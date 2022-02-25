Кількох російських військових взяли в полон на Чернігівщині. ВIДЕО
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На Чернігівщини в полон взяли кількох російських воїнів.
Про це у Facebook повідомляють Сухопутні Війська ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Подивіться на цих "воїнів". Мале, затуркане, недалеке. На Чернігівщині, за свідченнями місцевих, оці малі "завоєватєлі" вже ходять по хатах і просять їсти. Нехай подякують за свою долю свому звар'ювавшому царю", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+76 Anatoliy A 006b9dda
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+39 Bander_UA 1d21dedd
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+35 віктор федорович 31ee1569
показати весь коментар25.02.2022 17:02
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Будь ласка, зачекайте...
Хай вони і далі буде жити і заздрить нашому Ківі що не взмозі почухати яйця як він!
На "худой конєц"... - в целофановому мішку..
Учатся .
Они почему такие злые.
У них дорог нормальных нету.
https://t.me/Sharpreview/8236
-Мы устроим здесь Израиль, отметил Г. Корбан, возглавивший территориальную оборону г. Днепр
Щоб іще на 200 років сюди дорогу забули
Українською вірно і точніше... НЕДОЛУГЕ .... недалеке - це кацапізм русуфікований
У Путина реально крыша поехала
сразу бы выпустил обойму в голову
или они все уже прошли границу?
сколько у рашистов еще элитных "псковских дшб" или как их там зовут
с юга там длиннющие колонны идут спокойно
где их останавливать будут?
Все пленные кацапы имеют одну установку в ответах: "МЫ ЕХАЛИ В КОЛОННЕ".
Т.е., каждый урод, сваливает вину НА МИФИЧЕСКОГО СТАРШЕГО КОЛОННЫ.
Это уже, называется СПЕЦОБРАБОТКА личного состава.
Осталось, найти любого старшего колонны и спросить: - А ты ****, в ЧЬЕЙ колонне шёл? И с какой задачей.
Задача, ДЛЯ ВСЕХ ПАТРИОТОВ УКРАИНЫ.
Вона допоможе вистояти. У вогні святої ненависті можна бачити наших застрелених солдатів зі спущеними штанами, закатованих полонених, відрубані руки з тризубом і вічне провалля іловайського котла ...
PS Не можна знущатися над полоненими, але як тільки якась **** спробує їх пожаліти і пробачити ... прокляну.
це точно, їсти із собою багато не візьмеш, а постачання - це 5-ти хвилин справа.