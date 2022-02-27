УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5052 відвідувача онлайн
Новини Відео Політика УкраїниПодії Війна
101 374 93
армія РФ (13489) безпілотник (2094) війна (56511) знищення (4122) Залужний (587)

"Що Байрактар животворящий робить!" - атака безпілотника ЗСУ на колону бронетехніки російських окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Події

Українські воїни здійснили успішну атака на колону ворожої бронетехніки, використовуючи безпілотник "Байрактар"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці написав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та опублікував відео удару по колоні окупантів.

"Що Байрактар животворящий робить!.." - написав Залужний.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворожий дрон атакував корабель українських прикордонників "Григорій Куроп’ятніков". БПЛА збили на підльоті до Чорноморська, - ДПСУ

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+117
Яка краса! Я буду перед сном переглядати, щоб краще спати.
показати весь коментар
27.02.2022 10:46
+74
Смерть окупантам
показати весь коментар
27.02.2022 10:47
+64
показати весь коментар
27.02.2022 10:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яка краса! Я буду перед сном переглядати, щоб краще спати.
показати весь коментар
27.02.2022 10:46 Відповісти
с. Чорнобаївка, Херсонська область
показати весь коментар
27.02.2022 11:04 Відповісти
Смерть окупантам
показати весь коментар
27.02.2022 10:47 Відповісти
Не харчуйтесь з підлоги.
показати весь коментар
27.02.2022 10:49 Відповісти
намагаються збити лаптем...
показати весь коментар
27.02.2022 10:50 Відповісти
Ага, сбили, и съели!!! "Байрактар"??? Они хоть знают что это такое, или им об этом говорит Апостол Гаврил уже на небесах - Парни а вас "Байрактар" *****, не забудьте, "Бай-ра-ктар", запомнили?!!! Запиште!!
показати весь коментар
27.02.2022 10:51 Відповісти
Закопає кацапурів в українських байраках.
показати весь коментар
27.02.2022 11:07 Відповісти
байрактары ходят высоко, их можно или авиацией, или буками, мелке не достанет
показати весь коментар
27.02.2022 11:11 Відповісти
У них можливо який завгодно безпілотник Байрактар

У нас їх багато, є розвідувальні
Іх напевно і збили
показати весь коментар
27.02.2022 11:27 Відповісти
+
показати весь коментар
27.02.2022 10:47 Відповісти
ПОРАДНИК ДЛЯ РУХУ ОПОРУ❗️

✔️Ваші прості дії мають велике значення в боротьбі з ворогом!
✅Зорієнтуйтесь на основному завданні, а саме:
знищенні/виведенні з ладу системи управління противника та роботи його тилу.
Є у вас зброя та патрони чи немає використовуйте усі можливі методи і способи боротьби:
🔻демонтуйте або ретельно замалюйте дорожні знаки, назви населених пунктів, щоб заплутати ворога;
🔻робіть лісові завали для унеможливлення просування ворога;
🔻будьте креативними, використовуйте інші інженерні спорудження та хитрощі;
🔻активно використовуйте саморобні запалювальні засоби
🔻руйнуйте ключові вузли транспортної інфраструктури
🔻підвищуйте активність у нічний час та сутінки.
Нехай ворог пожалкує, що сунувся на нашу землю, в як наслідок потрапив у самісіньке пекло❗️

P.S. "Борщ і вареники хай краще свиням, свинособак на вили!"

Командування Сил спеціальних операцій ЗС України Сухопутні війська ЗС України

https://t.me/operativnoZSU
@operativnoZSU
показати весь коментар
27.02.2022 10:47 Відповісти
Оце ж бо гарно! Прям, як фейєрверки на Новий рік!
показати весь коментар
27.02.2022 10:48 Відповісти
10/10
показати весь коментар
27.02.2022 10:48 Відповісти
красіво)
показати весь коментар
27.02.2022 10:48 Відповісти
******* так, будто бы свинособаки снаряды везли..?)
Вдвойне хорошо!)))
показати весь коментар
27.02.2022 10:49 Відповісти
Паливо?
показати весь коментар
27.02.2022 10:52 Відповісти
Походу таки да, попал скорее всего в грузовик со снарядами и пошла цепная реакция с фейрверком.
показати весь коментар
27.02.2022 10:55 Відповісти
Не ображайте ні свиней ні собак, будь ласка.
Свиня це тварина якою годувалися сотні, якщо не тисячи поколіть.
А кращого і більш надійного друга ніж собака в людини не було і ніколи не буде. Не лише в українців, а взагалі в homo sapiens.
показати весь коментар
27.02.2022 11:01 Відповісти
у термина "свинособака" теж своя історія є
https://de.wikipedia.org/wiki/Innerer_Schweinehund
показати весь коментар
27.02.2022 11:42 Відповісти
Термін це добре. Але треба думати головою перед тим як писати, а не діяти рефлекторно як ракушка.
показати весь коментар
27.02.2022 11:44 Відповісти
показати весь коментар
27.02.2022 10:49 Відповісти
Вже більше
показати весь коментар
27.02.2022 10:59 Відповісти
Та вже більше 10 к
показати весь коментар
27.02.2022 11:11 Відповісти
Молодці хлопці... Мало такого озброєння, зато воно є....
Слава Україні!
Байрактар - "кара небесна"!!!
показати весь коментар
27.02.2022 10:49 Відповісти
Добре! Але там є що палити!!
показати весь коментар
27.02.2022 18:27 Відповісти
Слава Воїнам України!

