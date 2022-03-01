Беззбройні мешканці тимчасово окупованого Мелітополя протистоять колоні російських окупантів: "Убивці! Фашисти!". ВIДЕО
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Беззбройні мешканці Мелітополя заблокували колону російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, жителі міста перекрили рух колони російських окупантів і, не зважаючи на постріли з автоматів, не пропускають техніку.
Топ коментарі
+43 Ksenia VB
показати весь коментар01.03.2022 15:10
+43 metal35
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+38 Eugene Dneprovsky
показати весь коментар01.03.2022 15:13
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Україна єдина !
это клеймо на них
Слава Україні Смерть москалям
Не наражайте сильно себе на небезпеку,не лягайте під колеса,ваше життя найцінніше!
Помста повинна бути з холодною головою та гарячим серцем!!!
Горіть в аду, вбивці.
Z - это naZZi
остоожно, некоторые точно не будут ценемониться а просто