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Колону російської бронетехніки спалили під Гостомелем, - Безугла. ВIДЕО
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Колону російської бронетехніки спалили під Гостомелем
Про це повідомила у фейсбуці нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла, інформує Цензор.НЕТ.
"Колону російської бронетехніки спалили під Гостомелем", - написала вона.
Відповідне відео оприлюднив у телеграмі Антон Геращенко.
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Топ коментарі
+51 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
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·
30 мин
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А проскакувала інформація, що в московитів в наявності ракет зо 200 +- штук на всю московію. А їм ше шось собі на захист треба залишити.
‼️Бої за Грозний 1996 р.:
За п'ять днів контратак російські колони втратили
18 танків,
69 інших броньованих машин,
23 вантажівки і легкові машини.
Збито три вертольоти.
‼️Велика агресія росії щодо України 24.02.2022 р:
За один день жорсткого спротиву:
Орієнтовні втрати рашистів склали:
🛑танків - більше 30 од.,
🛑бойових броньованих машин - до 130 од.,
🛑літаків - 7,
🛑вертольотів - 6.
Слава Україні!
Юрій Бутусов
28 хв ·
25 лютого. Спроба російського бліцкрига провалилась, проте противник продовжує наступ. Російські війська намагаються просуватись на різних напрямках, передусім у центральній Україні. З різних напрямків росіяни рвуться до столиці України.
Боротьба точиться за вузли комунікацій.
Украінські війська у складній обстановці діють активно, велике значення має посилення добровольцями.
Наші війська героїчно та професійно б'ються за Конотоп, важливий вузол комунікацій, через який противник намагався прорватися на Київ. Добровольці тероборони б'ються за Суми та Охтирку.
Запеклі бої точаться на підступах до столиці України. Ворог намагається за прикладом Грузії у 2008 -го року примусити українців до швидкої капітуляції через удари по столиці.
Наші сили на Донбасі тримають фронт, виконують усі накази командування. Формуються резерви з добровольців.
Військове керівництво зберігає управління військами, намагається діяти активно.
Важливе значення зараз має утримання центральних районів України, яким загрожують російські угруповання з Криму.
На неймовірному рівні працює самоорганізація громадян.
Місцева влада центральних регіонів бере активну участь в організації опору. Мер Києва Віталій Клічко на місці, голова Дніпровської ОДА Валентин Різніченко, мер Дніпра Борис Філатов та його радник Генадій Корбан на місці, мер Кривого Рогу Олександр Вілкул на місці (і активно сприяє організації оборони). Влада продовжує працювати.
Активно діють штаби по розгортанню ТРО. У Дніпропетровській області командувачем ТРО є видатна людина та справжній лідер Валерій Курач.
Прогулянки у росіян не вийшло. Народ піднявчся на захист України. Зараз дуже важливо забезпечити армію ******** зброєю.
Героїчний народ України робить все можливе для захисту своєї свободи.
На Донбасі противник намагається скувати наші частини
БезумнійБезуглій, але сподіваюсь цього разу вона не бреше!
так что самое веселье началось
СЛАВА УКРАЇНІ СМЕРТЬ ВОРОГАМ 🇺🇦🇺🇦🇺🇦⚔️⚔️⚔️🔱🔱🔱