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Особисті дані 120 тисяч військових РФ, що воюють в Україні, – Центр оборонних стратегій СПИСОК

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Особисті дані 120 тисяч військових РФ, що воюють в Україні, – Центр оборонних стратегій СПИСОК

Центр оборонних стратегій отримав імена 120 тисяч російських військових, які воюють на території України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду, серед даних у списку імена, табельний номер та місце служби росіян.

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Зазначається, що дані отримано з надійних джерел.

Список можна подивитися за посиланням.

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Топ коментарі
+43
СТОП ТЕХНИКА ПАРАШИ

1.Топливный бак ----пробить

2.Оптика

-фары

-фонари

-прожектора

- вся оптика.-----разбить

Антенны-----перекусить, срубить
Радиатор -----пробить
Провода, кабели ----рубить

6.Тормозные трубки-----перекусить

Наружные зеркала -----разбить
Колеса

----пробить,резать сосок подкачки
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01.03.2022 12:13
+27
Вбивайте та добивайте цапів без жалю.Кацапія має згинути.
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01.03.2022 12:15
+27
На Кировоградщине обезвредили контрразведчика, предавшего Украину

Продолжается отлов российских диверсантов

Предатель Украины служил в наших органах, но обслуживал Россию / Коллаж "Сегодня"

По всей Украине граждане страны на ряду с правоохранительными органами отлавливают российских диверсантов, которыми иногда оказываются наши соотечественники. На этот раз попался майор военной контрразведки.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко.
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01.03.2022 12:20
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СТОП ТЕХНИКА ПАРАШИ

1.Топливный бак ----пробить

2.Оптика

-фары

-фонари

-прожектора

- вся оптика.-----разбить

Антенны-----перекусить, срубить
Радиатор -----пробить
Провода, кабели ----рубить

6.Тормозные трубки-----перекусить

Наружные зеркала -----разбить
Колеса

----пробить,резать сосок подкачки
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01.03.2022 12:13 Відповісти
Слишком длинный алгоритм. ! коктейль Смузи решает это все быстрее и без необходимого инструмента.
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01.03.2022 12:33 Відповісти
решетка двигателя .....
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01.03.2022 12:38 Відповісти
Идеальный вариант. Но если в лоб кидать придется, то в люк механика-водителя.
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01.03.2022 12:41 Відповісти
насыпать песка в баки.
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01.03.2022 12:58 Відповісти
В современных моделях автомобилей забор топлива происходит не с донной части бака, поэтому речной песок успевает полностью отстояться и крайне редко попадает в насосную систему. Кроме прочего, новые топливные насосы отличаются наличием специального встроенного фильтра жёсткой очистки, который предупреждает попадание природного песка и других загрязнений непосредственно в насосную часть.
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01.03.2022 15:38 Відповісти
ЗАЧЬОТ!!
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01.03.2022 12:13 Відповісти
Парни, у кого есть аккаунты в соцсетях (нет, то делаем) и расшариваем...
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01.03.2022 12:14 Відповісти
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01.03.2022 12:15 Відповісти
Вбивайте та добивайте цапів без жалю.Кацапія має згинути.
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01.03.2022 12:15 Відповісти
кацапов и бульбашей. Они тоже убивают украинцев. Уже как минимум 2 дня.
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01.03.2022 12:19 Відповісти
Пленных - не брать! Они берут мирное население в плен, в заложники, что бы потом менять на своих пленных!
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01.03.2022 12:31 Відповісти
Тепер не ************, тіпа "Мая хлеб вазил, ничего не знаю"
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01.03.2022 12:15 Відповісти
Звоните родным и шлите проклятие
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01.03.2022 12:16 Відповісти
Там нет телефонов
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01.03.2022 12:30 Відповісти
ГАРНИЙ СПИСОК ДЛЯ ГААГИ...
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01.03.2022 12:16 Відповісти
це ті які будуть відбудовувати Українські міста
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01.03.2022 14:31 Відповісти
Хакери, дайте номера батьків окупантів!
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01.03.2022 12:17 Відповісти
Зачем? Послушайте диалоги по телефону некоторых пленных с родителями. По-моему, там родителям вообще насрать на сыновей, говорят с ними абсолютно равнодушным тоном. Им наверное лучше 100 баксов за сынка получить, чем дождаться его живым. Это зомби какие-то.
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01.03.2022 13:17 Відповісти
jakix sto? Sjogodnia 65 po kursu, zautre užo 50...
Capam nužno bystree žmuritsia, ibo v sredu oni budut stojitj 35 dolariv... Jak bolšoj butylj Grant viski.
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01.03.2022 14:12 Відповісти
прожили на Севері рашки багато років .Дружина написала в однклассники про війну в Україні. Реакція близьких друзів з росії була або ігнором або писали шо ці відео вона змонтувала сама (ЩОО??) обізвали наркоманкою (процитували путіна).
Ось що вона написала:

