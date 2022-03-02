Російські окупанти поставили ультиматум Конотопу - за опір накриють артилерією. ВIДЕО

Мер Конотопу Артем Семеніхін разом з громадянами вирішує подальшу долю міста. Він стверджує, що російська армія поставила ультиматум. Якщо вони не здадуться, Конотоп буде обстріляний артилерією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.



При цьому він запитав у присутніх жителів міста, чи будуть вони воювати за Конотоп. Ті, у свою чергу, висловили згоду.



"Я за те, щоб воювати. Рішення приймають всі разом, тому що артилерія на нас націлена", - додав Семеніхін.

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