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Російські окупанти знову обстрілюють Харків: Снаряд влучив у багатоповерхівку. ВIДЕО
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У кількох районах Харкова пролунали вибухи. Снаряд російських окупантів влучив у багатоповерхівку.
Про це повідомляє Telegram-канал "Труха", інформує Цензор.НЕТ.
Місцеві повідомляють про обстріли, а також пожежу в громадському харчуванні на Клочківській.
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