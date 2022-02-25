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Колонну российской бронетехники сожгли под Гостомелем, - Безуглая

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Колонну российской бронетехники сожгли под Гостомелем, - Безуглая

Колонну российской бронетехники сожгли под Гостомелем.

Об этом сообщила в Фейсбуке нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ.

"Колонну российской бронетехники сожгли под Гостомелем", - написала она.

Соответствующее видео опубликовал в телеграмме Антон Геращенко.

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Колонну российской бронетехники сожгли под Гостомелем, - Безуглая 01

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+51
👊

Юрій Бутусов

28 хв ·



25 лютого. Спроба російського бліцкрига провалилась, проте противник продовжує наступ. Російські війська намагаються просуватись на різних напрямках, передусім у центральній Україні. З різних напрямків росіяни рвуться до столиці України.

Боротьба точиться за вузли комунікацій.

Украінські війська у складній обстановці діють активно, велике значення має посилення добровольцями.

Наші війська героїчно та професійно б'ються за Конотоп, важливий вузол комунікацій, через який противник намагався прорватися на Київ. Добровольці тероборони б'ються за Суми та Охтирку.

Запеклі бої точаться на підступах до столиці України. Ворог намагається за прикладом Грузії у 2008 -го року примусити українців до швидкої капітуляції через удари по столиці.

Наші сили на Донбасі тримають фронт, виконують усі накази командування. Формуються резерви з добровольців.

Військове керівництво зберігає управління військами, намагається діяти активно.

Важливе значення зараз має утримання центральних районів України, яким загрожують російські угруповання з Криму.

На неймовірному рівні працює самоорганізація громадян.

Місцева влада центральних регіонів бере активну участь в організації опору. Мер Києва Віталій Клічко на місці, голова Дніпровської ОДА Валентин Різніченко, мер Дніпра Борис Філатов та його радник Генадій Корбан на місці, мер Кривого Рогу Олександр Вілкул на місці (і активно сприяє організації оборони). Влада продовжує працювати.

Активно діють штаби по розгортанню ТРО. У Дніпропетровській області командувачем ТРО є видатна людина та справжній лідер Валерій Курач.

Прогулянки у росіян не вийшло. Народ піднявчся на захист України. Зараз дуже важливо забезпечити армію ******** зброєю.

Героїчний народ України робить все можливе для захисту своєї свободи.

На Донбасі противник намагається скувати наші частини
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25.02.2022 08:49
+35
ПОРІВНЯЛЬНА СТАТИСТИКА

‼️Бої за Грозний 1996 р.:

За п'ять днів контратак російські колони втратили
18 танків,
69 інших броньованих машин,
23 вантажівки і легкові машини.
Збито три вертольоти.

‼️Велика агресія росії щодо України 24.02.2022 р:

За один день жорсткого спротиву:

Орієнтовні втрати рашистів склали:
🛑танків - більше 30 од.,
🛑бойових броньованих машин - до 130 од.,
🛑літаків - 7,
🛑вертольотів - 6.

Слава Україні!
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25.02.2022 09:00
+20
Mykola Bilyi@*******

·
30 мин



=

А проскакувала інформація, що в московитів в наявності ракет зо 200 +- штук на всю московію. А їм ше шось собі на захист треба залишити.
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25.02.2022 08:49
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Mykola Bilyi@*******

·
30 мин



=

А проскакувала інформація, що в московитів в наявності ракет зо 200 +- штук на всю московію. А їм ше шось собі на захист треба залишити.
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25.02.2022 08:49 Ответить
Если бы бахнули наши по Кремлю - война вмиг остановилась бо старцы помчались бы в туалет
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25.02.2022 08:59 Ответить
Сьогодні , дивлячись репортаж, якраз мріяв -
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25.02.2022 09:17 Ответить
и чуточку по белорашке (откуда предательски зашли в Чернобыль)... и крымский мост!!!
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25.02.2022 09:33 Ответить
ПОРІВНЯЛЬНА СТАТИСТИКА

‼️Бої за Грозний 1996 р.:

За п'ять днів контратак російські колони втратили
18 танків,
69 інших броньованих машин,
23 вантажівки і легкові машини.
Збито три вертольоти.