Мочіть рашистів, сук підлих😡
показати весь коментар
27.02.2022 10:49 Відповісти
****!
показати весь коментар
27.02.2022 10:50 Відповісти
Харківський університет ядерної кібернетики?
показати весь коментар
27.02.2022 11:02 Відповісти
⚡️Международная федерация дзюдо приостановила полномочия Путина в качестве почетного президента и посла организации.
показати весь коментар
27.02.2022 10:50 Відповісти
пізно,вже нікуди не виїдете і з вами змагатися ніхто не буде.
показати весь коментар
27.02.2022 11:01 Відповісти
а хоккейна?
показати весь коментар
27.02.2022 11:17 Відповісти
Но надо оставить его в качестве осла организации.
показати весь коментар
27.02.2022 11:57 Відповісти
Надеюсь Турция еще подбросит нам этих чудо-птиц.
показати весь коментар
27.02.2022 10:50 Відповісти
Підвезуть стільки,що хватить розхерячити і всю підоросію!
показати весь коментар
27.02.2022 11:02 Відповісти
Кажуть що везуть щось Турки

А що саме не кажуть
показати весь коментар
27.02.2022 11:30 Відповісти
Русня ж орет, что она ***** какая набожная.... Вот вам, ******, святой огонь.

Очищение, так сказать: кто не выжил - не был святым)))
показати весь коментар
27.02.2022 10:50 Відповісти
"Кто сожжотся, тот и спасется!"
показати весь коментар
27.02.2022 20:59 Відповісти
"В Ірпені вуличні бої, колона з 20 БТР та танків знайшли вихід, вийшли на непідірваниц жд міст.Прямують на святошино, передавайте швидше!!!!!!!!"
показати весь коментар
27.02.2022 10:51 Відповісти
значит должны выйти на с. Коцюбинское.
показати весь коментар
27.02.2022 12:10 Відповісти
Таке враження, що укропи цілеспрямовано "ідут на ескалацію".
показати весь коментар
27.02.2022 10:51 Відповісти
ні, це просто "принуждение" до капітуляції
показати весь коментар
27.02.2022 11:02 Відповісти
Спєцопєрація по дєпутінізаціі рашкостану.
показати весь коментар
27.02.2022 11:14 Відповісти
Смерть с неба
показати весь коментар
27.02.2022 10:51 Відповісти
Головне щоб єрдоган тим кацапським тварюкам не почав поставки
показати весь коментар
27.02.2022 10:52 Відповісти
Турки не ізраїльтяни, а тому не будуть.
показати весь коментар
27.02.2022 12:39 Відповісти
Красота!!!
показати весь коментар
27.02.2022 10:52 Відповісти
Турции большое спасибо!
показати весь коментар
27.02.2022 10:53 Відповісти
Мало , тре більше !
показати весь коментар
27.02.2022 10:53 Відповісти
Viktoriya Ferenets added a new photo.

9 hrs ·



Попереджалося бо #Джавелін_Омікронович і #Байрактар_Омікронович хлопці вибухові
показати весь коментар
27.02.2022 10:54 Відповісти
там каци буратіну в Україну тягнуть. Ото слід бомбити ще на території рашкі
показати весь коментар
27.02.2022 10:54 Відповісти
показати весь коментар
27.02.2022 10:54 Відповісти
Жаль, что Задорнов отправился поговорить с Кобзоном.
Интересно, чтобы он сейчас говорил? ("русская смекалка, нашу нацию не победить").
Может и правду наконец=то сказал в отношении не американцев, а кацапов: "НУ ТУПЫЕ....!"
показати весь коментар
27.02.2022 11:11 Відповісти
Так он с кабздоном им там сейчас концерты даёт
показати весь коментар
27.02.2022 11:18 Відповісти
Да не тільки він

