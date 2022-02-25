УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9811 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
132 903 122
війна (56389) Київ (13832) ліквідація (1933) Геращенко Антон (925)

Російських диверсантів ліквідовано у Києві. ВIДЕО 18+

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російських диверсантів, які захопили автомобілі ЗСУ в Києві, знищено. УВАГА! Відео 18+.

Про це у Telegram повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Диверсантів, які заїхали на раніше захоплених машинах ЗСУ, і переодягнених у форму Українських військових розстріляно та знешкоджено!" - наголоси він.

Також читайте: В Міноборони оприлюднили втрати військ РФ за перший день війни: 800 осіб, 7 літаків, 6 гелікоптерів, десятки танків і ББМ

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+169
Роман Москаль@RomanMoskal70·1 ч‼️

Перший 🇺🇦Український ✈️Ас.

Український пілот МіГ-29 за перший день боїв вже здобув шість повітряних перемог над московськими повітряними силами.

У свій актив зараховано:

2хСу-35, 1хСу-27,1хМіГ-29, 2хСу-25.

Його називають "Привидом Києва".
З Богом та доброго полювання!
показати весь коментар
25.02.2022 11:05
+107
Харків'яни пишуть
1.Харків тримається, дає *****. кацапи в ****, реально повтікали
2. Со стороны Липцев наши подбили колонну техники российской, около 20 танков разбили. Остальные начали уезжать, но застряли в грязи
показати весь коментар
25.02.2022 11:02
+94
Потрібно байрактарами знищити іскандери, які стоять на території Білорусі під нашими кордонами. Маємо право! Вони з них по нам стріляють і вбивають наших людей!
показати весь коментар
25.02.2022 11:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Только двое? Где остальное дерьмо мокшанское?
показати весь коментар
25.02.2022 11:32 Відповісти
Не знімай сказали оператору. Відео треба дивитись з звуком.
показати весь коментар
25.02.2022 11:38 Відповісти
Это не мне,мокшанам покажу,хай земляков своих посмотрят.
показати весь коментар
25.02.2022 11:46 Відповісти
И только так, пусть не надеются, что возьмут в плен и потом отдадут. Меньше будет желания лезть. Сто раз подумают, что лучше ответить за дезертирство или сдохнуть.
показати весь коментар
25.02.2022 11:41 Відповісти
Красиво кокошникоголовые лежат. Душевно.
показати весь коментар
25.02.2022 11:57 Відповісти
Зачем они приехали в Киев? Они хотели просто сдохнуть? У них это получилось
показати весь коментар
25.02.2022 11:59 Відповісти
яке прикре самогубство...
показати весь коментар
25.02.2022 12:19 Відповісти
Эти два черта думали что что-то захватят?
показати весь коментар
25.02.2022 13:06 Відповісти
Сподівалися удвох узяти Київ
показати весь коментар
25.02.2022 13:43 Відповісти
Вроде бы люди мертвые, жутко, а так душу греет, только все время сдается, что маловато.
показати весь коментар
25.02.2022 13:11 Відповісти
Кто бы спорил.
показати весь коментар
25.02.2022 14:50 Відповісти
это не люди, это оккупанты
показати весь коментар
25.02.2022 15:19 Відповісти
Орки лаптеногие
показати весь коментар
25.02.2022 13:19 Відповісти
Диверсантов необходимо расстреливать на месте - это по закону военного времени. Потому, что они целью ставят мирное население.
показати весь коментар
25.02.2022 13:21 Відповісти
Головне з своїми не переплутати
показати весь коментар
25.02.2022 17:07 Відповісти
ребята просто устали, прилегли отдохнуть. бИндеровцы! )))
показати весь коментар
25.02.2022 14:04 Відповісти
10 раз пересмотрел, хлопая в ладоши, браво!
показати весь коментар
25.02.2022 14:54 Відповісти
И эти ка цапы стали хорошими.
показати весь коментар
25.02.2022 18:04 Відповісти
Ви можете хоч на лобі собі синьо-жовтий прапор намалювати, ми вас все одно упізнаємо по синім носам!
показати весь коментар
25.02.2022 23:06 Відповісти
Танки в под Харьковом в грязи, добить!
показати весь коментар
26.02.2022 07:35 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 