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Наслідки обстрілів військами РФ Харкова. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
В мережі опублікували ранкове відео з Харкова з району Холодної гори, на якому показали наслідки обстрілу міста російськими військами.
Відповідне відео опублікували в телеграм каналі ZN.UA повідомляє Цензор.НЕТ.
"Харків. Ранок. Тримаємось!", - підписано відео.
"Ось так виглядає 134 школа у Харкові, біля якої точилися бої", - підписано відео.
"У стіні діра, вікна вибиті. Так тепер виглядає одна зі шкіл у Харкові", - підписано відео.
Топ коментарі
+33 Ярема Стогін 6249da91
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+19 экзорцист
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+8 віктор федорович 31ee1569
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