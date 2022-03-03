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Наслідки обстрілів військами РФ Харкова. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В мережі опублікували ранкове відео з Харкова з району Холодної гори, на якому показали наслідки обстрілу міста російськими військами.

Відповідне відео опублікували в телеграм каналі ZN.UA повідомляє Цензор.НЕТ.

"Харків. Ранок. Тримаємось!", - підписано відео.

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"Ось так виглядає 134 школа у Харкові, біля якої точилися бої", - підписано відео.

"У стіні діра, вікна вибиті. Так тепер виглядає одна зі шкіл у Харкові", - підписано відео.

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Топ коментарі
+33
Харків ми відбудуємо. А вікова ненависть Українців до кацапів уже стала незворотною.
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03.03.2022 08:16
+19
Маскалі - не люди! Кого ще їх зовнішня схожість на людей вводить в оману?
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03.03.2022 08:12
+8
Русскій Міръ.
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03.03.2022 08:16
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Маскалі - не люди! Кого ще їх зовнішня схожість на людей вводить в оману?
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03.03.2022 08:12 Відповісти
Харків ми відбудуємо. А вікова ненависть Українців до кацапів уже стала незворотною.
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03.03.2022 08:16 Відповісти
Русскій Міръ.
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03.03.2022 08:16 Відповісти







В плен живыми не брать: ватникам п%зда






В плен живыми не брать: ватникам п%зда






В плен живыми не брать: ватникам п%зда
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03.03.2022 08:19 Відповісти
призывает наш Генштаб не называть точные координаты попаданий, ни улицы, ни адреса, ничего, это позволяет корректировать огонь...
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03.03.2022 08:31 Відповісти
а "блогерам" все до одного места. потенциальные корректировщики. правильно, продолжайте в том же духе, уроды.
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03.03.2022 08:42 Відповісти
Русскоговорящие харьковчане уже ненавидят всё роSSиянское!!! Горите в аду, подх[email protected]ловцы!!!
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03.03.2022 08:43 Відповісти
Мда, вчера у нас на Холодной было жарко, держимся и дай бог всем нам здоровья.
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03.03.2022 08:47 Відповісти
Одна питання, де ППО?
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03.03.2022 08:55 Відповісти
Вы удивитесь, но в Ютюбе всё ещё есть некоторые латентные харьковские ватники, котоые рассказывают, что, мол, давайте дружить народами, всё ещё относительно спокойно, стараются своих русских подписчиков сильно не тревожить.
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03.03.2022 09:03 Відповісти
на твиче вобще беспредел. и пишешь ему - не показывай хотя бы карту - реакции 0.
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03.03.2022 09:08 Відповісти
Что особо скотское во всём этом по Харькову---так то что именно в 4 утра чаще всего лупят! Как и тогда 24 февраля. А мы предлагаем их матерям приезжать и забирать своих сыновей! Что бы опять завтра вернулись???
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03.03.2022 09:29 Відповісти
Предлагают приезжать и забирать - это тоже элемент пропаганды. Никуда не денешься. Все же понимают ,что никто и никуда не приедет.
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03.03.2022 09:34 Відповісти
В первом видео: зачем вы слушаете русскоязычные песни?! Я понимаю с языком общения, так сложилось, что он русский. Но музыку убирайте! Это смотрится нелепо (мягко сказано).
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03.03.2022 09:43 Відповісти
В целом врядли что приедут. Но могут кое кто. Тогда будет сложно отдавать. Ведь совершено преступление, одним домой, другим отвечать. То наши матеря ездили искали, и находили иногда, и даже выкупали. Но в своём государстве. А это война уже за независимость---странно что никто не сказал официально! Это совсем иная юридическая конфигурация.
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03.03.2022 09:49 Відповісти
 
 