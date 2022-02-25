ЗСУ за 30 годин знищили 6 російських літаків, - Маляр
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Українські Збройні Сили збили 6 російських літаків.
Про це у Facebook повідомила заступниця глави Міноборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.
"6 збитих російських літаків за 30 годин. Це результат високої бойової майстерності українського льотчика-винищувача. Героям Слава!" - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+34 Pawlo Kit
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+33 alex orly
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+25 olele
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Будь ласка, зачекайте...
Наш бы и больше сбил, больше просто не было...
Тобто - вже ЗНИЩЕНО біля 10 % ординських "братнього православно-слов'янських ""братів"", який прийшли до нас з мечем... позавчора !!!
Якщо події розгортатимуться лише нинішніми темпами, то Україна зможе очиститися від ординської скверни приблизно за місяць!
Правда, ми повинні взяти "зустрічні плани", та "підвищені соціалістичні зобов'язання" і забезпечити прискорення очищення!
Продемонструємо ж ворогові та світові, що ми дійсно Козацького Роду!
Але душу й тіло ми положимо наших ворогів!
Слава Україні! Героям Слава! Смерть ворогам !
Дети тундры, кто не умеет плавать, пусть ищут полудюймовые трубы, и переходят по дну.
Якщо підходять до вас тіпи в українській формі і задають питання - говоріть українською!!!
Була інформація, що в Києві біля однієї зі станцій метро «дехто» поспішно переодягався в нашу військову форму.
Мокші не розуміють нашої мови! Вживайте оригінальних слів на кшталт «де мешкаєте?» Просіть показати посвідчення офіцера!
@operativnoZSU
Третя Сила https://t.me/operativnoZSU/8744
6 ворожих літаків за 30 годин!!
Справжній Український Герой!!!!!!!!
Слава нашому Українському пілоту!!!
Слава Україні !!!!!
Тому що це дуже цінна розвідувальна інформація для ворога!
Ті, хто публікує таку інформацію ПІДСТАВЛЯЮТЬ ПІД УДАР:
1. ЦЬОГО ВОЇНА і
2. УКРАЇНУ, яку він захищає.
(Деякі люди не думають іноді про інших людей і про наслідки своїх вчинків зовсім. Це надзвичайно шкідливо.)