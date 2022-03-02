УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16947 відвідувачів онлайн
Відео Війна в Україні
33507 77
армія РФ (2698) війна (7386) Конотоп (53)

Російські окупанти поставили ультиматум Конотопу - за опір накриють артилерією. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Мер Конотопу Артем Семеніхін разом з громадянами вирішує подальшу долю міста. Він стверджує, що російська армія поставила ультиматум. Якщо вони не здадуться, Конотоп буде обстріляний артилерією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

При цьому він запитав у присутніх жителів міста, чи будуть вони воювати за Конотоп. Ті, у свою чергу, висловили згоду.

"Я за те, щоб воювати. Рішення приймають всі разом, тому що артилерія на нас націлена", - додав Семеніхін.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищена техніка російських окупантів в Конотопі. ВIДЕО

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+66
Росія то фашизм 21 століття.
показати весь коментар
02.03.2022 11:45
+31
Сподіваюсь Залужний допоможе Конотпу, принаймні ту арту знищить, з москалями конотопці самі розберуться.
показати весь коментар
02.03.2022 11:46
+27
Сарафанне радіо. Кацапи в москві вже зїли всі продукти, Голод наближається. Бються вже за хліб. Завтра голодний бунт. ПРОЗРІЛУ БЛЯДІ
показати весь коментар
02.03.2022 11:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Росія то фашизм 21 століття.
показати весь коментар
02.03.2022 11:45 Відповісти
Фашисти ще притомні люди.
А ці - уйобки червоні.
показати весь коментар
02.03.2022 16:53 Відповісти
Лавров позадкував: каже, що завдання так званої "операції" в Україні - визначити конкретні види ударних озброєнь, які ніколи не будуть там розгорнуті.

