Українська ППО збила крилату ракету над Краматорськом. ВIДЕО
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Українська ППО збила крилату ракету над Краматорськом Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко,
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Топ коментарі
+31 Sav UA
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+15 Hanka Panyanka
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