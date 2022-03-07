Українці Мелітополя прокльонами зустрічають бронепоїзд залізничних військ РФ. ВIДЕО
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У Мелітополі українці шлють прокльони окупантам, які завезли бронепотяг.
Про це на своєму Телеграм-каналі повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Українці Мелітополя прокльонами зустрічають бронепоїзд залізничних військ РФ. Бронепоїзд прикриває будівництво нової залізничної гілки, яку окупанти спішно тягнуть для постачання військ із Криму. Російські війська намагаються закріпитися на півдні України, і під час маневреної фази війни збудувати оборону та розширити окуповану територію", - написав він.
Топ коментарі
+64 буков
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+59 Michal Woronowsky
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+34 вставай
показати весь коментар07.03.2022 15:27
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1. Як ***** оце чудо попало з рфії на територію України?
2. Де блін той байрактар з однією ракетою під колеса цьому чудо техніки?
Пойдут кацапы в свой последний бой,
Когда пошлет на смерть товарищ Путин
Вяликий Шойгу в бой их поведет!
надо ошибку исправлять,притос срочно.