‼️Велика агресія росії щодо України 24.02.2022 р:

За один день жорсткого спротиву:

Орієнтовні втрати рашистів склали:
🛑танків - більше 30 од.,
🛑бойових броньованих машин - до 130 од.,
🛑літаків - 7,
🛑вертольотів - 6.

Слава Україні!
показать весь комментарий
25.02.2022 09:00 Ответить
Андрій Луганський вчора повідомляв, що їх на весь мордор близько 400 штук.
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25.02.2022 10:04 Ответить
👊

Юрій Бутусов

28 хв ·



25 лютого. Спроба російського бліцкрига провалилась, проте противник продовжує наступ. Російські війська намагаються просуватись на різних напрямках, передусім у центральній Україні. З різних напрямків росіяни рвуться до столиці України.

Боротьба точиться за вузли комунікацій.

Украінські війська у складній обстановці діють активно, велике значення має посилення добровольцями.

Наші війська героїчно та професійно б'ються за Конотоп, важливий вузол комунікацій, через який противник намагався прорватися на Київ. Добровольці тероборони б'ються за Суми та Охтирку.

Запеклі бої точаться на підступах до столиці України. Ворог намагається за прикладом Грузії у 2008 -го року примусити українців до швидкої капітуляції через удари по столиці.

Наші сили на Донбасі тримають фронт, виконують усі накази командування. Формуються резерви з добровольців.

Військове керівництво зберігає управління військами, намагається діяти активно.

Важливе значення зараз має утримання центральних районів України, яким загрожують російські угруповання з Криму.

На неймовірному рівні працює самоорганізація громадян.

Місцева влада центральних регіонів бере активну участь в організації опору. Мер Києва Віталій Клічко на місці, голова Дніпровської ОДА Валентин Різніченко, мер Дніпра Борис Філатов та його радник Генадій Корбан на місці, мер Кривого Рогу Олександр Вілкул на місці (і активно сприяє організації оборони). Влада продовжує працювати.

Активно діють штаби по розгортанню ТРО. У Дніпропетровській області командувачем ТРО є видатна людина та справжній лідер Валерій Курач.

Прогулянки у росіян не вийшло. Народ піднявчся на захист України. Зараз дуже важливо забезпечити армію ******** зброєю.

Героїчний народ України робить все можливе для захисту своєї свободи.

