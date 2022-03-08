Машину вугілля висипали під посольством Росії у Польщі. ВIДЕО
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У Варшаві активісти висипали машину вугілля перед головними воротами посольства Росії у Польщі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП.
Акція мала на меті привернути увагу до російської агресії проти України та вимагати від Заходу відмовитися від купівлі вугілля та інших енергоносіїв з РФ.
Учасники акції під’їхали вантажівкою до головних воріт посольства і попри протести поліції вивантажили вугілля.
Інші активісти встромили у насип плакати польською і російською мовами з написом: "російське вугілля, йди нах@й".
На запитання поліцейського, навіщо вони це зробили, один з активістів заявив, що вони виконали замовлення з доставки за цією адресою і можуть надати квитанцію про виконану роботу.
Топ коментарі
+22 Slav Shuravesky
показати весь коментар08.03.2022 05:57
+21 Микола Папізже
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+15 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар08.03.2022 05:43
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Будь ласка, зачекайте...
А уголь смотрится прилично и не пахнет.
Вот бы перед каждым посольством раши в мире так сделать
Каждые 100 лет весь мир объедтряется,чтобы дать п...зды россии и успокоить её ещё на 100 лет
Globus Globusovichev2 часа назад
За 0.6 Индийской Рупии, можно нынче купить 1.0 Рубль...
Но потом почитали тексты и успокоились.
Всё в порядке, который они и храняют.