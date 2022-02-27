"Що Байрактар животворящий робить!" - атака безпілотника ЗСУ на колону бронетехніки російських окупантів. ВIДЕО

Українські воїни здійснили успішну атака на колону ворожої бронетехніки, використовуючи безпілотник "Байрактар"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці написав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та опублікував відео удару по колоні окупантів.

"Що Байрактар животворящий робить!.." - написав Залужний.

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