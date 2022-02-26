Російську ДРГ ліквідували на Запоріжжі під час затримання. ВIДЕО
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В Запоріжжі спіймали російську ДРГ.
Про це повідомляють Сухопутні Війська ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Запоріжжя. Мінус 1 группа диверсантів", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+131 Ksenia VB
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Хотят ли якобы русские? ( кацапы -москали) войны?
Спросите вы у тех казламордых -оккупантах, солдат,
Что под украинскими териконами дохлые гниют -лежат,
И вам из гадкой лапотной страны ответят их сыны,
Хотят ли "русские", хотят ли "русские" ****** войны!
И не за свою страну эти лапти гибнут в эту страшную войну!
Да, кацапы всё пробуют воевать, и видно хотят, чтобы опять,
Солдаты их падали в бою на землю совсем чужую а не свою.
Спросите вы у их жён и матерей, и вы тогда понять должны.
Хотят ли "русские", хотят ли якобы "русские" но кацапы, войны!
Поймёт народ всей лапотной страны -поймёт любой кацап, хоть и дурак,
Поймёт люмпен рабочий и батрак, но не поймёт фашист )(уйло никак,
Хотят ли "русские", хотят ли "русские"? Хотят ли оккупанпы - войны!
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Мабуть не йшли на контакт. Слава Україні !!!
"Москалику, і - вже! Пух, пух,...
З фільма Вавілон-20 словами Степанкова-бендерівця.