На Донбасі противник намагається скувати наші частини
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25.02.2022 08:49 Ответить
Слава Украине!! Разом до перемоги!!!!!
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25.02.2022 08:49 Ответить
Героям слава !!
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25.02.2022 08:56 Ответить
Немає вири Мар"яні Безумній Безуглій, але сподіваюсь цього разу вона не бреше!
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25.02.2022 08:52 Ответить
Не бреше...но кацапня,под видом наших,в Киев прорвались -теперь их порешат там
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25.02.2022 09:21 Ответить
Ето новость 3а вчера или сегодня уже бронетехника врага к Гостомелю подошла?
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25.02.2022 08:52 Ответить
Да подошла, видео выше!
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25.02.2022 09:18 Ответить
Сегодня...и за кацапами теперь по Киеву гоняются ,а они в наших переодеты и на наших машинах..
так что самое веселье началось
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25.02.2022 09:24 Ответить
Есть инфа, что "переодетых" уже завалили.
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25.02.2022 10:05 Ответить
Ряженых уже обезвредили, бегают разрозненные по оболони
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25.02.2022 10:16 Ответить
ЗСУ-ВДЯЧНІСТЬ ПОСТІЙНА ТА ВСЕБІЧНА ПОВАГА.УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ ТА БУДЕ ВІЛЬНОЮ.
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25.02.2022 08:52 Ответить
Слава нашим ЗСУ !!! ЗСУ-герої,Слава Героям України !!! Смерть рашистам !
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25.02.2022 08:53 Ответить
А чи не та це безмозга.... ????
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25.02.2022 08:55 Ответить
Ні, це ж не Федина написала
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25.02.2022 08:59 Ответить
Федина не покриває підкацаплених щурів.
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25.02.2022 09:23 Ответить
пес Сірко перевернувся мабудь ще не срав
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25.02.2022 09:32 Ответить
А ти не той... ? що *****... ?
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25.02.2022 10:02 Ответить
хахаха
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25.02.2022 10:06 Ответить
ні , я той хто на тебе провокатора ***** клав .
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25.02.2022 10:06 Ответить
Аааа шинкар... паленим бімбером торгуєш... : ) ну як за часів батька Хмеля...
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25.02.2022 10:19 Ответить
ти в житті теж дурноВАТИй , чи тільки на сайті ?
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25.02.2022 10:36 Ответить
Та іди опліснявілий гнійний слиз накуй....
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25.02.2022 11:18 Ответить
не пропонуй не знайомим людям свій спосіб існування в цьому світі .
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25.02.2022 11:23 Ответить
А ти маєш часточку ? Якщо про спосіб існування ? З відкатів на велике крадівництво ? Я забезпеченний не з держбюджету.....
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25.02.2022 12:59 Ответить
ти навіть не в змозі допетрати куди тебе послали
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25.02.2022 13:17 Ответить
Заспокойся дурню, я не належу ні до "ваших" ні до "тих"....
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25.02.2022 13:27 Ответить
дурень в твому відображенні , а те що ти ніякий я зразу написав .
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25.02.2022 14:18 Ответить
Так справжній, не проданний...
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25.02.2022 14:20 Ответить
так само як невловимий Джо
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25.02.2022 14:22 Ответить
А чи не та це безмозга.... ????
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25.02.2022 10:22 Ответить
НАСТАВ ЧАС - ВСЯ УКРАЇНА - ЦЕ ЗСУ!💪💪💪
СЛАВА УКРАЇНІ СМЕРТЬ ВОРОГАМ 🇺🇦🇺🇦🇺🇦⚔️⚔️⚔️🔱🔱🔱
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25.02.2022 08:55 Ответить
больше жаренной бурятины. Слава ВСУ
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25.02.2022 08:59 Ответить
Горите, суки. Шоб только пепел от кацапов остался
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25.02.2022 09:15 Ответить
Гостомель это ведь совсем Киев. Как они там оказались?
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25.02.2022 09:18 Ответить
Сегодня, или это вчерашняя новость?
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25.02.2022 09:21 Ответить
Сегодня
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25.02.2022 09:26 Ответить
Замечательно!
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25.02.2022 09:38 Ответить
Не знаєте що з Мелітополем? Мої не відповідають.
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25.02.2022 09:22 Ответить
идут бои - связи нет (передали по ТВ)
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25.02.2022 09:36 Ответить
Написали, что сидят в подвале, идёт бой.
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25.02.2022 09:38 Ответить
зараз по 5-му крутять відео де під Гостомелем вільно їдуть до Києва декілька вантажівок начебто ЗСУ, але стверджують, що це точно не ЗСУ, а замасковані кацапи, що чутно про це?
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25.02.2022 09:22 Ответить
Правда,теперь за ними охота по Киеву -кацапы к Оболони понеслись
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25.02.2022 09:25 Ответить
Слава Украине ! Отловим путина-***** и СОЖЖЁМ ЗАЖИВО тварюку !!!!
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25.02.2022 09:24 Ответить
Очень хороший лайв "Настоящего Времени": https://www.youtube.com/watch?v=L_WMy4aCJKY
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25.02.2022 09:26 Ответить
рашн каналов хороших не бывает
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25.02.2022 10:15 Ответить
Это не рашн, а американская "Свобода" на русском языке. Им уже 5 лет, а вы не знали???!!! Это же, как "Голос Америки" на русском во время Холодной войны. Ну вы даёте!!!!
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25.02.2022 19:55 Ответить
Настоящее время - русскоязычный телеканал с редакцией в Праге, созданный медиакорпорацией «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» при участии «Голоса Америки»[2]. Телеканал финансируется с помощью грантов Конгресса США через Агентство США по глобальным медиа[3]. Согласно опубликованной на официальном сайте информации, представителям американского правительства, включая главу Совета управляющих по вопросам вещания, запрещено вмешиваться в работу журналистов телеканала[3]. Свою задачу СМИ видит в «продвижении демократических ценностей и институтов»[3]. Официальное круглосуточное вещание начал 7 февраля 2017 года. Доступен на кабельных, спутниковых и цифровых платформах[4].
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25.02.2022 19:57 Ответить
 
 