УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18668 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
27550 52
армія РФ (2698) війна (7386) Харків (2044) бомбардування (103)

Стали відомі імена російських льотчиків, які бомбардують Харків. ПЕРЕЛІК

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Стали відомі імена російських військових льотчиків, які бомбардують Харків з літаків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у бомбардуванні Харкова брали участь військовослужбовці 559-го бомбардувального авіаційного полку 1-ї гвардійської змішаної авіаційної дивізії ВПС РФ (в/ч 75392 Міністерства оборони Російської Федерації).

Стали відомі імена російських льотчиків, які бомбардують Харків 01
Стали відомі імена російських льотчиків, які бомбардують Харків 02
Стали відомі імена російських льотчиків, які бомбардують Харків 03
Стали відомі імена російських льотчиків, які бомбардують Харків 04

Наводимо перелік російських окупантів:

Стали відомі імена російських льотчиків, які бомбардують Харків 05
Стали відомі імена російських льотчиків, які бомбардують Харків 06
Стали відомі імена російських льотчиків, які бомбардують Харків 07
Стали відомі імена російських льотчиків, які бомбардують Харків 08
Стали відомі імена російських льотчиків, які бомбардують Харків 09
Стали відомі імена російських льотчиків, які бомбардують Харків 10
Стали відомі імена російських льотчиків, які бомбардують Харків 11
Стали відомі імена російських льотчиків, які бомбардують Харків 12
Стали відомі імена російських льотчиків, які бомбардують Харків 13
Стали відомі імена російських льотчиків, які бомбардують Харків 14
Стали відомі імена російських льотчиків, які бомбардують Харків 15
Стали відомі імена російських льотчиків, які бомбардують Харків 16
Стали відомі імена російських льотчиків, які бомбардують Харків 17
Стали відомі імена російських льотчиків, які бомбардують Харків 18
Стали відомі імена російських льотчиків, які бомбардують Харків 19
Стали відомі імена російських льотчиків, які бомбардують Харків 20
Стали відомі імена російських льотчиків, які бомбардують Харків 21
Стали відомі імена російських льотчиків, які бомбардують Харків 22
Стали відомі імена російських льотчиків, які бомбардують Харків 23
Стали відомі імена російських льотчиків, які бомбардують Харків 24
Стали відомі імена російських льотчиків, які бомбардують Харків 25
Стали відомі імена російських льотчиків, які бомбардують Харків 26
Стали відомі імена російських льотчиків, які бомбардують Харків 27
Стали відомі імена російських льотчиків, які бомбардують Харків 28
Стали відомі імена російських льотчиків, які бомбардують Харків 29
Стали відомі імена російських льотчиків, які бомбардують Харків 30

Читайте: Російські окупанти емоційно виснажені, вони сплять по 2-3 години на добу, - Монастирський

