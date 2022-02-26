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На підході подальша конкретна підтримка Україні, - Мішель

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На підході подальша конкретна підтримка Україні, - Мішель

Подальша конкретна підтримка України від Європейського Союзу вже на підході.

Про це повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель, передає Цензор.НЕТ.

"Україна та її народ - це сім'я. На підході подальша конкретна підтримка", - написав Мішель у Twitter у суботу.

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Топ коментарі
+22
ПІСЛЯ ДВОХ ДНІВ БОЇВ МОЖНА КОНСТАТУВАТИ:

НАТО МОЖЕ ПОДАВАТИ ЗАЯВКУ НА ВСТУП ДО УКРАЇНИ.

МПЕРШУ НА ПДЧ.
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26.02.2022 11:31
+11
Допомога має бути най най най...конкрєтнішою.Дякуємо за підтримку усіх хто на боці України...
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26.02.2022 11:29
+6
пани Софи 27 стран нам готовы предоставить оружие для утилизации русни
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26.02.2022 11:34
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Допомога має бути най най най...конкрєтнішою.Дякуємо за підтримку усіх хто на боці України...
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26.02.2022 11:29 Відповісти
ПІСЛЯ ДВОХ ДНІВ БОЇВ МОЖНА КОНСТАТУВАТИ:

НАТО МОЖЕ ПОДАВАТИ ЗАЯВКУ НА ВСТУП ДО УКРАЇНИ.

МПЕРШУ НА ПДЧ.
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26.02.2022 11:31 Відповісти
Ленд лиз как он есть.
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26.02.2022 11:31 Відповісти
Самая меньшая поддержка - это приём в ЕС сегодня !!!

А побольше - строительство современных автобанов во всех направлениях за гроши ЕС.
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26.02.2022 11:32 Відповісти
пани Софи 27 стран нам готовы предоставить оружие для утилизации русни
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26.02.2022 11:34 Відповісти
Ох и тяжело будет украинскому солдату. Стоишь и не знаешь, что взять для уничтожения кацапской свиньи: то ли нлав, то ли джавелин, то ли ещё какую плюшку. А ведь все попробовать хочется!
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26.02.2022 11:40 Відповісти
Будівельні магазини зачинені. Їх просять відчинитись і надати матеріали ЗС.
АЗС надають пальне безкоштовно.
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26.02.2022 11:37 Відповісти
Українці постіть фото і відео знищеної російської техніки та солдат у коментарі до твітів російських ЗМІ. Росіяни досі не уявляють масштаби загибелі їхніх військових тут. Міноборони РФ заперечує втрати. Треба доносити справжню картину катастрофи. Зараз важливо усе
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26.02.2022 11:38 Відповісти
***** знищує паРашу.
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26.02.2022 11:40 Відповісти
ВНИМАНИЕ . Вчера правительство Словакии проводило выездное заседание на пропускном пункте ВЕШНЕ НЕМЕЦКЕ - Ужгород . по поводу наших беженцев .
переходят старики, женщины, дети
Словацкие поезда перевозят украинцев бесплатно
Вчера Словакия приняла почти 8000 украинцев
ПРОБЛЕМА - наше украинское правительство за 30 лет не удосужилось подписать со словаками ВЗАИМНОЕ ПРИЗНАНИЕ ПЕНСИЙ, чтобы словаки выплачивали украинцам пенсии в стране .
А ВОТ КАЦАПЫ 30 лет получают пенсии прямо в Словакии
ЭТОТ ВОПРОС ДЛЯ ВСЕХ УКРАИНЦЕВ НАДО РЕШИТЬ ВО ВСЕХ СТРАНАХ
ДЕНИСОВА - вперёд!
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26.02.2022 11:42 Відповісти
долетались
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26.02.2022 11:50 Відповісти
Цю операцію Путін і його оточення розробляли роками. Це є факт.

Згідно цього плану мали бути виконані такі задачі:

1. Знищення максимальної кількості військової техніки, баз та аеродромів ракетними ударами;

2. Контроль повітряного простору;

3. Повне оточення і блокада Київської агломерації;

4. Оточення або миттєве захоплення Харкова;

5. Пробиття ударом з Криму дороги між Придністров'ям та Кримом та відповідно Кримом та Донбасом між Мелітополем, Бердянськом та Маріуполем, відповідно з Криму мало вийти дві колони, одна на захід, одна на схід, і одночасно назустріч ним мали рухатись сили з Маріуполя, обійшовши місто суходолом.

Метою цих завдань було знищення боєздатних армійських підрозділів, паніка серед населення, дезорганізація і як наслідок - примушення до перемовин і капітуляції.

( Свернуть )

Для виконання цих завдань армія, авіація та флот РФ мали нанести одночасні удари з усіх можливих напрямків, розтягнувши наші сили між неймовірно довгим кордонам з РФ, Білоруссю та окупованим молдовським Придністров'ям.

Згідно їхніх планів, всі задачі мало бути виконано на другу добу від початку операції.

А тепер подивимось, що вони змогли.

1. По знищенню баз - ми знали про напад, і 99% авіації врятували, тупо перелетівши звідти за кордон. Російські ракети відпрацювали по порожнім аеродромам. Те ж саме стосується баз та складів. Звичайно, не все і не всіх встигли вивезти, часу було обмаль, тож є втрати, але переважно Росія працювала ракетами по пустоті.

2. Повного контролю над повітрям вони не здобули. Наше ПВО постраждало від ракетних ударів, але виконує завдання, літаки наші літають, вертушки наші працюють, тож і тут у Росії мінус.

3. По оточенню Києва - ну-ну. Підійшли з півночі і стали там, під роботу «Піонів» і арти. Ніякого оточення немає і близько, я вночі спокійно з Бориспільського напрямку заїхав.

4. Харків - те саме. Стоять під містом і неприцільно б'ють по житлових кварталах чим можуть. Оточення немає.

5. З Криму вийшли дві колони, з боями і втратами пробилися на материк і пішли на Придністров'я та Маріуполь. На придністровському напрямку вони зав'язли під Херсоном, хоча саме тут вони добилися найбільших успіхів, взявши під контроль значну частину шляхів на півдні області між Дніпром та Кримом. Десант на Миколаїві провалився. У іншому напрямку те ж саме: під Маріуполем не прорвалися, зав'язли у Запорізькій області. Ідуть бої у Мелітополі.

Бліцкриг провалено повністю. Плани не виконано, війська на марші зупинилися і переходять до оборони. Це ще не позиційна війна, тому що росіяни ще не визнали свою поразку і не перейшли до фортифікаційних робіт, але вже і не така маневрова, як була у перші години.

Паніки немає.

Армія контролює фронт.

Ми зробили набагато більше того, що могли зробити. Ці дні будуть днями нашої слави, поки живе хоч один українець.

Ми повернемо те, що втратили.

Ми вб'ємо всіх тих, хто прийшов на нашу землю.

І ми закінчимо цю війну на своїх умовах.

Russia delenda est.

Юрій Гудименко
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26.02.2022 11:52 Відповісти
Отправляйте больше информации в Россию. Обо всем. О санкциях, о потерях живой силы и техники, о преступлениях против мирного населения. Развенчивайте путинскую ложь и пропаганду. Используйте любые доступные каналы связи. Они должны понять, в какую пропасть столкнул их Путин.
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26.02.2022 12:11 Відповісти
 
 