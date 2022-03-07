Російські окупанти знову обстрілюють Харків: Снаряд влучив у багатоповерхівку. ВIДЕО

У кількох районах Харкова пролунали вибухи. Снаряд російських окупантів влучив у багатоповерхівку.

Про це повідомляє Telegram-канал "Труха", інформує Цензор.НЕТ.

Місцеві повідомляють про обстріли, а також пожежу в громадському харчуванні на Клочківській.

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