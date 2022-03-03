З-під завалів вилучено тіла 22 осіб у Чернігові, - ДСНС. ВIДЕО

Війська РФ підступно обстрілюють житлові квартали Чернігова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Чернігів. Станом на 15:30 внаслідок авіаційних ударів з-під завалів вилучено тіла 22 осіб. Роботи продовжуються", - йдеться у повідомленні.

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