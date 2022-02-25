Російських диверсантів ліквідовано у Києві. ВIДЕО 18+
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Російських диверсантів, які захопили автомобілі ЗСУ в Києві, знищено. УВАГА! Відео 18+.
Про це у Telegram повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Диверсантів, які заїхали на раніше захоплених машинах ЗСУ, і переодягнених у форму Українських військових розстріляно та знешкоджено!" - наголоси він.
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Перший 🇺🇦Український ✈️Ас.
Український пілот МіГ-29 за перший день боїв вже здобув шість повітряних перемог над московськими повітряними силами.
У свій актив зараховано:
2хСу-35, 1хСу-27,1хМіГ-29, 2хСу-25.
Його називають "Привидом Києва".
З Богом та доброго полювання!
1.Харків тримається, дає *****. кацапи в ****, реально повтікали
2. Со стороны Липцев наши подбили колонну техники российской, около 20 танков разбили. Остальные начали уезжать, но застряли в грязи