і добавив, що Україна "має пройти процедуру денацифікації, як у минулому Німеччина" #іздований кінь потребує лоботомії
показати весь коментар
02.03.2022 19:07 Відповісти
Повбивав би.
показати весь коментар
02.03.2022 19:10 Відповісти
А де "Байрактар"? Чому не криють артилерію!?
показати весь коментар
02.03.2022 11:45 Відповісти
Нажаль, на всю орду не вистачає.
показати весь коментар
02.03.2022 11:47 Відповісти
Там же поблизу він є.Хай би жахнув.Конотоп не можна втратити,вони мужньо стільки часу тримаються
показати весь коментар
02.03.2022 11:50 Відповісти
Байрактар несе підвішеними лише 2 бомби. Він ефективний там, де нищаться **********. Детонація далі робить свою справу.
показати весь коментар
02.03.2022 12:03 Відповісти
Ви що не усвідомлюєте що кількома шт не перекриєш всю лінію оборони. Ви минулого року чому не виступали чому дороги, а не Байрактари ?
показати весь коментар
02.03.2022 11:51 Відповісти
Что ты *******? Ты хоть знаешь с какой партии мер конотопа, даун? Посмотри видео на ютюбе, много новго узнаешь
показати весь коментар
02.03.2022 12:00 Відповісти
Придурок! Я не про "мера Конотопа" пишу а про вибори "Блазня"! Якби не вибрали цього ідіота то ми-б зараз Конотоп не "блазенським асфальтом" прикривали а "Вільхами" і "Нептунами"! А може й взагалі війну кацапи побоялися-б починать!
показати весь коментар
02.03.2022 12:56 Відповісти
"Покривали" - ви, мабуть, мали на увазі не Конотоп, а Тулу і Псков.)
показати весь коментар
02.03.2022 19:13 Відповісти
Читать умієш? Я написав "прикривали"! Що це означає - знає будь-яка людина що служила в армії не на "підсобному дворі" - свинопасом!!!
показати весь коментар
02.03.2022 19:50 Відповісти
Мене читають більше 60 людей Те бе читає ОДИН Так хто ЧМО?
показати весь коментар
02.03.2022 19:54 Відповісти
Шукай Байрактари під асфальтом.
показати весь коментар
02.03.2022 11:54 Відповісти
которого уже почти нет
показати весь коментар
02.03.2022 12:03 Відповісти
Арта ********* стоїть прямо на околицях серед міської забудови. Тому наші в'***** не можуть. У мене вся рідня в Конотопі.
показати весь коментар
02.03.2022 13:26 Відповісти
❗️ Глава МИД председательствующей в ОБСЕ Польши поставил вопрос о возможности исключения России из совета ООН по правам человека.
https://t.me/charter97_org/64466
показати весь коментар
02.03.2022 11:45 Відповісти
Сарафанне радіо. Кацапи в москві вже зїли всі продукти, Голод наближається. Бються вже за хліб. Завтра голодний бунт. ПРОЗРІЛУ *****
показати весь коментар
02.03.2022 11:46 Відповісти
Какой бунт?! Эти свиньи детей будут собственных жрать, как в сралинграде, но спецстоловую не тронут.
показати весь коментар
02.03.2022 11:50 Відповісти
те що мацкалі зараз роблять --це і є поїдання мамами своїх синочків..відправляючи воювати проти України вони тим самим показали відношення до своїх дітей
показати весь коментар
02.03.2022 12:00 Відповісти
Зачем писать чушь ? Скорее по окраинам съедят , а не в центре .
показати весь коментар
02.03.2022 12:46 Відповісти
Сподіваюсь Залужний допоможе Конотпу, принаймні ту арту знищить, з москалями конотопці самі розберуться.
показати весь коментар
02.03.2022 11:46 Відповісти
this country never surrender.
показати весь коментар
02.03.2022 11:48 Відповісти
Перевожу. Перекладаю.
"Эта страна никогда не сдастся"
"Ця країна ніколи не капітулює"
***** соси сам себе, дрючок тобі в дупу. Муамарчик, ще легко вискечив.
Слава Україні.
показати весь коментар
02.03.2022 12:00 Відповісти
Уявляю - яка зараз "возня" в "коридорах" Кожний думає як "вихватить хвіст з під молотка" і втриматься при владі Вони зараз підозрюють усіх і кожного А американіці вичікують паузу - у кого здадуть нерви і він "грохне придурка і принесе повинну" (разом з головою придурка) Я пророчив це ще в 2014-му (якщо ти пам"ятаєш)
До речі - "роковини" по Вобленку Я Сергійовича пам"ятаю - один з небагатьох - але найближчих друзів!
показати весь коментар
02.03.2022 22:30 Відповісти
Мер-українець!
показати весь коментар
02.03.2022 11:48 Відповісти
Свободівець !
показати весь коментар
02.03.2022 12:06 Відповісти
Боже, збережи наших у Конотопі. Збережи і допоможи.
показати весь коментар
02.03.2022 11:48 Відповісти
Господи,збережи Конотоп!Щоб та кацапська арта позривалася нахрін і повбивала мокшу
показати весь коментар
02.03.2022 11:49 Відповісти
А может писю пос0сут..
показати весь коментар
02.03.2022 11:49 Відповісти
тримайтеся хлопці. переможемо.такий народ не здолати.
показати весь коментар
02.03.2022 11:50 Відповісти
Символы фашизма ХХ века - свастика и Гитлер, символы фашизма ХХI века - красная звезда и Путин.
показати весь коментар
02.03.2022 11:50 Відповісти
