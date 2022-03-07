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Російські окупанти знову обстрілюють Харків: Снаряд влучив у багатоповерхівку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У кількох районах Харкова пролунали вибухи. Снаряд російських окупантів влучив у багатоповерхівку.

Про це повідомляє Telegram-канал "Труха", інформує Цензор.НЕТ.

Місцеві повідомляють про обстріли, а також пожежу в громадському харчуванні на Клочківській.

Також читайте: Стали відомі імена російських льотчиків, які бомбардують Харків. ПЕРЕЛІК

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А я нагадую що така підлюка Юрий Подоляка, яку треба заблокувати https://www.youtube.com/channel/UCSQSxUJb4zH1SEpzNerSLLg
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07.03.2022 00:39 Відповісти
Кидай скаргу You Tube: Пропаганда війни та тероризму! Перекручена інформація, що вводить в оману! Propaganda of war and terrorism! Misleading information!
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07.03.2022 01:07 Відповісти
Само так і робимо більш ніж тиждень, але досі нема реакції, я долучив знайомих із США та Бразилії побачимо чи буде результат
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07.03.2022 01:49 Відповісти
в полон не брати! Анігілювати!
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07.03.2022 00:39 Відповісти
я в аху.... это самые "смелые", которые за поребрик сразу спетляют на спизженой гражданской тачке, и будет потом рассказывать как нациков давил
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07.03.2022 00:40 Відповісти
Цю падаль навіть не хочеться везти до Гааги, а просто різати, як свиней. Підвішувати на гак і потрошити. Уйобки путінські.
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07.03.2022 00:42 Відповісти
К концу 2022 года, такая нация как русские прекратит свое существование.
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07.03.2022 00:55 Відповісти
В плен не брать. Раненых добивать!!!
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07.03.2022 00:56 Відповісти
Времена войны не те, за каждым преступлением путифюрера мир наблюдает онлайн, все преступления фиксируются и документируются. Мир уничтожит рашку под корень. Все летчики РФ пойдут под суд, поголовно и независимо от того - участвовал в бомбардировке или нет.
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07.03.2022 01:00 Відповісти
 
 