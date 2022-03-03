13 059 16
З-під завалів вилучено тіла 22 осіб у Чернігові, - ДСНС. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ підступно обстрілюють житлові квартали Чернігова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Чернігів. Станом на 15:30 внаслідок авіаційних ударів з-під завалів вилучено тіла 22 осіб. Роботи продовжуються", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+20 Александр Карин
показати весь коментар03.03.2022 17:27
+15 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар03.03.2022 17:21
+15 Hanka Panyanka
показати весь коментар03.03.2022 17:23
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
====================
про що можна переговорювати з вбивцями та терористами ???