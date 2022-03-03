УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11951 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна в Україні
6 700 19
війна (56641) Донецька область (5715) гуманітарна допомога (729) Кириленко Павло (866)

Росіяни намагаються довести Донеччину до гуманітарної катастрофи, - голова адмінстрації. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росіяни намагаються довести Донеччину до гуманітарної катастрофи, атакують Маріуполь, Волноваху, Мангуш.

Про це заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, окрім Волновахи та Маріуполя, під ударом також Мангушська громада.

Читайте також: Авіація РФ атакувала дві школи та приватні будинки у Чернігові: 9 загиблих та 4 травмованих, - ОДА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Вчора Мангуш було серйозно обстріляно, є постраждалі. Точну кількість жертв встановити поки що неможливо, оскільки у селищі немає зв’язку. Три дні вже немає електрики, немає води", - написав Кириленко.

"В таких умовах росіяни продовжують поширювати брехню про "зелені коридори". Ніяких "зелених коридорів" насправді немає – це пастка, вони хочуть використати мирних мешканців Донеччини як живий щит від Збройних сил України. За жодних обставин НЕ ВІРТЕ повідомленням про евакуацію, якщо вони надходять НЕ З ОФІЦІЙНИХ джерел! Росіяни – це безпринципна наволоч, готова на будь-які підступи!", - вказав голова ОВА.

Також він повідомив, що 3 березня під ударом  опинився Майорськ – там росіяни вбили жінку.

В Очеретинській громаді був обстріл Красногорівки.

"Але попри все відновлено електропостачання Желанному, Орлівці, Ласточкиному, Верхньоторецькому. Сьогодні організовано підвезення питної води у Водяне, вчора також розвезли воду в Орлівку, Ласточкине і Семенівку. Сьогодні мають надійти ліки від Товариства Червоного хреста до Верхньоторецького та Олександрополя", - вказав Кириленко.

Робимо все можливе, щоб уникнути гуманітарної катастрофи.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
Чи не час називати цю місцевість маріупольщиною, а не на честь міста-зрадника?
показати весь коментар
03.03.2022 17:27
+3
Разве только Донеччину?? Эти твари бомбят везде и все..
показати весь коментар
03.03.2022 17:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поживем - увидим. Какое можно создать "большое днр", если 90% населения против? На штыках?
В худшем случае будет период оккупации пока Россия не издохнет под санкциями.
показати весь коментар
03.03.2022 17:34 Відповісти
все возможно
показати весь коментар
03.03.2022 17:36 Відповісти
и шо делать? може сдаться?побыть в шкуре ордило...тогда точно гуманитарной катастрофы не будет,будет вечная молодость
показати весь коментар
03.03.2022 17:38 Відповісти
Занятная история, но полный бред, не будет никто с нами годами воевать. Если переговоры ничего не дадут, то через какое то время начнут лупить по ТЕЦам (сейчас они этого не делают), а еще захватят АЭС Энергодара и потушат её, после чего начнутся неконтролированные отключение электроэнергии по всей стране. Без света Украина не выстоит и недели.
показати весь коментар
03.03.2022 17:46 Відповісти
не потянут
показати весь коментар
03.03.2022 17:48 Відповісти
Смотри кацапура не перестарайся. Рубли сейчас негде не принимают. Разгоняеш за своего *****.
показати весь коментар
03.03.2022 17:50 Відповісти
Всепропальщик лет 15 отхватить не хочешь?
показати весь коментар
03.03.2022 18:33 Відповісти
У Путина переговорное обострение.
показати весь коментар
03.03.2022 17:26 Відповісти
Чи не час називати цю місцевість маріупольщиною, а не на честь міста-зрадника?
показати весь коментар
03.03.2022 17:27 Відповісти
Разве только Донеччину?? Эти твари бомбят везде и все..
показати весь коментар
03.03.2022 17:28 Відповісти
при чем тут Донеччина? Вся Украина в огне, а вам только одно.
показати весь коментар
03.03.2022 17:32 Відповісти
Це взагалі-то новинний портал!
Хоча, я сьогодні тут багато таких як ти нарахував - колобарантів!
показати весь коментар
03.03.2022 17:40 Відповісти
из за тебя сепар война ты пособник и много хочешь. А что в других городах тебя не волнует. Я донецких буду ненавидеть всегда и не прощу.
показати весь коментар
03.03.2022 17:44 Відповісти
 
 