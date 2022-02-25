Колону російської бронетехніки спалили під Гостомелем, - Безугла. ВIДЕО

Колону російської бронетехніки спалили під Гостомелем

Про це повідомила у фейсбуці нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла, інформує Цензор.НЕТ.

"Колону російської бронетехніки спалили під Гостомелем", - написала вона.

Відповідне відео оприлюднив у телеграмі Антон Геращенко.

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