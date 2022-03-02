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Танець українських бійців з протитанковою зброєю в руках. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Українські бійці записали короткий ролик, в якому вони танцюють з протитанковою зброєю в руках.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео опубліковане в соцмережах.

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Топ коментарі
+89
Гарно... Треба буде повторити на могилі окурка
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02.03.2022 09:35
+71
Найкращі виконавці Гопака, що я бачив!
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02.03.2022 09:36
+64
Бойовий гопак! Слава ЗСУ!
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02.03.2022 09:37
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Гарно... Треба буде повторити на могилі окурка
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02.03.2022 09:35 Відповісти
могилы у него быть не должно, а то найдутся последователи
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02.03.2022 09:38 Відповісти
ну тут ты прав, сцать тогда придется на первого встречного мокшу
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02.03.2022 09:41 Відповісти
Це ж герць від козаків
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02.03.2022 09:39 Відповісти
когда узнали об переводе за уже уничтоженную немеющую анлохов технику кацапов
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02.03.2022 09:36 Відповісти
Козарлюги!
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02.03.2022 09:36 Відповісти
Найкращі виконавці Гопака, що я бачив!
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02.03.2022 09:36 Відповісти
Трембіти ?
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02.03.2022 09:36 Відповісти
угу скоро подвезут новые от которых у русни пукан гореть будет их будут палить как их делдов панцерфаустам
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02.03.2022 09:40 Відповісти
... Турция не пропустила российские корабли через Босфор и Дарданеллы ...
Власти Турции отказались пропускать три российских корабля, которые базируются за пределами Черного моря. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу Haberturk, передает агентство Anadolu.
«Турция потребовала от России отменить заявку прохода через проливы кораблей, не входящих в Черноморский флот», - сообщил министр.
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02.03.2022 09:37 Відповісти
Ну як кажуть:"хай ідуть на ***!"
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02.03.2022 09:52 Відповісти
В Сирии и Ливии турки им уже вваляли. Не хотел бьі я жить в Єрдогановской Турции, но и Черчилль с Рузвельтом аж с кобой договариваться.
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02.03.2022 10:25 Відповісти
Ti je Nikolaj, a ne Mikola i konechno tebja tjanet k rossii. Vot, esli ti bil Mikoloj, to ti bi s bolshim uvajeniem i udovolstvijem хотел бьі жить в Єрдогановской ТURKIYE.
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02.03.2022 14:27 Відповісти
Вибачте. Коли наступного разу народжтисиму, обов'язково виберу інше ім'я та гени.
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02.03.2022 14:33 Відповісти
Три кораблика пошли на ***
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02.03.2022 13:38 Відповісти
Бойовий гопак! Слава ЗСУ!
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02.03.2022 09:37 Відповісти
Молодцы ребята. Показывают высокий боевой дух и позитивный настрой. Удачи вам!!!
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02.03.2022 09:55 Відповісти
Шо, кацапи, бачили? А ви думали що ми вас боїмося?
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02.03.2022 09:39 Відповісти
Кращої хореографії і постановки не було ще.
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02.03.2022 09:39 Відповісти
Мої рідненьки! Нехай вам щастить!
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02.03.2022 09:40 Відповісти
Єто монтаж і фейк...сам відєл как біндорвци резалі пльонку ....Я ішчо відєл, шо іх заставілі
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02.03.2022 09:40 Відповісти
доброго ранку
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02.03.2022 09:41 Відповісти
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02.03.2022 10:00 Відповісти
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02.03.2022 09:42 Відповісти
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02.03.2022 09:55 Відповісти
Русская женщина любой разновидности атавистична, как каменный пень. У нее запах тела, давно не употреблявшего духов.
С кожи тянет запашком тления. Впавшие глаза. Подавленность. Севший голос.
************ русской женщины, изнанка ее застенчивости, ярка буфетно-ресторанным колоритом.
Налей, поднеси, обслужи… Русские, как правило, неэстетичны. Неряшливы. С пятнами.
На штанах пятна. На жопе тоже пятна, если не прыщи и пупырышки. Пятнистые гады. Плохо пахнут…
Как обращаться с русскими? Противогаз - и вперед. Русские не терпят хорошего к себе отношения.
От хорошего отношения они разлагаются, как колбаса на солнце. Всю жизнь вредят сами себе.
Трудно представить себе, чего только не вытерпят русские. У них можно все отнять. Они неприхотливы.
Их можно заставить умыться песком. Тем не менее, русские ужасно завистливы.
Если одних будут перед смертью пытать и мучить, а других просто приговорят к расстрелу,
то первые будут с возмущением кричать, что вторым повезло…
Инвалид вызывает у русских спазм смеха, злобу и желание прикончить. Одноногого ****** его же собственным костылем.
Безногого топят в луже. Горбатого распрямляют ударом ноги. Косому выдавливают с хрипом последний глаз.
Беременная женщина - тоже по-своему инвалид. На нее норовят спустить дворовых собак».
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02.03.2022 09:41 Відповісти
пока, что весь мир забивает на русских. рф превратилась в страну - 404
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02.03.2022 10:33 Відповісти
Сами же и взорвуться на ней,как всегда украли,а руки из ЖОПЫ у них!!!!!
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02.03.2022 10:50 Відповісти
Танец называется Москаль начувайся.
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02.03.2022 09:41 Відповісти
Интересно парашных космонавтов в космосе тоже ******?
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02.03.2022 09:42 Відповісти
зачем? )))...
им отключили интернет))), воду и канализасьен.... и кормушка пуста... плюс подозрительные дырки в обшивке, которые каждый день простверливаются в новом месте....
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02.03.2022 10:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=rJeFHyWwbls
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02.03.2022 09:42 Відповісти
Молодцы!...
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02.03.2022 09:44 Відповісти
Новая партия турецких дронов Bayraktar прибыла в Украину. А тепер всі разом - Байрактар!
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02.03.2022 09:47 Відповісти
ОТ ЦЕ ГАРНА НОВИНА!
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02.03.2022 10:45 Відповісти
Слава Байрактарам!
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02.03.2022 11:22 Відповісти
Утаптывают могилу кацапов после применения этих самых средств
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02.03.2022 09:49 Відповісти
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02.03.2022 09:53 Відповісти
Слава ЗСУ!!!
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02.03.2022 09:56 Відповісти
Кра-со-та ...
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02.03.2022 09:57 Відповісти
Бережи, Боже, наших воїнів! Нехай ангели небесні розкриють свої крила над ними!
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02.03.2022 09:59 Відповісти
Война -войной , а досуг по расписанию
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02.03.2022 10:01 Відповісти
Це Україна - народний танець - утрамбуй кацапа в землю
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02.03.2022 10:03 Відповісти
Красавы.
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02.03.2022 10:05 Відповісти
Мы гордимся Вами! Вы реальные киборги!!!
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02.03.2022 10:07 Відповісти
ТАКИХ СПРАВЖНІХ ВОЇНІВ НІКОМУ НЕ ЗДОЛАТИ ТА НЕ ПЕРЕМОГТИ
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02.03.2022 10:10 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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02.03.2022 10:11 Відповісти
коли побачив 10 ватних танків, Микола ми багаті
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02.03.2022 10:31 Відповісти
Слава Україні!!!! Слава ЗСУ!!!! Слава Народу Україні!!
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02.03.2022 10:33 Відповісти
Неперевершено!
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02.03.2022 10:48 Відповісти
мне кажется они притаптывают могилку с москаликами )))))
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02.03.2022 10:58 Відповісти
Кацапня,Дивитися Всім!
І ви ще вірите що зможете перемогли Українських вояк?!
Справжніх Воїнів України!!!🇺🇦
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02.03.2022 11:08 Відповісти
браво!
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02.03.2022 11:10 Відповісти
Хвилинка позитиву. Чудово!
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02.03.2022 11:10 Відповісти
ПІСНІ ВІЙНИ...
***
Трубу от "Джавелина" ты обнимаешь нежно:
- Ну чо, м[email protected]ль, бандеровец не страшен, не боись...,
Ну а потом, конечно, кусает словно бешеный!
Как здорово, что все вы здесь сегодня собрались!
Ну а потом, конечно, кусает словно бешеный!
Как здорово, что все вы здесь сегодня собрались!

