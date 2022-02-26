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Російську ДРГ ліквідували на Запоріжжі під час затримання. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Запоріжжі спіймали російську ДРГ.

Про це повідомляють Сухопутні Війська ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Запоріжжя. Мінус 1 группа диверсантів", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад тисячу військових: армія РФ зазнала в Україні рекордних втрат, - ЗСУ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+131
Супер. Просто добили. Так і треба з окупантом.
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26.02.2022 16:47
+97
Бо чесно, нема часу з ними тягатись. Вони ж пруть у всі щілини.. треба нових гасити.
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26.02.2022 16:48
+84
Він точно потягнувся за гранатою,я бачив....ти ж теж..??
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26.02.2022 16:49
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__ЕСЛИ ХОТЯТ?__ТО ПОЛУЧАТ__ПО ПОЛНОЙ !__

Хотят ли якобы русские? ( кацапы -москали) войны?
Спросите вы у тех казламордых -оккупантах, солдат,
Что под украинскими териконами дохлые гниют -лежат,
И вам из гадкой лапотной страны ответят их сыны,
Хотят ли "русские", хотят ли "русские" ****** войны!

И не за свою страну эти лапти гибнут в эту страшную войну!
Да, кацапы всё пробуют воевать, и видно хотят, чтобы опять,
Солдаты их падали в бою на землю совсем чужую а не свою.
Спросите вы у их жён и матерей, и вы тогда понять должны.
Хотят ли "русские", хотят ли якобы "русские" но кацапы, войны!

Поймёт народ всей лапотной страны -поймёт любой кацап, хоть и дурак,
Поймёт люмпен рабочий и батрак, но не поймёт фашист )(уйло никак,
Хотят ли "русские", хотят ли "русские"? Хотят ли оккупанпы - войны!
*
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26.02.2022 17:24 Відповісти
Дуже сподіваємось що наше Запоріжжя вистоїть.
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26.02.2022 17:24 Відповісти
Никогда не думал что поддержу тов.Берию - нет человека,нет проблем.Слава тов.Берии.Тем более какие они к черту человеки.
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26.02.2022 17:31 Відповісти
вот в том то и дело что Берия людей убивал, а это - не люди а свинособачня
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26.02.2022 20:42 Відповісти
В отличии от Берии который убивал невиновных здесь все по закону и гуманно. Террористы и диверсанты не подпадают под женевскую конвенцию. Да и никто животных не мучал, все быстро и без мучений. Я бы даже сказал через чур гуманно по сравнению с тем что ети твари делали с нашими пленными.
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26.02.2022 21:19 Відповісти
Оце вже діло. Красунчики👍👍👍
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26.02.2022 17:31 Відповісти
Вот так вот рушатся иллюзии. На рэфии чеченцы круты, как говорят. А тут на тебе и никакого пиетету))
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26.02.2022 17:33 Відповісти
Прелестно и без пафоса
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26.02.2022 23:30 Відповісти
Все правильно! В Україні военний стан ворог знищуеться без попереджень!
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26.02.2022 17:34 Відповісти
Bravo!
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26.02.2022 17:35 Відповісти
Ці відео, як бальзам на душу. Добивайте їх к х#ям, полонених вже достатньо.
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26.02.2022 17:36 Відповісти
Оце перемовини. Я розумію

Мабуть не йшли на контакт. Слава Україні !!!
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26.02.2022 17:37 Відповісти
Снято возле Днепрогэса. Одна из двух ДРГ, уничтоженных сегодня в Запорожье.
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26.02.2022 17:50 Відповісти
Таких же чеченов ликвидировали в Одессе час назад в центре. Значит террористы Путлера
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26.02.2022 18:01 Відповісти
Я люблю тебе Запоріжжя !!!
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26.02.2022 18:02 Відповісти
Чикаго любить Лєну Тєрєхіну!
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26.02.2022 18:28 Відповісти
Это хорошая новость. Поймал...приговорил... и тут же приговор привёл в исполнение
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26.02.2022 18:03 Відповісти
Короче ихтамнебыло
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26.02.2022 18:16 Відповісти
В полон не беремо!

"Москалику, і - вже! Пух, пух,...
З фільма Вавілон-20 словами Степанкова-бендерівця.
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26.02.2022 18:27 Відповісти
Кадыровцев стрелять на месте!
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26.02.2022 18:55 Відповісти
думаю что им будет позорней как раз попасть в плен. Гордый баран и в плену.
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26.02.2022 18:57 Відповісти
ТА на кой нам с ними возиться? Они не потерялись, они знают куда и зачем едут. Нас бы они не щадили. Марать руки об черножопых не хочется, но нужно.
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26.02.2022 19:00 Відповісти
думаю що потрібно зняти пару десятків відосиків з полоненими чеченами. Це конче потрібно, для деморалізації. На жаль якщо відосик зробити, то живим потрібно залишити. На жаль.
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26.02.2022 19:28 Відповісти
Хорошая идея! В добавок посадить на бутылку и пусть гнида просит своего Кадырку, забрать его отсюда! Официальные чечены сказали, мы не причем, валите кадыровцев, ибо они трусы и предатели своего народа и религии.
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26.02.2022 19:45 Відповісти
и вдруг. Нардеп Гончаренко. "Гостомель! Кадыровцы на коленях! Скоро будет много видео. Рамзан, тебя ждет много сюрпризов))))))"
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26.02.2022 19:51 Відповісти
Отдать их по очереди Ляшку.После такого позора точно сами повесятся и весь их род будет проклят)
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26.02.2022 20:01 Відповісти
ну ти й садюга. . Але я чомусь не проти такого.
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26.02.2022 20:09 Відповісти
Кадырова бы пустить по кругу, а потом пристрелить как вшивую собаку! Хотя, чего это я, он тоже здохнет как собака.
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26.02.2022 20:12 Відповісти
Свои же и грохнут...
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26.02.2022 20:41 Відповісти
Дай Бог, ну дай Бог что бы так и было!
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26.02.2022 20:43 Відповісти
Для своих он предатель (солдат *****, как сам же и заявлял) и две чеченские войны тому свидетельство...
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26.02.2022 21:03 Відповісти
Мудачіло
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26.02.2022 21:47 Відповісти
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26.02.2022 21:53 Відповісти
да тут все гуманно. но как такие рожи проехали блок пост ! или тут уже бьіли ?
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26.02.2022 22:45 Відповісти
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20.03.2022 19:29 Відповісти
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