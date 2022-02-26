На підході подальша конкретна підтримка Україні, - Мішель

Подальша конкретна підтримка України від Європейського Союзу вже на підході.

Про це повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель, передає Цензор.НЕТ.

"Україна та її народ - це сім'я. На підході подальша конкретна підтримка", - написав Мішель у Twitter у суботу.

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