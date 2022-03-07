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Ворожу БМП знищено в зоні проведення ООС. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захисники України знищили ворожу БПМ, яка вела вогонь по позиціях українських військ в зоні проведення ООС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Працюють протитанкісти військової частини зі складу Об'єднаних сил. На відео палає БМП російських окупаційних військ, яка вела вогонь по позиціях українських захисників. Це далеко не весь асортимент ворожої техніки, яку щоденно знищують Об'єднані сили на Луганщині та Донеччині", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Воїни 128-ї бригади знищили російський БМП-3 та захопили у полон російського десантника. ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+19
Поки що найкращі санкції на цапів наклали Збройні Сили України. Слава Україні, Слава ЗСУ!!!! Смерть підараші.
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07.03.2022 13:22
+16
Якось справимось і без угорських вундервафель.
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07.03.2022 13:24
+9
Нехай свої 2 танки собі залишать.
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07.03.2022 13:26
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Поки що найкращі санкції на цапів наклали Збройні Сили України. Слава Україні, Слава ЗСУ!!!! Смерть підараші.
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07.03.2022 13:22 Відповісти
В Венгрии издан указ, запрещающий поставлять оружие в Украину - премьер-министр Венгрии Орбан
Как говорят: друг познается в беде.
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07.03.2022 13:23 Відповісти
Якось справимось і без угорських вундервафель.
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07.03.2022 13:24 Відповісти
*******.
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08.03.2022 05:21 Відповісти
Нехай свої 2 танки собі залишать.
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07.03.2022 13:26 Відповісти
еще 5 дней назад. Их ********** - известная шавка *****.
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07.03.2022 13:34 Відповісти
У них у ці дні у багатьох місцях можна побачити рашистські триколори.
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07.03.2022 13:47 Відповісти
Таких "друзей" надо топить в бидэ!
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07.03.2022 16:50 Відповісти
Может и себе БТР намутить.. ??
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07.03.2022 13:23 Відповісти
Горять у пеклі москалі!
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07.03.2022 13:30 Відповісти
"знищили ворожу БПМ, яка вела вогонь по позиціях українських військ" да хоть бы и не вела огонь, все равно ее нужно уничтожить вместе с экипажем
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07.03.2022 18:49 Відповісти
 
 