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Київська область (3133) бомбардування (265) Бородянка (71)

Кадри розбомбленої Бородянки з дрону. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Журналісти провели з дрону зйомку Бородянки на Київщині після її бомбардувань російськими окупантами.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри оприлюднило ВВС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Бородянці понад 200 людей, які опинилися під завалами, звільнили з підвалів. ФОТО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+10
Покажіть це малохольному Мікрону, який терпляче слухає казочки *****.
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03.03.2022 21:49
+9
Оперативний ЗСУ

Попрошу уваги та поширення.
Другий день ми стикаємося з "замовленням для ЗСУ" топографічних карт.
Мінімум з п'яти джерел.
Спочатку замовляли люди з чистою російською та не знаючі місцевість.
Останній раз "замовник" розмовляв солов'їною, та знав місцевість з назвами населених пунктів. Але топографія військова.
Сітка під роботу артилерії. Зараз саме більше їх цікавлять карти району П'ятихаток та Черкаської Лозової. В PDF.
На жаль, гаючи час на вилов одного "замовника", ми збільшуємо їх шанси знайти виконавців.
Тому прошу розголосу. ЗСУ не замовляють в екстреному порядку топографічні карти місцевості там де ведуться локальні бойові дії.

Це ворог. Просто треба знати. Карти замовляє ворог.
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03.03.2022 21:47
+6
нужно им давать карты и координаты, какого-то мухосранска запоребриком
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03.03.2022 21:52
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Оперативний ЗСУ

Попрошу уваги та поширення.
Другий день ми стикаємося з "замовленням для ЗСУ" топографічних карт.
Мінімум з п'яти джерел.
Спочатку замовляли люди з чистою російською та не знаючі місцевість.
Останній раз "замовник" розмовляв солов'їною, та знав місцевість з назвами населених пунктів. Але топографія військова.
Сітка під роботу артилерії. Зараз саме більше їх цікавлять карти району П'ятихаток та Черкаської Лозової. В PDF.
На жаль, гаючи час на вилов одного "замовника", ми збільшуємо їх шанси знайти виконавців.
Тому прошу розголосу. ЗСУ не замовляють в екстреному порядку топографічні карти місцевості там де ведуться локальні бойові дії.

Це ворог. Просто треба знати. Карти замовляє ворог.
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03.03.2022 21:47 Відповісти
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03.03.2022 21:48 Відповісти
Мне такой в твиттере попался еще несколько недель назад. Я его послал, так как показался какой-то крысой. Оказывается это русские. Уверен, что некоторые расшаривают такое.
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03.03.2022 21:49 Відповісти
нужно им давать карты и координаты, какого-то мухосранска запоребриком
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03.03.2022 21:52 Відповісти
Ярослав Бондаренко / Yaroslav Bondarenko@Yar_Bondarenko

·
3 ч



Лупіть церкви МП! Вони всі запаковані десятками тон харчів для окупаційних військ.
Викрито філію ФСБ в Коломиї.

Прошу максимального поширення!!!
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03.03.2022 21:57 Відповісти
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03.03.2022 21:47 Відповісти
Как говорит Путин, боты и западные танкиз - их бомбили потому что там сидели нацисты с оружием. Также как сегодня центр Чернигова.
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03.03.2022 21:48 Відповісти
смерть путинским оккупантам!
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03.03.2022 21:48 Відповісти
Покажіть це малохольному Мікрону, який терпляче слухає казочки *****.
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03.03.2022 21:49 Відповісти
От не треба. "Франция заявила о готовности передать Украине новейшие ПТРК ММР и Enforcer."
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03.03.2022 21:54 Відповісти
пугает фраза вконце видео... "ставьте лайк, подписывайтесь"... ну ведь можно же как-то перефразировать?! люди!!
кто поставит лайк под таким кошмаром?!
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03.03.2022 21:50 Відповісти
Суки
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03.03.2022 21:52 Відповісти
‼️ Кожний українець повинен знати їхні імена!

ГУР МО України оприлюднює список особового складу 20-ї гвардійської мотострілецької дивізії ЗС РФ, що бере участь у "спецоперації" проти України❗

🦉Посилання: https://cutt.ly/KApRHnS

https://twitter.com/DI_Ukraine/status/1499063709926404096

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03.03.2022 21:52 Відповісти
список кацапських окупантів

https://gur.gov.ua/content/spysok-osobovoho-skladu-20yi-hvardiiskoi-motostriletsikoi-dyvizii-zs-rf.html?__cf_chl_tk=tKr3yl4l.J1uJXcYP3E49X9qKsrXjZPGhWUJtOw6AdU-1646336270-0-gaNycGzNB70
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03.03.2022 21:54 Відповісти
"Заместитель командира дивизии по военно-политической работе - начальник военно-политического отделения"

Так что в россии еще есть пресловутый комиссар. Неудивительно, что они бормочут о нацистах и прочем дерьме.
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03.03.2022 21:55 Відповісти
А наші в полон їх беруть, годують і чайком з сигаретками пригощають. Доб"й"би!
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03.03.2022 21:53 Відповісти
ISI опубликовал спутниковые снимки аэродромов на территории Беларуси, где размещены боевые самолёты и вертолёты ВКС России.
https://t.me/minval_az/23503
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03.03.2022 22:00 Відповісти
 
 