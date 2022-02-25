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Колону російської бронетехніки спалили під Гостомелем, - Безугла. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Колону російської бронетехніки спалили під Гостомелем

Про це повідомила у фейсбуці нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла, інформує Цензор.НЕТ.

"Колону російської бронетехніки спалили під Гостомелем", - написала вона.

Відповідне відео оприлюднив у телеграмі Антон Геращенко.

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Колону російської бронетехніки спалили під Гостомелем, - Безугла 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+51
👊

Юрій Бутусов

28 хв ·



25 лютого. Спроба російського бліцкрига провалилась, проте противник продовжує наступ. Російські війська намагаються просуватись на різних напрямках, передусім у центральній Україні. З різних напрямків росіяни рвуться до столиці України.

Боротьба точиться за вузли комунікацій.

Украінські війська у складній обстановці діють активно, велике значення має посилення добровольцями.

Наші війська героїчно та професійно б'ються за Конотоп, важливий вузол комунікацій, через який противник намагався прорватися на Київ. Добровольці тероборони б'ються за Суми та Охтирку.

Запеклі бої точаться на підступах до столиці України. Ворог намагається за прикладом Грузії у 2008 -го року примусити українців до швидкої капітуляції через удари по столиці.

Наші сили на Донбасі тримають фронт, виконують усі накази командування. Формуються резерви з добровольців.

Військове керівництво зберігає управління військами, намагається діяти активно.

Важливе значення зараз має утримання центральних районів України, яким загрожують російські угруповання з Криму.

На неймовірному рівні працює самоорганізація громадян.

Місцева влада центральних регіонів бере активну участь в організації опору. Мер Києва Віталій Клічко на місці, голова Дніпровської ОДА Валентин Різніченко, мер Дніпра Борис Філатов та його радник Генадій Корбан на місці, мер Кривого Рогу Олександр Вілкул на місці (і активно сприяє організації оборони). Влада продовжує працювати.

Активно діють штаби по розгортанню ТРО. У Дніпропетровській області командувачем ТРО є видатна людина та справжній лідер Валерій Курач.

Прогулянки у росіян не вийшло. Народ піднявчся на захист України. Зараз дуже важливо забезпечити армію ******** зброєю.

Героїчний народ України робить все можливе для захисту своєї свободи.

На Донбасі противник намагається скувати наші частини
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25.02.2022 08:49
+35
ПОРІВНЯЛЬНА СТАТИСТИКА

‼️Бої за Грозний 1996 р.:

За п'ять днів контратак російські колони втратили
18 танків,
69 інших броньованих машин,
23 вантажівки і легкові машини.
Збито три вертольоти.

‼️Велика агресія росії щодо України 24.02.2022 р:

За один день жорсткого спротиву:

Орієнтовні втрати рашистів склали:
🛑танків - більше 30 од.,
🛑бойових броньованих машин - до 130 од.,
🛑літаків - 7,
🛑вертольотів - 6.

Слава Україні!
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25.02.2022 09:00
+20
Mykola Bilyi@*******

·
30 мин



=

А проскакувала інформація, що в московитів в наявності ракет зо 200 +- штук на всю московію. А їм ше шось собі на захист треба залишити.
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25.02.2022 08:49
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Mykola Bilyi@*******

·
30 мин



=

А проскакувала інформація, що в московитів в наявності ракет зо 200 +- штук на всю московію. А їм ше шось собі на захист треба залишити.
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25.02.2022 08:49 Відповісти
Если бы бахнули наши по Кремлю - война вмиг остановилась бо старцы помчались бы в туалет
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25.02.2022 08:59 Відповісти
Сьогодні , дивлячись репортаж, якраз мріяв -
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25.02.2022 09:17 Відповісти
и чуточку по белорашке (откуда предательски зашли в Чернобыль)... и крымский мост!!!
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25.02.2022 09:33 Відповісти
ПОРІВНЯЛЬНА СТАТИСТИКА

‼️Бої за Грозний 1996 р.:

За п'ять днів контратак російські колони втратили
18 танків,
69 інших броньованих машин,
23 вантажівки і легкові машини.
Збито три вертольоти.