Обращаюсь по русски. Что бы было понятно всем россиянам. Я, украинка, родилась и проживаю в Украине. Большая беда пришла к нам, война с вашей российской стороны. Ваша регулярная армия уничтожает объекты, детские сады школы, жилые дома ракетами, убивают мирное население, гибнут в ничем неповинные дети. Украинская армия мужественно отбивает атаки. Погибло более 5000 ваших солдат за первые 6 дней войны. Которых послали как пушечное мясо на убой. Вы не дали нам другого выбора, как защищать нашу землю от агрессора. Мы будем биться до конца. Каждую ночь по 2-3 раза звучать сирены тревоги о воздушном нападении. Я вынуждена с годовалой внучкой прятаться в подвал. Ваше командование отдало приступный приказ прикрывать живым щитом военной техники из женщин и детей, объясняя им, что это эвакуация. Помните по Крыму, как говорил Путин, "Мы будем выставлять впереди себя женщин и детей, а сами будем сзади, пускай попробую стрелять". Фашисты так не действовали. Наша мирное население без оружия встает живым щитом перед колонами военной техники агрессора. Вас ничему не научил горький опыт Афганистана, Чечни, Грузии. Для вас все кругом враги. Наш народ стал на защиту своей родины и земли. Ваши пленные сыновья, мужья, братья не могут объяснить как они оказались в Украине, что они здесь делают. Им сказали что это учения. Не смотрите киселевщину, скабеевщину, соловьевщину и других пропагандонов. Если есть возможность, смотрите телеграмм каналы (например NEWS.GRP , Лачет пишет), там есть видео ракетных ударов по городам страны (Киеву, Харькову, Херсону и другие), есть видео пленных и убитых русских 20ти летних парней. Есть видео взорванных танков и колон военной техники. Этих видео каждый день льються сотнями. Остановите вашего фюрерра. Сейчас идут ракетные обстрелы севера, востока, юга Украины, Киева. Это ужас!! Гибнет мирное население. Еще раз призываю матерей, жен, сестер не пускать на убийственную войну своих сыновей, мужей,братьев. Ваша влась пришла убивать "биндеровцев". Не существует никаких биндеровцев!!! Их попросту не существует!! Без шуток, это вымешленные персонажи русской пропаганды! Вы пришли уничтожать весь украинский народ. За все прдется отвечать. Бог с нами.
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01.03.2022 17:39 Відповісти
Тварі і дальше вилизують віртуальний анус *****! слава Украіні!!!!!!!!!!!
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01.03.2022 17:43 Відповісти
Списки живих - не цікаві. Цікавіше, коли вони загиблі.
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01.03.2022 12:19 Відповісти
Не загиблі, а знищені.
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01.03.2022 12:21 Відповісти
Утилізовані
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01.03.2022 12:31 Відповісти
На Кировоградщине обезвредили контрразведчика, предавшего Украину

Продолжается отлов российских диверсантов

Предатель Украины служил в наших органах, но обслуживал Россию / Коллаж "Сегодня"

