Міноборони окупантів розповіло про страшні "бандеромобілі". ВIДЕО

Міністерство оборони країни-агресора лякає своїх громадян страшними "бандеромобілями".

Про цей "вид транспорту" розповів головний речник Міністерства оборони РФ Ігор Конашенков, повідомляє Цензор.НЕТ. Відео його виступу опубліковане в соцмережах.

"Націоналістичні батальйони застосовують так звані "бандер-автомобілі", які мають підвищену прохідність та оснащені великокаліберним стрілецьким озброєнням або мінометами", - сказав він.