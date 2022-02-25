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Кількох російських військових взяли в полон на Чернігівщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Чернігівщини в полон взяли кількох російських воїнів.

Про це у Facebook повідомляють Сухопутні Війська ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Подивіться на цих "воїнів". Мале, затуркане, недалеке. На Чернігівщині, за свідченнями місцевих, оці малі "завоєватєлі" вже ходять по хатах і просять їсти. Нехай подякують за свою долю свому звар'ювавшому царю", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ за 30 годин знищили 6 російських літаків, - Маляр

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+76
прострелите им колени.На память
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25.02.2022 17:01
+39
лучше голову...
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25.02.2022 17:05
+35
Допитувати їх виключно українською мовою. Вивчать за 2 хвилини.
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25.02.2022 17:02
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прострелите им колени.На память
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25.02.2022 17:01 Відповісти
лучше голову...
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25.02.2022 17:05 Відповісти
Яйця! Щоб Су....и забулися про своїх майбутніх дітей!
Хай вони і далі буде жити і заздрить нашому Ківі що не взмозі почухати яйця як він!
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25.02.2022 17:09 Відповісти
Ні один ординський окупант не повинен покинути Україну... .не інакше, ніж в труні !

На "худой конєц"... - в целофановому мішку..
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25.02.2022 17:11 Відповісти
в обшем больше фантазии
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25.02.2022 17:23 Відповісти
Дороги пусть строят хорошие .
Учатся .
Они почему такие злые.
У них дорог нормальных нету.
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25.02.2022 23:43 Відповісти
Слишком просто.Надо,что бы до конца своей никчемной жизни у сраного ларька в своем мухосранске на костылях мелочь клянчил.
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25.02.2022 17:47 Відповісти
Не получится. Ну нет у них голов, раз приполз в Украину воевать.
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25.02.2022 17:57 Відповісти
но сначала - яйца!
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25.02.2022 18:05 Відповісти
Зачем, на восстановление аэропортов! Пускай работают за кусок хлеба, или на дачу. Тебе рабы не нужны?
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25.02.2022 19:10 Відповісти
Луче яики отрезать.... чтобы не плодились, свинособаки!
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25.02.2022 19:16 Відповісти
Допитувати їх виключно українською мовою. Вивчать за 2 хвилини.
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25.02.2022 17:02 Відповісти
Послал щенков на бойню, они ж нихрена не понимают...
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25.02.2022 17:03 Відповісти
так дешевше, вони не претендують ни на що.
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25.02.2022 17:11 Відповісти
Вони привикли скопом-зграєю..і тоді принижують і збиткуються гірше звірів. А так вони маленькі принишклі і нерозуміючі.
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25.02.2022 18:04 Відповісти
А сраному ***** плевать - для него все люди мира есть пушечное мясо.
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26.02.2022 07:18 Відповісти
Берите побольше, много надо будет восстанавливать потом разрушенного
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25.02.2022 17:03 Відповісти
***** кива говорит,что спецназ *********** начал штурм правительственного квартала
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25.02.2022 17:07 Відповісти
почему он еше жив. простой вопрос. стреляют вед везде.
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25.02.2022 17:15 Відповісти
потому что он в испании.а мы пока не там
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25.02.2022 18:02 Відповісти
Я б прибрала слово"пока"
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25.02.2022 18:41 Відповісти
Их жизни не стоят и сольда.
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25.02.2022 17:30 Відповісти
А что толку от этих рукожопых, криворуких идиотов?! Вы хотите кривые улицы или дома? Разве что расчищать завалы...
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25.02.2022 18:58 Відповісти
а шо оно в ленте , куда его уже упаковывали , на переработку
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25.02.2022 17:04 Відповісти
ЖАЛКАЄ ЗРЄЛІЩЄ...
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25.02.2022 17:04 Відповісти
Оболонь: як сьогодні знищили диверсійну групу 🍁 Мотивационное видео для отправляющихся в Украину. Местный житель заснял перехват российской ДРГ, которая пошла на прорыв на Оболони, замаскировавшись под ВСУ.

