Беззбройні мешканці тимчасово окупованого Мелітополя протистоять колоні російських окупантів: "Убивці! Фашисти!". ВIДЕО

Беззбройні мешканці Мелітополя заблокували колону російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, жителі міста перекрили рух колони російських окупантів і, не зважаючи на постріли з автоматів, не пропускають техніку.

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