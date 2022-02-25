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ЗСУ за 30 годин знищили 6 російських літаків, - Маляр

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ЗСУ за 30 годин знищили 6 російських літаків, - Маляр

Українські Збройні Сили збили 6 російських літаків.

Про це у Facebook повідомила заступниця глави Міноборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

"6 збитих російських літаків за 30 годин. Це результат високої бойової майстерності українського льотчика-винищувача. Героям Слава!" - йдеться в повідомленні.

Читайте: Міноборони про втрати окупантів від початку вторгнення: 2800 осіб, до 80 танків, 516 броньованих машин, 10 літаків, 7 гелікоптерів

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+34
Слава Україні !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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25.02.2022 16:50
+33
Новий Кожедуб в Україні!!!!!!!! Молодець пілот, велика тобі подяка!!!!! Бережи себе!!!!!!
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25.02.2022 16:50
+25
Українці!

Якщо підходять до вас тіпи в українській формі і задають питання - говоріть українською!!!

Була інформація, що в Києві біля однієї зі станцій метро «дехто» поспішно переодягався в нашу військову форму.

Мокші не розуміють нашої мови! Вживайте оригінальних слів на кшталт «де мешкаєте?» Просіть показати посвідчення офіцера!

@operativnoZSU
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25.02.2022 16:50
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Ордынцы там что, детей за штурвал сажают ?!)))
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25.02.2022 16:49 Відповісти
они думали что авиация подавлена вот и результат в небе
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25.02.2022 16:49 Відповісти
Лейтенант недокосмонавт кацапии против (это я себе фантастически предполагаю) полковника летчика-испытателя - 6:0...
Наш бы и больше сбил, больше просто не было...
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25.02.2022 18:20 Відповісти
Слава Україні !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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25.02.2022 16:50 Відповісти
Смерть москалям
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25.02.2022 16:53 Відповісти
Міноборони про втрати окупантів від початку вторгнення: 2800 осіб, до 80 танків, 516 броньованих машин, 10 літаків, 7 гелікоптерів

Тобто - вже ЗНИЩЕНО біля 10 % ординських "братнього православно-слов'янських ""братів"", який прийшли до нас з мечем... позавчора !!!

Якщо події розгортатимуться лише нинішніми темпами, то Україна зможе очиститися від ординської скверни приблизно за місяць!

Правда, ми повинні взяти "зустрічні плани", та "підвищені соціалістичні зобов'язання" і забезпечити прискорення очищення!

Продемонструємо ж ворогові та світові, що ми дійсно Козацького Роду!

Але душу й тіло ми положимо наших ворогів!

Слава Україні! Героям Слава! Смерть ворогам !
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25.02.2022 17:04 Відповісти
⚡️Взорван мост через Днепр на белорусско-украинской границе. Мост проходил между КПП "Комарин" и КПП "Славутич".
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25.02.2022 16:50 Відповісти
Тобто угрупування, що зайшло з Білорусі, відрізане?
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25.02.2022 16:59 Відповісти
Будемо сподіватись, що так. Але вони там ще якийсь понтонний місток звели...
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25.02.2022 17:02 Відповісти
это они на всякий случай для отступления, потому что ссыкотно, а плыть сейчас холодно.
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25.02.2022 17:48 Відповісти
Пусть назад без моста плывут спокойненько, в танке плыть не холодно!
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25.02.2022 18:25 Відповісти
а хер им. Семдесят вторые мы нормально тюнингуем, самим сгодится.
Дети тундры, кто не умеет плавать, пусть ищут полудюймовые трубы, и переходят по дну.
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25.02.2022 18:57 Відповісти
Плавать? Ха-ха, они огня боятся меньше, чем воды...
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25.02.2022 19:59 Відповісти
Українці!

Якщо підходять до вас тіпи в українській формі і задають питання - говоріть українською!!!

Була інформація, що в Києві біля однієї зі станцій метро «дехто» поспішно переодягався в нашу військову форму.

Мокші не розуміють нашої мови! Вживайте оригінальних слів на кшталт «де мешкаєте?» Просіть показати посвідчення офіцера!

@operativnoZSU
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25.02.2022 16:50 Відповісти
Вони й на паляниці паляться
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25.02.2022 16:51 Відповісти
...а на "нісенітниця" - ще швидше
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25.02.2022 16:54 Відповісти
Во
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25.02.2022 16:56 Відповісти
нісенітниця - это контрольный в голову.
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25.02.2022 18:58 Відповісти
Прямо зараз у м. Мелітополь російські військові перевдягаються у нашу форму та стирають з танків свої розпізнавальні знаки.