https://t.me/Sharpreview/8236
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25.02.2022 17:04 Відповісти
видео звичайно потрясне!! на зрзуміло до кінця чого хдопці ігнорували ту бмпеху? вона ж була ше здатна накоіти а вони без гранатомета вийшли їй назустріч...хтоб разтлумачив..
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25.02.2022 17:23 Відповісти
РПГ їх не так багато як автоматів, можливо пізніше нададуть кому треба.
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25.02.2022 17:34 Відповісти
це не бмпха, а зенітний комплекс "Стріла", в неї специфічне озброєння
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25.02.2022 18:52 Відповісти
Я не пойму зачем их в плен берут ? С какой целью ? Бошки отрезать и отправить домой по почте
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25.02.2022 17:04 Відповісти
теж такої думки, але потім їх можна обміняти на наших...
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25.02.2022 17:05 Відповісти
О Днепр кацапы тоже зубы переломают гарантировано
-Мы устроим здесь Израиль, отметил Г. Корбан, возглавивший территориальную оборону г. Днепр
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25.02.2022 17:05 Відповісти
Ізраїль??...а може краще Україну?...
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25.02.2022 17:10 Відповісти
ой, хохлов мочить не получилось, и глазик вытек. каки ребята с нашей стороны гибнут, что бы остановить вот этик зомби непонятной породы. там наверно в допу мамаши вся губерния сливала, что бы такого батыра зачать.
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25.02.2022 17:05 Відповісти
Народ зачем требуете их смерти ? Они офигенный предмет торга !
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25.02.2022 17:05 Відповісти
кадыровцев надо брать и менять их на бошки лаптеногих, один к десяти. нарежут без проблем
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25.02.2022 17:09 Відповісти
кадирівців треба поливати бензином та палити, як це вже було раніше
Щоб іще на 200 років сюди дорогу забули
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25.02.2022 17:52 Відповісти
С кем? Они ***** нафиг не нужны, так, расходный материал.
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25.02.2022 17:13 Відповісти
Торга с кем?
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25.02.2022 17:22 Відповісти
с их родителями, вспомните чеченскую войну
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25.02.2022 17:31 Відповісти
Если только покалечить и отдать мамкам. В награду за любовь к фюреру.
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25.02.2022 17:33 Відповісти
Макс, не знаю, но можно предположить, что у этих ублюдков украинские ребята есть в полоне.
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25.02.2022 18:05 Відповісти
Наверняка есть, но обменивать дикари не будут.
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25.02.2022 18:11 Відповісти
Будут, никуда не денутся, хотя бы для того, чтобы не оказались на скамье в Гааге.
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25.02.2022 18:20 Відповісти
Мелькала инфа о том, шо вожди дикарей имеют приказ от фюрера переговоры об обмене пленными не вести.
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25.02.2022 18:23 Відповісти
Ну мелькающей инфе я бы не стала прямо уж так верить.
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25.02.2022 18:28 Відповісти
Кому эти бомжи нужны на паРАШЕ?!
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25.02.2022 18:55 Відповісти
Паря, ну ти і попав. Якщо упродовж години ти падло кацапське не вивчиш Гімн УКРАЇНИ, тобі мокша піста.
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25.02.2022 17:07 Відповісти
Ну, якщо вони просять їсти, то тоді в них можна вимінювати зброю на пиріжки зі щурячою труткою...)
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25.02.2022 17:07 Відповісти
)(уйло зневажає армію рф та використовує у власних цілях! Кацапи, схаменіться та змініть силою свій кріпосний лад! Убийте путіна інакше він вас убиватиме
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25.02.2022 17:07 Відповісти
Захисники руського миру, вони такі...
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25.02.2022 17:08 Відповісти
Який ще "руський мир" ??? Від слова Русь ? Скільки можна кожний раз пояснювати отакі помилки , може краще в спам , якщо людина своїми недолугими коментами приносить шкоду ???
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25.02.2022 17:39 Відповісти
Вона їм усім не потрібна,але лізуть і лізуть...
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25.02.2022 17:09 Відповісти
В расход!
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25.02.2022 17:09 Відповісти
Мале, затуркане, недалеке.
Українською вірно і точніше... НЕДОЛУГЕ .... недалеке - це кацапізм русуфікований
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25.02.2022 17:10 Відповісти
Тоді вже -українізований)))
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25.02.2022 17:31 Відповісти
Эти грязные бомжи хотят нас поработить?
У Путина реально крыша поехала
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25.02.2022 17:12 Відповісти
Да за Украину русские воюют, а российская армия Рафик Рушанович. Парадокс.
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25.02.2022 17:19 Відповісти
теж для себе відмітив цей факт. що не фото полоненого - то якись татарин. носітєлі руського міра, пілять!
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25.02.2022 21:32 Відповісти
Якщо з Зеленським щось станеться, треба щоб хтось був поза межами Києва - Стефанчук, Шмигаль..., для того щоб очолити спротив
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25.02.2022 17:19 Відповісти
Да там и Петя на худой конец сойдет.
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25.02.2022 17:20 Відповісти
Бомжи какие-то, а говорили сильнейшая армия в мире. Позорники.
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25.02.2022 17:20 Відповісти
непабядимая легендарная из сказок о напочных дидах
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25.02.2022 17:25 Відповісти
цe воЯки! то у в украiнцiв воiни!
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25.02.2022 17:20 Відповісти
Чем болше дохлих ка цапов, тем лучше.
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25.02.2022 17:23 Відповісти
Зачем этот биомусор брать в плен????? Потом содержать, охранять, кормить и т.п..... Допросить и в посадку. Точка. Они знали КУДА они идут.
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25.02.2022 17:24 Відповісти
Что он бормотал? Напишите вкратце, а то у меня звук пропал.
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25.02.2022 17:26 Відповісти
Жаль что нельзя забывать то что мы не агрессоры
сразу бы выпустил обойму в голову
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25.02.2022 17:40 Відповісти
Их нужно испортить до небоевого состояния, и инвалидами передать на Родину. Они должны страдать (долго!) за свои преступления. А слишком спокойными и самоуверенными выглядят. Им не сказали, что Савченко уже отдали по обмену?
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25.02.2022 17:54 Відповісти
Глаза выколоть, скотч жалко!
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25.02.2022 17:58 Відповісти
А не слишком ли мы добрые ,эти твари убивать нас пришли ..
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25.02.2022 18:08 Відповісти
такой тихий,скромный....мразь поганая
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25.02.2022 18:13 Відповісти
Зачем брать в плен этих бесславных и проклятых ублюдков, выродков шлюх? Они прокляты по Закону и канону церковному и не являются людьми, но биомусором, как и их плешивый БЕСпутин антихрист люциферович, преступные приказы которого они выполняют. Проклят нарушающий межи ближнего своего! И весь народ скажет: аминь. Проклята сатанистская раССея, власти, воинство ея и ее население (за исключением адекватных людей,которые различают какой плод от какого дерева). Проклята санатнисткая секта и сборище нечестивцев так называемая московская церковь, где попы устами своими погаными чтут Бога, но дела их скверны и служат сатане. Да пошлет Господь проклятие граду второму вавилону иже речется москва и да пошлет огонь небесный и выльет чашу гнева своего на лживую, лицемерную и возгордившуюся раССею,на грады ея и веси ея и на всякую тварь иже в ней ести, и да погибнут дела ея и да будут истерты поганые имена их из Книги жизни, да грех матерей их не очистится, да будет земля их пуста и не принесет всякого плода, да иссохнут реки, да нападет на них глад и мор, да будут просить - и не дастся им, взалкают -да не насытятся. Нет покаяния - не прощение, так говорит Господь. Аминь. Аминь. Аминь.
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25.02.2022 18:18 Відповісти
сколько их еще у границы?
или они все уже прошли границу?
сколько у рашистов еще элитных "псковских дшб" или как их там зовут
с юга там длиннющие колонны идут спокойно
где их останавливать будут?
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25.02.2022 18:20 Відповісти
обємнний фонд, якщо ні накого міняти будет, пускати на органи
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25.02.2022 18:21 Відповісти
Латвия с вами . Переживаем за украинский народ .
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25.02.2022 18:25 Відповісти
Пусть потом поля разминируют.
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25.02.2022 18:42 Відповісти
Выпикать **** на лбу Украинский трезубец. Прошел вакцину Украины на всю оставшуюся жизнь со всем согласен и осознал. Итак далее следующий.
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25.02.2022 18:49 Відповісти
Обращаем внимание!
Все пленные кацапы имеют одну установку в ответах: "МЫ ЕХАЛИ В КОЛОННЕ".
Т.е., каждый урод, сваливает вину НА МИФИЧЕСКОГО СТАРШЕГО КОЛОННЫ.
Это уже, называется СПЕЦОБРАБОТКА личного состава.
Осталось, найти любого старшего колонны и спросить: - А ты ****, в ЧЬЕЙ колонне шёл? И с какой задачей.

