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З-під завалів вилучено тіла 22 осіб у Чернігові, - ДСНС. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ підступно обстрілюють житлові квартали Чернігова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Чернігів. Станом на 15:30 внаслідок авіаційних ударів з-під завалів вилучено тіла 22 осіб. Роботи продовжуються", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Авіація РФ атакувала дві школи та приватні будинки у Чернігові: 9 загиблих та 4 травмованих, - ОДА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+20
Ще є бажаючі поспівчувати полоненим кацапам і напоїти їх чаєм?
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03.03.2022 17:27
+15
ООН в курсе ? Видео материалы в ООН И ГААГУ передают ?
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03.03.2022 17:21
+15
на это просто невозможно смотреть...., надеюсь Макрон это тоже видел и понял, что его собеседник абсолютно невменяем...
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03.03.2022 17:23
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ООН в курсе ? Видео материалы в ООН И ГААГУ передают ?
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03.03.2022 17:21 Відповісти
им пох, у путятишны красная кнопка, делает что хочет
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03.03.2022 17:24 Відповісти
Венедиктова не покладает рук, обещала всё оформить, как надо
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03.03.2022 17:33 Відповісти
на это просто невозможно смотреть...., надеюсь Макрон это тоже видел и понял, что его собеседник абсолютно невменяем...
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03.03.2022 17:23 Відповісти
не факт что он шарится на цензоре
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03.03.2022 17:40 Відповісти
мож пленным меньше сахара сыпаты у чай?чы тоньше булку мазаты маслом?
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03.03.2022 17:26 Відповісти
Ще є бажаючі поспівчувати полоненим кацапам і напоїти їх чаєм?
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03.03.2022 17:27 Відповісти
пора прекращать брать в плен, убивать нужно, иначе они снова придут им верить нельзя. Просто уничтожайте их тихо, никому не нужны эти показательные демонстрации как вы их лечите, кормите и отправляете домой. Не к чему это
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03.03.2022 17:27 Відповісти
Це геноцид проти нарду ,путін **** і твоя банда варварів здохніть, вбивайте де тільки можна нациських виродків
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03.03.2022 17:28 Відповісти
З-під завалів вилучено тіла 22 осіб у Чернігові
====================
про що можна переговорювати з вбивцями та терористами ???
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03.03.2022 17:29 Відповісти
****** *****, чтоб ты сдох, и проклято ,твоё потомство И не понятно ,как это остановить . Макрон тот ещё *****, ничего не видит и ***** поддакивает, шо ж ты ему не сказал , что он лжец.
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03.03.2022 17:30 Відповісти
Маніяка можна зупинити тільки знищивши, інакше воно знищить нас.
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03.03.2022 17:31 Відповісти
Просьба к хакерам.Найдите имена пилотов параши.Твари в Сирии убивали,теперь у нас.
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03.03.2022 17:33 Відповісти
Столенберг , почему небо над Украиной не закрываете ????
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03.03.2022 17:34 Відповісти
все, что связано с транспортом, начиная со светофоров, должно упасть по всей территории мордора. Все абсолютно.
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03.03.2022 17:46 Відповісти
Рашисти діють, як дика, підла орда. Так діють і потворні тварини гієни і нижчі представники тваринного світу - усілякі комахи-колоради-довгоносики чи ще нижче пліснява. Тільки фізичне знешкодження врятує організм
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03.03.2022 17:48 Відповісти
 
 