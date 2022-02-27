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Міноборони окупантів розповіло про страшні "бандеромобілі". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Курйози Війна в Україні

Міністерство оборони країни-агресора лякає своїх громадян страшними "бандеромобілями".

Про цей "вид транспорту" розповів головний речник Міністерства оборони РФ Ігор Конашенков, повідомляє Цензор.НЕТ. Відео його виступу опубліковане в соцмережах.

"Націоналістичні батальйони застосовують так звані "бандер-автомобілі", які мають підвищену прохідність та оснащені великокаліберним стрілецьким озброєнням або мінометами", - сказав він.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+80
Предлагаю умельцам после победы запустить новую марку автомобилей "Бандермобиль"
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27.02.2022 02:54
+78
А чому лякає?

Саме так і є!
Нищимо рашистів на суперових бандермобілях!
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27.02.2022 02:54
+52
⚡️ Anonymous ответили пользователю Twitter и рассказали, почему они помогают Украине выиграть войну против России

"Мы не делаем это ради денег. Мы хотим изменить мир к лучшему. Это наше кредо и мы никогда не попросим денег за свою работу", - говорится в сообщении.
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27.02.2022 02:58
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Интеллект на морде написан, даже очки не помогли....
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27.02.2022 09:17 Відповісти
реклама то велике діло
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27.02.2022 09:21 Відповісти
https://t.me/gistapapapa/27814
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27.02.2022 09:28 Відповісти
Если в голове у генерала такая вата в голове, то шо у рядовых в головах …. Наверно полное говн
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27.02.2022 09:46 Відповісти
Цей мудак ще не знає про секретну зброю у бандеромобілях. У них всередині кіборги сидять невмирущі. Смерть кацапам гарантована!
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27.02.2022 10:38 Відповісти
Ага, ***** мокшанську. Ти із своїм Недофюрером ботоксним ще не знаєш, що нас є також бандерВелосипеди, бандерТанки навіть бандерВзуття.
Можливий чому із бункера ************** як крисюк обраний, чкурнув у бункер на Урал? Надіється, що там бандерМобіль його не дістане? *** вам на рило, свинорилі!

Слава Україні!
Слава бандероМобілям!
Здохніть, свиноватні роки!
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27.02.2022 12:25 Відповісти
Нехай вам ці автомобілі кожну ніч сняться, доки і в пекло попадете!
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27.02.2022 16:16 Відповісти
Про Кацапамёт он даже побоялся произносить.
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27.02.2022 19:14 Відповісти
Тут мається на увазі бандеромобілі від Колеги Студіо? Чи просто автомобіль зі зброєю?
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23.05.2022 09:12 Відповісти
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