArmedForcesUkr

❗️УВАГА

Завозять в Київ додаткову зброю.

Зранку 25 лютого
Місця отримання зброї в Києві для тих, хто долучається до тероборони.

Шевченковський б-н,вул.Пугачова,10.
Голосіївський б-н.,вул.Глушкова,9.
Оболонскій б-н.,вул.Полярна 20,(завод генераторів)
https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F100068672623504%2Fposts%2F258167049815714%2F
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25.02.2022 10:11 Відповісти
Ви якось шифруйте чи завуальовуйте такі повідомлення. Розумні зрозуміють про які цукерки ви пишете.
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25.02.2022 10:35 Відповісти
Це пишиться для нанесеня ракетних ударів по цих адресах росіянами?? Ви ідіот чи террорист?
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25.02.2022 11:51 Відповісти
Тот случай когда ружье с оптикой намного ефективнее калаша на которого патронов не напасешься
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25.02.2022 10:16 Відповісти
одиночными
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25.02.2022 10:26 Відповісти
Тупорылая власть стволы выдала, а каски и бронежилеты нет. Дауны, и как идти защищать?!
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25.02.2022 18:07 Відповісти
Мочіть сук касабів
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25.02.2022 10:03 Відповісти
qwest@qwest__·1 мин

❗️❗️❗️ В Киеве всех владельцев веб-камер и не только призывают
НЕ публиковать в свободном доступе видео и прекратить онлайн-трансляции: этим вы помогаете врагу собирать информацию о наших военных!
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25.02.2022 10:27 Відповісти
В Києві що нема ні поліції, ні нацгвардії , ні територіальної оборони? Кацапи вільно пересуваються?
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25.02.2022 10:06 Відповісти
Ще має бути десь сбу, державна охорона, а мабуть Зе охороняють
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25.02.2022 10:08 Відповісти
У 2014 році в Україні було тисячі молодих ветеранів спецназу, ВВ, міліції, військових спеціалістів різного рівня. З них свідомо захищати Україну пішли одиниці. Так що такі питання можна задавати безкінечно.
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25.02.2022 10:13 Відповісти
ну ти наивная,ты думаешь что можно закрыть каждый клочок земли,каждую дыру в границе? Кацапы как пришли так и уйдут в гробах,не паникуй
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25.02.2022 10:12 Відповісти
Знову ти тут...
Пішов геть. Навіть не хочу слухать.
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25.02.2022 10:21 Відповісти
Прикінь на яку площу розкинулось вторгнення кацапів. Бути на кожному клаптику неможливо фізично, а от закидати кацапів коктейлями для Молотова реально.
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25.02.2022 10:20 Відповісти
Бережи вас Бог!
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25.02.2022 10:07 Відповісти
Видио с пленными видел?
Они там реально отмороженные сидели

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25.02.2022 10:09 Відповісти
Кацапи просто такі і є від народження.
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25.02.2022 11:21 Відповісти
краще б було щось відрізати:вуха,ніс кілька пальців а ще ліпше- руку чи ногу відрубати,а ви кажете: паяльник
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25.02.2022 10:22 Відповісти
Взнаю молодого по його неправильних думках. Там генетика у відборі ще за часів московького улуса спаплюжена. Виживали тільки слухняні і готові лизати начальнику лапті. А потім царат з самозваною церквою, тоді комуністи. Залишилось суцільне генетичне сміття. І от таке сміття з дитинства гоняють на війскових "іграх", вони співають "патриотичні пісні" на кшталт "Дядя вова мы с тобой". Потрапляють вони до війська, де знущання, голодуха тощо. А голодна людина (коли постійно, як система) кує з себе раба вже сама. От розмовляешь з нею, а вона типу на все готова. Воно тільки здається, що то наркота. Можливо і наркота, але пропагандиська. Воно вже тварина... Жаліти її не треба, бо вона тебе не пожаліє ніколи. Тому тварини кращі.
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25.02.2022 10:33 Відповісти
Ну, как так-то? Не удивлюсь если они уже по Банковой бегают.
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25.02.2022 10:12 Відповісти
Внутренними корридорами. И уже давно. Года два.
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25.02.2022 10:31 Відповісти
Прям не свинособаки,а японские камикадзе ...)))
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25.02.2022 10:12 Відповісти
Кацапи , зупиніться , бо живими ви не покинете Україну , тільки грузом -200😡
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25.02.2022 10:13 Відповісти
Такое впечатление,что бубочка прав и эти "бессмертные " свинопсы лезут в Киев с одной целью -минимум его выкрасть...
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25.02.2022 10:16 Відповісти
😁😂
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25.02.2022 10:49 Відповісти
От той ДРГ осталась только куча навоза на Минском массиве.
Сейчас над Днепром пролетал типо ИЛ-76. Работало ПВО.
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25.02.2022 10:13 Відповісти
С Озерной в глубине 8 мк слышал стрелкотню...
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25.02.2022 10:14 Відповісти
i де джевеліни???
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25.02.2022 10:15 Відповісти
Не знаю чем сработали - только гарь и гайки валяются посреди улицы.
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25.02.2022 10:17 Відповісти
Вместо джавелинов рекомендует коктейли молотова.купи в Сильпо и на врага
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25.02.2022 10:17 Відповісти
ПЕРДИ в диван громче. Так тебя не слышат!
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25.02.2022 10:48 Відповісти
не дайте им прорваться в центр КИЕВА,мочите на подступах!СЛАВА УКРАИНЕ БРАТЬЯ!ТРИМАЙТЕСЬ!
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25.02.2022 10:16 Відповісти
беда в том что нет единого фронта, орда ездит колонами по построенным дорогам а мы за ними бегаем, отлавливаем и отстреливаем, такая мобильная война, мать её.
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25.02.2022 10:27 Відповісти
Ну, хоть кому то повезло поездить по дорогах вэлыкого будивныцтва.
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25.02.2022 10:33 Відповісти
они с 3 сторон ударили сразу,из за этого ещё сложности
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25.02.2022 11:14 Відповісти
Убивайте, братья, не жалейте ни одну кацапскую сук
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25.02.2022 10:18 Відповісти
не брати жодних полонених-тільки вбивати!
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25.02.2022 10:18 Відповісти
Все добре, відбили, десантники там де їм і треба бути!
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25.02.2022 10:43 Відповісти
Конечно наказывают ,без мета в бой не идут
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25.02.2022 10:18 Відповісти
Я не понял? В стране объявлено Военное положение.
На дорогах должны стоять посты ВАИ и проверять весь военный транспорт на наличие на текущий день пропуска.