Там і Жиріки вже задоджив могилізацію росії
показати весь коментар
27.02.2022 11:31 Відповісти
Смажених бурятів прибуло.
показати весь коментар
27.02.2022 10:56 Відповісти
Там перед вибухом щось на даху вантажівки блиснуло.
Це вже наші ставлять мітки для Байрактарів на потилиці рашикам?
показати весь коментар
27.02.2022 10:58 Відповісти
то слід від ракети
показати весь коментар
27.02.2022 11:02 Відповісти
Харків! У місті багато лосів. Полювання відкрито )
показати весь коментар
27.02.2022 10:58 Відповісти
Как раз успевают на вечерний концерт Кобзона.
показати весь коментар
27.02.2022 10:59 Відповісти
красівоє
показати весь коментар
27.02.2022 10:59 Відповісти
Вот такую технику нужно было закупать и побольше а не катера которые ни разу даже с бухты не вышли
показати весь коментар
27.02.2022 11:00 Відповісти
Просто музика для очей
показати весь коментар
27.02.2022 11:01 Відповісти
Хорошо, но мало!
показати весь коментар
27.02.2022 11:01 Відповісти
Файно влупили!
показати весь коментар
27.02.2022 11:02 Відповісти
Вот это феерверк свинособаки дали в честь Героев ВСУ! жителям парижа такое и не снилось!
показати весь коментар
27.02.2022 11:04 Відповісти
tam orujiye bilo vsyu kolonnu razobyut klassno
показати весь коментар
27.02.2022 11:05 Відповісти
На это можно смотреть вечно
показати весь коментар
27.02.2022 11:06 Відповісти
спасибо
arkadaş
показати весь коментар
27.02.2022 11:08 Відповісти
Смерть путлеровским рашистам.
показати весь коментар
27.02.2022 11:09 Відповісти
ну красиво же
показати весь коментар
27.02.2022 11:10 Відповісти
мало. а что потом мордовских недобитков в ручную добивать? это не порядок.
показати весь коментар
27.02.2022 11:11 Відповісти
Хорошее оружие.
показати весь коментар
27.02.2022 11:12 Відповісти
горить в аду ******** путинские
показати весь коментар
27.02.2022 11:15 Відповісти
Очень хорошо .Так держать . Каждый украинец стоит тысячи Байрактаров !
показати весь коментар
27.02.2022 11:20 Відповісти
цікаво що вирахували що це з боеприпасами
показати весь коментар
27.02.2022 11:22 Відповісти
Сдохните, твари путинские, гореть вам в аду, уроды!!!
показати весь коментар
27.02.2022 11:27 Відповісти
Залужный, оказывается, человек с чувством юмора!
показати весь коментар
27.02.2022 11:33 Відповісти
По перше, це просто красиво )...
показати весь коментар
27.02.2022 11:38 Відповісти
"Байрактары пишут ответ *****"
(картина Айвазовского).
показати весь коментар
27.02.2022 11:46 Відповісти
Классно ! Слава Украине !!! Смерть ***** !!!
показати весь коментар
27.02.2022 11:54 Відповісти
в боєкомплект...яка краса!
А що новий Рік? феєрверк
показати весь коментар
27.02.2022 12:07 Відповісти
Наконец то! Байрактар работает! И нам показали! Для поднятия духа ! Слава Украине!
показати весь коментар
27.02.2022 12:08 Відповісти
Супер!
показати весь коментар
27.02.2022 12:28 Відповісти
Сжигайте побольше этих мразей. Желательно чтобы горела не только техника, но и кебаб внутри техники.
показати весь коментар
27.02.2022 13:17 Відповісти
Ух ты, какой салют красивый, как на День Пабеды!
показати весь коментар
27.02.2022 15:50 Відповісти
В понедельник на валютном и финансовом рынке в России начнётся катастрофа, паника, Путин проигрывает войну, на днях в России начнётся нечто ужасное
показати весь коментар
27.02.2022 16:28 Відповісти
Ой красиво!
показати весь коментар
27.02.2022 16:44 Відповісти
Пламєнний привіт
показати весь коментар
27.02.2022 20:45 Відповісти
Я цього року нітроамофоску куплять не буду бо бачу москалики краще підходять для удобрення ґрунту! Щоб картопля гарно родиле потрібно : 5 москаликів на 2сот огороду !
показати весь коментар
27.02.2022 21:12 Відповісти
хорватия уже закрыла воздушное пространство для самолетов















Pavel Lukunić

Maria Zagrebchanka в 16:40 Plenkovic объявил



показати весь коментар
28.02.2022 00:46 Відповісти
На подходе ещё 65ть километров целей для "Знаменосцев" (Bayraktar по Турецки, ещё давненько у своего турецкого клиента спрашивал).
Слава Украине!
показати весь коментар
02.03.2022 14:22 Відповісти
На нашем ОРКтв биоособей убеждают что байрактар - это фэйк.
показати весь коментар
11.04.2022 03:01 Відповісти
 
 