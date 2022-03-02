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Російські окупанти поставили ультиматум Конотопу - за опір накриють артилерією. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Мер Конотопу Артем Семеніхін разом з громадянами вирішує подальшу долю міста. Він стверджує, що російська армія поставила ультиматум. Якщо вони не здадуться, Конотоп буде обстріляний артилерією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
При цьому він запитав у присутніх жителів міста, чи будуть вони воювати за Конотоп. Ті, у свою чергу, висловили згоду.
"Я за те, щоб воювати. Рішення приймають всі разом, тому що артилерія на нас націлена", - додав Семеніхін.
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Топ коментарі
+66 Влад Воланд
показати весь коментар02.03.2022 11:45
+31 буков
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+27 Muron
показати весь коментар02.03.2022 11:46
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А ці - уйобки червоні.
і добавив, що Україна "має пройти процедуру денацифікації, як у минулому Німеччина" #іздований кінь потребує лоботомії
https://t.me/charter97_org/64466
"Эта страна никогда не сдастся"
"Ця країна ніколи не капітулює"
***** соси сам себе, дрючок тобі в дупу. Муамарчик, ще легко вискечив.
Слава Україні.
До речі - "роковини" по Вобленку Я Сергійовича пам"ятаю - один з небагатьох - але найближчих друзів!
Как говорится в сообщении СБУ, враг выпускает машину, на бортах написано "груз 200", что должно сигнализировать, что везут умерших.
За ней - транспорт по бортам заставленный ящиками. Оттуда коварно ведут обстрелы.
"Между этих ящиков люди с автоматами в упор расстреливают наших военных, представителей ТО, гражданское население", - сообщили в СБУ.
Такие случаи уже зафиксировали в Бахмаче Черниговской области.
Ще трішечки - і буде паніка