‼️Велика агресія росії щодо України 24.02.2022 р:

За один день жорсткого спротиву:

Орієнтовні втрати рашистів склали:
🛑танків - більше 30 од.,
🛑бойових броньованих машин - до 130 од.,
🛑літаків - 7,
🛑вертольотів - 6.

Слава Україні!
показати весь коментар
25.02.2022 09:00 Відповісти
Андрій Луганський вчора повідомляв, що їх на весь мордор близько 400 штук.
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25.02.2022 10:04 Відповісти
👊

Юрій Бутусов

28 хв ·



25 лютого. Спроба російського бліцкрига провалилась, проте противник продовжує наступ. Російські війська намагаються просуватись на різних напрямках, передусім у центральній Україні. З різних напрямків росіяни рвуться до столиці України.

Боротьба точиться за вузли комунікацій.

Украінські війська у складній обстановці діють активно, велике значення має посилення добровольцями.

Наші війська героїчно та професійно б'ються за Конотоп, важливий вузол комунікацій, через який противник намагався прорватися на Київ. Добровольці тероборони б'ються за Суми та Охтирку.

Запеклі бої точаться на підступах до столиці України. Ворог намагається за прикладом Грузії у 2008 -го року примусити українців до швидкої капітуляції через удари по столиці.

Наші сили на Донбасі тримають фронт, виконують усі накази командування. Формуються резерви з добровольців.

Військове керівництво зберігає управління військами, намагається діяти активно.

Важливе значення зараз має утримання центральних районів України, яким загрожують російські угруповання з Криму.

На неймовірному рівні працює самоорганізація громадян.

Місцева влада центральних регіонів бере активну участь в організації опору. Мер Києва Віталій Клічко на місці, голова Дніпровської ОДА Валентин Різніченко, мер Дніпра Борис Філатов та його радник Генадій Корбан на місці, мер Кривого Рогу Олександр Вілкул на місці (і активно сприяє організації оборони). Влада продовжує працювати.

Активно діють штаби по розгортанню ТРО. У Дніпропетровській області командувачем ТРО є видатна людина та справжній лідер Валерій Курач.

Прогулянки у росіян не вийшло. Народ піднявчся на захист України. Зараз дуже важливо забезпечити армію ******** зброєю.

Героїчний народ України робить все можливе для захисту своєї свободи.