Ну и конечно документы. А так может не одна колона зайти.
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25.02.2022 10:19 Відповісти
Накачивают
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25.02.2022 10:19 Відповісти
В общем ,там перестрелка -сейчас наши завалят кацарылых
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25.02.2022 10:20 Відповісти
Они. в каждом. большом городе есть.там вскрылись или их вскрыли. Сейчас их выловить будет практически не реально.Пока у них нет никакой поддержки .тихарятся .
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25.02.2022 10:24 Відповісти
Это, наверное, отложили личинку русишь-швайне из захваченных у НГУ авто, когда рвались в центр столицы и были обезврежены. Если так, молодцы контрразведчики, быстро этим оркам языки поразвязывали!!!!
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25.02.2022 10:28 Відповісти
Очевидці пишуть що окупанти вже по Києву катаються невеликими групами, є відео на якому розчавили авто, помічені групи з автоматами в різних місцях Києва...
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25.02.2022 10:30 Відповісти
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25.02.2022 10:30 Відповісти
Друзья, враг уже в Киеве, держим строй.
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25.02.2022 10:32 Відповісти
никого столько расплодили структур полицейских и никого
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25.02.2022 10:32 Відповісти
ПВО, внутрішні сили на задньому плані(чи взагалі не діють), гідрант в центрі відео - якось схоже на номер кварталу.
Ось так воно бува коли президентом з легкого плеча(здається мені що були задіяні багато олігархів під час виборів цього куцепердика) стає "ліцо с обложькі"
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25.02.2022 10:33 Відповісти
А тепер давайте уявімо: ви людина із тих хто сидить при владі, вам вже пофіг на людей, вони для вас лише матеріал, ваші родичі в безпеці, друзі в тємє, а такий "номер" принесе вам солідну сумму.
Майже забув, для вас Україна це лише місце заробітку, ну як для Коломойського, кіпіш?
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25.02.2022 10:55 Відповісти
Я видалила повідомлення бо написала на ємоціях. Я тут і чула це все особисто. Ніякої постанови.

В сенсі місце заробітку?! У вас все гаразд?
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25.02.2022 11:01 Відповісти
что за суки поставили лайк под этим сообщением ? заблокировать навечно
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25.02.2022 10:35 Відповісти
Росийский БМП раздавил машину с людьми на Оболони

https://www.youtube.com/watch?v=***********
Снимал мой родственник, факт поражения уродов подтвердить пока не могу.
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25.02.2022 10:42 Відповісти
2,8 миллиона поголовья не может ВЫЙТИ И ПОПЫТАТЬСЯ ПЕРЕДАВИТЬ???
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25.02.2022 10:46 Відповісти
"Поголовье" втікло в нарешті відкритий підвал і верещить що воно голосувало за Бойка, ледве не вчепилася тварюці в патли
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25.02.2022 11:02 Відповісти
Нема питань, але з 1800 000 вібартсафф 17% скільки? пляшки "молотова" й навіть БЕЗ стрільби не мож шось зробити? Умінядєті? Мені було 4, братові - 2,5, ТРИ доби без батьків-ваєнних на ДВ ми самі пробули у хаті. Не жаліюсь в мої 50. А це шо?!
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25.02.2022 12:07 Відповісти
@Tue_SV

·
6 хв



Терміново потрібні донори!

Інститут серця Київ, вул. Братиславська, 5а відділення переливання крові Сказати для шпиталя прикордонників.

Готові сьогодні прийняти до 120 осіб.
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25.02.2022 11:07 Відповісти
Кієвлян 2,8 міліона, а ти кличеш по всій Україні??? Концерт!!!
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25.02.2022 12:08 Відповісти
Кияни також читають форум ЦН, москалику.
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25.02.2022 12:51 Відповісти
Замість того, би ЩОСЬ ЗРОБИТИ?! Їбанько, ти притомна?
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25.02.2022 13:23 Відповісти
Я і роблю. Інформую людей, дурень.
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25.02.2022 14:20 Відповісти
Я ДОНОР з 17 років - дурепа-медичка не питала про вік. Здав я більше, ніж у мені, рази у 4. Якшо не більше. 2,8 стадиска не може здати по 120 мл?? Ти ще кукурікаєш?!
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25.02.2022 13:25 Відповісти
Возле троещины сейчас тоже куча путинской техники, палили недавно по Закревского
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25.02.2022 11:54 Відповісти
Скільки ТИ пляшок з бензином у них кинув?
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25.02.2022 12:09 Відповісти
 
 