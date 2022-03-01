УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17726 відвідувачів онлайн
Відео Події
31237 54
армія РФ (2698) війна (7386) Мелітополь (59)

Беззбройні мешканці тимчасово окупованого Мелітополя протистоять колоні російських окупантів: "Убивці! Фашисти!". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Беззбройні мешканці Мелітополя заблокували колону російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, жителі міста перекрили рух колони російських окупантів і, не зважаючи на постріли з автоматів, не пропускають техніку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мелітополь тимчасово окупований, - мер Федоров. ВIДЕО

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+43
Тому нас і беруть і ЄС.
Україна єдина !
показати весь коментар
01.03.2022 15:10
+43
кацапы-фашисты 21 века.мрази и подонки
это клеймо на них
показати весь коментар
01.03.2022 15:10
+38
Кто скажет что эти безоружные люди меньшие герои чем те наши ребята кто с оружием сражается? Народ готов рвать их голыми руками, это в голове у них не укладывается!
показати весь коментар
01.03.2022 15:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тому нас і беруть і ЄС.
Україна єдина !
показати весь коментар
01.03.2022 15:10 Відповісти
кацапы-фашисты 21 века.мрази и подонки
это клеймо на них
показати весь коментар
01.03.2022 15:10 Відповісти
Хто такі нацики?
показати весь коментар
01.03.2022 15:11 Відповісти
нацисти-кацапи мабуть
показати весь коментар
01.03.2022 15:14 Відповісти
не реагируйте на бота,просто баньте))
показати весь коментар
01.03.2022 15:50 Відповісти
*********,пшел на ***.
показати весь коментар
01.03.2022 15:15 Відповісти
На мосту под Бучей тоже "нацики утеклы". Кацапские тушки по сей день тлеют. И главное забрать никто не хочет. Вам самим на себя даже *****.))
показати весь коментар
01.03.2022 15:28 Відповісти
Вас тут на сайті аж два такий ******, 1 пише інший лиже. Підарасний тандем
показати весь коментар
01.03.2022 15:39 Відповісти
Ребята все будет Украина. Немного терпенья. Они могут только проходить и гореть. Оккупировать все города у них физически не хватит сил. А ночи в Украине темные и ножи острые.
показати весь коментар
01.03.2022 15:11 Відповісти
Жалко, шини не попробивали
показати весь коментар
01.03.2022 17:09 Відповісти
Москальня вважає що якщо російськомовні, то будуть всикатись як на московії, нах.. пішли.
показати весь коментар
01.03.2022 15:11 Відповісти
Кто скажет что эти безоружные люди меньшие герои чем те наши ребята кто с оружием сражается? Народ готов рвать их голыми руками, это в голове у них не укладывается!
показати весь коментар
01.03.2022 15:13 Відповісти
Не сци Петро, те що у вас відключать світло, не означає кінець ЦН, купи краще відро керосину.
показати весь коментар
01.03.2022 15:15 Відповісти
Шановні адміни, забаньте будь ласка цього покидька !
показати весь коментар
01.03.2022 15:16 Відповісти
Тебе в гробу не о чем будет жалеть.
показати весь коментар
01.03.2022 15:26 Відповісти
Я так понимаю Петя - это петух, а кто такие петухи знают все. Просто не обращайте внимания на Петю *************.
показати весь коментар
01.03.2022 15:58 Відповісти
"Пачиму нас назьівают фошьіздами, мьі жьі антифошьіздьі, ат фошьізма вас асвабаждать приєхали! Єта кокойта загавар, им пендосьі дали 10 долароф, как жонам падводнекаф курска!"
показати весь коментар
01.03.2022 15:15 Відповісти
показати весь коментар
01.03.2022 15:23 Відповісти
Так фашистам и убийцам то пох@й! Они понимают только когда их е@ашат!
показати весь коментар
01.03.2022 15:15 Відповісти
Нашу націю..не перемогти.
Слава Україні Смерть москалям
показати весь коментар
01.03.2022 15:15 Відповісти
Кацапоидов нужно выжигать а не голыми руками останавливать. Кацапоиды не восприимчивы к протестам и свободовыявлению народа. Они видите уже автозаки везут и скоро начнут загонять всех в лагеря.
показати весь коментар
01.03.2022 15:16 Відповісти
