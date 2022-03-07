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Мелітополь (736) Запорізька область (2553) Бутусов Юрій (3124)

Українці Мелітополя прокльонами зустрічають бронепоїзд залізничних військ РФ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Мелітополі українці шлють прокльони окупантам, які завезли бронепотяг.

Про це на своєму Телеграм-каналі повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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"Українці Мелітополя прокльонами зустрічають бронепоїзд залізничних військ РФ. Бронепоїзд прикриває будівництво нової залізничної гілки, яку окупанти спішно тягнуть для постачання військ із Криму. Російські війська намагаються закріпитися на півдні України, і під час маневреної фази війни збудувати оборону та розширити окуповану територію", - написав він.
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Топ коментарі
+64
Бронепотяг ****, а де тачанки і червоні шаровари?
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07.03.2022 15:25
+59
Бронепоїзд??? Москалі, схоже, злетіли з котушок остаточно і безповоротно. Вочевидь, наступним маневром буде наступ кавалерії...
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07.03.2022 15:27
+34
Скоро в зведенні про втрати кацапів з"явиться бронепоїзд.
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07.03.2022 15:27
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Передайте им вибухивку они каждую ночь смогут те рельсы взрывать и хер там кто проедет
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07.03.2022 16:29 Відповісти
Казали, що рельси всі на кордоні підірвали. Кому вірити?
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07.03.2022 16:48 Відповісти
я не знаю, чому ці рейки не розібрали в 2014 році по дорозі на сімферополь
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07.03.2022 20:40 Відповісти
Є тільки два питання:
1. Як ***** оце чудо попало з рфії на територію України?
2. Де блін той байрактар з однією ракетою під колеса цьому чудо техніки?
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07.03.2022 16:58 Відповісти
З криму, через Сімферополь
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07.03.2022 20:39 Відповісти
а де жінки з Конотопа - треба їх по всіх напрямкам наступу москалів поставити
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07.03.2022 17:02 Відповісти
До гадалки не ходи- їде на Запоріжжя. Всі напрямки наступу збігаються з війною рашки проти УНР сто років тому
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07.03.2022 17:15 Відповісти
почему колею не расху@рили до сих пор? они не только бронепоезд они боеприпасы будут подвозить?
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07.03.2022 17:18 Відповісти
якщо на федорівці їм стрілки перемкнуть на Запоріжжя, то далі ніж до Василівки вони недоїдуть, там міст самі ж підірвали, але якщо на новобогданівку, тоді доведеться міст підривати на лимані, щоб ця наволоч в болото попадала
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07.03.2022 20:42 Відповісти
Проблема в тому, що окупанти полагодили металевий міст в районі Василівки. Цей бронепотяг, швидше за все, "перша ластівка" й далі руше колона таких військових потягів з Криму через Мелітополь та Василівки на Запоріжжя. А , судячи з місцевості у кадрі, це зйомка була не в районі Мелітополя , а в районі Василівки (станція Таврійск). Вони можуть потім розвантажуватись у Кушугумі, або в Плавнях грузових (там багатоколійка з відстійником)
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08.03.2022 00:17 Відповісти
Так они на уровне недоразвития 1918 года? Бронепоезд, Красная Армия, большевики, красные и белые? Его же трахнуть как два пальца.
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07.03.2022 17:24 Відповісти
..с"запасных путей" вытащили падлы свой металлолом... расхерячить пора...
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07.03.2022 17:34 Відповісти
этот металлолом Не тот ли это бронепоезд, что в Севастополе возле автовокзала стоял. Или с самого мацквабала пригнали?
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07.03.2022 17:41 Відповісти
Разя мочой, а так же перегаром
Пойдут кацапы в свой последний бой,
Когда пошлет на смерть товарищ Путин
Вяликий Шойгу в бой их поведет!
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07.03.2022 17:42 Відповісти
Спустите ето уродище с рельс.
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07.03.2022 18:11 Відповісти
До прокльонів потрібні РПГ. Бронепоїзд потрібно якщо не захватити, то знищіти.
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07.03.2022 19:18 Відповісти
Це шо, скоро ми їх на тачанках побачимо? Але тротил краще за прокльони.
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07.03.2022 20:12 Відповісти
і кАзакі щна конях з ******* з кубані
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07.03.2022 20:43 Відповісти
В музеях ще багато раритету)))
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07.03.2022 21:08 Відповісти
Ребята,а че этот мусоровоз у вас там так свободно по рельсам катается, нехорошо
надо ошибку исправлять,притос срочно.
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07.03.2022 21:08 Відповісти
Тримайтесь рідні!
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07.03.2022 22:22 Відповісти
Виходячи з вигляду місцевості, можливо припустити, що то не в районі Мелітополя, а в районі Василівки (станція Таврійск). Окупанти полагодили Антонівський міст в районі Василівки, й тепер можуть напряму ганяти техніку ешелонами з Криму до станції Кушугум чи Плавні для наступу на Запоріжжя.
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07.03.2022 23:56 Відповісти
Ну, значит это "чудо" надо встретить, как положено. Зарядить ему 10+ противотанковых ракет в бочину. Причем, это надо делать с двух сторон одновременно, чтобы далеко не убежал и был максимум огневого поражения. Это прекрасная цель для обстрела, а вот им на ходу отстреливаться будет очень тяжело. Скорее всего, они "что-то" везут на атомную электростанцию (грязная бомба?) или хотят "что-то" вывезти оттуда (ядр.топливо, отходы, стержни?), устроить там "несчастный случай" и т.д.
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08.03.2022 07:34 Відповісти
Это не Мелитополь. Местность не наша.
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09.03.2022 00:33 Відповісти
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