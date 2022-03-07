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Ірландія (83) посольство РФ (314)

Вантажівка протаранила ворота посольства РФ в Ірландії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Вантажівка протаранила ворота посольства РФ в Ірландії

Поліція Ірландії затримала чоловіка, який на вантажівці протаранив ворота посольства Росії у Дубліні на тлі протестів проти російської агресії в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на The Irish Times.

Унаслідок інциденту, який стався у понеділок після обіду, 7 березня, ніхто не постраждав.

Вантажівка з великим причепом в'їхала заднім ходом у ворота, коли біля посольства РФ у Дубліні тривав протест через агресію Москви проти України. Після інциденту пролунали вигуки "браво" та "молодець".

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Перед приїздом поліцейських чоловік заявив, що хоче, щоб посол і його колеги залишили цю вільну країну.

Зазначається, що протести перед будівлею російської дипмісії тривають вже понад 10 днів. Демонстранти вже неодноразово обливали вхід до посольства червоною фарбою та робили написи графіті "нацисти" й "кров на ваших руках".

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Топ коментарі
+39
Браво, айріші. Кацапам ніде не раді.
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07.03.2022 17:59
+33
В Нью-Йорке "изобретательный" россиянин решил наклеить на машину свастику с буквой Z. Но после этого его машина внезапно "сломалась".


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07.03.2022 18:08
+28
iрландський бандеромобiль
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07.03.2022 18:01
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Без вибухівки?... Шкода((
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07.03.2022 17:58 Відповісти
На вулиці Левицького у Львові питають у діда: - Як краще попасти в російське

консульство? Дід трохи поміркував, відповідає: - Мабуть що з гранатомета.
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07.03.2022 19:02 Відповісти
Браво, айріші. Кацапам ніде не раді.
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07.03.2022 17:59 Відповісти
Це наші бандІРАвці
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07.03.2022 18:08 Відповісти
У конкурсі "Україна очима москалів" переміг пан Василь зі Львова, який виклав очима москалів триметрове слово "Україна"
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07.03.2022 18:59 Відповісти
Святий Патрик, що ти робиш...))
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07.03.2022 18:00 Відповісти
Дайте хлопцю джавеліна !
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07.03.2022 18:01 Відповісти
Бандеросмузи вам в помощь.
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07.03.2022 18:01 Відповісти
iрландський бандеромобiль
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07.03.2022 18:01 Відповісти
Руское посольство иди на *** вслед за кораблём, . Скоро русню будут отовсюду гнать
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07.03.2022 18:02 Відповісти
В Нью-Йорке "изобретательный" россиянин решил наклеить на машину свастику с буквой Z. Но после этого его машина внезапно "сломалась".


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07.03.2022 18:08 Відповісти
*** я жду когда мне такой попадётся
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07.03.2022 18:53 Відповісти
надеюсь в полиции мужику пожали руку и отпустили
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07.03.2022 18:03 Відповісти
нє.
думаю, таки відпустили, але точно догану винесли, що далі воріт не просунувся((
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07.03.2022 18:07 Відповісти
...а потім один сказав - Слава Україні! а другий відповів - Героям Слава!
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07.03.2022 18:13 Відповісти
так ось ти який, бандеромобіль?!
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07.03.2022 18:05 Відповісти
Скоро русню будут ******* везде за просто так
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07.03.2022 18:07 Відповісти
Ірландці розуміють українців краще, ніж інші. Там з їхньою мовою ситуація ще гірша ніж в Україні. Ми для них є прикладом національного відродження. Я так думаю...
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07.03.2022 18:11 Відповісти
Прям какая-то русофобия
Россия на столько «великая» страна, что пинка ей не дал под задницу только ленивый
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07.03.2022 18:12 Відповісти
Це той випадок, коли куди не подивись - скрізь жопа.
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07.03.2022 18:15 Відповісти
видела, красиво !!! Ещё петуха (герб) рядом на столбе облили красной краской
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07.03.2022 18:14 Відповісти
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07.03.2022 18:16 Відповісти
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07.03.2022 18:17 Відповісти
понять прастіть
дипмісії кацапів суворий штраф щоб воріт не ставили де фури їздять
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07.03.2022 18:30 Відповісти
Ініціатива добра! Далі по всьому світу?
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07.03.2022 18:24 Відповісти
допоміг відкрити двері- тепер на вихід.ваньки!
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07.03.2022 18:30 Відповісти
Лютий ірландський бандерівець!

Респект водію!
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07.03.2022 18:35 Відповісти
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07.03.2022 18:41 Відповісти
Тисячі людей #StandWithUkraine
Дублін, Ірландія.
https://www.facebook.com/100002354732723/videos/pcb.4872953626126414/492096555821695
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07.03.2022 18:43 Відповісти
молодцы ирландцы!так держать !дави русню!
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07.03.2022 18:43 Відповісти
І запустило ***** денацифікацію проти русні по всьому світу...
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07.03.2022 18:46 Відповісти
Эвакуируйте свои диппреставительства и граждан из паРашки сейчас пока не поздно, потом вам стыдно будет, что не сделали этого раньше, не оставляйте их заложниками преступного режима кремлевского орка!
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07.03.2022 19:04 Відповісти
Увесь Світ ненавидить Путіна.
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07.03.2022 19:07 Відповісти
Tiocfaidh ár lá! 🇺🇦 🇮🇪
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07.03.2022 19:11 Відповісти
Éirinn go Brách
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07.03.2022 19:55 Відповісти
 
 