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Особисті дані 120 тисяч військових РФ, що воюють в Україні, – Центр оборонних стратегій СПИСОК
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Центр оборонних стратегій отримав імена 120 тисяч російських військових, які воюють на території України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду, серед даних у списку імена, табельний номер та місце служби росіян.
Зазначається, що дані отримано з надійних джерел.
Список можна подивитися за посиланням.
Топ коментарі
+43 Дмитрий Карасев 3d3f2df9
показати весь коментар01.03.2022 12:13
+27 время
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+27 Cinichny Bandera
показати весь коментар01.03.2022 12:20
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Будь ласка, зачекайте...
1.Топливный бак ----пробить
2.Оптика
-фары
-фонари
-прожектора
- вся оптика.-----разбить
Антенны-----перекусить, срубить
Радиатор -----пробить
Провода, кабели ----рубить
6.Тормозные трубки-----перекусить
Наружные зеркала -----разбить
Колеса
----пробить,резать сосок подкачки
Capam nužno bystree žmuritsia, ibo v sredu oni budut stojitj 35 dolariv... Jak bolšoj butylj Grant viski.
Ось що вона написала:
Обращаюсь по русски. Что бы было понятно всем россиянам. Я, украинка, родилась и проживаю в Украине. Большая беда пришла к нам, война с вашей российской стороны. Ваша регулярная армия уничтожает объекты, детские сады школы, жилые дома ракетами, убивают мирное население, гибнут в ничем неповинные дети. Украинская армия мужественно отбивает атаки. Погибло более 5000 ваших солдат за первые 6 дней войны. Которых послали как пушечное мясо на убой. Вы не дали нам другого выбора, как защищать нашу землю от агрессора. Мы будем биться до конца. Каждую ночь по 2-3 раза звучать сирены тревоги о воздушном нападении. Я вынуждена с годовалой внучкой прятаться в подвал. Ваше командование отдало приступный приказ прикрывать живым щитом военной техники из женщин и детей, объясняя им, что это эвакуация. Помните по Крыму, как говорил Путин, "Мы будем выставлять впереди себя женщин и детей, а сами будем сзади, пускай попробую стрелять". Фашисты так не действовали. Наша мирное население без оружия встает живым щитом перед колонами военной техники агрессора. Вас ничему не научил горький опыт Афганистана, Чечни, Грузии. Для вас все кругом враги. Наш народ стал на защиту своей родины и земли. Ваши пленные сыновья, мужья, братья не могут объяснить как они оказались в Украине, что они здесь делают. Им сказали что это учения. Не смотрите киселевщину, скабеевщину, соловьевщину и других пропагандонов. Если есть возможность, смотрите телеграмм каналы (например NEWS.GRP , Лачет пишет), там есть видео ракетных ударов по городам страны (Киеву, Харькову, Херсону и другие), есть видео пленных и убитых русских 20ти летних парней. Есть видео взорванных танков и колон военной техники. Этих видео каждый день льються сотнями. Остановите вашего фюрерра. Сейчас идут ракетные обстрелы севера, востока, юга Украины, Киева. Это ужас!! Гибнет мирное население. Еще раз призываю матерей, жен, сестер не пускать на убийственную войну своих сыновей, мужей,братьев. Ваша влась пришла убивать "биндеровцев". Не существует никаких биндеровцев!!! Их попросту не существует!! Без шуток, это вымешленные персонажи русской пропаганды! Вы пришли уничтожать весь украинский народ. За все прдется отвечать. Бог с нами.
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