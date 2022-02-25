Українські захисники знищили російські "Гради" під Харковом. ВIДЕО

Українські Збройні Сили знищили російські Гради.

Про це у Facebook повідомляють сухопутні війська ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

На відео знищені російські Гради під Харковом.

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