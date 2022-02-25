ЗСУ за 30 годин знищили 6 російських літаків, - Маляр

Українські Збройні Сили збили 6 російських літаків.

Про це у Facebook повідомила заступниця глави Міноборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

"6 збитих російських літаків за 30 годин. Це результат високої бойової майстерності українського льотчика-винищувача. Героям Слава!" - йдеться в повідомленні.

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