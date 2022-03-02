Танець українських бійців з протитанковою зброєю в руках. ВIДЕО
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Українські бійці записали короткий ролик, в якому вони танцюють з протитанковою зброєю в руках.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео опубліковане в соцмережах.
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Власти Турции отказались пропускать три российских корабля, которые базируются за пределами Черного моря. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу Haberturk, передает агентство Anadolu.
«Турция потребовала от России отменить заявку прохода через проливы кораблей, не входящих в Черноморский флот», - сообщил министр.
С кожи тянет запашком тления. Впавшие глаза. Подавленность. Севший голос.
************ русской женщины, изнанка ее застенчивости, ярка буфетно-ресторанным колоритом.
Налей, поднеси, обслужи… Русские, как правило, неэстетичны. Неряшливы. С пятнами.
На штанах пятна. На жопе тоже пятна, если не прыщи и пупырышки. Пятнистые гады. Плохо пахнут…
Как обращаться с русскими? Противогаз - и вперед. Русские не терпят хорошего к себе отношения.
От хорошего отношения они разлагаются, как колбаса на солнце. Всю жизнь вредят сами себе.
Трудно представить себе, чего только не вытерпят русские. У них можно все отнять. Они неприхотливы.
Их можно заставить умыться песком. Тем не менее, русские ужасно завистливы.
Если одних будут перед смертью пытать и мучить, а других просто приговорят к расстрелу,
то первые будут с возмущением кричать, что вторым повезло…
Инвалид вызывает у русских спазм смеха, злобу и желание прикончить. Одноногого ****** его же собственным костылем.
Безногого топят в луже. Горбатого распрямляют ударом ноги. Косому выдавливают с хрипом последний глаз.
Беременная женщина - тоже по-своему инвалид. На нее норовят спустить дворовых собак».
им отключили интернет))), воду и канализасьен.... и кормушка пуста... плюс подозрительные дырки в обшивке, которые каждый день простверливаются в новом месте....
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!
І ви ще вірите що зможете перемогли Українських вояк?!
Справжніх Воїнів України!!!🇺🇦
***
Трубу от "Джавелина" ты обнимаешь нежно:
- Ну чо, м[email protected]ль, бандеровец не страшен, не боись...,
Ну а потом, конечно, кусает словно бешеный!
Как здорово, что все вы здесь сегодня собрались!
Ну а потом, конечно, кусает словно бешеный!
Как здорово, что все вы здесь сегодня собрались!
Ах, псковские-тамбовские, добавьте "мяса" в кашу,
Ты чо грустишь, какдыровец, а ну-ка, улыбнись!
И старая с косою смеясь тихонько скажет -
Как здорово, что все вы здесь сегодня собрались!
И старая с косою смеясь тихонько скажет -
Как здорово, что все вы здесь сегодня собрались!
И всё же, с болью в горле мы за верховных вспомним,
Где Шойгу, где плешь-фюрер, Гундяев жополиз?
В аду еще есть место, пора его заполнить -
Как здорово, чтоб все вы там сегодня собрались!
В аду еще есть место, пора его заполнить -
Как здорово, чтоб все вы там сегодня собрались!
01.03.2022
Недивно що між такою світлою нацією і мордорскіми орками не буде нічого спільного- ніколи.