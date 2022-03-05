Українська ППО збила крилату ракету над Краматорськом. ВIДЕО

Українська ППО збила крилату ракету над Краматорськом Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко,

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