Кадри розбомбленої Бородянки з дрону. ВIДЕО

Журналісти провели з дрону зйомку Бородянки на Київщині після її бомбардувань російськими окупантами.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри оприлюднило ВВС.

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