Задача, ДЛЯ ВСЕХ ПАТРИОТОВ УКРАИНЫ.
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25.02.2022 19:34 Відповісти
детский сад ***.... Они пришли нас убивать а мы с ними сюсюкаемся.
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25.02.2022 20:14 Відповісти
Зараз потрібна ненависть.
Вона допоможе вистояти. У вогні святої ненависті можна бачити наших застрелених солдатів зі спущеними штанами, закатованих полонених, відрубані руки з тризубом і вічне провалля іловайського котла ...

PS Не можна знущатися над полоненими, але як тільки якась **** спробує їх пожаліти і пробачити ... прокляну.
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25.02.2022 20:37 Відповісти
да пытать их надо, тогда все и расскажут. А так как попугаи все в один голос, мы ехали в колонне или на учения, мрази позорные, горите в аду, герои нации ****
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25.02.2022 20:47 Відповісти
Перережьте им сухожилья на ногах и цепь на шею, русские свинособаки и так рабы пусть хоть поработают
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25.02.2022 20:50 Відповісти
не жалеть. к стенке сук.
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25.02.2022 21:14 Відповісти
ходять по хатах і просять їсти Джерело: https://censor.net/ua/v3319178
це точно, їсти із собою багато не візьмеш, а постачання - це 5-ти хвилин справа.
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25.02.2022 21:20 Відповісти
Нехай дякують що влада до початку війни так і не спромоглась українцям дати зброю інакше мамці б уже нічого не сказав цей п"дар! Шмаляли б по них з кожного вікна!
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26.02.2022 00:01 Відповісти
не кормить надо этих псов, а ******* до синевы... пока мозг не начнет из головы вылазить на ненадобностью... и так каждого первого...
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26.02.2022 06:38 Відповісти
які вони "воєни". на алко-бомжів схожі..
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26.02.2022 13:31 Відповісти
 
 