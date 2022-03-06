УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11654 відвідувача онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
11 157 16
Гаага (254) мітинг (731) Нідерланди (1113) посольство РФ (314)

Росіяни виконали гімн України на мітингу біля свого посольства у Гаазі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Росіяни виконали гімн України на мітингу біля свого посольства у Гаазі

Росіяни вигукували "Героям слава!" та під стінами російського посольства виконали гімн України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Гаазі. 

"Нам соромно. Бажаємо, щоб Україна трималася і, звісно, перемогла", - сказала росіянка Анастасія.

Під час своїх виступів мітингувальники, зокрема, наголошували, що мають рідних в Україні, за яких дуже переживають, та закликали росіян не зважати на залякування та виходити з протестами в Росії з вимогою зупинити війну в Україні.

Росіяни виконали гімн України на мітингу біля свого посольства у Гаазі 01

Фото: Ірина Драбок, Укрінформ

"Я відчуваю злість за те, що одна людина своїм рішенням зруйнувала життя в багатьох країнах. Він позбавив майбутнього, погрожує всьому світу. Я зовсім не розумію, навіщо це потрібно. Я дивлюся на фотографії, читаю новини і не можу уявити, щоб хтось у здоровому глузді міг припустити, що це все колись станеться", - сказала росіянка Світлана.

Вона також розповіла, що, на щастя, її друзі та рідні в Росії адекватні, однак більшість людей, які усвідомлюють, що Росія напала на Україну, бояться виходити за правду. Особливо після подій у Білорусі, де так і не вдалося перемогти режим Лукашенка.

Дивіться також: Мітинг на підтримку України в Ізраїлі. ВIДЕО

"На жаль, це таке уявлення, що ось вийдуть люди - і все зміниться, але я виходжу на вулицю з 2011 року, в Нідерландах я живу три роки, і нічого не змінюється. Стає лише більше репресій. Мої друзі сидять у в'язниці. І зараз майже всі, кого я знаю, виходять на мітинги. Більшість із них потрапляє до в'язниці. Частину випускають, частину ні, частина змушена тікати до інших країн", - додала Світлана.

Також у центрі Гааги на мітинг проти режиму Путіна та війни в Україні зібралося кілька сотень протестувальників. Серед них українці, нідерландці та громадяни інших країн.

Читайте також: Тисячі людей вийшли підтримати Україну у Празі

Багато учасників акції були одягнені у синьо-жовті кольори. Вони закликали Нідерланди зупинити будь-який бізнес з Росією, а також діяти рішуче, щоб зупинити війну.

Акції протесту проти війни в Україні щодня проходять і в центрі Амстердама.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13
Твари... все 140 млн.Точка.😡
показати весь коментар
06.03.2022 00:24
+8
Колись Пушкін написав казку "Золота рибка". Та це про рашку. Спочатку були злидннями у 90-их, потім їм "поперло": Входили до великої 8-ки. Усюди поважали (за що тільки?). Але забажали стати "владиками", но кінець ми знаємо. Слава Україні!!!!!!!!
показати весь коментар
06.03.2022 00:32
+8
Для Українців вони всі однакові , ********* .
показати весь коментар
06.03.2022 00:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Твари... все 140 млн.Точка.😡
показати весь коментар
06.03.2022 00:24 Відповісти
смортю на всех этих "прекрасных" людей с плакатами что путин это не нарот и понимаю,что стоят они на палубе корабля,ну вы знаете какого...и вот уже скоро отправка в порт назначения ...ну вы знаете какой
показати весь коментар
06.03.2022 00:26 Відповісти
Колись Пушкін написав казку "Золота рибка". Та це про рашку. Спочатку були злидннями у 90-их, потім їм "поперло": Входили до великої 8-ки. Усюди поважали (за що тільки?). Але забажали стати "владиками", но кінець ми знаємо. Слава Україні!!!!!!!!
показати весь коментар
06.03.2022 00:32 Відповісти
Для Українців вони всі однакові , ********* .
показати весь коментар
06.03.2022 00:33 Відповісти
Пішли на ***. Всі. Через 100 будемо переглядати позицію.
показати весь коментар
06.03.2022 00:35 Відповісти
Лицимеры е**ные. Что то в первый день небыло никого на митингах. Только когда поняли,что просерают и будут иметь неприятности со своим нацизмом и отвечать за содеянное. Все кацапы г****оны.
показати весь коментар
06.03.2022 00:37 Відповісти
А скорее всего все еще проще--арендодатели голландцы разрывают контракты с кацапами и вышвыривают нацистов на улицу. Поэтому и зашевелились гребанные орки. Привыкайте быть изгоями в Мире за кровь на ваших руках. Это очень надолго
показати весь коментар
06.03.2022 04:14 Відповісти
показати весь коментар
06.03.2022 00:57 Відповісти
Тока в петле заселфить.
показати весь коментар
06.03.2022 01:03 Відповісти
тільки- що ти нас всіх образив, що це за ***** у вишиванці незрозумілій? перемальовуй.
показати весь коментар
06.03.2022 01:23 Відповісти
Кто нибудь мне напомнит что там Станиславский по этому поводу говорил?
показати весь коментар
06.03.2022 01:51 Відповісти
Не помню дословно,но что то вроде,,все уйня,давай поновой,,
показати весь коментар
06.03.2022 03:13 Відповісти
Кацапи будуть співати що завгодно, але проти царя не попруть
показати весь коментар
06.03.2022 02:16 Відповісти
Не так давно помню орали крым наш, если бы орки захватили Украину тоже самое орали бы.твари козломордые
показати весь коментар
06.03.2022 05:52 Відповісти
 
 