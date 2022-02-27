"Що Байрактар животворящий робить!" - атака безпілотника ЗСУ на колону бронетехніки російських окупантів. ВIДЕО
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Українські воїни здійснили успішну атака на колону ворожої бронетехніки, використовуючи безпілотник "Байрактар"
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці написав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та опублікував відео удару по колоні окупантів.
"Що Байрактар животворящий робить!.." - написав Залужний.
Топ коментарі
+117 Опандопало
показати весь коментар27.02.2022 10:46
+74 Василий СПРУТ
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+64 Cinichny Bandera
показати весь коментар27.02.2022 10:49
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Будь ласка, зачекайте...
У нас їх багато, є розвідувальні
Іх напевно і збили
✔️Ваші прості дії мають велике значення в боротьбі з ворогом!
✅Зорієнтуйтесь на основному завданні, а саме:
знищенні/виведенні з ладу системи управління противника та роботи його тилу.
Є у вас зброя та патрони чи немає використовуйте усі можливі методи і способи боротьби:
🔻демонтуйте або ретельно замалюйте дорожні знаки, назви населених пунктів, щоб заплутати ворога;
🔻робіть лісові завали для унеможливлення просування ворога;
🔻будьте креативними, використовуйте інші інженерні спорудження та хитрощі;
🔻активно використовуйте саморобні запалювальні засоби
🔻руйнуйте ключові вузли транспортної інфраструктури
🔻підвищуйте активність у нічний час та сутінки.
Нехай ворог пожалкує, що сунувся на нашу землю, в як наслідок потрапив у самісіньке пекло❗️
P.S. "Борщ і вареники хай краще свиням, свинособак на вили!"
Командування Сил спеціальних операцій ЗС України Сухопутні війська ЗС України
https://t.me/operativnoZSU
@operativnoZSU
Вдвойне хорошо!)))
Свиня це тварина якою годувалися сотні, якщо не тисячи поколіть.
А кращого і більш надійного друга ніж собака в людини не було і ніколи не буде. Не лише в українців, а взагалі в homo sapiens.
https://de.wikipedia.org/wiki/Innerer_Schweinehund
Слава Україні!
Байрактар - "кара небесна"!!!
Мочіть рашистів, сук підлих😡
А що саме не кажуть
Очищение, так сказать: кто не выжил - не был святым)))
9 hrs ·
Попереджалося бо #Джавелін_Омікронович і #Байрактар_Омікронович хлопці вибухові
Интересно, чтобы он сейчас говорил? ("русская смекалка, нашу нацию не победить").
Может и правду наконец=то сказал в отношении не американцев, а кацапов: "НУ ТУПЫЕ....!"
Там і Жиріки вже задоджив могилізацію росії
Це вже наші ставлять мітки для Байрактарів на потилиці рашикам?
arkadaş
(картина Айвазовского).
А що новий Рік? феєрверк
Pavel Lukunić
Maria Zagrebchanka в 16:40 Plenkovic объявил
Слава Украине!