Російських диверсантів ліквідовано у Києві. ВIДЕО 18+

Російських диверсантів, які захопили автомобілі ЗСУ в Києві, знищено. УВАГА! Відео 18+.

Про це у Telegram повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Диверсантів, які заїхали на раніше захоплених машинах ЗСУ, і переодягнених у форму Українських військових розстріляно та знешкоджено!" - наголоси він.

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