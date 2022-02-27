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Міноборони окупантів розповіло про страшні "бандеромобілі". ВIДЕО
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Міністерство оборони країни-агресора лякає своїх громадян страшними "бандеромобілями".
Про цей "вид транспорту" розповів головний речник Міністерства оборони РФ Ігор Конашенков, повідомляє Цензор.НЕТ. Відео його виступу опубліковане в соцмережах.
"Націоналістичні батальйони застосовують так звані "бандер-автомобілі", які мають підвищену прохідність та оснащені великокаліберним стрілецьким озброєнням або мінометами", - сказав він.
Топ коментарі
+80 Вася Пупкин 34ab24ca
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+78 Алекс Мышкевич
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+52 Запорізький козак
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Можливий чому із бункера ************** як крисюк обраний, чкурнув у бункер на Урал? Надіється, що там бандерМобіль його не дістане? *** вам на рило, свинорилі!
Слава Україні!
Слава бандероМобілям!
Здохніть, свиноватні роки!