Особисті дані 120 тисяч військових РФ, що воюють в Україні, – Центр оборонних стратегій СПИСОК

Центр оборонних стратегій отримав імена 120 тисяч російських військових, які воюють на території України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду, серед даних у списку імена, табельний номер та місце служби росіян.

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Зазначається, що дані отримано з надійних джерел.

Список можна подивитися за посиланням.

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