На Донбасі противник намагається скувати наші частини
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25.02.2022 08:49 Відповісти
Слава Украине!! Разом до перемоги!!!!!
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25.02.2022 08:49 Відповісти
Героям слава !!
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25.02.2022 08:56 Відповісти
Немає вири Мар"яні Безумній Безуглій, але сподіваюсь цього разу вона не бреше!
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25.02.2022 08:52 Відповісти
Не бреше...но кацапня,под видом наших,в Киев прорвались -теперь их порешат там
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25.02.2022 09:21 Відповісти
Ето новость 3а вчера или сегодня уже бронетехника врага к Гостомелю подошла?
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25.02.2022 08:52 Відповісти
Да подошла, видео выше!
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25.02.2022 09:18 Відповісти
Сегодня...и за кацапами теперь по Киеву гоняются ,а они в наших переодеты и на наших машинах..
так что самое веселье началось
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25.02.2022 09:24 Відповісти
Есть инфа, что "переодетых" уже завалили.
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25.02.2022 10:05 Відповісти
Ряженых уже обезвредили, бегают разрозненные по оболони
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25.02.2022 10:16 Відповісти
ЗСУ-ВДЯЧНІСТЬ ПОСТІЙНА ТА ВСЕБІЧНА ПОВАГА.УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ ТА БУДЕ ВІЛЬНОЮ.
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25.02.2022 08:52 Відповісти
Слава нашим ЗСУ !!! ЗСУ-герої,Слава Героям України !!! Смерть рашистам !
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25.02.2022 08:53 Відповісти
А чи не та це безмозга.... ????
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25.02.2022 08:55 Відповісти
Ні, це ж не Федина написала
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25.02.2022 08:59 Відповісти
Федина не покриває підкацаплених щурів.
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25.02.2022 09:23 Відповісти
пес Сірко перевернувся мабудь ще не срав
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25.02.2022 09:32 Відповісти
А ти не той... ? що *****... ?
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25.02.2022 10:02 Відповісти
хахаха
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25.02.2022 10:06 Відповісти
ні , я той хто на тебе провокатора ***** клав .
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25.02.2022 10:06 Відповісти
Аааа шинкар... паленим бімбером торгуєш... : ) ну як за часів батька Хмеля...
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25.02.2022 10:19 Відповісти
ти в житті теж дурноВАТИй , чи тільки на сайті ?
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25.02.2022 10:36 Відповісти
Та іди опліснявілий гнійний слиз накуй....
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25.02.2022 11:18 Відповісти
не пропонуй не знайомим людям свій спосіб існування в цьому світі .
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25.02.2022 11:23 Відповісти
А ти маєш часточку ? Якщо про спосіб існування ? З відкатів на велике крадівництво ? Я забезпеченний не з держбюджету.....
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25.02.2022 12:59 Відповісти
ти навіть не в змозі допетрати куди тебе послали
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25.02.2022 13:17 Відповісти
Заспокойся дурню, я не належу ні до "ваших" ні до "тих"....
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25.02.2022 13:27 Відповісти
дурень в твому відображенні , а те що ти ніякий я зразу написав .
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25.02.2022 14:18 Відповісти
Так справжній, не проданний...
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25.02.2022 14:20 Відповісти
так само як невловимий Джо
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25.02.2022 14:22 Відповісти
А чи не та це безмозга.... ????
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25.02.2022 10:22 Відповісти
НАСТАВ ЧАС - ВСЯ УКРАЇНА - ЦЕ ЗСУ!💪💪💪
СЛАВА УКРАЇНІ СМЕРТЬ ВОРОГАМ 🇺🇦🇺🇦🇺🇦⚔️⚔️⚔️🔱🔱🔱
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25.02.2022 08:55 Відповісти
больше жаренной бурятины. Слава ВСУ
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25.02.2022 08:59 Відповісти
Горите, суки. Шоб только пепел от кацапов остался
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25.02.2022 09:15 Відповісти
Гостомель это ведь совсем Киев. Как они там оказались?
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25.02.2022 09:18 Відповісти
Сегодня, или это вчерашняя новость?
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25.02.2022 09:21 Відповісти
Сегодня
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25.02.2022 09:26 Відповісти
Замечательно!
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25.02.2022 09:38 Відповісти
Не знаєте що з Мелітополем? Мої не відповідають.
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25.02.2022 09:22 Відповісти
идут бои - связи нет (передали по ТВ)
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25.02.2022 09:36 Відповісти
Написали, что сидят в подвале, идёт бой.
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25.02.2022 09:38 Відповісти
зараз по 5-му крутять відео де під Гостомелем вільно їдуть до Києва декілька вантажівок начебто ЗСУ, але стверджують, що це точно не ЗСУ, а замасковані кацапи, що чутно про це?
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25.02.2022 09:22 Відповісти
Правда,теперь за ними охота по Киеву -кацапы к Оболони понеслись
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25.02.2022 09:25 Відповісти
Слава Украине ! Отловим путина-***** и СОЖЖЁМ ЗАЖИВО тварюку !!!!
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25.02.2022 09:24 Відповісти
Очень хороший лайв "Настоящего Времени": https://www.youtube.com/watch?v=L_WMy4aCJKY
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25.02.2022 09:26 Відповісти
рашн каналов хороших не бывает
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25.02.2022 10:15 Відповісти
Это не рашн, а американская "Свобода" на русском языке. Им уже 5 лет, а вы не знали???!!! Это же, как "Голос Америки" на русском во время Холодной войны. Ну вы даёте!!!!
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25.02.2022 19:55 Відповісти
Настоящее время - русскоязычный телеканал с редакцией в Праге, созданный медиакорпорацией «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» при участии «Голоса Америки»[2]. Телеканал финансируется с помощью грантов Конгресса США через Агентство США по глобальным медиа[3]. Согласно опубликованной на официальном сайте информации, представителям американского правительства, включая главу Совета управляющих по вопросам вещания, запрещено вмешиваться в работу журналистов телеканала[3]. Свою задачу СМИ видит в «продвижении демократических ценностей и институтов»[3]. Официальное круглосуточное вещание начал 7 февраля 2017 года. Доступен на кабельных, спутниковых и цифровых платформах[4].
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25.02.2022 19:57 Відповісти
 
 