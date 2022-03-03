Кадри розбомбленої Бородянки з дрону. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Журналісти провели з дрону зйомку Бородянки на Київщині після її бомбардувань російськими окупантами.
Як інформує Цензор.НЕТ, кадри оприлюднило ВВС.
Топ коментарі
+10 Герхард
показати весь коментар03.03.2022 21:49
+9 Scorpman Y
показати весь коментар03.03.2022 21:47
+6 Максим Дяченко
показати весь коментар03.03.2022 21:52
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Попрошу уваги та поширення.
Другий день ми стикаємося з "замовленням для ЗСУ" топографічних карт.
Мінімум з п'яти джерел.
Спочатку замовляли люди з чистою російською та не знаючі місцевість.
Останній раз "замовник" розмовляв солов'їною, та знав місцевість з назвами населених пунктів. Але топографія військова.
Сітка під роботу артилерії. Зараз саме більше їх цікавлять карти району П'ятихаток та Черкаської Лозової. В PDF.
На жаль, гаючи час на вилов одного "замовника", ми збільшуємо їх шанси знайти виконавців.
Тому прошу розголосу. ЗСУ не замовляють в екстреному порядку топографічні карти місцевості там де ведуться локальні бойові дії.
Це ворог. Просто треба знати. Карти замовляє ворог.
·
3 ч
Лупіть церкви МП! Вони всі запаковані десятками тон харчів для окупаційних військ.
Викрито філію ФСБ в Коломиї.
Прошу максимального поширення!!!
кто поставит лайк под таким кошмаром?!
ГУР МО України оприлюднює список особового складу 20-ї гвардійської мотострілецької дивізії ЗС РФ, що бере участь у "спецоперації" проти України❗
🦉Посилання: https://cutt.ly/KApRHnS
https://twitter.com/DI_Ukraine/status/1499063709926404096
https://gur.gov.ua/content/spysok-osobovoho-skladu-20yi-hvardiiskoi-motostriletsikoi-dyvizii-zs-rf.html?__cf_chl_tk=tKr3yl4l.J1uJXcYP3E49X9qKsrXjZPGhWUJtOw6AdU-1646336270-0-gaNycGzNB70
Так что в россии еще есть пресловутый комиссар. Неудивительно, что они бормочут о нацистах и прочем дерьме.
https://t.me/minval_az/23503