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+42
Я предлагаю им устроит украинский джихад без сроков давности.
показати весь коментар
06.03.2022 22:53
+37
показати весь коментар
06.03.2022 22:53
+29
Змішана дивізія має бути таки справді змішана. З землею.
показати весь коментар
06.03.2022 22:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
06.03.2022 22:53 Відповісти
Дотроньтесь за меня к краеугольным камням истории человечества.
показати весь коментар
06.03.2022 23:04 Відповісти
Я предлагаю им устроит украинский джихад без сроков давности.
показати весь коментар
06.03.2022 22:53 Відповісти
Онє ні в один рефрижератор не влізуть!
показати весь коментар
06.03.2022 23:07 Відповісти
Гарні добрива!
показати весь коментар
06.03.2022 22:55 Відповісти
Всіх знайдемо.Смерть цапам!
показати весь коментар
06.03.2022 22:56 Відповісти
Так там не только пилоты, но и инженеры, заправщики и прочий скам.
показати весь коментар
06.03.2022 22:57 Відповісти
И плюс некоторых пилотов из этого списка уже приземлили ранее, например Гасанов был сбит недавно над Черниговом
показати весь коментар
06.03.2022 23:02 Відповісти
і дуже забився голівонькою
показати весь коментар
06.03.2022 23:19 Відповісти
Змішана дивізія має бути таки справді змішана. З землею.
показати весь коментар
06.03.2022 22:57 Відповісти
Де ж ми вас усіх закопувати будем...
показати весь коментар
06.03.2022 22:57 Відповісти
Нехай в небі згорають ублюдки!
показати весь коментар
06.03.2022 23:17 Відповісти
ох скільки ще роботи...
показати весь коментар
06.03.2022 22:58 Відповісти
показати весь коментар
06.03.2022 22:58 Відповісти
Від під..раса Таранєц тіки каска залишилась? Тре створювати український мосад, і всіх їх знайти і стратити, навіть якщо на це піде 30 років!
показати весь коментар
06.03.2022 23:00 Відповісти
в нас є свій Мосад, але нема політичної волі щодо створення загіну помсти! 8 років за нього мрію, але все даремно ((
показати весь коментар
06.03.2022 23:06 Відповісти
"гвардейцы", мля... как???! можно стать таковыми в мирное время? - только утюжить население чужой страны (стран)...
показати весь коментар
06.03.2022 23:01 Відповісти
Жах яка кількість, а Таранєц то манкурт-хохлятина яка вбиває українців
показати весь коментар
06.03.2022 23:04 Відповісти
Вже не вбиває!
показати весь коментар
06.03.2022 23:19 Відповісти
Блін, скільки в списках сволоти з українськими прізвищами. Збитий Таранец(ь) з цих самих манкуртів.
показати весь коментар
06.03.2022 23:05 Відповісти
Це нам аукається за те, що за всі роки незалежності не було національної політики. Навіть за Ющенка. Така політика сприяла би пробудженню національної свідомості. Навіть у далеких кутках світу. Натомість пробудження йшло всупереч, але не завдяки. Тому й маємо орду манкуртів ((
показати весь коментар
06.03.2022 23:10 Відповісти
Перше фото просто шедевральне: "Медаль за УЧАСТІЄ В ПАРАДЄ"!!! Іппанутись...
показати весь коментар
06.03.2022 23:06 Відповісти
Побєдобєсіє у всій "красі"
показати весь коментар
06.03.2022 23:37 Відповісти
Їх багато, як сарани...💣
показати весь коментар
06.03.2022 23:08 Відповісти
Орда!
показати весь коментар
06.03.2022 23:11 Відповісти
Сусликов Артем Андреевич 14.05.1991. А тебя я сам найду.
показати весь коментар
06.03.2022 23:09 Відповісти
Списки есть, впн есть, вперёд в вк и одноглазники чмырить семьи!
показати весь коментар
06.03.2022 23:10 Відповісти
Читаю украинские фамилии - дыхание перехватывает, как они падлы ...
показати весь коментар
06.03.2022 23:11 Відповісти
Це нам аукається за те, що за всі роки незалежності не було національної політики. Навіть за Ющенка. Така політика сприяла би пробудженню національної свідомості. Навіть у далеких кутках світу. Натомість пробудження йшло всупереч, але не завдяки. Тому й маємо орду манкуртів ((
показати весь коментар
06.03.2022 23:36 Відповісти
Суки -фашисты! Ваши *дедываевали* в гробах переворачиваются! Будьте прокляты. пусть эти разбитые города и убитые вами дети вам до конца жизни в страшных снах снятся. Надеюсь и желаю- недолгой вашей жизни....
показати весь коментар
06.03.2022 23:14 Відповісти
показати весь коментар
06.03.2022 23:17 Відповісти
Новічком би їх покормити всіх!
показати весь коментар
06.03.2022 23:21 Відповісти
Как вам китель оккупанта? Ничего не напоминает!?
показати весь коментар
06.03.2022 23:23 Відповісти
Це ж Hugo Boss - форма вермахта!
показати весь коментар
06.03.2022 23:42 Відповісти

Это же каким жопорванцем и жополизом нужно быть, чтобы в 22 года получить капитана...
Таких в плен точно брать не стОит, их их осознанный выбор. И не стОит пускать сопли, что "они же дети".
показати весь коментар
06.03.2022 23:24 Відповісти
32 але все одно - покидьки
показати весь коментар
06.03.2022 23:34 Відповісти
В 32
показати весь коментар
06.03.2022 23:36 Відповісти
Пардон, просчитался.
Но суть дела это не меняет.
показати весь коментар
06.03.2022 23:42 Відповісти
То нічого. В пеклі з ними розберуться.
показати весь коментар
06.03.2022 23:47 Відповісти
Це точно! Хоча вони мріють про рай. "Командувач" обіцяв. ))
показати весь коментар
06.03.2022 23:54 Відповісти
З цього приводу є анекдот
- Товарищ командир, а как это, Вы такой молодой, а уже капитан?
- Давно это случилось, и был я тогда подполковником...
показати весь коментар
06.03.2022 23:41 Відповісти
показати весь коментар
06.03.2022 23:43 Відповісти
Список на уничтожение для Службы внешней разведки Украины . . .
показати весь коментар
06.03.2022 23:37 Відповісти
Давно вже слід створювати загін помсти!
показати весь коментар
06.03.2022 23:38 Відповісти
А сколько из них денацифицировано - надо бы отметить?
показати весь коментар
06.03.2022 23:43 Відповісти
Как вариант можно через вк находить их семьи. в том же городе находить доходяг которые за вознаграждение готовы убить их жен и детей. расчет после выполнения работы, которого естественно не будет. ПРОФИТ
показати весь коментар
06.03.2022 23:55 Відповісти
Или вербовать их детей в групы смерти и доводить до суицида. Или выманивать у них голые фотки и рассылать однокласникам. Да тут работы не початый край
показати весь коментар
06.03.2022 23:56 Відповісти
В ГУР передайте разом з постановкою завдання на ліквідацію і необмеженим фінансуванням операції. Хоча, після того грузина-наркомана з дому НА ГУР... Коротше, так буде, але потім. Але, так буде!
показати весь коментар
07.03.2022 00:39 Відповісти
Український масад на базі азову і повірте. Буде ввесь світ труситись
показати весь коментар
07.03.2022 01:12 Відповісти
Postawić do odpowiedzialności karnej za bezprawne wtargnięcie na Ukrainę i ludobójstwo.

Притягнути до кримінальної відповідальності за незаконне проникнення в Україну та геноцид.

Prytyahnuty do kryminalʹnoyi vidpovidalʹnosti za nezakonne pronyknennya v ******** ta henotsyd.
показати весь коментар
07.03.2022 01:17 Відповісти
 
 