На столичній Оболоні ворожа ДРГ, - Міноборони. ВIДЕО
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Російська ДРГ зараз в Оболонському районі Києва.
Про це у Facebook повідомляє Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.
"На Оболоні ворожа ДРГ. Просимо громадян повідомляти про пересування техніки! Виготовляти коктейлі "Молотова", знешкоджувати окупанта! Мирним мешканцям - бути обережними! Не покидати оселі!" - йдеться в повідомленні.
Про це також повідомила нардеп Мар'яна Безугла та опублікувала відео
Топ коментарі
+34 Андрей Саган
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+28 Lvbnhj
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+25 napalm
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Будь ласка, зачекайте...
❗️УВАГА
Завозять в Київ додаткову зброю.
Зранку 25 лютого
Місця отримання зброї в Києві для тих, хто долучається до тероборони.
Шевченковський б-н,вул.Пугачова,10.
Голосіївський б-н.,вул.Глушкова,9.
Оболонскій б-н.,вул.Полярна 20,(завод генераторів)
https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F100068672623504%2Fposts%2F258167049815714%2F
❗️❗️❗️ В Киеве всех владельцев веб-камер и не только призывают
НЕ публиковать в свободном доступе видео и прекратить онлайн-трансляции: этим вы помогаете врагу собирать информацию о наших военных!
Пішов геть. Навіть не хочу слухать.
Они там реально отмороженные сидели
Сейчас над Днепром пролетал типо ИЛ-76. Работало ПВО.
На дорогах должны стоять посты ВАИ и проверять весь военный транспорт на наличие на текущий день пропуска.
Ну и конечно документы. А так может не одна колона зайти.
Ось так воно бува коли президентом з легкого плеча(здається мені що були задіяні багато олігархів під час виборів цього куцепердика) стає "ліцо с обложькі"
Майже забув, для вас Україна це лише місце заробітку, ну як для Коломойського, кіпіш?
В сенсі місце заробітку?! У вас все гаразд?
https://www.youtube.com/watch?v=***********
Снимал мой родственник, факт поражения уродов подтвердить пока не могу.
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6 хв
Терміново потрібні донори!
Інститут серця Київ, вул. Братиславська, 5а відділення переливання крові Сказати для шпиталя прикордонників.
Готові сьогодні прийняти до 120 осіб.