Ну Кемеровський ОМОН намагався на автозаках Київ штурмувати, це назвали "самою дивною військовою операцією", всі трупи.
показати весь коментар
01.03.2022 15:18 Відповісти
А за ними підуть спец війська для зачистки. Не розуміють вони слів. Зустрічати треба тільки зброєю або коктейлями молотова.
показати весь коментар
01.03.2022 15:16 Відповісти
Держіться браття! Ми з вами!
Не наражайте сильно себе на небезпеку,не лягайте під колеса,ваше життя найцінніше!
Помста повинна бути з холодною головою та гарячим серцем!!!
показати весь коментар
01.03.2022 15:19 Відповісти
Ну що,почули кацапи ,що про вас кажуть російськомовні громадяни України?
Горіть в аду, вбивці.
показати весь коментар
01.03.2022 15:19 Відповісти
Потрібно взривчатку під капот їм підкладати,щоб горіли суки
показати весь коментар
01.03.2022 15:20 Відповісти
Толпой бы накинулись на этого пи..аса, забрали автомат
показати весь коментар
01.03.2022 15:21 Відповісти
Суки сгорят в своих железных гробах.
показати весь коментар
01.03.2022 15:22 Відповісти
Поговорили? Ну теперь Джавелины поговорят.
показати весь коментар
01.03.2022 15:24 Відповісти
показати весь коментар
01.03.2022 15:24 Відповісти
УБИВАТЬ тварей ,всех до единого УБИВАТЬ подонков !!!
показати весь коментар
01.03.2022 15:25 Відповісти
показати весь коментар
01.03.2022 15:26 Відповісти
Как мы классно подготовились к войне... Люди голыми руками пытаются остановить русскую армию, но дороги у нас "хорошие"....
показати весь коментар
01.03.2022 15:30 Відповісти
вот тут нельзя не согласиться,выброшеные деньги
показати весь коментар
01.03.2022 15:53 Відповісти
Нажаль заклики виходьте, зупиняйте танки може закінчитися трагедією, бо у окупантів-карателів є бойова задача - знищувати українців. Спочатку вони можуть і зупинитися, але після повторного наказу поїдуть траками по людях, бо наказ має виконуватися. А засмажений трупяк, вже нікуди не рушить і віддай йому хоч 100 наказів не виконає.
показати весь коментар
01.03.2022 15:30 Відповісти
коментар відмічено як спам
я помню такие же кадры на Донбассе,когда военная техника была украинской.Там особо сильно военные не настаивали,вели себя не так как эти умники из РФ-ии.Эти оккупанты себя так ведут,будто они у себя дома )) оборзевшие,конечно,вкрай.Украине СЛАВА!!! что ж вас без оружия-то оставили?
показати весь коментар
01.03.2022 15:30 Відповісти
А где коктейли молотова? Парашенцы понимают только силу, все остальное не для них.
показати весь коментар
01.03.2022 15:32 Відповісти
сильные люди
показати весь коментар
01.03.2022 15:34 Відповісти
Якi ж вони тварини-вбивцi, але вiримо ЗСУ!!! Смерть ворогам!
показати весь коментар
01.03.2022 15:35 Відповісти
колоти колеса
показати весь коментар
01.03.2022 15:42 Відповісти
МОЛОДЦЫ!Все таки запустить пару коктейлей Молотова ,было бы тоже неплохо…Это же нелюди,они язык человека-не понимают
показати весь коментар
01.03.2022 15:43 Відповісти
вот так "неонацисты/бандеровцы" кроют татарским матом "асвабадитялей", чтоб им понятнее было, куда возвращаться
показати весь коментар
01.03.2022 15:45 Відповісти
Почему не кидают бутылки? Что за детский сад?
показати весь коментар
01.03.2022 15:55 Відповісти
фашисты приехали!

Z - это naZZi
показати весь коментар
01.03.2022 15:56 Відповісти
скільки там людей? 50? 20 тримає машину.... де все місто?
показати весь коментар
01.03.2022 15:58 Відповісти
можна балончиком з фарбою лобовухи позафарбовувати
показати весь коментар
01.03.2022 15:58 Відповісти
Жгите *********, слова их не остановят.
показати весь коментар
01.03.2022 16:00 Відповісти
А порозкидати на асфальті маленьких їжачків, шипи, щоби шини проколоти???
показати весь коментар
01.03.2022 16:50 Відповісти
они еще "добрые"
остоожно, некоторые точно не будут ценемониться а просто
показати весь коментар
01.03.2022 17:26 Відповісти
А потом мелитопольцы выстроились в очередь за пайками от оккупантов, как выразился один гражданин Мелитополя "Это же акт гуманизма". Видео есть в доступе.
показати весь коментар
03.03.2022 20:07 Відповісти
 
 