Третя Сила https://t.me/operativnoZSU/8744
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25.02.2022 17:17 Відповісти
Чому не стріляв, якщо бачив диверсантів.
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25.02.2022 17:35 Відповісти
ХТО З МЕЧЕМ ПРИЙШОВ-ВІД МЕЧА Й ЗАГИНЕ.ЗСУ-ВДЯЧНІСТЬ ШАНА ТА ПОВАГА.
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25.02.2022 16:50 Відповісти
Новий Кожедуб в Україні!!!!!!!! Молодець пілот, велика тобі подяка!!!!! Бережи себе!!!!!!
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25.02.2022 16:50 Відповісти
Якби ще в нас давали змогу належно навчатися, а потім працювати майбутнім льотчикам та морякам.
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25.02.2022 17:39 Відповісти
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25.02.2022 17:40 Відповісти
Точніше - Еріх Хартман або Герхард Баркхорн!)) Справжній ас!
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25.02.2022 17:43 Відповісти
Я говорю за українців, до чого тут німчура?????!!!!!
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25.02.2022 17:49 Відповісти
Чем больше этих самолетов не вернется на базу , тем остальным страшнее будет снова вылетать. Слава ЗСУ !!!
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25.02.2022 16:52 Відповісти
Продолжу. Чем страшнее будет снова вылетать, тем будет больше нервничать, тем больше будет совершать ошибок, тем скорее его утилизируют.
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25.02.2022 16:56 Відповісти
Я так зрозумів (була інфа) що це один наш винищувач!
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25.02.2022 16:52 Відповісти
да пво по ракетам било а истребители авиацию гоняли и вертушки В Черкасской области сбили российский военный самолет : пилот катапультировался - Нацполиция
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25.02.2022 16:55 Відповісти
Чув...
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25.02.2022 16:57 Відповісти
а на развороте мигарь 29 делат всех и хвалёных сухарей сру кацапы ещё и рукожопы один 29й по классике на видео разметал пару су
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25.02.2022 16:59 Відповісти
Во всеоружие встречаем фашистов. Наши предки били орду, наши предки били фашистов германии, а нам выпала доля бить фашиков рахи. Для фашистов исход один - виселица в Гааге
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25.02.2022 16:57 Відповісти
Для *****..як Адольф в бункер
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25.02.2022 16:58 Відповісти
.
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25.02.2022 16:59 Відповісти
я щось не зрозумів, це один льотчик 6 літаків утилізував???
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25.02.2022 17:00 Відповісти
два вылета в день норма для реактивов по 3 фрага
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25.02.2022 17:02 Відповісти
Так, його назвали "Київський привид"
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25.02.2022 17:05 Відповісти
Героя Украины ему)))) гордость нации
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25.02.2022 17:01 Відповісти
і премію в розмірі 10% від вартості збитого
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25.02.2022 17:11 Відповісти
25% по закону полагается от найденного клада
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25.02.2022 17:30 Відповісти
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25.02.2022 17:07 Відповісти
Гондор выстоит! Рохан откликнется!!!!!Слава Україні!Смерть оркам!!!!!
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25.02.2022 17:09 Відповісти
Я спочатку не про подавлення нашої авіації думав, а про її майже відсутність. Добре, що помилявся. Слава Богу! Слава Україні! Слава ЗСУ! Дай Боже здоров'я і довгих років життя славному льотчику і всім українцям.
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25.02.2022 17:09 Відповісти
Льотчик бік Федір Тищук! Наш хлопець! Слава Героям! Смерть свинособакам-окупантам!
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25.02.2022 17:11 Відповісти
а це вже напевно лишнє вказувати тут прізвище Героя...
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25.02.2022 17:14 Відповісти
на куя вы пишите это ...после войны прославим героя..
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25.02.2022 20:13 Відповісти
Пане Президент! За такі геройські вчинки треба давати звання Героя України !!!

6 ворожих літаків за 30 годин!!

Справжній Український Герой!!!!!!!!

Слава нашому Українському пілоту!!!
Слава Україні !!!!!
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25.02.2022 17:21 Відповісти
Яна сказала, што 6 самалётаў знішчыў толькі 1 пілот. Я недзе чытаў пра яго падрабязнасьці, што ён лётае на МіГ-29, і ў 6 самалётаў 4 былі зьнішчальнікі Су-35 і Су-30.
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25.02.2022 17:35 Відповісти
Яна сказала, Марина говорила -- все як звично. Важливі лише факти.
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25.02.2022 17:52 Відповісти
Гарний пілот-воїн!!!
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25.02.2022 17:41 Відповісти
Один лётчик за сутки с небольшим сбил 6 самолётов? Я правильно понял Маляр?
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25.02.2022 17:42 Відповісти
Не один, ще є льотчики в Україні.
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25.02.2022 17:53 Відповісти
Трикімнатну квартиру йому на Хрещатику. Ні! Дві трикімнатних. По кімнаті за кожен літак.
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25.02.2022 18:13 Відповісти
Категорично НЕ МОЖНА повідомляти таку інформацію публічно допоки ворогів ще не знищено повністю і поки війна ще триває.

Тому що це дуже цінна розвідувальна інформація для ворога!

Ті, хто публікує таку інформацію ПІДСТАВЛЯЮТЬ ПІД УДАР:

1. ЦЬОГО ВОЇНА і

2. УКРАЇНУ, яку він захищає.

(Деякі люди не думають іноді про інших людей і про наслідки своїх вчинків зовсім. Це надзвичайно шкідливо.)
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25.02.2022 18:48 Відповісти
 
 