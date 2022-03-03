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Зеленський спілкується із представниками західних ЗМІ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з представниками західних ЗМІ.

Відео спілкування глави держави із журналістами опублікувала пресслужба Офісу президента, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці, у яких Росія забрала можливість працювати, отримають по 6,5 тис. грн, - Зеленський

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+8
Сейчас он Президент Украины...
А кем он был ранее...что сделал или не сделал ранее будем разбираться после нашей Победы...сейчас не время..
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03.03.2022 18:31
+3
воїн? на колчаковскіх фронтах ранєн? хотілося б хоч маленького вибачення перед ВОЇНАМИ!
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03.03.2022 18:43
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Сейчас он Президент Украины...
А кем он был ранее...что сделал или не сделал ранее будем разбираться после нашей Победы...сейчас не время..
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03.03.2022 18:31 Відповісти
Більше ні. Він не був воїном, і не збирався. Але він їм став, як і багато з нас.
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03.03.2022 18:38 Відповісти
воїн? на колчаковскіх фронтах ранєн? хотілося б хоч маленького вибачення перед ВОЇНАМИ!
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03.03.2022 18:43 Відповісти
Ви думаєте, що він мені подобався? Зараз нам не на часі визначати стосунки. Він на посту, і працює. Маємо і ми робити все, що можемо. Будемо сваритись, тільки зробимо рашкованам краще.
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03.03.2022 19:18 Відповісти
мені взагалі дедалі частіше здається що такі говновкиди роблять агенти Кремля
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03.03.2022 20:16 Відповісти
думаю якби він втік багато хто сказав би: ну що ж ви хочете від клоуна? Але він не втік...тож не треба зараз пи*діть
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03.03.2022 20:15 Відповісти
всему свое время
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03.03.2022 18:33 Відповісти
 
 