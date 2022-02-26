ЗСУ б'ють по російському десанту в Бродах на Львівщині. ВIДЕО

Ударно-штурмові вертольоти б'ють десант РФ з повітря.

Відео опублікував військовослужбовець Артем Вітко, інформує Цензор.НЕТ.

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Раніше повідомлялось, що близько 60 російських десантників висадилися біля Бродів. Наші війська дали відсіч, окупанти відступають в район Лев’ятина.

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