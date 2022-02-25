Кількох російських військових взяли в полон на Чернігівщині. ВIДЕО

На Чернігівщини в полон взяли кількох російських воїнів.

Про це у Facebook повідомляють Сухопутні Війська ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Подивіться на цих "воїнів". Мале, затуркане, недалеке. На Чернігівщині, за свідченнями місцевих, оці малі "завоєватєлі" вже ходять по хатах і просять їсти. Нехай подякують за свою долю свому звар'ювавшому царю", - йдеться в повідомленні.

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