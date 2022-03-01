Російські загарбники втекли, кинувши техніку в селі Чемоданівка на Сумщині. ВIДЕО

Російські військові втекли, кинувши свою техніку в селі Чемоданівка на Сумщині.

Як повідомлє Цензор.НЕТ, відео опублікувала журналістка Марина Данилюк-Єрмолаєва.

"Чемоданівка, Роменський район. Знаю це маленьке село — там усього 190 людей. Але люди показали оркам, що їм тут не раді. І орки втекли, полишавши на фермі свої машинки", - написала вона.

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