По всей Украине граждане страны на ряду с правоохранительными органами отлавливают российских диверсантов, которыми иногда оказываются наши соотечественники. На этот раз попался майор военной контрразведки.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко.
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01.03.2022 12:20 Відповісти
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01.03.2022 12:20 Відповісти
Ну, есть ещё козырные тузы - в/о президента Ермак и "главный депутат по разведке" Демченко...
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01.03.2022 12:55 Відповісти
Отлично
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01.03.2022 12:20 Відповісти
скачал, посмотрю что получится если в ютубе в камментах её раскидать ))
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01.03.2022 12:20 Відповісти
Список переводного материала.
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01.03.2022 12:20 Відповісти
Треба якийсь простенький додаток розробити для смартфона аби цей список поголовья скота туди загнати, і швиденько шукати звіряти орків по любому параметру: номер, прізвище і т.д., щоб не крутити весь список
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01.03.2022 12:21 Відповісти
А если бы ещё Инет бесперебойный от Илона Маска, а то у меня постоянно вырубается мобильный Инет. Антенна от Илона и передвижные ретрансляторы бы.
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01.03.2022 19:25 Відповісти
Эта война не только физическая, но информационная. И слава Богу что наша власть это поняла.
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01.03.2022 12:21 Відповісти


Мировые энергетические гиганты выводят инвестиции из России
О планах выхода с российского рынка объявили в BP, ******* и Shell
Nuran Erkul Kaya, Olga Keskin |01.03.2022


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01.03.2022 12:21 Відповісти
Номери в. частин не всі видно.
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01.03.2022 12:22 Відповісти
Вбивайте та добивайте цапів без жалю.Кацапія має згинути.
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01.03.2022 12:24 Відповісти
КАК ЭТОТ СПИСОК ЗАКИНУТЬ В КАЦПИЮ?
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01.03.2022 12:26 Відповісти
да есть способ. Берите мессенджер, вбивайте номера россиян и рандомно кидайте им фотки и видео. Типа "а вы ботокс делаете? - Да. Ну вот гляньте как от него раздуло вашего сына".
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02.03.2022 17:47 Відповісти
всі списки вбивць повинні бути оприлюднені!
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01.03.2022 12:27 Відповісти
И все как на одно лицо

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01.03.2022 12:28 Відповісти
Кацапюра! В отличии от вас мы не убиваем женщин, детей, да и вообще мирное население
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01.03.2022 12:56 Відповісти
Пащенков и самок ты имеешь ввиду?
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01.03.2022 13:10 Відповісти
Список заключенных штрафбата штрафной строительной части,восстанавливающих все разрушенное и разминируя все заминированное.
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01.03.2022 12:39 Відповісти
Распространяйте списки по всем соц сетям и российским порталам, при возможности с фотками. Молодежь, трольте их в соц сетях на их же страницах и публикуйте полные списки с фотографиями военных действий на Украине. В
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01.03.2022 12:44 Відповісти
Хорошо бы и в алфавитном порядке. Это вроде не сложно сделать.
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01.03.2022 12:51 Відповісти
Там працює нормально пошук, вбиваєш фамілію, особистий номер або частину і вуаля )
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01.03.2022 14:34 Відповісти
Очень ценная информация, в том числе для родственников и близких оккупантов.
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01.03.2022 12:53 Відповісти
Листала бесконечный список этих вояк.есть воинские части,а есть подразделения,созданые из наемников со ВСЕЙ Параши.оч много.есть девушки!одна из поселка Порганичное.это граница с Китаем,недалеко Владивосток.вопрос зачем она сюда поехала?и все эти уроды?
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01.03.2022 15:09 Відповісти
Орки-окупанти мразі ********** 😡
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01.03.2022 15:37 Відповісти
На Гаагу
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01.03.2022 16:27 Відповісти
Вбивати свинособак доповного заповнення списку
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01.03.2022 16:27 Відповісти
Капитан российской армии Александр Лысенко погиб в ходе специальной операции на Украине. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram.
Слава Украине!
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01.03.2022 16:32 Відповісти
 
 