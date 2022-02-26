ЗСУ б'ють по російському десанту в Бродах на Львівщині. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ударно-штурмові вертольоти б'ють десант РФ з повітря.
Відео опублікував військовослужбовець Артем Вітко, інформує Цензор.НЕТ.
Раніше повідомлялось, що близько 60 російських десантників висадилися біля Бродів. Наші війська дали відсіч, окупанти відступають в район Лев’ятина.
Топ коментарі
+47 elena kosakovskaya
показати весь коментар26.02.2022 11:43
+46 Aleksey NotBad
показати весь коментар26.02.2022 11:47
+42 Sergey Yatcenuk
показати весь коментар26.02.2022 11:43
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
(на зарплате у фсб)
которого только рашисты смотрят и любители опзж
интересно после ночей в бомбеубежищах
много любителей опзж и плешивего осталось еще?