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Російські загарбники втекли, кинувши техніку в селі Чемоданівка на Сумщині. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські військові втекли, кинувши свою техніку в селі Чемоданівка на Сумщині.
Як повідомлє Цензор.НЕТ, відео опублікувала журналістка Марина Данилюк-Єрмолаєва.
"Чемоданівка, Роменський район. Знаю це маленьке село — там усього 190 людей. Але люди показали оркам, що їм тут не раді. І орки втекли, полишавши на фермі свої машинки", - написала вона.
Топ коментарі
+54 Bad Robot
показати весь коментар01.03.2022 12:25
+28 Шимус
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+22 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар01.03.2022 12:27
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https://dumskaya.net/news/rossiyskie-matrosy-ustroili-bunt-kogda-im-prikaz/?fbclid=IwAR3qQO-YgARAZFt1B1dqcSDzk8IjksKOLa75oOuMvBSlx2dv3axFNnrp1Qw