Ах, псковские-тамбовские, добавьте "мяса" в кашу,
Ты чо грустишь, какдыровец, а ну-ка, улыбнись!
И старая с косою смеясь тихонько скажет -
Как здорово, что все вы здесь сегодня собрались!
И старая с косою смеясь тихонько скажет -
Как здорово, что все вы здесь сегодня собрались!

И всё же, с болью в горле мы за верховных вспомним,
Где Шойгу, где плешь-фюрер, Гундяев жополиз?
В аду еще есть место, пора его заполнить -
Как здорово, чтоб все вы там сегодня собрались!
В аду еще есть место, пора его заполнить -
Как здорово, чтоб все вы там сегодня собрались!

01.03.2022
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02.03.2022 11:11 Відповісти
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02.03.2022 11:15 Відповісти
Сонечкі наші ясні,як їм не тяжко ,а вони ще намагаються нас підтримати.
Недивно що між такою світлою нацією і мордорскіми орками не буде нічого спільного- ніколи.
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02.03.2022 11:11 Відповісти
ТАКУ АРМІЮ НЕМОЖЛИВО ПЕРЕМОГТИ!
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02.03.2022 11:42 Відповісти
Materi Azerbajdjana otpravljaja svoix sinovej na vojnu dlja osvobojdenija vremenno okupirovannogo ( s 80% pomoshi rosii) armjanami Karabaxa, znaja chto oni mogut pogibnut. Da, Oni delali eto soznatelno otpravljali i otkrito jertvovali svoix sinovej i mujej radi osvobojdenija ot tvarej eti svjatije zemli. (Vam sovet : Ne podpuskajte armjan k sebe i za svoju spinu, inache udarjat iz za spini)Te geroji sinovja tochno takje peli i tantsovali vse vremja pered kajdim bojem i pobedili razgromiv agressora v pux i prax. Tak chto dorogie geroicheskije sini Ukraini, vi toje delajete toje samoje, tantsuja gromite i unichtojaete vraga osvobojdaete svoju zemlju ot zla. Ochen xotel bi bit rjadom s vami v etu tjajeluju minutu, Jal chto ne mogu fizicheski i mne 8-j desjatok poshel. Budte uvereni pobeda za vami. Slava Ukraine.
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02.03.2022 11:55 Відповісти
Я Вас люблю.
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02.03.2022 12:02 Відповісти
 
 