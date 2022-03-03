Наслідки обстрілів військами РФ Харкова. ВIДЕО

В мережі опублікували ранкове відео з Харкова з району Холодної гори, на якому показали наслідки обстрілу міста російськими військами.

Відповідне відео опублікували в телеграм каналі ZN.UA повідомляє Цензор.НЕТ.

"Харків. Ранок. Тримаємось!", - підписано відео.

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"Ось так виглядає 134 школа у Харкові, біля якої точилися бої", - підписано відео.

"У стіні діра, вікна вибиті. Так тепер виглядає одна зі шкіл у Харкові", - підписано відео.