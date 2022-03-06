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Стали відомі імена російських льотчиків, які бомбардують Харків. ПЕРЕЛІК
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Стали відомі імена російських військових льотчиків, які бомбардують Харків з літаків.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у бомбардуванні Харкова брали участь військовослужбовці 559-го бомбардувального авіаційного полку 1-ї гвардійської змішаної авіаційної дивізії ВПС РФ (в/ч 75392 Міністерства оборони Російської Федерації).
Наводимо перелік російських окупантів:
Топ коментарі
+42 Ua_analytic
показати весь коментар06.03.2022 22:53
+37 Elvic Vic
показати весь коментар06.03.2022 22:53
+29 drowsy_cat
показати весь коментар06.03.2022 22:57
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Будь ласка, зачекайте...
Это же каким жопорванцем и жополизом нужно быть, чтобы в 22 года получить капитана...
Таких в плен точно брать не стОит, их их осознанный выбор. И не стОит пускать сопли, что "они же дети".
Но суть дела это не меняет.
- Товарищ командир, а как это, Вы такой молодой, а уже капитан?
- Давно это случилось, и был я тогда подполковником...
Притягнути до кримінальної відповідальності за незаконне проникнення в Україну та геноцид.
Prytyahnuty do kryminalʹnoyi vidpovidalʹnosti za nezakonne pronyknennya v ******** ta henotsyd.