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Ворожий дрон атакував корабель українських прикордонників "Григорій Куроп’ятніков". БПЛА збили на підльоті до Чорноморська, - ДПСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ворожий дрон атакував корабель українських прикордонників

Сьогодні вночі ворожий дрон атакував корабель українських прикордонників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

"Ситуація щодо російського вторгнення. Ворожий дрон атакував корабель українських прикордонників. Сьогодні вночі корабель Морської охорони Держприкордонслужби України "Григорій Куроп’ятніков" був атакований безпілотним літальним апаратом. Морські прикордонники відкрили вогонь по дрону, який взяв курс на український берег. Прикордонники поінформували про підозрілого повітряного агресора сили Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces. Дрон був збитий на підльоті до Чорноморська", - йдеться у повідомленні.

Наразі корабель продовжує нести службу у Чорному морі.

Прикордонники разом зі Збройними силами України та іншими силами безпеки і оборони продовжують боронити Україну.

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Ворожий дрон атакував корабель українських прикордонників Григорій Куроп’ятніков. БПЛА збили на підльоті до Чорноморська, - ДПСУ 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+22
Те, що ЗСУ робить зараз із російським десантом під Васильковим, не можна назвати інакше, як побиттям. Реально випалюють. Інформація прямо звідти.✌️👍
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26.02.2022 06:31
+12
Хтось писав "спєцьі " рашисскіє , я сказав "***** й спецам буде" .... вгадав.
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26.02.2022 06:35
+9
Мирна Донеччина спала спокійно🙏🇺🇦завдяки нашим ЗСУ! Сбита СУшка явно несла смерть жителям.Все буде Україна! Наші захисники-БОГИ!
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26.02.2022 06:36
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Видео уничтоженных вчерашних переодетых в украинскую форму московских диверсантов террористов на Оболоне.

https://twitter.com/sotiridi/status/1497208542448730113?s=20&t=nEWej1-suc1iJ35jQSi1Sw
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26.02.2022 06:31 Відповісти
https://twitter.com/sotiridi/status/1497209896814747652?s=20&t=nEWej1-suc1iJ35jQSi1Sw
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26.02.2022 06:32 Відповісти
а звідки знали, що переодіті? бо грузовик не наш?
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26.02.2022 06:47 Відповісти
Те, що ЗСУ робить зараз із російським десантом під Васильковим, не можна назвати інакше, як побиттям. Реально випалюють. Інформація прямо звідти.✌️👍
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26.02.2022 06:31 Відповісти
Хтось писав "спєцьі " рашисскіє , я сказав "***** й спецам буде" .... вгадав.
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26.02.2022 06:35 Відповісти
Кацапйо у ЗСУ проходить дрескод на вєчний концерт Кабздона.
Главноє чтоби макінтошик сідєл. Целофановий , бо цинк на отработаних івашек тратить взападло.
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26.02.2022 06:45 Відповісти
Бульк!
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26.02.2022 06:31 Відповісти
Чому мало інформації про роботу наших Байрактарів?
Ну до неможна а після хоча б показали - підняли людям настрій.
Хоча й Джави з НЛАВами підіймають настрій непогано.
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26.02.2022 06:34 Відповісти
вполне вероятно что их накрыли если бы были то наши бы точно ими пользовались и давали бы инфу по ним
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26.02.2022 06:36 Відповісти
байрактари працюють, але точкрво. бо їх нас мало
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26.02.2022 06:39 Відповісти
Хотелось бы тоже видеть их половой акт с российскими танками.
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26.02.2022 07:49 Відповісти
Німчура казламордим моторчіки на дрони шоб бомби на голови сипали , а нам касочки. Бізнєс , ****.
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26.02.2022 06:36 Відповісти
Мирна Донеччина спала спокійно🙏🇺🇦завдяки нашим ЗСУ! Сбита СУшка явно несла смерть жителям.Все буде Україна! Наші захисники-БОГИ!
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26.02.2022 06:36 Відповісти
на заднем плане бронемашина переехала легковушкy но ее водитель остался жив.

https://twitter.com/sotiridi/status/1497206501932519427?s=20&t=nEWej1-suc1iJ35jQSi1Sw
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26.02.2022 06:37 Відповісти
Птичка в гнезде, фюрер в п*изде
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26.02.2022 06:58 Відповісти
Думаю,что сейчас самое время подарить украинским летчикам штук 50 самолетов F-35 (например из Литвы и не только). И ничего страшного не будет,если среди украинских летчиков будут какие нибудь отпускники,например темнокожие.
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26.02.2022 06:58 Відповісти
мы им и гражданство можем дать... по ускоренной процедуре...
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26.02.2022 07:05 Відповісти
 
 