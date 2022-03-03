9 879 14
Зеленський спілкується із представниками західних ЗМІ. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з представниками західних ЗМІ.
Відео спілкування глави держави із журналістами опублікувала пресслужба Офісу президента, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+8 Привет
показати весь коментар03.03.2022 18:31
+3 Anatoliy Bytsko
показати весь коментар03.03.2022 18:43
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
А кем он был ранее...что сделал или не сделал ранее будем разбираться после нашей Победы...сейчас не время..