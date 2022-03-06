Росіяни виконали гімн України на мітингу біля свого посольства у Гаазі

Росіяни вигукували "Героям слава!" та під стінами російського посольства виконали гімн України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Гаазі.

"Нам соромно. Бажаємо, щоб Україна трималася і, звісно, перемогла", - сказала росіянка Анастасія.

Під час своїх виступів мітингувальники, зокрема, наголошували, що мають рідних в Україні, за яких дуже переживають, та закликали росіян не зважати на залякування та виходити з протестами в Росії з вимогою зупинити війну в Україні.

Фото: Ірина Драбок, Укрінформ

"Я відчуваю злість за те, що одна людина своїм рішенням зруйнувала життя в багатьох країнах. Він позбавив майбутнього, погрожує всьому світу. Я зовсім не розумію, навіщо це потрібно. Я дивлюся на фотографії, читаю новини і не можу уявити, щоб хтось у здоровому глузді міг припустити, що це все колись станеться", - сказала росіянка Світлана.

Вона також розповіла, що, на щастя, її друзі та рідні в Росії адекватні, однак більшість людей, які усвідомлюють, що Росія напала на Україну, бояться виходити за правду. Особливо після подій у Білорусі, де так і не вдалося перемогти режим Лукашенка.

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"На жаль, це таке уявлення, що ось вийдуть люди - і все зміниться, але я виходжу на вулицю з 2011 року, в Нідерландах я живу три роки, і нічого не змінюється. Стає лише більше репресій. Мої друзі сидять у в'язниці. І зараз майже всі, кого я знаю, виходять на мітинги. Більшість із них потрапляє до в'язниці. Частину випускають, частину ні, частина змушена тікати до інших країн", - додала Світлана.

Також у центрі Гааги на мітинг проти режиму Путіна та війни в Україні зібралося кілька сотень протестувальників. Серед них українці, нідерландці та громадяни інших країн.

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Багато учасників акції були одягнені у синьо-жовті кольори. Вони закликали Нідерланди зупинити будь-який бізнес з Росією, а також діяти рішуче, щоб зупинити війну.

Акції протесту проти війни в Україні щодня проходять і в центрі Амстердама.