Если подкрепления нет, то лучше партизанить.
показати весь коментар
02.03.2022 11:51 Відповісти
Увлекаетесь Раша Тудэй?
показати весь коментар
02.03.2022 11:56 Відповісти
tak uzhe tri dnja nazad pisal, vsio oboroniteljnoje horosho, no pora uzhe nastupateljnoje, skoljko mozhno oboronjatsia, hotja posle oboroni kacapnja horosho izdohlas.
показати весь коментар
02.03.2022 11:58 Відповісти
Служба безопасности Украины информирует о новом виде провокации российских военных, связанном с умершими, передает УНИАН.
Как говорится в сообщении СБУ, враг выпускает машину, на бортах написано "груз 200", что должно сигнализировать, что везут умерших.
За ней - транспорт по бортам заставленный ящиками. Оттуда коварно ведут обстрелы.
"Между этих ящиков люди с автоматами в упор расстреливают наших военных, представителей ТО, гражданское население", - сообщили в СБУ.
Такие случаи уже зафиксировали в Бахмаче Черниговской области.
показати весь коментар
02.03.2022 11:51 Відповісти
А кто то еще верит кацапоидам если они даже форму журналистов одевают и стреляют по нас. Нужно понять что кацапы не собирают ни трупы ни своих раненных а якобы медицинский транспорт используют для передвижения своего спецназа. Уничтожать кацапов на чем бы они не ехали хоть на школьном автобусе с надписью дети
показати весь коментар
02.03.2022 12:05 Відповісти
Шо за фейки тут розповсюджуєш? СБУ повідомляє українською мовою!
показати весь коментар
02.03.2022 12:09 Відповісти
Смерть цапам!
показати весь коментар
02.03.2022 11:51 Відповісти
Зєля, поки не пізно, роздавай зброю усім охочим!
показати весь коментар
02.03.2022 11:52 Відповісти
Охочих більше, ніж зброї
показати весь коментар
02.03.2022 11:56 Відповісти
Раритетних СКСів і трьохлінійок достатньо. Вони убивають справно.
показати весь коментар
02.03.2022 12:02 Відповісти
В таком случае окупантам нужно заявить что их в плен никто брать не будет а по территории РФ так же будет нанесен арт удар
показати весь коментар
02.03.2022 11:52 Відповісти
какой там плен уже можно уничтожать
показати весь коментар
02.03.2022 11:54 Відповісти
Це вже відчай русні
Ще трішечки - і буде паніка
показати весь коментар
02.03.2022 11:53 Відповісти
это уже не солдаты срочники малолетки
показати весь коментар
02.03.2022 11:55 Відповісти
українцям пох
показати весь коментар
02.03.2022 11:56 Відповісти
Dumaju uzhe ne budet, na nih uzhe tozhe poshla chto to takoje, chto ih oholodit i na vsegda.
показати весь коментар
02.03.2022 11:56 Відповісти
Посреди Конотопа нужно выставить кацапских пленных и отправить на Парашу кацапским матерям что росийская армия рассстреливает своих же
показати весь коментар
02.03.2022 12:01 Відповісти
цю сволоту так не зупинити ! вони своїх поранених добивають !
показати весь коментар
02.03.2022 12:10 Відповісти
Відповідайте, що вони під прицілом Байрактарів або Точки У (навіть якщо це не так) і перший же їх постріл стане останнім. Принаймні виграємо час і коли кацапи будуть дивитися з острахом на небо, то не такі жваві будуть.
показати весь коментар
02.03.2022 12:02 Відповісти
Умнички .
показати весь коментар
02.03.2022 12:03 Відповісти
не беріть полонених - скоро домовляться їх пом іняти і вони знову поповнять ряди агресора!
показати весь коментар
02.03.2022 12:05 Відповісти
Но это, уже полный ****** О русне узнает ,весь Израиль
показати весь коментар
02.03.2022 12:06 Відповісти
Не исключено что ето вражеская замануха для нашей авиации и Байрактаров. А то что в плен етих кацапофашистов не брать ето факт.
показати весь коментар
02.03.2022 12:10 Відповісти
Не можу зрозуміти: навіщо оркам Конотоп? Він в стороні від основної траси, яка веде на Київ. Не обласний центр.
показати весь коментар
02.03.2022 12:13 Відповісти
Живий щит
показати весь коментар
02.03.2022 12:51 Відповісти
Там залізничний вузол. Москалі зможуть підкріплення залізницею тягати, а не своїм ходом. Я родом з Конотопа.
показати весь коментар
02.03.2022 13:31 Відповісти
Впустить внутрь города под предлогом что сдаются и всех уложить нах.
показати весь коментар
02.03.2022 12:22 Відповісти
Да там в людей переважно мисливська зброя. Якби хоч за тиждень до вторгнення орків почали людям калаші роздавати, то тоді було б чим орків валити...
показати весь коментар
02.03.2022 13:33 Відповісти
обыкновенный фашизм
показати весь коментар
02.03.2022 13:44 Відповісти
Російський фашизм.
показати весь коментар
02.03.2022 14:24 Відповісти
Що за херня? - воєнний стан, воює вся країна й ніхто не має права голосуванням це змінювати. ВОЮЄ ВСЯ КРАЇНА, НІХТО НЕ ХОВАЄТЬСЯ ПІД ЮБКИ ЖІНОК. Будь я там та зі зброєю - я б його пристрелив.
показати весь коментар
02.03.2022 13:44 Відповісти
 
 